Эссе: Почему Надежда Мирового Правительства начала Умирать...

Политическое Эссе по статье "Киссинджер передал Путину план нового мирового порядка": http://sam-celitel.ru/news/kissindzher_peredal_putinu_plan_novogo_mirovogo_porjadka/2016-02-09-11252



По басне Крылова "Апеллес и Ослёнок": http://mamaschool.ru/basni/basnya-apelles-i-oslenok

Первые строки басни:

"Кто самолюбием через меру поражен (США), Тот мил себе и в том, чем он (США) другим смешон (всему миру);

И часто тем ему (Иллюминаты) случается хвалиться (своими Делами в мире),

Чего бы должен он (Мировое Правительство) стыдиться (своими Действиями в мире)."



Что же происходит в мире такого Интересного, от чего с 2012 года Надежды США начали Умирать не по дням, а по часам...

Основные Действия политических предпочтений мира начались в ноябре 2014 года с Саммита G20 в Австралии, когда Путин (российский президент) и Обама (американский президент) начали собирать вокруг себя Сторонников в предстоящем мировом Противостоянии друг с другом. Где многие Лидеры разных стран приглашённые на Саммит, оказали должное Внимание президенту России и его Словам о реальном положении дел в мире с учётом будущего развития событий.

Простота изложения и лаконичность слов Путина всегда оказывали благотворное влияние на его собеседников, чего нельзя сказать о том, как проводил подобные переговоры Обама Говоря то, что от него требовало Мировое Правительство, поэтому пустословия в них было больше самой сути. Америка, за Спиной у которой Стояло Мировое Правительство не привыкла говорить прямо, по существу и без угроз со своей стороны. По этой причине после завершения Саммита G20 США остались в меньшинстве.



2015 год произвёл политическую расстановку мирового лидерства между Россией и США. Где повторяющиеся антиРоссийские санкции для благотворного отношения России к Украине, отвернули от Вашингтона даже тех их Сторонников, которым положено быть на стороне Америки - ЕвроСоюз. Ибо он создавался Обществом Иллюминатов исключительно для экономической / политической поддержки США и её лидерских позиций в мире. Глупость Америки в продлевании антиРоссийских санкций Изменила отношение к Вашингтону не только в Европе, но и во всём мире.

Всех политических лидеров разных стран Интересовала реакция российского президента на провокационные действия США через украинского президента Порошенко. И Путин показал всему миру своё удовлетворительное политические виденье ситуации на Украине.



Спокойствие Путина и его целенаправленное движение к цели, которую он выбрал в своём отношении к Украине, сподвигло всех политических деятелей стран нашего мира, включая политиков Америки и ЕвроСоюза, пересмотреть приоритетные ставки между США и Россией. Поэтому отказ США от Украины осенью 2015 года был для всех ожидаемым событием. Ведь Вашингтон / Мировое Правительство не добилось того, чего хотело - развязать войну с Россией у её границ.

Так рухнула первая Надежда Мирового Правительства заставить Россию играть по их Правилам.



Добило Мировое Правительство эффектное вмешательство России в военные разборки Сирии с местными террористами - ИГИЛ, которые они же и финансировали. Так в октябре 2015 года Америка начала военную Игру по тем правилам, которые установила Россия в Азии и во всём мире после демонстрации своего Уникального Оружия изготовленного в 2012 году по инопланетным технологиям Галактической Федерации Света с Сириуса - от Нордиков / Скандинавов, с кем Путин заключил в июле 2012 года Соглашение на их Помощь нам в Дни Перемен.

Военная развязка того, что началось осенью 2015 года, как подготовка стран мира к Последней Битве Рагнарёка между Силами Света Земным Альянсом в лице России и Китая с Силами Тьмы Кабалой / хазарской мафии ожидается уже скоро.



Экономически 2015 год принёс много неожиданных сюрпризов Мировому Правительству, ибо влияние американского доллара в мире начало сходить на нет, а китайский юань начал поднимать свой мировой рейтинг. Произошло так потому, что Китай с 2014 года начал выходить на мировую экономическую арену, где само признание всем миром он получил лишь в 2015 году. В этом деле сыграло важную роль создание им Азиатского Банка, главными инвесторами которого стали Китай, Россия и Индия.

Банк AIIB составил заметную конкуренцию Международному Валютному Фонду, созданному Америкой. Преимущество Азиатского Банка прошло по всем проводимым им финансовым операциям, благодаря чему доверительные предпочтения мира к АIIB упрочняются изо дня в день. А это только начало экономического краха США, развал экономики в которой начался с 2014 года, продолжился в 2015 году и умножится в 2016 и в последующие годы.



