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Рохлина: как они науправляли, ограбив народ, много ума не надо

17:42. 5 февраля 2018 Просмотров - 13 Нет комментариев Опубликовал:

На фото: представитель Национально-патриотических сил России Елена Рохлина на пресс-конференции в Ростове 

 

На пресс-конференции в Ростове представитель Национально-патриотических сил России Елена Рохлина рассказала, почему это движение вместе с КПРФ выдвинуло кандидатом в президенты Павла Грудинина.

«Что отражает это сборище паразитов, засевших во власти? 18 лет разрухи, первое место отняли у Индии по разрыву доходов среди населения, вот это отражает власть. Что отражает Грудинин? Он живет в одном доме со своими сотрудниками, лучшая школа в Европе. Ой, говорят, управлять колхозом легче чем всей страной, извините, но так как они науправляли, просто ограбили народ, приватизировали то, что принадлежало народу, на это много ума не надо», — заявила Елена Рохлина, сообщает корреспондент «СП» из Ростова.

«Все мы госдеповцы по какому-то навету, но почему-то это они перечисляют деньги на Запад, покупают какие-то пустые облигации американские», — добавила Елена Рохлина.

Напомним, что Павел Грудинин — кандидат от КПРФ и НПСР на пост президента России — выступил с предложением создать национальное бюро по борьбе с коррупцией, подчиненное главе государства и лидерам крупнейших партий.

 

 

http://svpressa.ru/politic/news/192246/

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