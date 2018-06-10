Эссе: Ядовитые лекарства от Иллюминатов



Экологическое эссе на тему статей:

"Влияние лекарств. Иешуа о лекарствах": http://narada-budda.ru/zdorove/2132-vliyanie-lekarstv-ieshua-o-lekarstvah.html

"Прививочное лобби потребовало от Президента репрессий для родителей-отказников": http://narada-budda.ru/obschestvo/2287-privivochnoe-lobbi-potrebovalo-ot-prezidenta-repressiy-dlya-roditeley-otkaznikov.html

"Онкология — процветающий бизнес": http://narada-budda.ru/zdorove/2289-onkologiya-procvetayuschiy-biznes.html



Строки басни Крылова "Басня Подагра и Паук": https://vsebasni.ru/krylov/podagra-i-pauk.html

«И, стало, нет сомненья в том,

Что адом (Силами Тьмы) рождены Подагра (химические / генетические лекарства) с Пауком (Иллюминаты).»



С чего всё начиналось…

В 1954 году американский президент Эйзенхауэр заключил с Серыми из Созвездия Дзета Сетки галактики Ориона Сепаратное Соглашение. Сделал он так по приказу Общества Иллюминатов, членом которого являлся, ибо ослушаться их он не мог.

Условием Соглашения был взаимовыгодный обмен — США получало инопланетные технологии (в частности, изготовление химической еды и лекарств), а Серые / Зета получали американцев для своих экспериментов (их раса вырождалась в их Тёмном химическом Мире и они хотели скрещивать свои гены с нашими, чтобы выжить).



Для разработки инопланетных технологий Иллюминатами были выбраны 2 химические компании — американская «Монсанто» и немецкая «Байер», которая открыла в США своё дочернее производство. Все испытания их химической продукции: лекарств, еды / напитков и другой химии, проводилось на американцах и их землях, после чего всё это, с 70 годов прошлого столетия, начало внедряться в остальном мире.



Вся химическая продукция этих 2 компаний служила одной цели — сокращение населения планеты до одного золотого миллиарда, если не через химические лекарства и вакцины, то через подобную еду и напитки — химические ингредиенты использовались одни и те же. Это был План Общества Иллюминатов по их тайному правлению миром, с которого они хотели иметь большие деньги для своих Тёмных дел. Для исполнения этого Плана было создано Мировое Правительство из Девяти неИзвестных, во главе которого встал Рокфеллер.

В 1954 году он создал Бильдербергский клуб, в который вошли ведущие политики, банкиры, богатые бизнесмены мира. Благодаря Клубу и его Собранию, лекарственная и пищевая отрава, а также много чего другого, что приносило прибыль, беспроблемно начало распространяться по миру. Всё это навязывалось всем странам мира. Правительства не могли сопротивляться этой новой мировой концепции, иначе следовало наказание — террористические акты в стране, а следом гражданская война, которая обессиливала народ.



Параллельно заключению Контракта с Серыми из Тёмного Мира Ориона галактики Орион в 1954 году, Американцы в 1952 году вступили в Соглашение с нацистами фашисткой Германии на их военной базе «Новая Швабия» в Антарктиде. Американцы хотели получить доступ к генетическим технологиям Преадамитов и к их древним лабораториям, хранящимся подо льдами Антарктиды. Условием этой сделки было вхождение нацистских учёных во все правительственные структуры США, чтобы внедрять в мир свои технологические разработки согласно проекту «Скрепка». Одним из таких направлений была фармацевтика.

Распространение генетических лекарств началось в США с 60 годов прошлого века, после чего они наводнили и весь наш мир. Помимо этого компания «Монсанто» начала распространение ГМО-семян через свою же фирму «Семинис». Появились в 90 годы прошлого века и первые «ножки буша» от генетически изменённых кур.



