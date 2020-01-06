Эссе по математике, собаки на сессии и профессора-миллионеры
22:00. 6 января 2020 89 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Как устроено высшее образование в Великобритании
Доля британских и иностранных студентов. Индия и США — по 0,8 %. Источник.
Британские вузы стабильно входят в десятку, а то и в тройку лучших в мире. В рейтингах высоко оценивается их преподавательский состав, научные исследования, развитая инфраструктура, отдельно отмечается высокий процент успешных выпускников. При этом половина британских студентов считает, что их образование таких денег не стоит. Разбираемся, как устроены лучшие вузы мира и что в них не нравится студентам (а что — очень нравится).
33,4 % британцев имеют высшее образование. Это больше, чем в России (30,2 %), но меньше, чем в США (34,1 %).
В 2017/18 учебном году в Британии числилось 2,3 миллиона студентов. Подавляющее большинство родом из Соединенного Королевства: Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.
Самые популярные дисциплины среди студентов всех национальностей — бизнес, медицина и другие науки, связанные с биологией.
Самые популярные университеты британцев — Open University (дистанционное образование) и Manchester Metropolitan University. «Иностранцы» любят лондонский University College (UCL), университеты Манчестера и Ливерпуля. Американцы в своих предпочтениях сильно отличаются, выбирая университеты Сент-Эндрюсский, Эдинбургский и Оксфордский.
Студенты: поступают только с 18 лет, много пишут и активно гребут
Выпускники школы в 16 лет получают сертификат о завершении обязательного образования (GCSE). Но попасть в вуз можно только в 18, и GCSE этого права не дает, как наш ЕГЭ, например.
Тут есть три пути: устроиться на работу, поступить на курсы Further Education, то есть получить среднее специальное образование, или пройти двухгодичную программу подготовки к университету A-Level. Она одна для всех вузов, по ее окончании школьники опять сдают экзамены и по их результатам поступают без дополнительных тестов.
Высшее образование делится на ступени: бакалавриат (почти всегда это три года, реже четыре), магистратура (один или два года) и аспирантура (два-три года).
Университет — автономный орган и может сам устанавливать курсы, программы, даже присуждать собственные степени. Поэтому форматы обучения и прочие организационные моменты могут немного отличаться.
Но основы у всех примерно одни: в учебном году три семестра (хотя в университете Манчестера два), занятия проходят в форме лекций и семинаров, но больше времени студенты проводят за стенами аудиторий.
«Оксфордские студенты большую часть времени учат себя сами, — рассказала T&P Мария Богдановская. — У меня 5–6 лекций в неделю — не больше, часто — меньше. Большую часть времени я провожу за письменным столом в обнимку со стопкой статей. В неделю у меня обычно 2 тьюториала, к каждому нужно написать эссе порядка двух тысяч слов. Эссе — это ответ на вопрос, на который никто толком не знает ответа — например, что делает ВИЧ таким успешным патогеном. Задача студента — найти свой ответ на этот вопрос, опираясь на имеющиеся экспериментальные данные».
Сергей Шедов,
основатель и директор Московской школы программистов, окончил МВА в Оксфорде:
«Так и не удалось привыкнуть к тому, что единая форма отчетности по всем предметам — эссе. Когда я получал высшее образование в МГУ, такого не было. В Оксфорде даже по математике нужно написать эссе в форме научной статьи, где ты делаешь введение, включаешь в текст формулы и графики, их описание, объяснение результата и заключение. За 2 года обучения я написал около 30 эссе на разные темы.
Неожиданно сложным оказалось то, насколько строго необходимо соблюдать дедлайны. Эссе выгружают в электронную систему университета, и даже опоздание на одну секунду приводит к академической задолженности. Если у тебя не было уважительной причины задержаться, то могут даже отчислить. Каждый подобный случай рассматривает специальная комиссия в ректорате».
Внутри одного академического года несколько базовых курсов (это называется paper), в нашем понимании — предметов, но более широко. В зависимости от факультета их может быть 3 или 4. Например, в Оксфорде на факультете археологии это введение в мировую археологию, в антропологическую теорию, перспективы эволюции человека и природа археологических и антропологических исследований.
В курсе около 12 тем. «Каждой теме посвящают одну лекцию по два часа и один часовой семинар, которые распределены в течение учебного года, — объясняет Ольга Зевелева, докторант факультета социологии в Кембридже. — К каждой теме лектор дает вопрос, прописанный в учебном плане. Из 12 возможных тем в рамках одного paper студент выбирает шесть. По каждой теме он должен посетить 6 лекций и 6 семинаров, а в конце написать 6 эссе на 2000 слов в ответ на заданный вопрос».
Есть еще факультативные предметы, которые студент может изучать по желанию. Например, курс «Римские женщины в 22 артефактах» на археологическом факультете университета Манчестера.
Британский университет невозможно представить без студенческих клубов и сообществ. Кружков буквально сотни: кулинарных, политических, спортивных, религиозных, профессиональных. В оксфорде их 400, в университете Манчестера — 383, в лондонском Королевском колледже около 200.
