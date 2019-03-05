10 доказательств того , что как бы всё хорошо …

Наши граждане всегда были субъектом государственной пропаганды. Как и граждане любой страны мира. По мозгам ездят и голубые экраны, и газетные полосы, и радиоэфир. Как говорится – дело привычное. Особенно для российских граждан.

Первое. Его нет. Ты и так это знаешь. Ты его не видел. Не жал пять. Краба. Он есть только в твоем сознании. Как продукт рекламы. Стереотип массового сознания. Тайд. Белый порошок.

Это продукт. Товар. Который тебе всучили. Без рекламы ты бы никогда не нуждался в этом. Его можно продать. Иначе никакая реклама не поможет продать невозможное. Так что это не он. А твои мечты. Фантазии. Устремления. Жизнь. Уместились лишь в одно. Привлечение внимания. Громыхание палкой внутри помойного ведра (Оруэлл. Отмучался. Можно назвать имя. Его уже не посадить за это вольнодумство и мыслепреступление).

Второе. Его никогда и не было. Каким ты себе его представляешь. Были Цинноверы. Эпштейны. Где-то записаны в метриках. А остальное. Реклама. Стереотип. Угрозы в смеси с комплиментами. Обещания. И движения ластиком. Стереть. Собчака. Европейский наркотрафик. Купить документы по фирмам. Чтоб не всплыла правда. Гибель генералов. Рохлин. Лебедь. Трошев. Ведь реклама. Искусство. Делать из полуправды величайшую ложь. Это всего лишь твоя социально-психологическая установка. Продукт твоей нужды в том. О ком ты раньше ничего не слыхал.

Третье. Чтоб ты услышал, происходит нечто эффектное. Все можно обратить на пользу. Любое происшествие. Оно. Твое. Сделать из она конфетку. Взрывы домов. «Курск». Без этих вспышек ты бы не увидел. Как он тебе подмигивает. Как улыбается. Как заботится. Как вкрадчиво обещает. Это важнее, чем подмигивания девушек. Которые рядом. У них ничего не взрывается. Ничего не падает… А тут… Целый фейерверк. Губернаторы. Министры. Чеченцы. Казнокрады. Всех ловят. Мощно. Брутально. В сортире. И ты – опять попался.

Четвертое. Он доминанта. Альфа. Насчет самца все сложно. Твой очаг. Устойчивый. Не домашний. Не погода в доме. В твоей голове. Тайна. Таинственное «что-то». Что мешает. Или, напротив, заставляет тебя предпринимать какие-либо действия в определенных ситуациях. Выборы. Петиция в поддержку. Обругать в маршрутке недовольных. Ему тяжело. Ему надо помочь.

Пятое. Это в твоей голове проходило несколько стадий. Ученые тебе расскажут. Возникало просто. Внутренние химико-биологические процессы, с одной стороны. Внешние раздражители, с другой. Пиво и телевизор. Ельцин и водка. Соседи и похмелье. Поводов для подпитки доминанты – масса. Все окружающее. Оно привлекает самые разные раздражители. Раньше ты нуждался в чем-то таком, чтобы выжить. Теперь он нуждаются в тебе, чтобы стать вечным.

Шестое. От химии – к сердцу. Если не он, то все… Из прежнего множества действующих возбуждений доминанта выбирает группу, которая для нее особенно «интересна». А именно. Очень интересен русский (славянский) суперэтнос. Ресурсы. Покорность населения. Великость. Которой химера не боится. Щелк! Вот тебе и Новая Хазария. Образуется условный рефлекс. Он – доминанта. Ты – нищеброд. Реклама – это искусство. Как отключить твою голову. Чтоб успеть ему тебя ограбить. Тебя не больно зарезали… Чик! – и ты уже на небеса-а-ах… Рай тебе обещан. Им. Тебя нет. Есть светлый образ твой. Служащий удобрением.

Седьмое. Дальше. Только связь. Прочная. Между всем, что осталось в тебе после вживления доминанты, и миром. Он уже здесь. В твоей голове. Между ним и внешним раздражителем устанавливается прочная связь. Раздражитель будет вызывать и подкреплять ее. Внешняя среда содержит определенные сигналы, на которые обязательно реагирует соответствующая доминанта. Плохие бояре. Хороший царь. Выносят ресурсы. Он ни при чем. Он же здесь. В голове твоей. Ближе остальных. Как он может распродать 40 процентов мировых ресурсов. Это невозможно. Он же всегда рядом. Поковыряй в носу. Почеши ухо – вот он. Никуда не делся. Он ничего не продавал. Он невиновен. Потому что он часть тебя. И мысли. Куда ты их денешь. Может, и твоя бабушка согрешила с водолазом…

