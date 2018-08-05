ЭССЕ: Рак – смертельная выдумка Иллюминатов

Экологическое эссе на тему статей:

"Рак – это не болезнь, а защитный механизм выживания организма":

http://narada-budda.ru/zdorove/3456-rak-eto-ne-bolezn-a-zaschitnyy-mehanizm-vyzhivaniya-organizma.html

"Медики: Упс... на самом деле у вас не было рака":

http://narada-budda.ru/zdorove/2567-mediki-ups-na-samom-dele-u-vas-ne-bylo-raka.html

Строки басни Крылова "Осёл": https://vsebasni.ru/krylov/osel.html

"Был у Крестьянина (Иллюминатов) Осёл (простые люди). И так себя, казалось, смирно вёл (хорошо люди жили, по доброму), ...

А чтобы он (люди) в лесу (в мире) пропасть не мог (не смогли жить сами по себе) – На шею (в организм людей) прицепил мужик (Иллюминаты) ему (людям) звонок (заразу внёс - рак, через химические продукты питания и лекарства).

Надулся мой Осёл (люди): стал важничать, гордиться (покупая отраву - химическую еду, да лекарства), И думает, теперь большой он барин стал (люди думали, что химическая еда и лекарства даны им на благо);

Но вышел новый чин Ослу (людям), бедняжке, боком (рак начал образовываться в организме от Тёмной еды и лекарств)."

Какова история существования рака...

Первые упоминания о раке относятся к четырёх тысячелетней давности, но в то время он не был таким зловредным, какой он есть Сейчас. Рак был всегда, когда люди поддавались злу и их жизнь начинала идти негативными путями. Наши современные медики болезнь того древнего времени назвали бы доброкачественным образованием, ибо у рака Прошлого была безобидная природа. Не разрушение клеточного состава организма, а скопление в одном месте Тёмной Энергии, с которой не справился организм, ибо он её признал своей, поэтому рак удалялся хирургическим путём или выжигался огнём.

Рак существовал и 3 000 лет тому назад, когда Моисей пытался дать людям 10 Заповедей от бога, и 2 000 лет тому назад, когда в мир Пришёл Иисус, чтобы повторить те Заповеди и предложить людям жить в любви друг к другу и с Верой в Бога. Точно также было и тысячу лет тому назад, когда Великую Тартарию кроваво Крестили Силы Тьмы Ватикана, и тартарцев постигло отчаяние при наступлении тёмных веков. Но более активным рак начал проявлять себя с середины прошлого века при Тайном Правлении нашим миром Иллюминатами, ибо их на это сподвигали инопланетные захватчики Драконийцы, которым требовалась Тёмная Энергия Луш для их комфортного проживания на нашей планете. Они её имели, если люди страдали: от войн, негативного отношения друг к другу и болезней. Для всего этого Иллюминатам пришлось разрабатывать План, основой которого было концентрация в людях негативной Тёмной Энергии - такой приятной для Драконийцев, и которая бы способствовала образованию рака.

Какими были Шаги Иллюминатов для того, чтобы распространить рак по миру...

Именно страх перед Тёмными Драконийцами заставили Иллюминатов составлять такие Планы Правления нашим миром, чтобы люди жили в страданиях и боли во всех сферах своего Бытия. Это касалось и эмоциональной жизни зависимой от отношений в семье, на работе и так далее, и материальной, в которой правили богатство и положение в обществе. Этому также способствовало распространение среди людей: наркомании, алкоголизма, беспорядочного секса, насилия и фаст-фудовской еды. Всё это сильно ослабляло организм и обрезало людям пути к хорошему будущему.

С 60 годов прошлого века пагубное влияние тёмной жизни людей было проверено Иллюминатами на психическом и физическом здоровье американцев, но широкое распространение по миру всё это получило только в конце ХХ века. В тоже самое время натуральное производство начало заменяться на химическое в товарах первой необходимости, которые люди были обязаны покупать ежедневно: продукты питания, лекарства, средства личной гигиены. Появились в открытом доступе интересные химические продукты питания и напитки известных фирм принадлежащих Иллюминатам, которые при хорошей рекламе хотелось приобрести, например: "Марс" / "Сникерс", "Кока-кола" / "Фанта", "Дирол" / "Стиморол", и многое тому подобное. Все они сильно влияли на здоровье людей и разрушали их органы.

