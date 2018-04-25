Егор Яковлев о начале интервенции на Севере

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Хронометраж:

0:36 О ситуации на севере России; высадка англичан.

11:52 Угроза со стороны Финляндии как одна из причин высадки союзников.

23:08 Ситуация в Мурманске.

31:53 Массивная интервенция на севере и потеря контроля над Мурманском.

44:22 Союзники начинают контролировать Архангельск.



Предшествующие ролики цикла:

1) Егор Яковлев о предыстории Первой мировой: https://youtu.be/BxACGyPnflI

2) Про предысторию Первой мировой, ч.2: https://youtu.be/qKionLm67Sk

3) Про начало Первой мировой войны: https://youtu.be/t_8Gze7WfKw

4) Про начало Первой мировой войны, ч.2: https://youtu.be/9ZmtO8O–tk

5) Про 1914 год и борьбу с Англией за Константинополь: https://youtu.be/5KJjPs0czzg

6) Про 1915 год и отличия Первой мировой от Великой Отечественной войны: https://youtu.be/mk-MkQtRzZA

7) Про 1916 год. Собиралась ли Россия заключить сепаратный мир с Германией: https://youtu.be/kpeqL8P5Jqk

8) Про мифы о Первой мировой войне и революции: https://youtu.be/GtRgr-HFUdg

9) О заговоре семьи Романовых против Николая II: https://youtu.be/lK5hkmIloZE

10) О февральской революции и отречении Николая II: https://youtu.be/-fg_xxRVCGY

11) Про объективные причины Февральской революции: https://youtu.be/oF4k16pPDUs

12) Про последствия февральской революции: https://youtu.be/5CwTKqH3RWw

13) Егор Яковлев о Ленине: https://youtu.be/-5FBwZQFUOo

14) Егор Яковлев о Ленине, ч.2: https://youtu.be/yGRk8IZ8gY0

15) Про мифы о Ленине: https://youtu.be/Prx82skl2uM

16) О корниловском мятеже, ч.1: https://youtu.be/86l37Vk7E-0

17) О корниловском мятеже, ч.2: https://youtu.be/rj2QdgWh2Eo

18) О событиях перед Октябрьской революцией: https://youtu.be/XMXqjmXggog

19) Про Октябрьскую революцию: https://youtu.be/-t2SsfTqdq4

20) Ответы на вопросы об Октябрьской революции: https://youtu.be/aS9kn1G6LGs

21) Ответы на вопросы о Ленине: https://youtu.be/H8-z-xsjBsE

22) О выступлении Краснова-Керенского: https://youtu.be/ghdu5IHm8qc

23) О разгоне Учредительного собрания: https://youtu.be/SOEtca2VsrY

24) О начале Гражданской войны: https://youtu.be/mlPonDndY0E

25) Про Брестский мир: https://youtu.be/QUUZ8jhDN1U

26) Об эскалации Гражданской войны: https://youtu.be/H5nR2GXZnEM

27) О последствиях восстания Чехословацкого корпуса: https://youtu.be/kdsZacnO3w8

28) О выступлении левых эсеров против большевиков: https://youtu.be/4YCz-M9xyKI

29) Про бегство Павла Дыбенко: https://youtu.be/kAzJaK0YzPk

30) О “ритуальном” убийстве Николая II: https://youtu.be/ovzlUa6GP5E

31) О главной монархической книге про Николая II: https://youtu.be/YmYAJwAxcuA

32) Про затопление кораблей Черноморского флота в Цемесской бухте: https://youtu.be/noinAoG7l5M

33) Про заговор послов и спецоперацию ЧК: https://youtu.be/7xYI0uzA2Z0

34) Про эсеровское подполье и покушение на Ленина: https://youtu.be/l2ZCQrlwMVs



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: www.youtube.com