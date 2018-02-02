Павел Грудинин и его команда доверенных маргиналов
Олигарх-коммунист Павел Грудинин, внезапно заявивший о намерении ворваться в большую политику, продолжает шокировать народ. От КПРФ изначально отвернулась значительная часть сторонников, поддерживающих эту партию – народ просто не принял чуждого для них человека, у которого даже четкой политической позиции нет (как известно, Грудинин ранее состоял и в ЕР, и в ЛДПР пытался просочиться, но безуспешно). Да и вообще, олигарх-коммунист – это уже смешно звучит! Еще больше народного возмущения образовалось, когда у Грудинина начали всплывать многомиллиардные заграничные счета, которые он до сих пор объяснить не может, а только нелепо оправдывается. И вот теперь он решил украсить этот торт скандала сочной вишенкой, начав собирать в свою команду разносортный сброд.
Я даже не буду говорить о таких спорных персонажах, как Ейко Сэротэттэ, которого на Ямале уже давно окрестили «местным Навальным» за активную пропаганду свержения власти, причем, порой самыми радикальными способами. Хотя и кроме этого за ним косяков немало. Сейчас я вам просто покажу несколько фотографий других доверенных лиц «коммуниста» и вы все поймете сами…
Вот это доверенное лицо зовут Сергей Носко – весьма «достойно» представителя человека, стремящегося взобраться на вершину власти, согласитесь…
А вот следующий персонаж из команды Грудинина – Максим Ситников:
Конечно же, после того, как это фото понесли СМИ, он поспешил его удалить со своей страницы, так же он поступил со следующим «шедевром»
Глядите – ну все на месте! Даже Ильич присутствует – ну чем не сторонник коммунизма?
Еще один доверенный персонаж, Дмитрий Фисенко, забил свою страницу в соцчети видеозаписями с голыми мужиками:
Конечно, в постель я ни к кому лесть не собираюсь, но, извините – когда вы представляете интересы человека, заявляющего о своих политических амбициях самого высокого уровня, ты просто не имеешь права вести себя подобным образом.
Не знаю, может я, конечно, «не современный и не продвинутый», но я на самом деле уверен, что человек, идущий в большую политику, должен тщательно выбирать себе команду. Если говорить про Павла Грудинина, то добрая половина его доверенных лиц если не уголовники (а у него действительно в команде есть люди с судимостью), то откровенные маргиналы. Причем, информацию об их весьма неоднозначных пристрастиях можно без труда найти в социальных сетях. По всей видимости, Грудинину именно такие персонажи и нужны а команде – готовые на все неадекваты.
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Кто бы сомневался : какой Грудинин , такие и доверенные “лица”.
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какие разносторонние увлечения у грудинина,большой широты натура
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Ты Грудинина на фотках видишь,трольчонок?
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Предвыборный зомбо-апокалипсис продолжается. Теперь будем копаться в грязном белье окружения, причём не самого ближнего. Может я открою Америку для Вас Юстас, но наше общество серьёзно больно, оно больно не в отдельно взятом социальном срезе, а во всех социальных группах, даже в детском саду. И крайне наивно полагать, что в окружении Грудинина не окажутся сомнительные личности. Только Грудинин призывает к очищению нашего общества от паразитических тенденций, то что по каким-то причинам рядом с ним окажутся люди нуждающиеся в очищении, так это закономерно. Больные, желающие излечения всегда идут к доктору. Только больной не желающий признать своей болезни упорствует, ну прям как Вы.
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Я плакаль !
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Слёзы – это очищение, ты на пути исправления, мы рады, что помогли тебе.
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Аватарчик не простой (юстас).
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А вы недопускает, что эти доверенные лица спецом стали довереными лицами Грудинина как провокаторы, да и потом поищите лучше у довереных лиц Путина грязь там ее найдется куда больше чем у Грудинина
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Точно, это и есть хитрый план Путина! Старый КГБшник, всех этих милых персонажей завербовал, обработал и внедрил. Хениально!
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Насчёт “обработал” это ты зря, как то даже не удобно за Владимира Владимировича, всё таки он поставленный резидент пока.
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https://www.youtube.com/watch?v=mvgwlu3EWb8
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“Насчёт “обработал” это ты зря, как то даже не удобно за Владимира Владимировича, всё таки он поставленный резидент пока.”