Создание Банка AIIB Китаем было вторым Ударом по Надежде Мирового Правительства диктовать миру свои экономические Условия через США, и иметь с этого прибыль без особых финансовых усилий с их стороны. Это означает, что Умерла вторая Надежда Мирового Правительства получать от мира дармовые деньги на разработку современных военных технологий, чтобы иметь возможность достойно конкурировать с Россией и Китаем в ожидаемой всем миром Последней Битве Рагнарёка на Земле. А она уже наметилась осенью 2015 года...



2015 год дал всему миру ещё одну возможность упрочить лидерские позиции России в военном деле, где преимущество вооружения российской армии и военная подготовка её солдат, оказалась бесспорной. Это показали не только военные учения в Арктике весной 2015 года, но и военные действия российской армии против террористической группировки ИГИЛ в Сирии осенью 2015 года. Лишь после одной демонстрации Уникального Оружия в действии на территории Сирии 7 Октября 2015 года, весь мир Стоя аплодировал Армии России и её президенту - Путину.

Таким вот образом Умерла третья Надежда Мирового Правительства иметь военную власть над миром через американскую армию США.



Конкурировать с военными технологиями России Америка не имеет возможности по минимальным финансовым средствам заложенным США в военный бюджет. Хотя его как такового практически нет без должного спонсорского участия других стран мира, а в частности ЕвроСоюза. Американская армия не может полноценно соперничать в боевой подготовке с российскими / китайскими солдатами ещё и потому, что слишком праздно они жили в прошлом. Ведь США утверждало своё господство в мире, благодаря её устрашению липовой мощью своей американской армии, которая за 2015 год так и не смогла доказать своё первенство на войне в Сирии.

Но при этом надо уточнить, что и в американской армии есть Достойные люди имеющие отличные военные навыки, а также знающие своё дело специалисты, которые умудряются вести бои на устаревшей военной технике. Но этого не достаточно для того, чтобы быть Первыми в мире.



Какие же попытки предпринимались Мировым Правительством, чтобы в 2015 году восстановить лидерские позиции США в мире...

Надо сразу внести поправку на то, что в ведении переговоров Путину равных нет, поэтому Обама в любом случае проигрывал на всех публичных выступлениях. Ведь он не только не умеет говорить по существу и кратко, но и его правительственное окружение не способно составить своему президенту его речь таким образом, чтобы в ней было меньше пустых слов и больше слов по делу согласно истинному положению дел в мире, а также исходящих из этого перспектив в будущем для всего мира, а не для Америки / Вашингтона, как от американского президента требовало Мировое Правительство. По этой причине на политическом уровне США уже не может ничего исправить, чтобы вернуть себе мировое влияние, ибо мир прозрел и единогласно сделал выбор в сторону России и её президента Путина, где даже политики США признали этот факт.



На экономическом уровне США тоже уже не может иметь былое Влияние на Выбор своих сторонников, с кем им сотрудничать. Ибо работать с Россией и Китаем стало экономически выгодно всему миру, и самой Америке в том числе. Ведь американская экономика держится на плаву благодаря финансовому допингу стран Шенгенского Соглашения.

В свете последних мировых событий 2015 года все страны ЕвроСоюза уже начали Осознавать, что поддержка экономики США разоряет их самих. А как следствие, Вашингтон / Мировое Правительство начало действовать через самых своих верных Сторонников - Великобританию и Германию, ибо члены Общества Иллюминатов есть в каждой стране Европы.

Например, Королева Англии Елизавета II реально делала попытки склонить к сотрудничеству Китай, пригласив к себе на Разговор китайского президента Си Цзиньпина. Но переговоры не дали того результата, на что рассчитывали США / Мировое Правительство и Великобритания.



Расчёт Мирового Правительства действующего через США был прост: Склонить на свою сторону Китай, который с 2014 года быстро упрочняет свои лидерские экономические позиции в мире, чтобы на его экономических Энергиях Роста, поднять не только экономику страны, но и вернуть Вашингтону экономическое влияние в мире начав диктовать свои Условия через Китай.

По существу, Мировое Правительство Стоящее за США имело Намерения косвенно войти в главный инвесторский состав Азиатского Банка - AIIB, который заслужил доверие у всего мира. Ведь денег в казне США нет на инвестирование военной компании против России, а по сути, и против Китая в том числе, ибо он находится в тесном партнёрстве с Россией.



На военном поприще дела по восстановлению своего господства в мире в 2015 году, у США шли чуть лучше, где Америка предлагала некоторым союзным странам свою военную защиту против "мирового агрессора" России или Китая. А по существу, Мировое Правительство использовала эти страны, как плацдарм для своих американских военных баз поближе к границам России, чтобы иметь возможность развязать там войну.