«Я входила в сообщество нутрициологов и диетологов, — говорит Мария Будрите, выпускница King’s College London. — Встречи сообщества проходили каждую неделю, иногда в формате лекций и дискуссий, куда приглашались как ученые, так и представители пищевой индустрии, а также выпускники прошлых лет, которые рассказывали про свои успехи. Эти лекции помогают не только углубиться в интересные темы, но и поговорить с профессионалами в неформальной обстановке».
В каждом вузе как минимум есть тренажерный зал, бассейн и стадион, чтобы заниматься спортом индивидуально или с командой. Самые популярные дисциплины — верховая езда, гольф, теннис, регби.
Но больше всего британское студенчество болеет за академическую греблю. Несколько крупных состязаний ежегодно привлекают сотни команд и тысячи зрителей. Самые большие страсти разгораются в командах Оксфорда и Кембриджа, которые исторически состязаются за первенство главным образом друг с другом, а не с остальными экипажами.
Команда Кембриджского университета празднует победу в гонке 165th Boat Race 2019, апрель 2019 года.
В конце первого и второго триместров студенты сдают промежуточные экзамены, а по окончании третьего — главные. Обычно эти даты выпадают на конец декабря, марта и июля, но могут меняться в зависимости от конкретного вуза или академического года.
Федор Васильев,
руководитель направления кросс-культурных коммуникаций компании Business Speech, был студентом SOAS University of London:
«В России многие экзамены проходят в устной форме, и твой успех основан в первую очередь на личных отношениях с преподавателем — ходил ты на занятия или нет, нравишься ему или не нравишься. В Англии иначе: пишешь промежуточное эссе и анонимно сдаешь его через специальную электронную форму независимым экспертам. В ответ тебе приходит огромная таблица, где прописан критерий, оценка по нему и объяснение, почему она именно такая.
Но больше всего меня поразил формат письменных экзаменов. У моей группы был Political sciences, и мы его сдавали не по присланным билетам, а по темам, в рамках которых может быть задан вопрос. Там нет ни одной точной формулировки, и все темы настолько широко поставлены, что ты ни за что не догадаешься, что тебе попадется».
Ольга Зевелева рассказала о финальной сессии: «Это самые страшные недели учебного года. На рассвете бледные студенты в пижамах занимают все углы 126 кембриджских библиотек, приносят с собой подушки и фотографии, вставленные в рамки, чтобы как-то обозначить своё место. К университетским психологам в это время выстраиваются очереди. А на лужайку привозят десятки щенков, чтобы они выполняли свою научно доказанную функцию и снимали стресс».
Собаки во время сессии — обычное дело в британских вузах. Администрация выпускает их на улицу, как в Кембридже, или устраивает что-то вроде выставок, куда студенты приходят, чтобы почесать за ушком лабрадора.
Исследования подтвердили, что собаки помогают студентам «выдохнуть» и немного расслабиться, чтобы выдержать экзамены.
Puppy therapy в лондонском Middlesex university.
Зоя Зайцева,
региональный директор QS (международные рейтинги университетов):
«Ключевое отличие британского образования от России заключается в гибкости его содержательной части и возможности для студента составить индивидуальный план таким образом, чтобы изучать то, что ему действительно интересно или нужно. Однако такой подход имеет и обратную сторону. В случае, если молодой человек или девушка смутно представляют себе, чего хотят от жизни или каких навыков требует выбранная профессия, молодежь выбирает легкий путь. В результате необходимое число кредитов набрано, курсы прослушаны, а реальных знаний не особо много».
Студбюджет: степень за пять миллионов (рублей)
Бесплатного образования в Англии нет. Зато закон устанавливает максимальную стоимость года бакалавриата для студентов из Британии и Евросоюза. В 2019/20 учебном году это £ 9250 (724,8 тысячи рублей) — больше со студентов брать нельзя, а меньше никто не хочет, поэтому все специальности везде стоят одинаково. Отличаются только счета на проживание, питание и другие бытовые моменты, плюс на некоторых факультетах вроде медицинского есть дополнительные сборы.
Для студентов из других стран стоимость обучения в разы выше. Например, в Лондонской школе экономики и политических наук год обойдется в £ 19,9 тысячи (1,56 млн рублей), в Оксфорде — от £ 24,7 тысячи (1,94 млн рублей).
Магистратура дороже, и здесь всё зависит от программы. Например, в той же школе экономики год криминологии стоит £ 14 тысяч для «своих» и £ 21,7 — для остальных (1,1 и 1,7 млн рублей соответственно), год бухгалтерии и финансов — £ 28 и £ 28,6 тысячи (2,19 и 2,24 млн рублей). В среднем гуманитарные науки дешевле точных, а дороже всего учиться на медицинском.
В 2018 году средняя зарплата в Британии составляла £ 29 588 в год. То есть год бакалавриата — это 31 % от дохода одного человека. Год магистратуры — 47 %.