Вся генетическая продукция — лекарства, овощи и фрукты, мясо и рыба изменяет код ДНК человека, из-за чего происходит мутация клеток, что влияет на здоровье и продолжение рода — люди, животные, растения становятся бесплодными. Делалось это через пагубное химическое влияние на репродуктивные системы организма. Этот план контроля за рождаемостью внедрял в наш мир Рокфеллер — глава Мирового Правительства (умер в марте 2017 года). В 1994 году он даже призвал ООН найти способы контроля за численностью населения нашей планеты. И это при том, что с 1990 года по всему миру началась вакцинация младенцев для снижения рождаемости в будущем.



! Преадамиты — это потомки Тёмных Атлантов, которые сбежали на Марс от Преследования. Когда их новый Мир на Марсе был уничтожен, они вернулись на нашу планету обратно и поселились в городе своих предков — Чёрных Жрецов Атлантиды. Их Древний Город находится подо льдами Антарктиды.

Преадамиты имели много генетических технологий, которые попали к нацистам фашисткой Германии благодаря контракту с Драконийцами в 1939 году. Сперва Нацисты владели Городом Преадамитов единолично никого не подпуская к Антарктиде, но после Соглашения с США в 1952 году к Древнему Городу и его лабораториям смогли получить доступ все ведущие страны мира, которые были подконтрольны Иллюминатам. Благодаря этому все страны смогли свободно заниматься раскопками и владеть теми артефактами, которые они там сами добывали, включая древние технологии Атлантов и их генетические разработки. Это позволяло всем странам, которые имели на южном полярном материке свои базы, проводить собственные опыты и разрабатывать свою генетическую продукцию в лекарствах и в еде, а помимо этого скрещивать различные гены и клонировать людей, животных, растения.



Что из себя представляют химические и генетические лекарства…

Ни одно химическое / генетическое лекарство от Иллюминатов не предполагает лечение болезни, ибо это яд разрушающий живой организм / органы. Задачей всех лекарств является временное блокирование боли и удаление симптомов болезни, что и создаёт видимость лечения. Это было необходимо для того, чтобы люди их повторно покупали. Если лекарство всё же действует на уровне исцеления, то это означает, что организм человека сам справился с болезнью за счёт самовнушения.

Иллюминатам это было известно всегда, поэтому лекарственная рекламная компания до сих пор работает безотказно, ибо по существу многие лекарства / витамины являются пустышками, которые изготавливаются для их наживы, не принося пользу организму. Но это лучший вариант, чем лекарства для «лечения», которые содержат в себе яд различного химического состава.



Не зря же народная мудрость гласит, что насморк при лечении или без него, всё равно проходит за неделю. Если он не начнётся снова, потому что организм подсел на наркотик в лекарстве от насморка. Все лекарства от простуды на этом и построены. Ибо при первом же приёме лекарства от простуды в организм попадает повторная инфекция, и люди снова заболевают.

Дополнительно инфекционные бациллы распыляются над городами в зимнее время, чтобы больше людей заболевали и покупали лекарства принося прибыль Тёмным дельцам. Вакцинация против гриппа работает на ослабление иммунной системы, чтобы инфицирование болезнетворными микробами проходило успешнее.



! Защититься от инфицирования просто — вообще не принимать лекарственные препараты, ибо они содержат яд. Если лечение необходимо, лучше перейти на настои из трав — это дольше по времени, но верно в исцелении. Со временем организм сам справится с болезнью и защитит себя, если в нём не будет отравы от употребления человеком химических лекарств, еды / напитков, ГМО-продукции.



Химические лекарства быстро подсаживают человека на их приём, ибо в них содержатся наркотические вещества. Даже если лечебное действие лекарства временное, человек всё равно будет его покупать годами, искренне считая, что оно ему помогает. Хотя при долгом приёме он заметит, что это ни так, но будет продолжать думать, что выбора у него в лекарствах нет. Это правда. Все лекарства от Иллюминатов не предназначены для лечения, а только для отравления людей.



Человек может отойти от подобного лекарства, но отказаться от него насовсем сложно, ибо организм на него подсел и ему требуется именно этот яд в своём химическом составе, чтобы хотя бы временно, но улучшить своё самочувствие. Даже врачи иной раз предупреждают людей выписывая им некоторые лекарства, что теперь им придётся пить их постоянно. Означает это только одно — эти люди до конца своих дней станут денежной кормушкой для Иллюминатов и их фармацевтических компаний.



