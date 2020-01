Эссе по математике, собаки на сессии и профессора-миллионеры

Как устроено высшее образование в Великобритании

Студенты: поступают только с 18 лет, много пишут и активно гребут

Студбюджет: степень за пять миллионов (рублей)

Цифры и факты:

Университеты: живут на оплату обучения и пожертвования

Преподаватели: зарабатывают миллионы и ждут пенсии с нетерпением

Наука: британские ученые ищут жизнь на Марсе и ждут своего Нобеля

33,4 % британцев имеют высшее образование. Это больше, чем в России (30,2 %), но меньше, чем в США (34,1 %).В 2017/18 учебном году в Британии числилось 2,3 миллиона студентов. Подавляющее большинство родом из Соединенного Королевства: Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.Самые популярные дисциплины среди студентов всех национальностей — бизнес, медицина и другие науки, связанные с биологией.Самые популярные университеты британцев — Open University (дистанционное образование) и Manchester Metropolitan University. «Иностранцы» любят лондонский University College (UCL), университеты Манчестера и Ливерпуля. Американцы в своих предпочтениях сильно отличаются, выбирая университеты Сент-Эндрюсский, Эдинбургский и Оксфордский.Выпускники школы в 16 лет получают сертификат о завершении обязательного образования (GCSE). Но попасть в вуз можно только в 18, и GCSE этого права не дает, как наш ЕГЭ, например.Тут есть три пути: устроиться на работу, поступить на курсы Further Education, то есть получить среднее специальное образование, или пройти двухгодичную программу подготовки к университету A-Level. Она одна для всех вузов, по ее окончании школьники опять сдают экзамены и по их результатам поступают без дополнительных тестов.Высшее образование делится на ступени: бакалавриат (почти всегда это три года, реже четыре), магистратура (один или два года) и аспирантура (два-три года).Университет — автономный орган и может сам устанавливать курсы, программы, даже присуждать собственные степени. Поэтому форматы обучения и прочие организационные моменты могут немного отличаться.«Оксфордские студенты большую часть времени учат себя сами, — рассказала T&P Мария Богдановская. — У меня 5–6 лекций в неделю — не больше, часто — меньше. Большую часть времени я провожу за письменным столом в обнимку со стопкой статей. В неделю у меня обычно 2 тьюториала, к каждому нужно написать эссе порядка двух тысяч слов. Эссе — это ответ на вопрос, на который никто толком не знает ответа — например, что делает ВИЧ таким успешным патогеном. Задача студента — найти свой ответ на этот вопрос, опираясь на имеющиеся экспериментальные данные».Внутри одного академического года несколько базовых курсов (это называется paper), в нашем понимании — предметов, но более широко. В зависимости от факультета их может быть 3 или 4. Например, в Оксфорде на факультете археологии это введение в мировую археологию, в антропологическую теорию, перспективы эволюции человека и природа археологических и антропологических исследований.В курсе около 12 тем. «Каждой теме посвящают одну лекцию по два часа и один часовой семинар, которые распределены в течение учебного года, — объясняет Ольга Зевелева, докторант факультета социологии в Кембридже. — К каждой теме лектор дает вопрос, прописанный в учебном плане. Из 12 возможных тем в рамках одного paper студент выбирает шесть. По каждой теме он должен посетить 6 лекций и 6 семинаров, а в конце написать 6 эссе на 2000 слов в ответ на заданный вопрос».Британский университет невозможно представить без студенческих клубов и сообществ. Кружков буквально сотни: кулинарных, политических, спортивных, религиозных, профессиональных. В оксфорде их 400, в университете Манчестера — 383, в лондонском Королевском колледже около 200.«Я входила в сообщество нутрициологов и диетологов, — говорит Мария Будрите, выпускница King’s College London. — Встречи сообщества проходили каждую неделю, иногда в формате лекций и дискуссий, куда приглашались как ученые, так и представители пищевой индустрии, а также выпускники прошлых лет, которые рассказывали про свои успехи. Эти лекции помогают не только углубиться в интересные темы, но и поговорить с профессионалами в неформальной обстановке».В каждом вузе как минимум есть тренажерный зал, бассейн и стадион, чтобы заниматься спортом индивидуально или с командой. Самые популярные дисциплины — верховая езда, гольф, теннис, регби.Но больше всего британское студенчество болеет за академическую греблю. Несколько крупных состязаний ежегодно привлекают сотни команд и тысячи зрителей. Самые большие страсти разгораются в командах Оксфорда и Кембриджа, которые исторически состязаются за первенство главным образом друг с другом, а не с остальными экипажами.