Если доходов семьи не хватает или у студента есть на иждивении дети, он может рассчитывать на стипендию или грант (от 50 % до 100 % стоимости обучения). Также на поддержку могут рассчитывать те, кто показывает многообещающие успехи в учебе. Остальным предложат специальный кредит student finance. Условия отличаются от привычных нам: заемщик начинает возвращать долг только по окончании обучения, когда устроится на работу. В зависимости от величины зарплаты у него будут списывать от 6 до 15 % от ежемесячного дохода.
Студенты Кембриджа отмечают окончание экзаменов сплавляясь по реке в картонных лодках. Эта традиция называется Suicide Sunday.
Кроме того, студентам нужно оплачивать жилье. Оставаться с родителями не принято, а университет дает общежитие только на первый год и платно. Так что студенты снимают квартиры или комнаты в частных общежитиях. В среднем на это уходит £ 406 (32 тысячи рублей) в месяц.
Вместе с издержками на еду, одежду и развлечения выходит £ 770 в месяц (61 тысяча рублей).
Расходы британских студентов.
В 2017 году специалисты IFS выяснили, что студенты заканчивают обучение с долгом в £ 50 тысяч (3,96 млн рублей). Чтобы его выплатить, 77 % выпускников понадобится 30 лет.
Чтобы себя содержать, студенты обращаются за помощью к родителям, берут дополнительные кредиты и устраиваются на работу. Из них 5 % занимаются проституцией и снимаются в порно, а 22 % рассматривают такую возможность.
На ярмарке вакансий в Брайтонском университете был представлен стенд организации SWOP — Sex Workers’ Outreach Project. Волонтеры рассказывали, как устроиться на работу, давали советы по безопасности («если вас некому сопровождать, имитируйте это, чтобы клиент знал, что вас кто-то будет искать»), дарили презервативы и лубриканты. По данным SWOP, в секс-индустрии занят один студент из шести.
Цифры и факты:
До 20 % студентов бросают учебу после первого курса из-за нехватки денег.
53 % считают, что обучение не стоит своих денег.
48 % не могут найти работу, соответствующую полученной степени.
5 % не могут найти работу вообще.
76 % не уверены, что когда-нибудь смогут полностью расплатиться с долгами за учебу.
78 % признают, что им тяжело сводить концы с концами. Некоторые участники опроса рассказали, что ели на помойке, воровали продукты в магазине и не использовали отопление всю зиму, чтобы сэкономить.
Согласно данным The Guardian и National Student Money Survey 2018.
Всё больше британских студентов хотят учиться за рубежом. По данным British Council, об этом думают треть опрошенных. Во многих европейский странах (в Дании, Австрии, Греции, Норвегии и пр.) высшее образование бесплатно для граждан Евросоюза. Поэтому среди детей из «обычных» семей без сверхдоходов вузы Копенгагена становятся популярнее родных.
Университеты: живут на оплату обучения и пожертвования
Бюджет университетов формируют несколько источников:
1. Плата за обучение и содержание (общежитие, питание) — главный ресурс.
2. Государственное финансирование — правительство Британии тратит на высшее образование 1,3 % от ВВП. Для сравнения: США выделяет столько же, Норвегия — 2,3 %, Россия — 0,6 %, Япония — 0,7 %.
3. Благотворительные взносы. В 2016/17 учебном году британские вузы суммарно получили £ 1,08 млрд (!) «пожертвований». 88 % меценатов — частные лица, и больше половины из них приходится на выпускников. Например, в феврале 2019 года финансист Дэвид Хардинг подарил £ 100 млн Кембриджу, в котором некогда получил степень по естественным наукам. Вообще, на Оксбридж (так в народе называют Оксфорд и Кембридж) приходится львиная доля всех взносов. В 2017 году только им двоим досталась пятая часть, £ 21,9 млн из миллиарда. Часть пожертвований попадает в казну университетов через fundraising departments. Сотрудники этого отдела (нередко студенты) связываются с преуспевающими выпускниками и деликатно, но недвусмысленно просят денег на нужды вуза.
4. Финансирование исследований научными фондами, коммерческими компаниями и другими сторонними организациями.
Структура доходов британских вузов в 2016/17 учебном году.
Одним из важнейших спонсоров британских вузов был Евросоюз — он обеспечивал 15 % годового дохода. Понятно, почему руководство университетов нервничает: после «Брекзита» денежные вливания прекратятся, и вузы потеряют миллиарды евро. У лондонского университета (University of London) уже есть филиал в Париже, ходят слухи, что об этом же подумывают в Оксфорде.
Преподаватели: зарабатывают миллионы и ждут пенсии с нетерпением
В традиционном российском понимании британские профессора скорее наставники, чем учителя: они общаются на равных, а не снисходительно, помогают во внеучебное время, иногда не по своей дисциплине, на лекциях дискутируют, а не воспроизводят данные из учебников. Их задача — вдохновить, дать вектор, заставить задуматься.
