Павел Грудинин и его команда доверенных маргиналов

Олигарх-коммунист Павел Грудинин, внезапно заявивший о намерении ворваться в большую политику, продолжает шокировать народ. От КПРФ изначально отвернулась значительная часть сторонников, поддерживающих эту партию – народ просто не принял чуждого для них человека, у которого даже четкой политической позиции нет (как известно, Грудинин ранее состоял и в ЕР, и в ЛДПР пытался просочиться, но безуспешно). Да и вообще, олигарх-коммунист – это уже смешно звучит! Еще больше народного возмущения образовалось, когда у Грудинина начали всплывать многомиллиардные заграничные счета, которые он до сих пор объяснить не может, а только нелепо оправдывается. И вот теперь он решил украсить этот торт скандала сочной вишенкой, начав собирать в свою команду разносортный сброд.

Я даже не буду говорить о таких спорных персонажах, как Ейко Сэротэттэ, которого на Ямале уже давно окрестили «местным Навальным» за активную пропаганду свержения власти, причем, порой самыми радикальными способами. Хотя и кроме этого за ним косяков немало. Сейчас я вам просто покажу несколько фотографий других доверенных лиц «коммуниста» и вы все поймете сами…

Вот это доверенное лицо зовут Сергей Носко – весьма «достойно» представителя человека, стремящегося взобраться на вершину власти, согласитесь…

А вот следующий персонаж из команды Грудинина – Максим Ситников:

Конечно же, после того, как это фото понесли СМИ, он поспешил его удалить со своей страницы, так же он поступил со следующим «шедевром»

Глядите – ну все на месте! Даже Ильич присутствует – ну чем не сторонник коммунизма?

Еще один доверенный персонаж, Дмитрий Фисенко, забил свою страницу в соцчети видеозаписями с голыми мужиками:

Конечно, в постель я ни к кому лесть не собираюсь, но, извините – когда вы представляете интересы человека, заявляющего о своих политических амбициях самого высокого уровня, ты просто не имеешь права вести себя подобным образом.

Не знаю, может я, конечно, «не современный и не продвинутый», но я на самом деле уверен, что человек, идущий в большую политику, должен тщательно выбирать себе команду. Если говорить про Павла Грудинина, то добрая половина его доверенных лиц если не уголовники (а у него действительно в команде есть люди с судимостью), то откровенные маргиналы. Причем, информацию об их весьма неоднозначных пристрастиях можно без труда найти в социальных сетях. По всей видимости, Грудинину именно такие персонажи и нужны а команде – готовые на все неадекваты.