Генетические лекарства имеют в себе инопланетный чужеродный ген — Серых, Драконийцев, Рептилоидов (они желали скрещивания с нашими людьми), или животного. Такие лекарства изменяют людей на генетическом уровне, из-за чего мутирует организм, а это заметно отражается на их умственных способностях и внешности, ибо у них меняется их физиология.

Всё это исправляется, если отказаться от приёма таких лекарств и очистить организм от мусорного ДНК.



Подобные генетические лекарства дают временное излечение от болезни, благодаря ложному усилению спирали ДНК. Но такое генетическое усиление приводит к образованию мусорного гена, из-за чего в организме начинаются мутации клеток и развитие паразитов, от которых предлагаются другие лекарства.

Все генетические лекарства разрабатывались в секретных лабораториях Иллюминатов с одной целью — распространение болезней укорачивающих сроки жизни людей нашего мира. А пока они не умерли, Иллюминаты будут Доить из них деньги с помощью продаж им лекарственной отравы, дабы они не выздоровели.

Практически все люди с самого раннего детства подсаживаются на наркотические лекарства, чтобы употреблять их всю жизнь. Это означает, что они регулярно пополняют денежную копилку Тёмного мирового общества, которое паразитирует на человечестве ради своего существования.



Каждое ядовитое лекарство — не важно, химическое оно или генетическое, способствует развитию той или иной болезни в организме. Именно лекарства являются разносчиками новых болезней в мире. Где каждое последующее лекарство разрабатывалось более сильным, чем было предыдущее. Ведь организм быстро привыкает к определённой порции яда, поэтому его доза в лекарствах постоянно увеличивается, а из-за этого могут быть последствия, ведь болезней у человека может быть больше, чем одна. По этой причине при приёме лекарств существуют противопоказания, ибо в наложении одного химического состава лекарства на другой возникает реакция, отчего организм сбоит, иммунная система не справляется, и человек умирает.



Лекарства не лечат болезни или убирают боль. Они блокируют боль, приостанавливают течение болезни и тем самым удаляют её симптомы. Но при этом блокируются и процессы восстановления, которые предпринимает организм для своего самоисцеления, ибо он совершенен по своей природе.

Любое химическое / генетическое лекарство пагубно для здоровья, ибо оно содержит яд, за счёт которого происходит разрушение тела: искажается ДНК, ослабляется естественная защита организма — его иммунная система, увеличивается износ органов / организма способствующий приближению старости, разрушаются зубы, появляются: гнойники на коже, сопли, опухоли, молочница у женщин — всё это случается из-за того, что организм пытается самостоятельно очиститься от грязи.



Ослабленный человек всегда восприимчив к зомбированию, за счёт чего и держится мировое господство Иллюминатов.

Все средства первой необходимости: еда, лекарства, средства личной гигиены, бытовые чистящие средства стали химическими, чтобы разрушение организма шло со всех сторон. Всё химическое производство в мире работает на ослабление защитных функций организма, ибо страдающий от болезней человек легко поддаётся зомбированию и контролю своего разума, а по-другому Иллюминаты не смогли бы удержать своё господство в мире.



Итог у всех болезней один — рак, которого по сути не существует в природе, ибо это только концентрация тёмных энергий в одном месте организма. Рак легко излечивается за счёт сильнейших природных компонентов в Энергиях Света. Подобное лечение существовало всегда. Все рецепты натуральные и известны истинным Целителям, а также Иллюминатам: очистка организма, лечение диетой и травками, помогают также молитвы / мантры и наговоры на воду — кодированная вода очень сильна в лечении, жизнь на природе с натуральной продукцией. Всё это не выгодно Тёмному обществу, поэтому и не приветствуется им.

Иллюминатам выгодно, чтобы люди болели и покупали в аптеках яд — опасные для здоровья лекарства, усугубляющие болезнь. Ибо лекарственный бизнес — это неиссякаемый источник прибыли, где нет конкуренции, ведь больных на всех хватает.