Чтобы стать преподавателем в британском вузе, необходимо иметь:
— сертификат GCSE уровня C/4 — та самая корочка, которую дают по окончании 11-го класса. Уровень C/4 на русский можно перевести как «без троек»;
— степень бакалавра, магистра или доктора наук (Ph.D) — выше степень — выше статус и зарплата;
— опыт преподавания — его можно получить еще на бакалавриате, выбрав педагогику в качестве дополнительной дисциплины, или в магистратуре и аспирантуре, помогая профессорам. Больше опыта — шире перспективы;
— научные работы и публикации: здесь принцип тот же, соискатель с внушительным портфолио выглядит перспективнее.
Если предмет, по которому преподаватель получил степень, связан, но не совпадает с предметом, который он хочет вести (архитектура и дизайн, медицина и биология), ему предложат курс повышения квалификации Subject knowledge enhancement (SKE). Он длится до 36 недель и полностью оплачивается государством.
После этого можно получить postgraduate certificate in education (PGCE) — по сути, дополнительное образование по педагогике. Курс идет год-два и оплачивает его студент. Но это скорее факультативное мероприятие, если кандидат соответствует вышеперечисленным параметрам, его наймут и без PGCE.
По данным Times Higher Education (THE), в среднем мужчины-преподаватели зарабатывают £ 50 715 в год (3,9 млн рублей), а женщины — £ 45 003 (3,46 млн рублей).
Профессор одного из вузов анонимно рассказал THE, сколько получает:
«Моя зарплата — £ 48 327 в год (3,79 млн рублей). Как я к ней отношусь? Я чувствую себя богатым. Средняя зарплата в Великобритании в прошлом году [2016-й] составила £ 27,6 тысячи в год (2,16 млн рублей). Мне повезло, что я белый, мужчина и из среднего класса: без одной из этих характеристик я получал бы значительно меньше. Отсутствие всех трех резко снижает потенциал заработка».
Высший педагогический состав (ректоры, проректоры и пр.) в среднем зарабатывают более £ 250 тысяч в год (19,6 млн рублей). Шесть британских университетов платят проректорам более £ 500 тысяч. Один из них — лондонский Open University, который подписал контракт с проректором на £ 718 тысяч (56,3 млн рублей) в год.
Кроме того, у преподавателей официально одни из самых больших пенсий в стране. Ежегодно университеты отчисляют в пенсионный фонд £ 7 тысяч (541,5 тысяч рублей) за каждого преподавателя. Это в 7 раз больше, чем за сотрудника частного сектора.
Так, учитель, который начинает работать в 23 года, после выхода на пенсию будет получать £ 30 тысяч в год, проще говоря — 194 тысячи рублей в месяц.
Всё это плюс престиж вузов и широкие возможности для исследований делает профессию почетной, желанной. То есть в ней не просто остаются, а ее стремятся получить.
Возраст преподавателей в университетах Британии
Наука: британские ученые ищут жизнь на Марсе и ждут своего Нобеля
В Британии нет и не было разделения на исследовательские (НИИ в России) и «обычные» вузы, поэтому научные направления есть практически везде. В Университете искусств Лондона изучают, как архитектура и дизайн общественных пространств влияет на уровень преступности, в Имперском колледже ищут доказательства жизни на Марсе (вместе с «Роскосмосом», кстати) и лекарство от СПИДа.
«Исследования знакомят студентов с актуальной практикой, показывают им, как теории из их учебников развивались и как применяются в жизни сейчас. Так они обретают знания, которые никогда не получат на уроках, дискуссиях и экзаменах, — пишет для Huffpost Джон Строй, профессор менеджмента и маркетинга университета St. Tomas. — Возможно, самый важный вклад профессоров, проводящих исследования, в том, что они создают „пожизненных“ учеников, исследователей, которые, несмотря на ошибки, стремятся к открытиям».
Конечно, всего этого не было бы без достаточного финансирования. Правительство и госведомства спонсируют науку через гранты. А научно-исследовательские советы (семь специальных организаций, финансирующих разработки по разным направлениям — от искусства до биотехнологий) оплачивают 80 % сметной стоимости проекта.
Частные коммерческие компании часто «заказывают» исследования с последующей передачей всех прав и патентов компании-спонсору. А иногда проекты собирают средства из нескольких источников сразу. Например, исследование сердечно-сосудистой, эндокринной и метаболической систем в Университете Манчестера привлекло £ 145 млн (11,3 млрд рублей) инвестиций. Это чуть больше, чем годовой ВВП Венгрии.
Британские вузы — кузница нобелевских лауреатов. Больше всех в мире выпустил Кембридж. Например, там учился Джон Уильям Стретт, которого наградили за открытие аргона. И Говард Флори, который с Эрнстом Чейном (Кембридж и Оксфорд) и Александром Флемингом (Имперский колледж Лондона) получили премию по физиологии и медицине за пенициллин.
Британские вузы справедливо занимают свои места в мировых рейтингах. Учеба там дает знания, опыт и связи — но только тем, кто четко знает, чего хочет (как подметил эксперт QS), и тем, кто может за это заплатить.
Всё-таки образование в Британии веками оставалось привилегией элиты. После Второй мировой войны это пытались изменить и каких-то успехов всё же добились: гранты и стипендии помогают детям из простых семей пробиться в жизни.
