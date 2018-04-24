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Всякое-разное видео

12:45. 24 апреля 2018 Просмотров - 74 Один комментарий Опубликовал:


Из накопившегося видео, которое рекомендую к просмотру.

1. Геноцид армян 1915-го года в кинохронике.


Сегодня отмечается день памяти начала геноцида армян на территории Османской Империи.
Турция до сих пор отрицает факт геноцида.

2. Жизнь и смерть адмирала Макарова.


Достаточно подробный рассказ об одном из выдающихся русских адмиралов конца XIX – начала XX века.

3. Лев Рохлин. Приказано забыть.


Документальный фильм об одном из самых известных генералов первой чеченской войны, который был убит в конце 90х и которого подозревали в подготовке военного переворота с целью свержения Ельцина.

4. Полет из небытия.


Первый полет поднятого из болота штурмовика ИЛ-2. После десятилетий забвения, боевая машина снова поднялась в воздух.

5. Ленин в Краматорске.


Краматорские коммунисты установили в честь дня рождения Ленина бюст на горе рядом с Краматорском. У бандерлогов от этого изрядно подгорело.

6. Экспериментальная технология NVIDIA по реконструкции фотографий.


"Белые каски" неприменно должны взять на вооружение.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1915, авиация, армяне, Видео, геноцид, документальное кино, история, краматорск, Ленин, макаров, поисковики, российская империя, рохлин, флот
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Один комментарий»

  • 6 6
    ВСЕМУ СВОЁ ВРЕМЯ... 24 апреля 2018 в 14:15 Ссылка Пометить
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    После того как Франция официально признала геноцид армян турками ( думаю Эрдоган после этого вряд ли пойдёт в посвящённую гейропу), следует ожидать поднятия вопроса о геноциде русских и славян (термин “славяне” более шире). Ведь , по разным оценкам,в Великую Отечественную погибло от 15 до 22 миллионов славян. Я думаю, будет поднят вопрос об этноциде в бывших союзных республиках СССР и мусульманском регионе Кавказа. В таджикистане и чеченистане были вырезаны десятки, если не сотни тысяч, христиан (русских, украинцев, грузин, армян), миллионы сбежали от “просвещённых строителей нового халифата”. Так что в перспективе признание геноцида русских и международный трибунал по преступлениям “самой миролюбивой религии” просто неизбежен. Мир постепенно устаёт от мусульманского террора и бандитизма. Официальный геноцид армян просто первая легальная ласточка.

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