Сами страны уже раз десять пожалели о том, что согласились предоставить американской армии свои территории, потому что российские военные технологии превзошли все ожидания мира. А как следствие, теперь все эти страны, являясь как бы союзниками США, уповают на то, что Оружие России точнёхонько разнесёт только американские военные базы без лишних разрушений мирного населения.



Также США финансово поддерживало военные действия в тех странах, кто вёл боевые действия, как бы против России - Украина например; или против местных ополченцев, которые отказались поддерживать в своей стране тоталитарный режим - так было в Сирии к примеру, где при финансировании Мирового Правительства образовалась террористическая организация ИГИЛ.

Во всех случаях крупное американское инвестирование не принесло должной выгоды Мировому Правительству, потому что оно изначально было провальным. Ведь Украина и так принадлежала России не зависимо от того, что эта братская страна отошла от неё. А воевать с ИГИЛ у России были собственные причины, ибо терроризму нет места в мировом обществе. Эту идеологию России поддерживают все страны мира, и даже США.



Помимо этого Америка намеренно провоцировала страны сторонников России и Китая на неудобные военные действия против России - как получилось с Турцией в ноябре 2015 года. Где турецкий президент Эрдоган сразу же пожалел о том, что согласился сбить русский самолёт, чтобы США / Мировое Правительство смогло протестировать новое вооружение российской армии, потому что её новые военные возможности были не известны. Но и тут Турция лишь получила по рукам от российского президента, чтобы другим странам не повадно было менять вектор своих сторонних предпочтений, то есть идти против России. И этот Урок все страны мира уяснили очень хорошо, поэтому у Мирового Правительства не будет больше шансов на подобные действия.



Вот так Мировое Правительство потеряло все Надежды на то, чтобы вернуть своё господство в мире на политическом / экономическом / военном уровне. Где его Надежды вернуть мнимую мощь Америке не увенчались успехом, потому что с 2012 года все их Планы Нового Мирового Порядка рушились один за другим, что сказалось на лидерских позициях США в мире. Ибо с 2014 года началось восхождение на мировой Олимп тех стран, которых Вашингтон не считал соперниками себе в мировом господстве. Этими странами является Россия и Китай.



Есть ли шансы у США на прежнее мировое Величие?.. И ответ однозначный - нет...

Только теперь Мировое Правительство реально кусает себе локти, но исправить утраченное лидерское положение США в мире они уже никогда не смогут в силу того, что ключевые события в мире развивались таким образом, что прошли точку невозврата в исходные позиции. Весь мир вкусил преимущества той Новой Системы жизнеобеспечения людей мира, которую предложили всему Миру Россия и Китай. Благодаря ей каждая страна теперь имеет не только все шансы на экономический подъём, но и на независимое политическое существование в мировом обществе. А это мировое Осознание дорогого стоит, поэтому и возврата к тому политическому / экономическому Прошлому, в котором существовал мир до 2012 года, уже никогда не будет. Интуитивно все страны мира этот факт уже Приняли, даже США во главе с Мировым Правительством.



У нашего Мира уже есть иной Путь развития, чем тот, что хотело предложить всему миру Мировое Правительство в 2012 году. Зимой 2016 года президенту России было вновь Предложено Киссинджером - Секретарём Рокфеллера / Мирового Правительства План дальнейших совместных действиях России и США в мире. И оно вторично было отвергнуто им. Ибо Пути Нового Развития Мира и Старого Мирового Порядка в нём от Мирового Правительства, уже расходятся в разные стороны, как далёко Будущее от Прошлого, а Новое от Старого.



Всегда и для Всего есть своё Место и Время. А время для внедрения Старого закончилось ещё в 2012 году, когда Путин подписал летом Соглашение с Нордиками / Скандинавами из Звёздной Системы Сириуса галактики Ориона о их Помощи нам в Дни Смены Эпох и Перемен в Мире. С тех пор Россия движется только вперёд через тернии к звёздам, к своему новому и светлому будущему на всех мировых уровнях - на политической / экономической / военной арене. Где теперь у каждой страны мира всегда есть и будут в будущем все шансы получить от неё реальную поддержку и безвозмездную помощь. Ибо широка душа у русского народа и чисты помыслы его, чего не смогло дать нашему миру Мировое Правительство / США за всё время своего мирового лидерства - до 2012 года.



Майтрея Рагнарёк, 2016 год.

http://narada-budda.ru/politika/1087-esse-pochemu-nadezhda-mirovogo-pravitelstva-nachala-umirat.html