Всякое-разное видео
12:45. 24 апреля 2018 Просмотров - 74 Один комментарий Опубликовал: brahman
Из накопившегося видео, которое рекомендую к просмотру.
1. Геноцид армян 1915-го года в кинохронике.
Сегодня отмечается день памяти начала геноцида армян на территории Османской Империи.
Турция до сих пор отрицает факт геноцида.
2. Жизнь и смерть адмирала Макарова.
Достаточно подробный рассказ об одном из выдающихся русских адмиралов конца XIX – начала XX века.
3. Лев Рохлин. Приказано забыть.
Документальный фильм об одном из самых известных генералов первой чеченской войны, который был убит в конце 90х и которого подозревали в подготовке военного переворота с целью свержения Ельцина.
4. Полет из небытия.
Первый полет поднятого из болота штурмовика ИЛ-2. После десятилетий забвения, боевая машина снова поднялась в воздух.
5. Ленин в Краматорске.
Краматорские коммунисты установили в честь дня рождения Ленина бюст на горе рядом с Краматорском. У бандерлогов от этого изрядно подгорело.
6. Экспериментальная технология NVIDIA по реконструкции фотографий.
"Белые каски" неприменно должны взять на вооружение.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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После того как Франция официально признала геноцид армян турками ( думаю Эрдоган после этого вряд ли пойдёт в посвящённую гейропу), следует ожидать поднятия вопроса о геноциде русских и славян (термин “славяне” более шире). Ведь , по разным оценкам,в Великую Отечественную погибло от 15 до 22 миллионов славян. Я думаю, будет поднят вопрос об этноциде в бывших союзных республиках СССР и мусульманском регионе Кавказа. В таджикистане и чеченистане были вырезаны десятки, если не сотни тысяч, христиан (русских, украинцев, грузин, армян), миллионы сбежали от “просвещённых строителей нового халифата”. Так что в перспективе признание геноцида русских и международный трибунал по преступлениям “самой миролюбивой религии” просто неизбежен. Мир постепенно устаёт от мусульманского террора и бандитизма. Официальный геноцид армян просто первая легальная ласточка.