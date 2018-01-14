Эссе: От чего грунтовые воды под крупными городами уходят вглубь земли



Экологическое Эссе на тему статьи "Пекин, Мехико, Джакарта, Бангкок и Москва уходят под землю": http://sam-celitel.ru/news/pekin_mekhiko_dzhakarta_bangkok_i_moskva_ukhodjat_pod_zemlju/2016-06-28-14131



Последние строки басни Крылова "Листы и корни": http://mamaschool.ru/basni/basnya-listy-i-korni

«Примолвить можно бы спасибо тут и нам (грунтовым водам)», — Им (городам) голос отвечал из-под земли смиренно.

«Кто смеет говорить столь нагло и надменно! Вы кто такие там, Что дерзко так считаться с нами (городами) стали?» — Листы (Города), по дереву (миру) шумя, залепетали.

«Мы те, — Им снизу отвечали, — Которые, здесь роясь в темноте (грунтовые воды), Питаем вас (города). Ужель не узнаете? Мы корни (воды) дерева (планеты), на коем вы (города) цветете (развиваетесь).

Красуйтесь в добрый час! Да только помните ту разницу меж нас: Что с новою весной (возрождения планеты) лист новый народится (новые города начнут строится), А если корень иссушится (иссякнут грунтовые воды), — Не станет дерева (мира), ни вас (города)».



Что же является основой обычного города нашего мира...

Не секрет, что над всеми городами мира не проветриваясь висит смог, источником которого являются: Химические трассы от автотранспорта всех видов - их бензиновые / дизельные выхлопы; А также химические выбросы с любого производства, размещённого на территории городов, которые не только засоряют химией воздух над городами, но и загрязняют химическими отходами всю землю и реки внутри городов и вокруг них в радиусе нескольких километров.

Помимо этого, все города нашего мира построенные с прошлого столетия, строились из искусственных материалов начиная от кирпича / бетона до стекла, и заканчивая внешней и внутренней отделкой городских зданий. Где явные исключения составляют старые / древние дома, построенные до технологичного прогресса прошлого века, который был основан на химии, а значит на искусственных материалах.

Городское освещение также является искусственным и губительным для всех живых организмов обитающих в городах, ибо оно гасит Светлую Энергию Душ Живых Существ, поэтому болеют в городах все, начиная с человека и заканчивая животными / птицами / растениями.

Вышки телевизионной и сотовой связи тоже добавляют массу убийственного излучения для всего Живого вокруг себя в радиусе несколько сотен метров.



Кто же может жить в химическом смоге современных городов нашего мира...

Организм любого живущего в городе человека находится в постоянном стрессовом состоянии, защищая себя от враждебной внешней городской среды / химического смога. Усугубляет ситуацию, если человек употребляет в своём питании пищу полностью химическую или с химическими добавками, а также пьёт химические лекарства. Всё это однозначно гасит Энергию Света его Души, поэтому самоИсцелить своё физическое тело она не может, ибо в организме нет достаточного количества Светлых Энергий в большой их концентрации.



Во всех городах нашего мира в лучшем случае живут люди с Дуальными Энергиями, в равной степени имеющие в себе, и Светлые Энергии, и Тёмные. Где в разные ситуации их жизни в городе в них преобладают, то одни Энергии, то другие: то в человеке активна его Светлая Личность, и тогда человек Приветлив и Добр, то наступает время для активности в нём Тёмного Эго, и тогда разбегайся народ, потому что человек меняется внутренне и внешне до неузнаваемости из-за проявления его внутренней Темноты.

Распознать энергетическую разность легко: При жизни в Светлых Энергиях человек проСветляется изнутри и словно оКрыляется, поэтому ему всё удаётся. А при его жизни в Тёмных Энергиях, человек как бы отемняется внутреннее, что проявляется внешне, где он реально находится в подавленном или агрессивном состоянии - смотря на кого как Влияют Тёмные Энергии химического Города, ибо всё человеку в состоянии Эго ни так и всё ему ни эдак.



Разумеется, что лишь комфортное состояние человека пребывающего в тех или иных Энергиях, поможет ему и окружающим его людям сказать: какие Энергии - Светлые или Тёмные, преобладают в нём постоянно, а какие бывают в нём временно. Ибо только так и возможно отследить: какие именно Энергии являются истинными для человека. Но...



Надо всегда помнить о том, что даже человек с Энергиями Дуальности, где преобладают Светлые Энергии, но живущий в городе, всё равно имеет низкие вибрации, потому что такова основа самих современных городов нашего мира - Тёмные Энергии низких вибраций. Ведь человек всегда и везде быстро приспосабливается жить под Вибрации и Энергии самого Места. А все без исключения города нашего мира излучают только Энергии Тёмные в низких вибрациях. Это тяжёлые Энергии сами по себе, ибо такова их природа.

По этой причине в современных городах нашего мира могут комфортно жить лишь люди с Дуальными Энергиями: и с Тёмными, и со Светлыми, а также люди исключительно с Тёмными Энергиями. Ибо люди с полностью Светлыми Энергиями не смогут находится в них долго и безопасно для себя.



Почему города нашего мира проседают вглубь земли...

Все современные города нашего мира излучают только одну Энергию, которая тёмной аурой окутывает все города тёмным проявленным смогом. А как следствие, внутри городов и вокруг них утвердились исключительно низкие вибрации, которые сами по себе очень тяжёлые, поэтому Давлеют над всеми Живыми Организмами живущими в городах и подле них.