Химические лекарства не давали людям выздоровления, но подсаживали на постоянное их приобретение. Это провоцировало к скоплению в организме низковибрационных зон, которые блокировали органы к их самоИсцелению. С 90 годов прошлого столетия пришла ещё одна напасть - низковибрационное излучение: бытовой техники, включая сотовые телефоны, телевизионных вышек и ЛЭП. Они были локальными устройствами типа ХАРПа с определённым низковибрационным диапазоном излучения, которое вызывало не только болезнь органов и психическое расстройство, но и провоцировало образование в организме злокачественной опухоли, куда скапливалась вся энергетическая грязь и химические частицы от еды и лекарств. При тёмном, химическом питании злокачественная опухоль быстро прогрессировала в организме, потому что от мусорной еды и негативной жизни людей ложными основами иммунная система быстро ослаблялась.

В чём состояла причина распространения рака по миру...

Причиной такой смертельный беды для людей было не только Тёмное Влияние Драконийцев на Иллюминатов, но и их страхи, что природные планетарные ресурсы исчерпаются и наша Земля станет не пригодной для проживания. Иллюминаты из "хороших" побуждений хотели приучить Наших людей к искусственной еде, но Плохо было то, что они вознамерились сократить численность населения планеты до Одного Золотого Миллиарда, поэтому еда стала химической. Развитие рака в людях было одним из Инструментов в реализации этого Плана, как смерти от наркомании, алкоголизма и жестокого насилия.

Иллюминаты ухватились за природу образования в организме воспалительной области - место борьбы организма с Тёмными Энергиями, назвав это место в нём раком, который в Прошлом имел совершенно другую природу - это было доброкачественное образование в виде капсулы, которая никогда не выходила за пределы места своего зарождения. Иллюминаты не концентрировали внимание на начальном происхождении воспалительного процесса, а также что это: злокачественная опухоль или доброкачественное образование, они взяли за основу сам факт её существования. Первая имела происхождение от сильной концентрации в одном месте Тёмных Энергий: негатива, химического питания и низковибрационного излучения,, поэтому клетки там всегда были голодными пожирая друг друга, а вторая имела под собой почву хронического восстановительного процесса, вокруг которого создавались волокна обозначающие его границу. Если злокачественная опухоль активно разрушала организм "поедая" здоровые клетки, чтобы выживать, то доброкачественное образование являлось безопасным скоплением в теле Тёмных Энергий находящихся в пассивном состоянии.

Начальные симптомы образования злокачественной опухоли и доброкачественного образования похожи при традиционной практике их диагностики, поэтому иногда методы профилактики и лечения назначались одни и те же. Плохо то, что подобное лечение могло вызвать повторное развитие рака почти в том же самом месте. Все традиционные методы лечения основаны на химической терапии, благодаря чему в организме блокируются все восстановительные процессы, отчего он ещё больше разрушается. Эти тёмные методы лечения придуманы Иллюминатами с расчётом увеличения шансов на смертельный исход для больных раком людей.

Лечение и профилактика злокачественной опухоли были ориентированы на подавление симптомов болезни, но не на лечение её причин. Ибо в планы Иллюминатов никогда не входило оздоравливание людей, потому что всё их Тайное Правление нашим миром было основано на сокращение человечества до Одного Золотого Миллиарда. А как следствие, онкологические болезни распространялись по миру только за счёт самовнушения, низковибрационного излучения, употребления химической еды и лекарств, а также жизни людей в городах, в которых они дышат химическим смогом, из-за чего их иммунитет сильно ослабевает.

Что из себя представляет рак...

