Всякое-разное видео

Из накопившегося видео, которое рекомендую к просмотру.Сегодня отмечается день памяти начала геноцида армян на территории Османской Империи.Турция до сих пор отрицает факт геноцида.Достаточно подробный рассказ об одном из выдающихся русских адмиралов конца XIX – начала XX века.Документальный фильм об одном из самых известных генералов первой чеченской войны, который был убит в конце 90х и которого подозревали в подготовке военного переворота с целью свержения Ельцина.Первый полет поднятого из болота штурмовика ИЛ-2. После десятилетий забвения, боевая машина снова поднялась в воздух.Краматорские коммунисты установили в честь дня рождения Ленина бюст на горе рядом с Краматорском. У бандерлогов от этого изрядно подгорело."Белые каски" неприменно должны взять на вооружение.

Источник: colonelcassad.livejournal.com