Как продавались ядовитые лекарства…

Практически все болезни придуманы Иллюминатами, чтобы сбывать людям свои химические / генетические лекарства и постоянно получать прибыль с них. Вся медицина была под колпаком у Иллюминатов, их Тёмных лекарств и пагубного для здоровья лечения. Программа обучения молодых специалистов по всем врачебным практикам проходила под надзором Иллюминатов. Студентам изначально давалась ложная информация о болезнях и их лечении, основанная на стереотипах стандартного подконтрольного научного подхода. Ибо на каждую болезнь разработанную в секретных лабораториях Иллюминатов, заранее изготовлялось лекарство и разрабатывались способы её лечения, которые незамедлительно вводились в мир после его инфицирования. Первыми всегда страдали народы Китая и Африки.



Со студенческой скамьи шло кодирование Сознания врачей, которое усиливалось через постоянно повторяющуюся рекламу тех или иных лекарственных препаратов и их «благостного» действия на больной орган.

Врачи истинно верят в то лечение и лекарства, которые они предлагают людям, а это способствует расширению доверия к продажной медицине. Здесь важным фактором является то, что люди верят лжи больше, чем правде, если её красиво преподнести страдающим от болезни людям, которые надеются на своё выздоровление.



Зомбирование людей на то, что предлагаемые им лекарства помогают от болезней, блокирует любые достоверные аргументы, которые идут в противовес этим кодам. Человек до последнего будет отвергать тот факт, что лекарства калечат людей, а не лечат их, ибо это лишает его надежды на исцеление и идёт вразрез кодированным установкам Тёмной Системы Иллюминатов.

Люди всегда доверяли официальной медицине и тем лекарствам, которые предлагали им государственные врачи. Действие лекарств ни у кого не вызывало сомнений, поэтому люди слепо подчинялись врачам, перекладывая ответственность за своё здоровье на них.

Медицина продажна, ведь за всё надо платить. Врачи продажны, ибо они заинтересованы в том, чтобы выкачивать деньги из больного предлагая ему: сдать анализы, которые не нужны, чтобы человек повторно пришёл вновь для галочки; выписать лекарства, пустышки или ядовитые; назначить липовое лечение с дорогими препаратами, а ещё лучше положить в больницу.



С началом XXI века многие родители начали отказываться от обязательной вакцинации своих детей. Психологическое давление врачей на таких родителей является сильным, а пропаганда — стандартной в программируемых последствиях.

Реакция врачей на отказ родителей вакцинировать своего ребёнка всегда предсказуема и является запрограммированной. Она включается на ключевые фразы, потому что промытые мозги тут же выдают стандартный набор аргументов заготовленных заранее, которые вырываются у человека быстрее, чем он успевает сообразить, что ответить. Все люди кодированы доверять лекарствам, а не только врачи. Зомбированные врачи не услышат доводы родителей утверждающих о вреде вакцинаций.

Зная о вреде вакцин, родители всё равно травят своих детей лекарствами, потому что сами кодированы доверять им. Вакцины и лекарства по своей сути являются одинаковой отравой для живого организма, ибо изготовляются из одних и тех же химических компонентов в той или иной пропорции.



Каждая аптека предлагает людям не лекарства от болезней и боли, а отраву предрасполагающую к страданиям. Ядовитые лекарства провоцируют бесплодие, сокращают жизнь, множат болезни, притягивают боль, ибо организм от их пагубного влияния, постоянно разрушается без шансов на восстановление. Ежегодно лекарства увеличиваются в цене и в силе своего наркотического воздействия на организм, отчего он разрушается ещё быстрее и уже с раннего детства, потому что младенец отравляется ещё в утробе матери за счёт употребления ею химической еды и лекарств. Вот почему врождённая детская патология — это бич нашего времени, ибо травится вредной химией уже третье поколение людей нашего мира, начиная с 60 годов прошлого столетия.



Аптека — это магазин различных химических ядов называемых лекарствами, которые медленно, но верно разрушают организм и убивают людей сокращая сроки их жизни.