В остальном, похоже, тенденция сохраняется. Английские университеты рассчитаны на тех, кому место под солнцем и так уже обеспечено родителями.
Доля британских и иностранных студентов. Индия и США — по 0,8 %. Источник.
Британские вузы стабильно входят в десятку, а то и в тройку лучших в мире. В рейтингах высоко оценивается их преподавательский состав, научные исследования, развитая инфраструктура, отдельно отмечается высокий процент успешных выпускников. При этом половина британских студентов считает, что их образование таких денег не стоит. Разбираемся, как устроены лучшие вузы мира и что в них не нравится студентам (а что — очень нравится).
33,4 % британцев имеют высшее образование. Это больше, чем в России (30,2 %), но меньше, чем в США (34,1 %).
В 2017/18 учебном году в Британии числилось 2,3 миллиона студентов. Подавляющее большинство родом из Соединенного Королевства: Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.
Самые популярные дисциплины среди студентов всех национальностей — бизнес, медицина и другие науки, связанные с биологией.
Самые популярные университеты британцев — Open University (дистанционное образование) и Manchester Metropolitan University. «Иностранцы» любят лондонский University College (UCL), университеты Манчестера и Ливерпуля. Американцы в своих предпочтениях сильно отличаются, выбирая университеты Сент-Эндрюсский, Эдинбургский и Оксфордский.
Студенты: поступают только с 18 лет, много пишут и активно гребут
Выпускники школы в 16 лет получают сертификат о завершении обязательного образования (GCSE). Но попасть в вуз можно только в 18, и GCSE этого права не дает, как наш ЕГЭ, например.
Тут есть три пути: устроиться на работу, поступить на курсы Further Education, то есть получить среднее специальное образование, или пройти двухгодичную программу подготовки к университету A-Level. Она одна для всех вузов, по ее окончании школьники опять сдают экзамены и по их результатам поступают без дополнительных тестов.
Высшее образование делится на ступени: бакалавриат (почти всегда это три года, реже четыре), магистратура (один или два года) и аспирантура (два-три года).
Университет — автономный орган и может сам устанавливать курсы, программы, даже присуждать собственные степени. Поэтому форматы обучения и прочие организационные моменты могут немного отличаться.
Но основы у всех примерно одни: в учебном году три семестра (хотя в университете Манчестера два), занятия проходят в форме лекций и семинаров, но больше времени студенты проводят за стенами аудиторий.
«Оксфордские студенты большую часть времени учат себя сами, — рассказала T&P Мария Богдановская. — У меня 5–6 лекций в неделю — не больше, часто — меньше. Большую часть времени я провожу за письменным столом в обнимку со стопкой статей. В неделю у меня обычно 2 тьюториала, к каждому нужно написать эссе порядка двух тысяч слов. Эссе — это ответ на вопрос, на который никто толком не знает ответа — например, что делает ВИЧ таким успешным патогеном. Задача студента — найти свой ответ на этот вопрос, опираясь на имеющиеся экспериментальные данные».
Сергей Шедов,
основатель и директор Московской школы программистов, окончил МВА в Оксфорде:
«Так и не удалось привыкнуть к тому, что единая форма отчетности по всем предметам — эссе. Когда я получал высшее образование в МГУ, такого не было. В Оксфорде даже по математике нужно написать эссе в форме научной статьи, где ты делаешь введение, включаешь в текст формулы и графики, их описание, объяснение результата и заключение. За 2 года обучения я написал около 30 эссе на разные темы.
Неожиданно сложным оказалось то, насколько строго необходимо соблюдать дедлайны. Эссе выгружают в электронную систему университета, и даже опоздание на одну секунду приводит к академической задолженности. Если у тебя не было уважительной причины задержаться, то могут даже отчислить. Каждый подобный случай рассматривает специальная комиссия в ректорате».
Внутри одного академического года несколько базовых курсов (это называется paper), в нашем понимании — предметов, но более широко. В зависимости от факультета их может быть 3 или 4. Например, в Оксфорде на факультете археологии это введение в мировую археологию, в антропологическую теорию, перспективы эволюции человека и природа археологических и антропологических исследований.
В курсе около 12 тем. «Каждой теме посвящают одну лекцию по два часа и один часовой семинар, которые распределены в течение учебного года, — объясняет Ольга Зевелева, докторант факультета социологии в Кембридже. — К каждой теме лектор дает вопрос, прописанный в учебном плане. Из 12 возможных тем в рамках одного paper студент выбирает шесть. По каждой теме он должен посетить 6 лекций и 6 семинаров, а в конце написать 6 эссе на 2000 слов в ответ на заданный вопрос».
Есть еще факультативные предметы, которые студент может изучать по желанию. Например, курс «Римские женщины в 22 артефактах» на археологическом факультете университета Манчестера.
Британский университет невозможно представить без студенческих клубов и сообществ. Кружков буквально сотни: кулинарных, политических, спортивных, религиозных, профессиональных. В оксфорде их 400, в университете Манчестера — 383, в лондонском Королевском колледже около 200.