Буковку П пропустили-точно сказано!
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Как у мистера Фикса,два плана!
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https://www.youtube.com/watch?v=ZlxJ0jtSF1Y
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Это можно как в песне про БУ – РА – ТИ – НО . А теперь все вместе повторим Пииздешь – это СО – КО – ЛО – ВА
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Соколова ты бы лучше написала на тему Голубой кремль и правды больше и актуальность есть. А так Ейко Сэротэттэ, фейк да и только, просто смешно.
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Недавно посадили пенсионера за пропаганду фашизма, опубликовавшего, как к станам Кремля советские солдаты кидают фашистские знамёна.
Если Соколова останется на свободе после этой публикации фашистской формы со свастикой, то задумайтесь и сделайте выводы.
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Будде любезны, дайте ссылку про посаженного пенсионера.
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Пожалуйста.Спрашивали- отвечаем:
https://arhivar-rus.livejournal.com/802091.html
Дно окончательно пробито, господа. Теперь ********* (здесь и далее стилистика автора) можно до белого листа, потому что там белый медведь в тумане нарисован, а на боку у него свастика..
Вы думаете это я так очень неумно шучу?
В Архангельске за хрестоматийное фото парада Победы мужчину обвинили в пропаганде нацизма
В Архангельске суд признал 59-летнего Михаила Листова виновным в публичной демонстрации нацисткой символики. Мужчина опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» хрестоматийное фото Парада Победы 1945 года, на котором советские солдаты держат опущенные немецкие знамена. Этот снимок публиковался в учебниках истории.
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Эту историю я знаю, тема в сети обсуждается довольно широко и меня сей вердикт, как и сама постановка вопроса возмутили не менее Вас. Однако VaSya пишет про посаженного пенсионера, или он о том же, но слегка “приукрасив”.
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Лучезарный тоже не на высоте,развёлся,отформовал череп,коллекцию часов дорогую имеет,да и Земля слухами полнится,которые он не опровергает.А реальный оппонент замучился оправдываться.
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Реальный оппонент? это вы о ком?
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Реальный тот,на кого грязи больше льют!
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Ты это про кого?
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Ну бестолковый так бес толковый.Чё ж выставляешься напоказ?
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Ах, не даёт Вам покоя Лучезарный, то торс у него подозрительный, то череп переформатированный. Зависть, плохое чувство. Что Вам мешает заняться собой?
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Ошибаешься.До твоего лучезарного нам на..ать.Нам- жила бы страна родная,и нету других забот!
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Вот, тут Вы сами ошибаетесь, он никак не может быть моим, как впрочем и чьим-то ещё, чай не вещь.
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Алекс, а вам что мешает заняться собой?
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Вот, закавыка какая, собой я доволен вполне, как говорил Карлсон:” Я мужчина в полном расцвете сил”.
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Замечательно!
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Соколова… и тебе подобные малеосы,мефодии…неужели ничего в вашей пустой головке нет,кроме подобной грязи и пошлости? О карме что-то слышали? Или думаете вам это задаром сойдёт? Себя позорите!
Когда к честному,чистому человеку не за что прицепиться,идут в ход подобные грязные провокации…позор вам!
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Путин развёлся в 61 год,бес в ребро?Сейчас ему 66 идёт,посмотрите на фото особенно с голым торсом,сравните с другими богачами этого возраста.Голосовать надо за реально существующих людей!
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“Олигарх-коммунист Павел Грудинин, внезапно заявивший о намерении ворваться в большую политику, продолжает шокировать народ”.
Правильнее сказать: пока больше всего своим маниакальным упорством продолжает шокировать народ Виктория.
Ничто так не сближает гов-ню-ков, как возможность кого-то о-бо-срать…
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Точно, мадам! а я-то думаю, почему у Путина столько противников?!
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Господа защитники ПНГ, не думаете ли вы что защита вашего любимого ПНГ в таком стиле принесет ему дополнительные голоса. Такое впечатление что вы не ПНГ работаете а на ВВП.
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На дурака не нужен нож,ему с три короба соврёшь- и делай с ним,что хошь!
Цыплят по осени считают.
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То-то клубничный наобещал, что аж все рты разинули.