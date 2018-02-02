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Павел Грудинин и его команда доверенных маргиналов

16:25. 2 февраля 2018 Просмотров - 764 38 коммент. Опубликовал:

Олигарх-коммунист Павел Грудинин, внезапно заявивший о намерении ворваться в большую политику, продолжает шокировать народ. От КПРФ изначально отвернулась значительная часть сторонников, поддерживающих эту партию – народ просто не принял чуждого для них человека, у которого даже четкой политической позиции нет (как известно, Грудинин ранее состоял и в ЕР, и в ЛДПР пытался просочиться, но безуспешно). Да и вообще, олигарх-коммунист – это уже смешно звучит! Еще больше народного возмущения образовалось, когда у Грудинина начали всплывать многомиллиардные заграничные счета, которые он до сих пор объяснить не может, а только нелепо оправдывается. И вот теперь он решил украсить этот торт скандала сочной вишенкой, начав собирать в свою команду разносортный сброд.

Я даже не буду говорить о таких спорных персонажах, как Ейко Сэротэттэ, которого на Ямале уже давно окрестили «местным Навальным» за активную пропаганду свержения власти, причем, порой самыми радикальными способами. Хотя и кроме этого за ним косяков немало. Сейчас я вам просто покажу несколько фотографий других доверенных лиц «коммуниста» и вы все поймете сами…

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Вот это доверенное лицо зовут Сергей Носко – весьма «достойно» представителя человека, стремящегося взобраться на вершину власти, согласитесь…

 

А вот следующий персонаж из команды Грудинина – Максим Ситников:

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Конечно же, после того, как это фото понесли СМИ, он поспешил его удалить со своей страницы, так же он поступил со следующим «шедевром»

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Глядите – ну все на месте! Даже Ильич присутствует – ну чем не сторонник коммунизма?

Еще один доверенный персонаж, Дмитрий Фисенко, забил свою страницу в соцчети видеозаписями с голыми мужиками:

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Конечно, в постель я ни к кому лесть не собираюсь, но, извините – когда вы представляете интересы человека, заявляющего о своих политических амбициях самого высокого уровня, ты просто не имеешь права вести себя подобным образом.

Не знаю, может я, конечно, «не современный и не продвинутый», но  я на самом деле уверен, что человек, идущий в большую политику, должен тщательно выбирать себе команду. Если говорить про Павла Грудинина, то добрая половина его доверенных лиц если не уголовники (а у него действительно в команде есть люди с судимостью), то откровенные маргиналы. Причем, информацию об их весьма неоднозначных пристрастиях можно без труда найти в социальных сетях. По всей видимости, Грудинину именно такие персонажи и нужны а команде – готовые на все неадекваты. 

Метки: Грудинин, Павел Грудинин
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38 коммент.»

  • 9157 3463
    Юстас 2 февраля 2018 в 16:38 Ссылка Пометить
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    Кто бы сомневался : какой Грудинин , такие и доверенные “лица”.

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  • 479 335
    Мефодий 2 февраля 2018 в 16:47 Ссылка Пометить
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    какие разносторонние увлечения у грудинина,большой широты натура

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  • 6 -2
    Народ России 2 февраля 2018 в 16:54 Ссылка Пометить
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    Предвыборный зомбо-апокалипсис продолжается. Теперь будем копаться в грязном белье окружения, причём не самого ближнего. Может я открою Америку для Вас Юстас, но наше общество серьёзно больно, оно больно не в отдельно взятом социальном срезе, а во всех социальных группах, даже в детском саду. И крайне наивно полагать, что в окружении Грудинина не окажутся сомнительные личности. Только Грудинин призывает к очищению нашего общества от паразитических тенденций, то что по каким-то причинам рядом с ним окажутся люди нуждающиеся в очищении, так это закономерно. Больные, желающие излечения всегда идут к доктору. Только больной не желающий признать своей болезни упорствует, ну прям как Вы.