Кто в здравом уме и Доброй памяти станет травить себя ядом? Никто.

Только тот человек, кто зомбирован на это рекламой, согласно Тёмной Системе Иллюминатов.



Какие есть альтернативы химическим и генетическим лекарствам…

Природа предусмотрела всё. Любое натуральное лечение возможно провести за счёт минеральной воды, травок и их настоев, а также гомеопатических таблеток и пилюль. В последние годы началось частное производство лекарств из натуральных ингредиентов. Его ещё мало, но оно уже распространяется по миру.

Лечебные массажи тоже стимулируют организм к самоисцелению, как и ароматические масла, которые втираются в тело. Иглоукалывание, лечение камнями и кристаллами, ароматерапия, лечебные ванны, включая солнечные. Методов лечения у народной медицины много, где каждый найдёт что-то своё в её разнообразии.



Нельзя забывать о том, что параллельно натуральному лечению требуется вести очистку организма от химических ядов в лекарствах и пищи. В этом хорошо помогает:

* Натуральное питание, которого много не съешь, ибо от него нет наркотической зависимости, поэтому есть шанс избавится от лишнего веса. Питание натуральными продуктами уже через 3 дня начнёт заменять питательный состав тела на другой, после чего улучшится самочувствие. Ведь человек есть то, что он ест, а Сейчас наши люди едят химическую отраву в пище / напитках и в лекарствах, отчего тело разрушается и имеет неприятный запах.

Все овощи и фрукты имеют много питательных веществ, за счёт которых возможно исцеление организма, главное комбинировать питание и сделать его разнообразным. Хорошие лекари: натуральные молочные продукты, мёд, минеральная вода, домашние яйца, растительное масло (нерафинированное), специи (перцы), сухофрукты, орехи.

* Очистка живой водой (из родника или колодца) за 4 дня. Это достаточный срок, чтобы вывести шлаки из организма и обновить клеточный состав. Подобную Очистку Водой можно проводить не чаще одного раза в месяц или в квартал, в зависимости от зашлакованности организма. После Очистки он должен восстановить свою клеточную структуру, а на это требуется некоторое время.

* Очистительные клизмы с натуральным соком лимона или из шунгитовой воды замечательно очистят кишечник от всей шлаковой грязи — химической ядовитой пищи и лекарств, которую организм сбрасывает туда. Ведь именно через кишечник происходит распространение болезнетворных микробов и паразитов по организму.

Очистка кишечника важна, но её часто проводить нельзя, чтобы не нарушить микрофлору кишечника. Полечить кишечник можно лечебными клизмочками на травяных настоях, или за счёт употребления в пищу определённых овощей, фруктов, а также натурального бездрожжевого хлеба (дрожжи — это убийца кишечника).

* Природа и жизнь вдали от химических городов освобождает организм от враждебной, отравляющей городской среды, и он перестаёт сбоить. Через химический городской воздух и воду в организм проникает очень много химических частиц, из-за которых организм находится в постоянном стрессовом состоянии.

Ни для кого не секрет, что существуют болезни, которые есть только у городских жителей — это зависит от того или иного производства находящегося в черте города, поэтому у городских врачей имеются способы их лечения и конкретные лекарственные препараты для этого.

У всех деревенских жителей здоровье крепче из-за того, что они дышат чистым воздухом, пьют живую воду, питаются со своего огорода и сада, а также мало употребляют химической еды и лекарств.



Банька и сауна помогают в очищении тела, как и ванны с солью, горчицей или лечебной грязью, где их проникновение через поры кожи, прекрасно очищает кожный покров тела. А если в теле нет химических частиц, то очищение и питание организма будет полным.

Хороши и лечебные, питательные ванны для тела. Их делают из трав, ароматических масел, специй, морской соли. Минеральные ванны и шунгитовые помимо очищения способствуют лечению тела. В особенности это эффективно, когда человек параллельно пьёт минеральную или шунгитовую воду, тогда их лечебное действие происходит изнутри наружу.