«Я входила в сообщество нутрициологов и диетологов, — говорит Мария Будрите, выпускница King’s College London. — Встречи сообщества проходили каждую неделю, иногда в формате лекций и дискуссий, куда приглашались как ученые, так и представители пищевой индустрии, а также выпускники прошлых лет, которые рассказывали про свои успехи. Эти лекции помогают не только углубиться в интересные темы, но и поговорить с профессионалами в неформальной обстановке».
В каждом вузе как минимум есть тренажерный зал, бассейн и стадион, чтобы заниматься спортом индивидуально или с командой. Самые популярные дисциплины — верховая езда, гольф, теннис, регби.
Но больше всего британское студенчество болеет за академическую греблю. Несколько крупных состязаний ежегодно привлекают сотни команд и тысячи зрителей. Самые большие страсти разгораются в командах Оксфорда и Кембриджа, которые исторически состязаются за первенство главным образом друг с другом, а не с остальными экипажами.
Команда Кембриджского университета празднует победу в гонке 165th Boat Race 2019, апрель 2019 года.
В конце первого и второго триместров студенты сдают промежуточные экзамены, а по окончании третьего — главные. Обычно эти даты выпадают на конец декабря, марта и июля, но могут меняться в зависимости от конкретного вуза или академического года.
Федор Васильев,
руководитель направления кросс-культурных коммуникаций компании Business Speech, был студентом SOAS University of London:
«В России многие экзамены проходят в устной форме, и твой успех основан в первую очередь на личных отношениях с преподавателем — ходил ты на занятия или нет, нравишься ему или не нравишься. В Англии иначе: пишешь промежуточное эссе и анонимно сдаешь его через специальную электронную форму независимым экспертам. В ответ тебе приходит огромная таблица, где прописан критерий, оценка по нему и объяснение, почему она именно такая.
Но больше всего меня поразил формат письменных экзаменов. У моей группы был Political sciences, и мы его сдавали не по присланным билетам, а по темам, в рамках которых может быть задан вопрос. Там нет ни одной точной формулировки, и все темы настолько широко поставлены, что ты ни за что не догадаешься, что тебе попадется».
Ольга Зевелева рассказала о финальной сессии: «Это самые страшные недели учебного года. На рассвете бледные студенты в пижамах занимают все углы 126 кембриджских библиотек, приносят с собой подушки и фотографии, вставленные в рамки, чтобы как-то обозначить своё место. К университетским психологам в это время выстраиваются очереди. А на лужайку привозят десятки щенков, чтобы они выполняли свою научно доказанную функцию и снимали стресс».
Собаки во время сессии — обычное дело в британских вузах. Администрация выпускает их на улицу, как в Кембридже, или устраивает что-то вроде выставок, куда студенты приходят, чтобы почесать за ушком лабрадора.
Исследования подтвердили, что собаки помогают студентам «выдохнуть» и немного расслабиться, чтобы выдержать экзамены.
Puppy therapy в лондонском Middlesex university.
Зоя Зайцева,
региональный директор QS (международные рейтинги университетов):
«Ключевое отличие британского образования от России заключается в гибкости его содержательной части и возможности для студента составить индивидуальный план таким образом, чтобы изучать то, что ему действительно интересно или нужно. Однако такой подход имеет и обратную сторону. В случае, если молодой человек или девушка смутно представляют себе, чего хотят от жизни или каких навыков требует выбранная профессия, молодежь выбирает легкий путь. В результате необходимое число кредитов набрано, курсы прослушаны, а реальных знаний не особо много».
Студбюджет: степень за пять миллионов (рублей)
Бесплатного образования в Англии нет. Зато закон устанавливает максимальную стоимость года бакалавриата для студентов из Британии и Евросоюза. В 2019/20 учебном году это £ 9250 (724,8 тысячи рублей) — больше со студентов брать нельзя, а меньше никто не хочет, поэтому все специальности везде стоят одинаково. Отличаются только счета на проживание, питание и другие бытовые моменты, плюс на некоторых факультетах вроде медицинского есть дополнительные сборы.
Для студентов из других стран стоимость обучения в разы выше. Например, в Лондонской школе экономики и политических наук год обойдется в £ 19,9 тысячи (1,56 млн рублей), в Оксфорде — от £ 24,7 тысячи (1,94 млн рублей).
Магистратура дороже, и здесь всё зависит от программы. Например, в той же школе экономики год криминологии стоит £ 14 тысяч для «своих» и £ 21,7 — для остальных (1,1 и 1,7 млн рублей соответственно), год бухгалтерии и финансов — £ 28 и £ 28,6 тысячи (2,19 и 2,24 млн рублей). В среднем гуманитарные науки дешевле точных, а дороже всего учиться на медицинском.
В 2018 году средняя зарплата в Британии составляла £ 29 588 в год. То есть год бакалавриата — это 31 % от дохода одного человека. Год магистратуры — 47 %.
Если доходов семьи не хватает или у студента есть на иждивении дети, он может рассчитывать на стипендию или грант (от 50 % до 100 % стоимости обучения). Также на поддержку могут рассчитывать те, кто показывает многообещающие успехи в учебе. Остальным предложат специальный кредит student finance. Условия отличаются от привычных нам: заемщик начинает возвращать долг только по окончании обучения, когда устроится на работу. В зависимости от величины зарплаты у него будут списывать от 6 до 15 % от ежемесячного дохода.