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    Александр 2 февраля 2018 в 16:57 Ссылка Пометить
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    А вы недопускает, что эти доверенные лица спецом стали довереными лицами Грудинина как провокаторы, да и потом поищите лучше у довереных лиц Путина грязь там ее найдется куда больше чем у Грудинина

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  • 1144 702
    алексей 2 февраля 2018 в 16:59 Ссылка Пометить
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    Это можно как в песне про БУ – РА – ТИ – НО . А теперь все вместе повторим Пииздешь – это СО – КО – ЛО – ВА

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    Василий 2 февраля 2018 в 17:14 Ссылка Пометить
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    Соколова ты бы лучше написала на тему Голубой кремль и правды больше и актуальность есть. А так Ейко Сэротэттэ, фейк да и только, просто смешно.

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  • 28 -4
    VaSya 2 февраля 2018 в 17:22 Ссылка Пометить
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    Недавно посадили пенсионера за пропаганду фашизма, опубликовавшего, как к станам Кремля советские солдаты кидают фашистские знамёна.
    Если Соколова останется на свободе после этой публикации фашистской формы со свастикой, то задумайтесь и сделайте выводы.

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    • 2513 2174
      Алекс Сневар VaSya 2 февраля 2018 в 18:24 Ссылка Пометить
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      Будде любезны, дайте ссылку про посаженного пенсионера.

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        Ralis Алекс Сневар 2 февраля 2018 в 18:32 Ссылка Пометить
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        Пожалуйста.Спрашивали- отвечаем:
        https://arhivar-rus.livejournal.com/802091.html
        Дно окончательно пробито, господа. Теперь ********* (здесь и далее стилистика автора) можно до белого листа, потому что там белый медведь в тумане нарисован, а на боку у него свастика..
        Вы думаете это я так очень неумно шучу?

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        • 2513 2174
          Алекс Сневар Ralis 2 февраля 2018 в 18:48 Ссылка Пометить
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          Эту историю я знаю, тема в сети обсуждается довольно широко и меня сей вердикт, как и сама постановка вопроса возмутили не менее Вас. Однако VaSya пишет про посаженного пенсионера, или он о том же, но слегка “приукрасив”.

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  • 667 531
    Владимир 2 февраля 2018 в 17:26 Ссылка Пометить
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    Лучезарный тоже не на высоте,развёлся,отформовал череп,коллекцию часов дорогую имеет,да и Земля слухами полнится,которые он не опровергает.А реальный оппонент замучился оправдываться.

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    Lada 2 февраля 2018 в 17:47 Ссылка Пометить
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    Соколова… и тебе подобные малеосы,мефодии…неужели ничего в вашей пустой головке нет,кроме подобной грязи и пошлости? О карме что-то слышали? Или думаете вам это задаром сойдёт? Себя позорите!
    Когда к честному,чистому человеку не за что прицепиться,идут в ход подобные грязные провокации…позор вам!

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  • 667 531
    Владимир 2 февраля 2018 в 17:58 Ссылка Пометить
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    Путин развёлся в 61 год,бес в ребро?Сейчас ему 66 идёт,посмотрите на фото особенно с голым торсом,сравните с другими богачами этого возраста.Голосовать надо за реально существующих людей!

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  • 654 534
    Лидия 2 февраля 2018 в 18:00 Ссылка Пометить
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    “Олигарх-коммунист Павел Грудинин, внезапно заявивший о намерении ворваться в большую политику, продолжает шокировать народ”.

    Правильнее сказать: пока больше всего своим маниакальным упорством продолжает шокировать народ Виктория.

    Ничто так не сближает гов-ню-ков, как возможность кого-то о-бо-срать…

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  • 1151 837
    Sergeev 2 февраля 2018 в 18:47 Ссылка Пометить
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    Господа защитники ПНГ, не думаете ли вы что защита вашего любимого ПНГ в таком стиле принесет ему дополнительные голоса. Такое впечатление что вы не ПНГ работаете а на ВВП.

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