Рак не есть рак. Эта злокачественная опухоль называется так из-за того, что она зло для организма, потому что её основа это агрессивные Тёмные Энергии. Она появляется при сильном концентрированном скоплении тёмной грязи в одном месте организма, потому что оно было самым слабым в нём. Именно туда притягивается грязь со всего тела и это место становится "помойной ямой". Тёмная энергетическая грязь имеет зловредную суть, в основе которой лежат низкие вибрации. Люди в них находятся постоянно: от негативных мыслей и жизни, от химической и мусорной еды, от химических лекарств и вакцин, от плохой смоговой экологии городов в воде, воздухе и земле, от низковибрационного излучения бытовой техники, включая сотовые телефоны.

Природа рака - это воспалительный процесс, на который всегда срабатывает естественная реакция организма в уничтожении чужеродных энергий, после чего там начинается процесс регенерации. Только от степени концентрации в этом месте Тёмных Энергий низких вибраций зависит, что там образуется в итоге: злокачественная опухоль или доброкачественное образование. У организма 44 000 защитных механизма. Они срабатывают уже при первых признаках воспалительного процесса. При её активации организм реагирует болью. Главное, перетерпеть первые её признаки, а потом организм сам справится с ней запустив процесс восстановления.

Полноценно восстановиться клетки не смогут, если человек поддерживает негативное своё состояние и химическое, шлаковое питание, из-за чего самоИсцеление в органах тут же блокируется. Симптомы при воспалительных процессах и восстановительных похожи тем, что они одинаково болезненные. Боль не нужно подавлять лекарствами, потому что это только сигнал от организма о том, что начался воспалительный процесс, за которым последует его восстановление. Это болезненная процедура, но в организме заложено природой справляться с этой болью, если не концентрировать на ней своё внимание, а отпустить её и отлежаться дав телу отдых.

Воспалительные процессы не есть рак, даже если у органа понизились вибрации и он начал болеть, потому что в нём концентрируется энергетическая грязь со всего организма. С любым воспалением организм может справиться самостоятельно, если дать ему на это возможность, которую у него отняли Иллюминаты заставив людей поверить в существование рака и смертельного исхода от него. Но на самом деле этого онкологического заболевания не существует в природе. Эта болезнь придумана Иллюминатами, которую они назвали раком, чтобы объяснить разрушение клеточной структуры организма, хотя это всего лишь принцип выживания обесточенных клеток. Нет в природе ни одного организма, который бы стремился к самоуничтожению, и рак / голодные клетки отчаянно хотят выжить.

! Рак - это сильный голод клеток, которым требуются не химические лекарства, которые их убивают, а природная пища со всей своей энергетической палитрой.

Как можно излечить рак...

Излечивается только злокачественная опухоль, потому что её основа активный воспалительный / восстановительный процесс, который и лечится. Доброкачественное образование не исцеляется, потому что организм в какой-то момент регенерации, признал энергию этого места как свою собственную, что и называлось раком в Древности. По сути, рак (членистоногое) ходит боком, но не вперёд - к исцелению организма, или назад - к своей прогрессии. В древности доброкачественное образование удаляли хирургически, если оно было большим, или выжигали огнём, если оно было маленьким. В наше время Иллюминаты подарили людям злокачественную опухоль, которую они назвали раком, со смертельным способом химического лечения, от которого выживших не бывает.

Основные принципы лечения рака просты, поэтому нашим предкам они были известны:

+ лечебное голодание помогает организму не растрачивать свои энергии на переработку пищи, а направлять их только на исцеление;

+ очищение организма чистой водой не менее 4 дней, чтобы промыть все органы и кишечник, в котором гнездится вся грязь от мусорной пищи и ужасной экологии;

+ натуральное питание без употребления шлаковой еды, даже если она кажется экологически чистой;

+ диета: в питании - никаких излишеств, и в мозгах - никакого телевизора, сплетен, рекламы и так далее;

+ шунгитовая вода прекрасно очистит организм, а талая его исцелит;

+ чистый свежий воздух природы - переезд за город для очищения лёгких и пор кожи от химического смога;

+ купание в природных чистых водоёмах, которые есть в лесу и в лугах, помогут телу напитаться живой водицей и усилиться энергетически;

+ здоровый ночной сон человека поможет организму свободно заниматься процессами своего самоИсцеления, потому что тело отдыхает;

+ солнечный свет исцеляет любые болезни восстанавливая защитные функции организма;

+ позитивный настрой на самоИсцеление первое дело в победе над раком.