Студенты Кембриджа отмечают окончание экзаменов сплавляясь по реке в картонных лодках. Эта традиция называется Suicide Sunday.
Кроме того, студентам нужно оплачивать жилье. Оставаться с родителями не принято, а университет дает общежитие только на первый год и платно. Так что студенты снимают квартиры или комнаты в частных общежитиях. В среднем на это уходит £ 406 (32 тысячи рублей) в месяц.
Вместе с издержками на еду, одежду и развлечения выходит £ 770 в месяц (61 тысяча рублей).
Расходы британских студентов.
В 2017 году специалисты IFS выяснили, что студенты заканчивают обучение с долгом в £ 50 тысяч (3,96 млн рублей). Чтобы его выплатить, 77 % выпускников понадобится 30 лет.
Чтобы себя содержать, студенты обращаются за помощью к родителям, берут дополнительные кредиты и устраиваются на работу. Из них 5 % занимаются проституцией и снимаются в порно, а 22 % рассматривают такую возможность.
На ярмарке вакансий в Брайтонском университете был представлен стенд организации SWOP — Sex Workers’ Outreach Project. Волонтеры рассказывали, как устроиться на работу, давали советы по безопасности («если вас некому сопровождать, имитируйте это, чтобы клиент знал, что вас кто-то будет искать»), дарили презервативы и лубриканты. По данным SWOP, в секс-индустрии занят один студент из шести.
Цифры и факты:
До 20 % студентов бросают учебу после первого курса из-за нехватки денег.
53 % считают, что обучение не стоит своих денег.
48 % не могут найти работу, соответствующую полученной степени.
5 % не могут найти работу вообще.
76 % не уверены, что когда-нибудь смогут полностью расплатиться с долгами за учебу.
78 % признают, что им тяжело сводить концы с концами. Некоторые участники опроса рассказали, что ели на помойке, воровали продукты в магазине и не использовали отопление всю зиму, чтобы сэкономить.
Согласно данным The Guardian и National Student Money Survey 2018.
Всё больше британских студентов хотят учиться за рубежом. По данным British Council, об этом думают треть опрошенных. Во многих европейский странах (в Дании, Австрии, Греции, Норвегии и пр.) высшее образование бесплатно для граждан Евросоюза. Поэтому среди детей из «обычных» семей без сверхдоходов вузы Копенгагена становятся популярнее родных.
Университеты: живут на оплату обучения и пожертвования
Бюджет университетов формируют несколько источников:
1. Плата за обучение и содержание (общежитие, питание) — главный ресурс.
2. Государственное финансирование — правительство Британии тратит на высшее образование 1,3 % от ВВП. Для сравнения: США выделяет столько же, Норвегия — 2,3 %, Россия — 0,6 %, Япония — 0,7 %.
3. Благотворительные взносы. В 2016/17 учебном году британские вузы суммарно получили £ 1,08 млрд (!) «пожертвований». 88 % меценатов — частные лица, и больше половины из них приходится на выпускников. Например, в феврале 2019 года финансист Дэвид Хардинг подарил £ 100 млн Кембриджу, в котором некогда получил степень по естественным наукам. Вообще, на Оксбридж (так в народе называют Оксфорд и Кембридж) приходится львиная доля всех взносов. В 2017 году только им двоим досталась пятая часть, £ 21,9 млн из миллиарда. Часть пожертвований попадает в казну университетов через fundraising departments. Сотрудники этого отдела (нередко студенты) связываются с преуспевающими выпускниками и деликатно, но недвусмысленно просят денег на нужды вуза.
4. Финансирование исследований научными фондами, коммерческими компаниями и другими сторонними организациями.
Структура доходов британских вузов в 2016/17 учебном году.
Одним из важнейших спонсоров британских вузов был Евросоюз — он обеспечивал 15 % годового дохода. Понятно, почему руководство университетов нервничает: после «Брекзита» денежные вливания прекратятся, и вузы потеряют миллиарды евро. У лондонского университета (University of London) уже есть филиал в Париже, ходят слухи, что об этом же подумывают в Оксфорде.
Преподаватели: зарабатывают миллионы и ждут пенсии с нетерпением
В традиционном российском понимании британские профессора скорее наставники, чем учителя: они общаются на равных, а не снисходительно, помогают во внеучебное время, иногда не по своей дисциплине, на лекциях дискутируют, а не воспроизводят данные из учебников. Их задача — вдохновить, дать вектор, заставить задуматься.
Чтобы стать преподавателем в британском вузе, необходимо иметь:
— сертификат GCSE уровня C/4 — та самая корочка, которую дают по окончании 11-го класса. Уровень C/4 на русский можно перевести как «без троек»;
— степень бакалавра, магистра или доктора наук (Ph.D) — выше степень — выше статус и зарплата;
— опыт преподавания — его можно получить еще на бакалавриате, выбрав педагогику в качестве дополнительной дисциплины, или в магистратуре и аспирантуре, помогая профессорам. Больше опыта — шире перспективы;
— научные работы и публикации: здесь принцип тот же, соискатель с внушительным портфолио выглядит перспективнее.