Хороша в лечении организма и талая вода, но её эффективность ограничена 3 часами — пока лёд тает. Также полезна кодированная вода на исцеление — нужные коды либо наговариваются на воду, либо пишутся на бумаге и кладутся под стакан с водой на ночь, а утром она выпивается.

Помогают в исцелении молитвы / мантры, ибо они дают возможность человеку сосредоточится на желаемом — на исцелении, что и выполняется Душой, ибо таково желание её Личности.



К чему придёт наш мир в будущем…

Американский президент Трамп обещал в феврале 2017 года, что США за 10 лет раскроет все новейшие медицинские разработки в лекарствах и лечении. Подобные разработки есть у всех стран нашего мира ещё с прошлого века, где за десятилетия их эффективность в лечении уже проверена.

Есть у правительств лекарства, которые на самом деле лечат людей до их полного исцеления.

Помимо полезных лекарственных разработок существуют ещё и тахионные камеры. Ими для своего полноценного исцеления пользовались только военные и элита нашего общества. Высоковибрационное излучение такой Камеры поднимает энергетический тонус организма, что провоцирует в нём процессы исцеления и восстановление всех систем тела. Достаточно нескольких сеансов, чтобы навсегда излечиться от всех болезней.



Лекарства, которые лечат, существуют с прошлого века, но ими пользовались только верха нашего мирового сообщества, а для простых людей они были недоступны, ибо в то время внедрялся Проект Иллюминатов по сокращению населения нашей планеты до одного золотого миллиарда к XXI веку. С 2015 / 2017 года наш мир стал меняться, а технологичные новинки начали внедрятся в наше общество, о чём постоянно сообщается. Правда, первоначальная цена всех Новинок в лекарствах и оборудовании много завышена, поэтому не всем пациентам она подходит. Но именно Сейчас у всех людей нашего мира смогут появиться Надежды на полное исцеление от всех болезней, чего у них раньше не было.



По инерции наши люди ещё некоторое время будут пользоваться химическими / генетическими лекарствами и старыми методами лечения, которые разрушают организм. Ибо подобные перемены в медицине продвигаются с трудом из-за того, что много ещё в больницах кодированных врачей отстаивающих старые, «добрые» методы лечения. Больницам пока не по средствам приобрести современные технологические Новинки, да и аптеки пока делают закупки только известных фирм и с понятным химическим составом яда в них.



Стопроцентно исцелит людей и натуральное питание, поэтому надобность в лекарствах и «походах по врачам» исчезнет сама собой, как и причины покупать ядовитые лекарства. Химические производства заменятся на натуральные, а значит не будет и химических выбросов. Благодаря чистому производству, природа станет чище, а человечество здоровее, поэтому отпадёт надобность в услугах зомбированных врачей и их губительных методах лечения, когда отрава в лекарствах ими преподносится, как благо для здоровья.



С исчезновением Тёмного влияния Общества Иллюминатов и их Проектов по сокращению населения нашей планеты наш мир начнёт жить по новым канонам обновлённого общества. Это приведёт всех нас в будущем к Золотому Веку. Вот для чего в нашем мире с 2015 / 2017 годов начались Перемены.

Аресты Кабалы / Иллюминатов и их приспешников начались в США (центр Сил Тьмы) с 2017 года. Верхи уже зачищены, но низы пока ещё действуют, поэтому в нашем мире так Весело на политическом / экономическом уровне. Пока не пройдёт полная зачистка мира от Кабалы / Хазарской мафии, их пагубное влияние на людей не закончится, а значит ещё некоторое время все будут жить по старым устоям и правилам Иллюминатов, как в быту / в жизни, так и в медицине.



Перемены в мире уже скоро проявят себя в жизни каждого человека. Но только от нас зависит, как скоро мы примем в свою жизнь Новую Систему жизнеобеспечения, которая предлагается Россией и Китаем на политическом и экономическом уровне. Вера в светлое будущее — это лучшее, что мы все сможем Сейчас сделать для того, чтобы Перемены вошли в нашу жизнь и изменили её наилучшим для нас образом.



Майтрея Рагнарёк,

март 2018 года.

Источник: narada-budda.ru