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Егор Яковлев о начале интервенции на Севере

15:11. 25 апреля 2018 Просмотров - 84 Нет комментариев Опубликовал:

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Хронометраж:
0:36 О ситуации на севере России; высадка англичан.
11:52 Угроза со стороны Финляндии как одна из причин высадки союзников.
23:08 Ситуация в Мурманске.
31:53 Массивная интервенция на севере и потеря контроля над Мурманском.
44:22 Союзники начинают контролировать Архангельск.

Предшествующие ролики цикла:
1) Егор Яковлев о предыстории Первой мировой: https://youtu.be/BxACGyPnflI
2) Про предысторию Первой мировой, ч.2: https://youtu.be/qKionLm67Sk
3) Про начало Первой мировой войны: https://youtu.be/t_8Gze7WfKw
4) Про начало Первой мировой войны, ч.2: https://youtu.be/9ZmtO8O–tk
5) Про 1914 год и борьбу с Англией за Константинополь: https://youtu.be/5KJjPs0czzg
6) Про 1915 год и отличия Первой мировой от Великой Отечественной войны: https://youtu.be/mk-MkQtRzZA
7) Про 1916 год. Собиралась ли Россия заключить сепаратный мир с Германией: https://youtu.be/kpeqL8P5Jqk
8) Про мифы о Первой мировой войне и революции: https://youtu.be/GtRgr-HFUdg
9) О заговоре семьи Романовых против Николая II: https://youtu.be/lK5hkmIloZE
10) О февральской революции и отречении Николая II: https://youtu.be/-fg_xxRVCGY
11) Про объективные причины Февральской революции: https://youtu.be/oF4k16pPDUs
12) Про последствия февральской революции: https://youtu.be/5CwTKqH3RWw
13) Егор Яковлев о Ленине: https://youtu.be/-5FBwZQFUOo
14) Егор Яковлев о Ленине, ч.2: https://youtu.be/yGRk8IZ8gY0
15) Про мифы о Ленине: https://youtu.be/Prx82skl2uM
16) О корниловском мятеже, ч.1: https://youtu.be/86l37Vk7E-0
17) О корниловском мятеже, ч.2: https://youtu.be/rj2QdgWh2Eo
18) О событиях перед Октябрьской революцией: https://youtu.be/XMXqjmXggog
19) Про Октябрьскую революцию: https://youtu.be/-t2SsfTqdq4
20) Ответы на вопросы об Октябрьской революции: https://youtu.be/aS9kn1G6LGs
21) Ответы на вопросы о Ленине: https://youtu.be/H8-z-xsjBsE
22) О выступлении Краснова-Керенского: https://youtu.be/ghdu5IHm8qc
23) О разгоне Учредительного собрания: https://youtu.be/SOEtca2VsrY
24) О начале Гражданской войны: https://youtu.be/mlPonDndY0E
25) Про Брестский мир: https://youtu.be/QUUZ8jhDN1U
26) Об эскалации Гражданской войны: https://youtu.be/H5nR2GXZnEM
27) О последствиях восстания Чехословацкого корпуса: https://youtu.be/kdsZacnO3w8
28) О выступлении левых эсеров против большевиков: https://youtu.be/4YCz-M9xyKI
29) Про бегство Павла Дыбенко: https://youtu.be/kAzJaK0YzPk
30) О “ритуальном” убийстве Николая II: https://youtu.be/ovzlUa6GP5E
31) О главной монархической книге про Николая II: https://youtu.be/YmYAJwAxcuA
32) Про затопление кораблей Черноморского флота в Цемесской бухте: https://youtu.be/noinAoG7l5M
33) Про заговор послов и спецоперацию ЧК: https://youtu.be/7xYI0uzA2Z0
34) Про эсеровское подполье и покушение на Ленина: https://youtu.be/l2ZCQrlwMVs

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

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Источник: www.youtube.com

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