Если предмет, по которому преподаватель получил степень, связан, но не совпадает с предметом, который он хочет вести (архитектура и дизайн, медицина и биология), ему предложат курс повышения квалификации Subject knowledge enhancement (SKE). Он длится до 36 недель и полностью оплачивается государством.
После этого можно получить postgraduate certificate in education (PGCE) — по сути, дополнительное образование по педагогике. Курс идет год-два и оплачивает его студент. Но это скорее факультативное мероприятие, если кандидат соответствует вышеперечисленным параметрам, его наймут и без PGCE.
По данным Times Higher Education (THE), в среднем мужчины-преподаватели зарабатывают £ 50 715 в год (3,9 млн рублей), а женщины — £ 45 003 (3,46 млн рублей).
Профессор одного из вузов анонимно рассказал THE, сколько получает:
«Моя зарплата — £ 48 327 в год (3,79 млн рублей). Как я к ней отношусь? Я чувствую себя богатым. Средняя зарплата в Великобритании в прошлом году [2016-й] составила £ 27,6 тысячи в год (2,16 млн рублей). Мне повезло, что я белый, мужчина и из среднего класса: без одной из этих характеристик я получал бы значительно меньше. Отсутствие всех трех резко снижает потенциал заработка».
Высший педагогический состав (ректоры, проректоры и пр.) в среднем зарабатывают более £ 250 тысяч в год (19,6 млн рублей). Шесть британских университетов платят проректорам более £ 500 тысяч. Один из них — лондонский Open University, который подписал контракт с проректором на £ 718 тысяч (56,3 млн рублей) в год.
Кроме того, у преподавателей официально одни из самых больших пенсий в стране. Ежегодно университеты отчисляют в пенсионный фонд £ 7 тысяч (541,5 тысяч рублей) за каждого преподавателя. Это в 7 раз больше, чем за сотрудника частного сектора.
Так, учитель, который начинает работать в 23 года, после выхода на пенсию будет получать £ 30 тысяч в год, проще говоря — 194 тысячи рублей в месяц.
Всё это плюс престиж вузов и широкие возможности для исследований делает профессию почетной, желанной. То есть в ней не просто остаются, а ее стремятся получить.
Возраст преподавателей в университетах Британии
Наука: британские ученые ищут жизнь на Марсе и ждут своего Нобеля
В Британии нет и не было разделения на исследовательские (НИИ в России) и «обычные» вузы, поэтому научные направления есть практически везде. В Университете искусств Лондона изучают, как архитектура и дизайн общественных пространств влияет на уровень преступности, в Имперском колледже ищут доказательства жизни на Марсе (вместе с «Роскосмосом», кстати) и лекарство от СПИДа.
«Исследования знакомят студентов с актуальной практикой, показывают им, как теории из их учебников развивались и как применяются в жизни сейчас. Так они обретают знания, которые никогда не получат на уроках, дискуссиях и экзаменах, — пишет для Huffpost Джон Строй, профессор менеджмента и маркетинга университета St. Tomas. — Возможно, самый важный вклад профессоров, проводящих исследования, в том, что они создают „пожизненных“ учеников, исследователей, которые, несмотря на ошибки, стремятся к открытиям».
Конечно, всего этого не было бы без достаточного финансирования. Правительство и госведомства спонсируют науку через гранты. А научно-исследовательские советы (семь специальных организаций, финансирующих разработки по разным направлениям — от искусства до биотехнологий) оплачивают 80 % сметной стоимости проекта.
Частные коммерческие компании часто «заказывают» исследования с последующей передачей всех прав и патентов компании-спонсору. А иногда проекты собирают средства из нескольких источников сразу. Например, исследование сердечно-сосудистой, эндокринной и метаболической систем в Университете Манчестера привлекло £ 145 млн (11,3 млрд рублей) инвестиций. Это чуть больше, чем годовой ВВП Венгрии.
Британские вузы — кузница нобелевских лауреатов. Больше всех в мире выпустил Кембридж. Например, там учился Джон Уильям Стретт, которого наградили за открытие аргона. И Говард Флори, который с Эрнстом Чейном (Кембридж и Оксфорд) и Александром Флемингом (Имперский колледж Лондона) получили премию по физиологии и медицине за пенициллин.
Британские вузы справедливо занимают свои места в мировых рейтингах. Учеба там дает знания, опыт и связи — но только тем, кто четко знает, чего хочет (как подметил эксперт QS), и тем, кто может за это заплатить.
Всё-таки образование в Британии веками оставалось привилегией элиты. После Второй мировой войны это пытались изменить и каких-то успехов всё же добились: гранты и стипендии помогают детям из простых семей пробиться в жизни.
В остальном, похоже, тенденция сохраняется. Английские университеты рассчитаны на тех, кому место под солнцем и так уже обеспечено родителями.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9618830.html