В конце первого и второго триместров студенты сдают промежуточные экзамены, а по окончании третьего — главные. Обычно эти даты выпадают на конец декабря, марта и июля, но могут меняться в зависимости от конкретного вуза или академического года.Ольга Зевелева рассказала о финальной сессии: «Это самые страшные недели учебного года. На рассвете бледные студенты в пижамах занимают все углы 126 кембриджских библиотек, приносят с собой подушки и фотографии, вставленные в рамки, чтобы как-то обозначить своё место. К университетским психологам в это время выстраиваются очереди. А на лужайку привозят десятки щенков, чтобы они выполняли свою научно доказанную функцию и снимали стресс».Исследования подтвердили, что собаки помогают студентам «выдохнуть» и немного расслабиться, чтобы выдержать экзамены.Бесплатного образования в Англии нет. Зато закон устанавливает максимальную стоимость года бакалавриата для студентов из Британии и Евросоюза. В 2019/20 учебном году это £ 9250 (724,8 тысячи рублей) — больше со студентов брать нельзя, а меньше никто не хочет, поэтому все специальности везде стоят одинаково. Отличаются только счета на проживание, питание и другие бытовые моменты, плюс на некоторых факультетах вроде медицинского есть дополнительные сборы.Магистратура дороже, и здесь всё зависит от программы. Например, в той же школе экономики год криминологии стоит £ 14 тысяч для «своих» и £ 21,7 — для остальных (1,1 и 1,7 млн рублей соответственно), год бухгалтерии и финансов — £ 28 и £ 28,6 тысячи (2,19 и 2,24 млн рублей). В среднем гуманитарные науки дешевле точных, а дороже всего учиться на медицинском.В 2018 году средняя зарплата в Британии составляла £ 29 588 в год. То есть год бакалавриата — это 31 % от дохода одного человека. Год магистратуры — 47 %.Если доходов семьи не хватает или у студента есть на иждивении дети, он может рассчитывать на стипендию или грант (от 50 % до 100 % стоимости обучения). Также на поддержку могут рассчитывать те, кто показывает многообещающие успехи в учебе. Остальным предложат специальный кредит student finance. Условия отличаются от привычных нам: заемщик начинает возвращать долг только по окончании обучения, когда устроится на работу. В зависимости от величины зарплаты у него будут списывать от 6 до 15 % от ежемесячного дохода.Кроме того, студентам нужно оплачивать жилье. Оставаться с родителями не принято, а университет дает общежитие только на первый год и платно. Так что студенты снимают квартиры или комнаты в частных общежитиях. В среднем на это уходит £ 406 (32 тысячи рублей) в месяц.Вместе с издержками на еду, одежду и развлечения выходит £ 770 в месяц (61 тысяча рублей).Чтобы себя содержать, студенты обращаются за помощью к родителям, берут дополнительные кредиты и устраиваются на работу. Из них 5 % занимаются проституцией и снимаются в порно, а 22 % рассматривают такую возможность.На ярмарке вакансий в Брайтонском университете был представлен стенд организации SWOP — Sex Workers’ Outreach Project. Волонтеры рассказывали, как устроиться на работу, давали советы по безопасности («если вас некому сопровождать, имитируйте это, чтобы клиент знал, что вас кто-то будет искать»), дарили презервативы и лубриканты. По данным SWOP, в секс-индустрии занят один студент из шести.Достудентов бросают учебу после первого курса из-за нехватки денег.считают, что обучение не стоит своих денег.не могут найти работу, соответствующую полученной степени.не могут найти работу вообще.не уверены, что когда-нибудь смогут полностью расплатиться с долгами за учебу.признают, что им тяжело сводить концы с концами. Некоторые участники опроса рассказали, что ели на помойке, воровали продукты в магазине и не использовали отопление всю зиму, чтобы сэкономить.Согласно данным The Guardian и National Student Money Survey 2018.Всё больше британских студентов хотят учиться за рубежом. По данным British Council, об этом думают треть опрошенных. Во многих европейский странах (в Дании, Австрии, Греции, Норвегии и пр.) высшее образование бесплатно для граждан Евросоюза. Поэтому среди детей из «обычных» семей без сверхдоходов вузы Копенгагена становятся популярнее родных.Бюджет университетов формируют несколько источников:1. Плата за обучение и содержание (общежитие, питание) — главный ресурс.2. Государственное финансирование — правительство Британии тратит на высшее образование 1,3 % от ВВП. Для сравнения: США выделяет столько же, Норвегия — 2,3 %, Россия — 0,6 %, Япония — 0,7 %.3. Благотворительные взносы. В 2016/17 учебном году британские вузы суммарно получили £ 1,08 млрд (!) «пожертвований». 