Многие продукты, овощи и фрукты являются природными лекарями и способствуют исцелению организма, к примеру:

+ белокочанная капуста / квашенная капуста, зелёный горошек, репчатый лук / зелёный лук / дикий лук, кукуруза, чеснок, помидоры, огурец, перец чили, тыква, морковь и свекла, зелень;

+ вся натуральная молочная продукция, домашние яйца, мёд, бездрожжевой ржаной хлеб и злаковые лепёшки, растительное нерафинированное масло холодного отжима, горчица и хрен, корень имбиря, крупы: рис, гречка, крупа из пшеницы - булгур и полба, фасоль, бобы и горох нут, зелёный чай улун (оолонг);

+ все виды сухофруктов и орехов, инжир и финики, лимон, гранат, ананас, ягоды облепихи, смородины и клюквы, дыня и арбуз, виноград.

Это только примерный список продуктов целителей. Главное помнить, что убивает зло в организме железо, о чём говорила Ванга, и Витамин D имеющий в себе Солнечные Энергии. Все продукты содержащие эти элементы помогут телу в его исцелении.

Переход организма на натуральное питание и лечение природными средствами и травками, может сопровождаться ломкой, ибо он подсел на химические ингредиенты в продуктах и к определённой дозе яда в лекарствах. Вследствие чего, переход на натуральное лечение лучше делать постепенно плавно сокращая количество употребления лекарств. Благодаря природным продуктам питания и чистой воде организм справится с ломкой без стрессов. Первые дни будут самыми тяжёлыми, но дней через 7 ломка начнёт спадать, а через 13 начнётся самоИсцеление организма. Огромную помощь в процессах восстановления играет чистая природная вода, которая помогает организму вымывать болезнетворные микробы из ослабленных клеток тела и даёт им первичное чистое питание, на котором они начинают восстанавливаться.

Чего стоит ожидать Нашим людям в будущем...

Уже известны безопасные методы лечения рака, которые давно предлагаются людям частными клиниками, но они пока ещё отрицаются официальной медициной. Ведь в случае официального признания потребуется пересмотреть все фундаментальные научные основы, на которые опиралась традиционная диагностика, методы профилактики и лечения рака. Никто не хочет брать на себя ответственность и официально пересмотреть традиционные методы лечения рака отказавшись от них, поэтому до сих пор всё течёт по инерции принося вред здоровью людей и прибыль фармацевтическим компаниям Иллюминатов.

Официальная медицина пока никак не реагирует на безопасные методы лечения рака, ибо она дожидается приказа сверху от своего правительства, у которого не доходят руки до этого важного дела.

Традиционной медицине пока что выгодно отрицать новейшие разработки и исследования в области безопасного лечения рака, но это время уже подходит к концу. Уже Сейчас биология рака не соответствует тому, что в него вкладывают медики, поэтому следует отказаться от этой терминологии, чтобы не травмировать психику людей. Переквалификация этой болезни потребует времени, но в итоге это повлечёт за собой изменение методов лечения, благодаря чему медицина перестанет калечить людей психически и физически.

Самый хороший, действенный способ лечения рака - это его отсутствие. Вот тогда можно будет прожить много дольше тех людей, кто согласился на официальное его лечение. Главное, провести Изменения: в мыслях, питании и образе жизни, как советуют людям те онкологи, которые уже поняли суть рака и его природу. В будущем люди избавятся от этой зловредной болезни раз и навсегда лишь потому, что перестанут на неё обращать внимание и ходить по врачам с традиционными методами диагностики и лечения. Это позволит всем Нашим людям стать много здоровее, счастливее и с радостью смотреть в своё светлое Завтра.

Майтрея Рагнарёк,

июль 2018 года.

Источник: narada-budda.ru