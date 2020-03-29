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Лев Рохлин. Приказано забыть. 2 серия: Львиное сердце

10:26. 29 марта 2020 164 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Представляем вашему вниманию долгожданную вторую серию документального фильма "Лев Рохлин. Приказано забыть". Вторая серия под названием "Львиное сердце" рассказывает о политической борьбе генерала Льва Яковлевича Рохлина, на посту председателя Государственной Думы по обороне, за армию и Родину.

Продюсер, автор сценария и режиссёр фильма Сергей Роженцев.

Если вы до сих пор не видели первую серию фильма, то можете посмотреть ее по ссылке - https://youtu.be/s0AHf2-xAj0

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Kl8_hOEDfdA

Метки: Госдума, Лев Рохлин, Львиное сердце, приказано забыть, чеченская война

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