Это означает, что любое Живое Существо, живущее в пределах города ежесекундно ведёт Борьбу за свою жизнь в нём, что постоянно ослабляет его Иммунную Систему. Ибо энергетическое пополнение в Светлых Энергиях весьма сложно осуществить живя в химическом городе, который целенаправленно и постоянно убивает организм за счёт Своего отравленного воздуха и Своей отравленной воды. Поэтому все - люди, животные, растения, в городах нашего мира болеют в лёгкой простудной форме, и в тяжёлой - хроническими болезнями тела, что само по себе и есть реальное проявление на организме Тёмных Энергий низких вибраций.



Все современные города нашего мира и все жители в них имеют только одно общее излучение - Тёмные Энергии низких вибраций. Именно они в массе своей тяжести и давят на почву под собой, продавливая её вглубь коры нашей планеты. По этой причине обвалы почвы в городах нашего мира являются нормальным явлением, потому что забетонированная / заасфальтированная почва не может Дышать Энергией Планеты, чтобы самовосстанавливаться, поэтому она разрушается, превращаясь в прах. Это обстоятельство также усугубляет проблемную ситуацию городов нашего мира, ибо они излучают ауру Энергий Разрушения, которая уничтожает саму Жизнь внутри городов, вокруг них, под ними. Это и есть основная причина: Почему грунтовые воды под крупными городами нашего мира иссякают.



Какова же на самом деле причина ухода грунтовых вод от поверхности земли под современными городами нашего мира...

Причина одна, и она проста: Тёмные Энергии низких вибраций самого Места на планете - современные города нашего мира. Они излучают свои Тёмные Энергии в постоянном потоке, как существующий их источник имеющий низкие вибрации. А ведь Живая Вода от Природы имеет в себе только Светлые Энергии самой планеты, дающей Жизнь всему Живому на ней, где сама вода по сути является Источником Живой Энергии для всех Живых Существ живущих на нашей планете. Но притягивает Живую / Чистую Воду к поверхности планеты, только Светлые Энергии Места, потому что Подобное всегда притягивается к Подобному.

А что дают города нашего мира? Исключительно низковибрационные Тёмные Энергии...



Под / вокруг / над современными городами нашего мира нет Светлых Энергий:

* ни в небе над ним - его скрывает химический смог от автомобилей и производств - заводов и фабрик;

* ни на земле, ибо она вся покрыта химическим мусором от жизнедеятельности людей и химическим осадком от химиотрасс автотранспорта;

* ни в воде - в реках, куда сливаются все химические нечистоты города.



Нет в наших современных городах, под ними и вокруг них тех Светлых Энергий, которые притянули бы к ним Чистые, Светлые Воды планеты. А та вода, что есть и протекает внутри городов нашего мира и близ них, имеет, если не Тёмные химические Энергии, то смешанные Энергии Дуальности вперемежку: и Тёмные из-за химической грязи в водах, и Светлые от Природы. Этих Дуальных Энергий в реках нашего мира пока достаточно для того, чтобы они в принципе текли близ городов, внутри них, под ними. Но, сами реки с Дуальными Энергиями, не имеют ничего общего с Чистыми Водами от планеты дающие Жизнь всему Живому на ней.



В таком положении - полное загрязнение водной среды нашей планеты, находятся не только грунтовые воды под современными городами нашего мира, но и реки близ них, а также моря у побережья всех городов на нашей планете. По этой причине не только реки уходят с поверхности земли вглубь коры планеты, но и моря отодвигаются от своих набережных линий по черте современных городов. Ибо нет в городах тех Светлых Энергий, которые бы смогли притянуть к ним Чистую, Светлую Воду от Природы. Но при этом притягивается к химическим городам Грязная Вода в Тёмных Энергиях - химические ливни, за счёт которых и происходят мини наводнения в них, дабы поЧистить их от Тёмных Энергий низких вибраций, которые легли в основу всех современных городов нашего мира.



Что же ожидает Тёмные Города нашего мира в будущем...

В ходе Перехода нашего мира в Высокие Вибрации, который начался с весны 2012 года, все современные города нашего мира ждёт полное разрушение. Ибо их Тёмная Энергия низких вибраций не соответствует энергетической концепции планетарного вознесения в более Высокие Энергии. Где сама высокая частота вибрирования пространства над всеми современными городами нашего мира, уже Сейчас - с 2012 года, энергетически давит на них сверху, вынуждая почву под ними колебаться мелкими землетрясениями. А так как основа всех современных городов мира химические / искусственные материалы, которые не долговечны по своей природе, то они не выдерживают вибрационного перепада, поэтому и разрушаются - сыпятся прямо на глазах в Высоких Энергиях планетарного вознесения...



Именно такое положение дел со всеми современными городами по всему нашему миру и сподвигнет все страны и их правительства начать строительство экологически чистых городов будущего. Такие Чистые Города, отстроенные из натурального / природного материала, идеально впишутся в Природу нашей планеты после планетарного вознесения, которое полностью завершится к осени 2030 года. Города Будущего, единые с Природой планеты, будут помогать ей развиваться в своей эволюции. Ибо наш человек со всей Природой нашей планеты имеет единые Корни Жизни - общее ДНК / Душу.



Майтрея Рагнарёк, 2016 год.





http://narada-budda.ru/ekologiya/1634-esse-ot-chego-gruntovye-vody-pod-krupnymi-gorodami-uhodyat-vglub-zemli.html