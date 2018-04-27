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Лев Рохлин. Приказано забыть

00:21. 27 апреля 2018 Просмотров - 112 2 коммент. Опубликовал:

В ночь с 2 на 3 июля 1988 года на собственной даче в деревне Клоково застрелен генерал Рохлин, который был в оппозиции к существующей власти и пользовался огромной популярностью народа. Следствие установила, что стреляла его супруга Тамара из-за очередной семейной ссоры. Однако большинство людей уверены, что это не бытовое убийства и Тамара Рохлина к гибели мужа не причастна.

Боевой генерал

Лев Яковлевич Рохлин родился в Средней Азии в семье ссыльных. Став военным, воевал в Афганистане, где командовал мотострелковым полком и был дважды ранен. Отучившись в академии Генерального штаба, становится начальником военного гарнизона Волгограда. Во время Первой чеченской компании командует 8 гвардейским корпусом. Участвовал во взятии Грозного и штурме президентского дворца Дудаева.

Офицеры и солдаты вспоминали Рохлина как настоящего генерала, который не прятался за их спинами. Он один из немногих армейских чинов, которые в ходе чеченской компании остались с незапятнанной репутацией. Вместе с генералом Бабичевым вел переговоры с чеченскими командирами о перемирии. Отказался от звания “Герой России”, заявив: “В гражданской войне полководцы не могут снискать славу. Война в Чечне – не слава России, а ее беда”.

С 1995 года входит в партию «Наш дом Россия», однако в 1997 году выходит из нее и возглавляет собственную политическую силу: «Движение в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки». Являлся одним из главных оппозиционеров Бориса Ельцина, которого обвинял в государственной измене и развале армии. По свидетельствам друзей и коллег планировал свергнуть президента и для наведения порядка в стране установить в России военную диктатуру.

Нестыковки в деле

Лев Яковлевич был найден мертвым в постели на втором этаже. При этом в кухне первого этажа на высоте двух метров от пола был след от пули. Сомнительно, что Рохлин не проснулся от грохота первого выстрела, сделанного в помещении и посреди ночи.

Вскрытие тела убитого проводил судмедэксперт Министерства обороны Виктор Калкутин, который пришел к выводу, что пуля попала точно в часть мозга, которая отвечает за дыхательную функцию, работу сердца и двигательную активность. При такой травме наступает мгновенная смерть. Специалист считает, что возможно это совпадением, однако именно в туда целятся снайперы и профессиональные киллеры.

При осмотре подозреваемой Тамары Рохлиной, на ее теле были обнаружены многочисленные травмы, а на пистолете отпечатков супруги генерала не было. Следствие вообще не выявило чьих-либо следов на орудие убийства.

Скорей всего в доме Рохлиных в ночь с 2 на 3 июля были посторонние люди. Доказательства тому открытая входная дверь сразу после убийства и три сожженных тела, найденных в ближайшей к деревне лесополосе. Милиция считает, что это совпадение, однако верится в него с трудом. Скорей всего так организаторы убийства Льва Яковлевича заметали следы и устраняли непосредственных исполнителей.

Политическая версия убийства

Летом 1998 года рядом с Домом правительства проходил митинг шахтеров, над которым развивалось черное знамя «Шахтерской армии спасения». Акция привлекла к себе внимание всей страны. Несколько раз к шахтерам приезжал и Рохлин, а в последний визит его сопровождал казачий атаман Кудинов.

Лев Яковлевич хотел поддержать митинг рабочих и свезти в Москву двадцать тысяч человек. Офицеры-отставники, работники оборонной промышленности из Тулы и Смоленска, ростовские казаки вместе с шахтерами должны заставить Ельцина и правительство уйти в отставку. Рохлин не скрывал своих планов и хотел начать акцию сразу после окончания Всемирных юношеских игр в Москве.

Автор книги «Генерал Рохлин – всегда с Россией» Елена Ляпичева, которая была лично знакома с Львом Яковливечем, считает, что власть испугалась митинга, в котором участвуют не бабушки и городские сумасшедшие, а взрослые мужики со всей России, мог закончиться переворотом. За генералом следила контрразведка и знала о семейных ссорах в семье Рохлиных. Бывшие чекисты решили убрать с «шахматной доски» влиятельного генерала и скинуть вину на жену.

Версия жены

Тамару Рохлину полтора года держали в СИЗО, а ее сын Игорь – пожизненный инвалид I группы оставался без ухода. Женщина утверждала, что убийцы были в масках и пригрозили ей смертью сына, если она не возьмет вину на себя. Суд без прямых доказательств приговорил Тамару Рохлину к 8-годам колонии. В своем последнем слове на суде 15 ноября 2000 года она заявила, что «муж собирался мирным путем сбросить кремлевских временщиков слезть с шеи замордованного народа».

Женщина считает, что непосредственный исполнитель убийства охранники генерала. После трагедии с дачи пропали огромные деньги, собранные единомышленниками Рохлина, а когда буря утихла, телохранитель убитого Александр Плескачев стал преуспевающим бизнесменом. На вопросы адвокатов: что вы делали в ночь убийства и почему не слышали звуки выстрелов охранник генерала, сторож дачи и водитель так и не дали внятного ответа.

После гибели Рохлина в стране не осталось человека с таким же кредитом доверия от народа. Оппозиция стала безликой и ограбление России продолжилось. Примечательно, что из дома генерала пропали документы относительно «Урановой сделки» с США, которые он собирался огласить на заседании Государственной Думы.

Источник: www.kramola.info

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2 коммент.»

  • 2638 2620
    chink-1 27 апреля 2018 в 1:27 Ссылка Пометить
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    В одном ряду и списке со Львом Рохлиным и Владимир Илюхин. Убивают тех кого боятся.

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    • 948 706
      KOCMOHABT chink-1 27 апреля 2018 в 2:19 Ссылка Пометить
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      А певец Игорь Тальков, помните такого? Он не боевой генерал, но пел о том, что той власти было не нужно. Вспоминается его песня “Страна не дураков”. Тоже застрелили не просто так.

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