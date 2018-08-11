Narada Rinpoche: Письмо Кармы причин развития рака

Моё Письмо Кармы я направляю трём членам российского правительства: Медведеву Д. А. - премьер-министру, Голиковой Т. А. - заместителю премьер-министра по вопросам социальной политики, Скворцовой В. И. - министру здравоохранения. Своё Письмо я отправлю им на разные электронные адреса, чтобы хоть одно из них нашло своего Адресата.

В этом Письме я хочу затронуть тему такого заболевания, как рак, ибо Сейчас стало много больных с онкологическим диагнозом. Можно сказать, что рак - это злободневная проблема нашей современности, хотя он ни так страшен, как его расписывают врачи с традиционными методами диагностики и лечения. По этой теме у меня было опубликовано экологическое Эссе"Рак - смертельная выдумка Иллюминатов": http://narada-budda.ru/zdorove/3591-esse-rak-smertelnaya-vydumka-illyuminatov.html

Причина возникновения рака именно в том виде, в каком он есть сейчас, плохая экология нашего мира. Она касается не только плохого экологического состояния природы и городов, но и питания людей, где в большинстве своём оно химическое. Химия - это яд для живого организма, с которым он и борется с самого рождения человека. Если в детстве организм ещё крепок и его Энергий хватает на защиту организма, то через пару десятилетий жизни человека в нашем химическом мире его иммунная система истощается и он начинает серьёзно заболевать. Крайняя степень осложнения болезней - это рак, который развивается в результате оголодания клеток организма без натуральной, природной пищи.

Основная проблема развития рака у людей - это химические продукты питания / напитки и лекарства. С самого рождения ребёнка родители и врачи травят его химической едой и лекарствами, загодя кодируя организм на серьёзные болезни в будущем, которые могут развиться до рака. Очень много деток уже рождаются с патологическими заболеваниями, потому что мама всю беременность питалась химической едой и пила различные лекарства. Не говоря уже о её страхе "родить больного ребёнка", который кодирует её дитя на патологическое заболевание согласно наследственности.

Нельзя людей травить химической едой и напитками! Ибо такая еда противна самой природе и пагубно воздействует на организм человека, уничтожая его естественную защиту.

Нельзя химическими лекарствами излечить рак / болезнь, потому что их состав противен естественной среде организма. Это и является причиной того, почему при традиционных методах лечения рака нет никакого положительного результата. Проще отказаться от лечения и предоставить организму самому справиться с воспалительными процессами, если перейти только на натуральное питание.

Я понимаю, что у правительства такой большой страны, как Россия, забот много - бардак в стране существует на всех уровнях Бытия россиян. Но почему бы уже Сейчас правительству не начать задумываться о будущем страны - о здоровье нового поколения, которое рождается в последние годы больным и губит своё здоровье химической едой / напитками и лекарствами. Почему бы уже Сейчас не начать избавлять наших людей от их химического питания, чтобы не дать шансов раку развиться в будущем.

Правительство России должно думать о своём народе и о здоровье нации. А о чём думает наше российское правительство?..

Улучшение экономики / политики в стране это важное направление развития России, никто с этим не будет и спорить. Но не кажется ли вам, что для больной нации всё это кажется далёким, потому что страдающие от болезни люди не могут по достоинству оценить усилия своего правительства.

Будущее нашей страны зависит от детей Сегодняшнего Дня, поэтому уже Сейчас можно предсказать Будущее России, только глядя на тех детей, которые находятся вокруг нас. И каким это Будущее России Видится вам, глядя на них?..

Эти дети скоро вырастут. Но какими они станут, и что смогут сделать для своей страны, полностью зависит от законопроектов того правительства России, какое Сейчас стоит у власти. Почему бы российскому правительству не позаботится о здоровье нашей нации, запретив использовать химические ингредиенты в производстве продуктов питания, чтобы предотвратить развитие рака в будущем? Думаю, что такой законопроект будет позитивно принят нашим народом, ведь тем самым правительство страны проявит заботу о будущем российского народа.

С уважением,

Нарада Ринпоче.

10 августа 2018 года

Источник: narada-budda.ru