88 % меценатов — частные лица, и больше половины из них приходится на выпускников. Например, в феврале 2019 года финансист Дэвид Хардинг подарил £ 100 млн Кембриджу, в котором некогда получил степень по естественным наукам. Вообще, на Оксбридж (так в народе называют Оксфорд и Кембридж) приходится львиная доля всех взносов. В 2017 году только им двоим досталась пятая часть, £ 21,9 млн из миллиарда. Часть пожертвований попадает в казну университетов через fundraising departments. Сотрудники этого отдела (нередко студенты) связываются с преуспевающими выпускниками и деликатно, но недвусмысленно просят денег на нужды вуза.4. Финансирование исследований научными фондами, коммерческими компаниями и другими сторонними организациями.Одним из важнейших спонсоров британских вузов был Евросоюз — он обеспечивал 15 % годового дохода. Понятно, почему руководство университетов нервничает: после «Брекзита» денежные вливания прекратятся, и вузы потеряют миллиарды евро. У лондонского университета (University of London) уже есть филиал в Париже, ходят слухи, что об этом же подумывают в Оксфорде.В традиционном российском понимании британские профессора скорее наставники, чем учителя: они общаются на равных, а не снисходительно, помогают во внеучебное время, иногда не по своей дисциплине, на лекциях дискутируют, а не воспроизводят данные из учебников. Их задача — вдохновить, дать вектор, заставить задуматься.— та самая корочка, которую дают по окончании 11-го класса. Уровень C/4 на русский можно перевести как «без троек»;— выше степень — выше статус и зарплата;— его можно получить еще на бакалавриате, выбрав педагогику в качестве дополнительной дисциплины, или в магистратуре и аспирантуре, помогая профессорам. Больше опыта — шире перспективы;: здесь принцип тот же, соискатель с внушительным портфолио выглядит перспективнее.Если предмет, по которому преподаватель получил степень, связан, но не совпадает с предметом, который он хочет вести (архитектура и дизайн, медицина и биология), ему предложат курс повышения квалификации Subject knowledge enhancement (SKE). Он длится до 36 недель и полностью оплачивается государством.После этого можно получить postgraduate certificate in education (PGCE) — по сути, дополнительное образование по педагогике. Курс идет год-два и оплачивает его студент. Но это скорее факультативное мероприятие, если кандидат соответствует вышеперечисленным параметрам, его наймут и без PGCE.Высший педагогический состав (ректоры, проректоры и пр.) в среднем зарабатывают более £ 250 тысяч в год (19,6 млн рублей). Шесть британских университетов платят проректорам более £ 500 тысяч. Один из них — лондонский Open University, который подписал контракт с проректором на £ 718 тысяч (56,3 млн рублей) в год.Кроме того, у преподавателей официально одни из самых больших пенсий в стране. Ежегодно университеты отчисляют в пенсионный фонд £ 7 тысяч (541,5 тысяч рублей) за каждого преподавателя. Это в 7 раз больше, чем за сотрудника частного сектора.Всё это плюс престиж вузов и широкие возможности для исследований делает профессию почетной, желанной. То есть в ней не просто остаются, а ее стремятся получить.В Британии нет и не было разделения на исследовательские (НИИ в России) и «обычные» вузы, поэтому научные направления есть практически везде. В Университете искусств Лондона изучают, как архитектура и дизайн общественных пространств влияет на уровень преступности, в Имперском колледже ищут доказательства жизни на Марсе (вместе с «Роскосмосом», кстати) и лекарство от СПИДа.«Исследования знакомят студентов с актуальной практикой, показывают им, как теории из их учебников развивались и как применяются в жизни сейчас. Так они обретают знания, которые никогда не получат на уроках, дискуссиях и экзаменах, — пишет для Huffpost Джон Строй, профессор менеджмента и маркетинга университета St. Tomas. — Возможно, самый важный вклад профессоров, проводящих исследования, в том, что они создают „пожизненных“ учеников, исследователей, которые, несмотря на ошибки, стремятся к открытиям».Частные коммерческие компании часто «заказывают» исследования с последующей передачей всех прав и патентов компании-спонсору. А иногда проекты собирают средства из нескольких источников сразу. Например, исследование сердечно-сосудистой, эндокринной и метаболической систем в Университете Манчестера привлекло £ 145 млн (11,3 млрд рублей) инвестиций. Это чуть больше, чем годовой ВВП Венгрии.Британские вузы — кузница нобелевских лауреатов. Больше всех в мире выпустил Кембридж. Например, там учился Джон Уильям Стретт, которого наградили за открытие аргона. И Говард Флори, который с Эрнстом Чейном (Кембридж и Оксфорд) и Александром Флемингом (Имперский колледж Лондона) получили премию по физиологии и медицине за пенициллин.Британские вузы справедливо занимают свои места в мировых рейтингах. Учеба там дает знания, опыт и связи — но только тем, кто четко знает, чего хочет (как подметил эксперт QS), и тем, кто может за это заплатить.В остальном, похоже, тенденция сохраняется. Английские университеты рассчитаны на тех, кому место под солнцем и так уже обеспечено родителями.