Восемь. Жизнь не стала обыденной серостью. Нищета. Бедность. Это ерунда. Ведь есть фразы. Есть слова. Слоганы. Анекдоты в конце концов… Бабы. Водка. Гармонь. Лосось уже не по карману. Все вокруг. И ложь. И правда. Этично и неэтично. Неэтичное использует ложь, чтоб обмануть тебя. Этичное – правду. Чтоб обмануть тебя. Да ты и сам, давно обманываться рад (Пушкин, кто ж его посадит, он же – памятник…)

Он уже всюду. Он появляется там, где удовлетворение твоих основных биологических потребностей перестало быть первостепенной задачей. Нищета. ЖКХ. Штрафы. Поборы. Тарифы. Акцизы. Все – ударило по тебе. По потенции. И потребностям. И вот их уже почти нет. А есть только он. Между прошлым и будущим. Именно он называется «чип». Логично. Красиво. Изящно.

Девятая стадия. В величайшей стране. Богатейшей. Нет изобилия. Иначе оно бы устранило дефицит. Средств. Образования. Медицины. И только он. Только его прекрасной рекламой устраняется твоя психическая неустойчивость. Когда у тебя ничего нет. Но что-то как бы есть. Взбадривание. Без раскачиваний. Вперед. К ВВП. Доступному жилью. Ставки на ипотеку. Он не вселяет надежду. Он тихонько распаляет твою жадность. Он же внутри. Ты – как он. Ты бы стал таким же. Там же. Если бы смог туда шагнуть. Нет тебя. Он есть.

Десятое. Это может длиться бесконечно. Если тебе его правильно внедрили. Имплантировали. И покрываются расходы на это чипирование. Все. До конца жизни. Твоей. Не его. Ты обеспечен. Ведь реклама – это все. Откуда бы ты знал, что Солнце вращается вокруг тебя? А не ты вокруг него? Теперь живешь не ты. А доминанта в твоей голове…

Чем все кончится? Могу приоткрыть. Бесплатный бонус. О твоем конце. На надо даже твоей ладони. Ты его принял. Лайкнул. Все. Это определило твой конец.

Он навсегда. Ты уже убедился. Его может и не быть. Но идея – вечна. Значит надо сохранить у чипированных (то есть подданных), во-первых, физические возможности для производства (часть дохода, которая необходима для того, чтобы создавать его в дальнейшем). Во-вторых, стимулы к производству. Служи дурачок – получишь значок.

Эти аспекты отличаются. Вполне уже близка ситуация, когда у людей будет оставаться часть дохода, достаточная для продолжения производства, но стимулы к хозяйственной деятельности пропали. Например, так обычно происходит, когда у производителя отнимают 90 % дохода.

Сейчас у тебя отнимают через косвенные налоги больше половины. Но нет предела совершенству. Раз ты пошел на это имплантирование. То потихонечку тарифики поползут вверх, штрафики увеличатся, расходики на поборы повсюду возрастут. Вот тебе и приехали… Зачем трудиться, если все равно отнимут? Гробик. Музычка. Земля дорога… Родственники в отчаянии могут привезти и выставить тебя не в церкви РПЦ МП (где тоже все по ценникам). А на площади. Пока бесплатно. Потом смекнут. И введут налог. Попрощаться на виду у администрации… На музыку может тебе не хватить…

Этот аспект очень важен, ибо в отсутствие стимулов к производству возникает тенденция к его падению даже при наличии физических возможностей, чтобы его наращивать. Это обусловлено ограниченными возможностями контроля доминанты за своими массово порабощенными из-за ненулевых издержек контроля. Избежать падения производства Новая Хазария в этих условиях может только при полном 100-процентном контроле. В сочетании с процедурой enforcement. Применение силы. Насилия. Когда тебя полуживого на пути к могиле просто заставляют производить. Все. Вот он конец. Превращения человека в навоз. Для процветания насевшего суперэтноса. Ничего другого.

Чтоб этого не произошло. Вернись к началу. Твои предки могли долго ожидать. Не внедряя ничего подобного. «Земля наша обильна и богата. Наряда только нет». И дальше приняли не просто Рюриковичей. Или норманнов. А систему управления. Подходящую. Дающую перспективы развития. Отличную от манипуляции. От этого имплантирования тебе в мозг не пойми чего. Так что выход один. Исключить это нечто из твоей головы. И – внести то, что ты давно ждешь. Родное. Отеческое. Начиная с собирания тех, кто к этому готов.

Иначе – жизнь промелькнет. Как 30-секундный ролик. В который тебе успеют наврать на десятки лет. Пока не засыплют… Без музычки… Гробовые твои Росгвардии нужнее…