Лев Рохлин. Приказано забыть. 2 серия: Львиное сердце

Представляем вашему вниманию долгожданную вторую серию документального фильма "Лев Рохлин. Приказано забыть". Вторая серия под названием "Львиное сердце" рассказывает о политической борьбе генерала Льва Яковлевича Рохлина, на посту председателя Государственной Думы по обороне, за армию и Родину.

Продюсер, автор сценария и режиссёр фильма Сергей Роженцев.

Если вы до сих пор не видели первую серию фильма, то можете посмотреть ее по ссылке - https://youtu.be/s0AHf2-xAj0

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Kl8_hOEDfdA