Narada Rinpoche: Письмо кармы ядовитых лекарств – для членов российского правительства

Это письмо будет отправлено трём членам российского правительства: Медведеву Д.А. - премьер-министру, Голодец О.Ю. - заместителю премьер-министра, Скворцовой В.И. - министру здравоохранения. Письма для каждого из них будут отправлены на разные электронные адреса.

Тема моего Письма: "Ядовитые лекарства". Экология ведь важна не только в природе, но и в человеке, который тоже болен из-за: химических выбросов в воздух / в воду, низкочастотного излучения смартфонов и другой бытовой техники, химических товаров первой необходимости, а в частности еды / напитков и лекарств. Об этом идёт речь в моём Эссе: "Ядовитые лекарства от Иллюминатов": http://narada-budda.ru/zdorove/2410-esse-yadovitye-lekarstva-ot-illyuminatov.html

Медицина калечит, а лекарства и вакцины отравляют организм. Это уже ни для кого не секрет, поэтому и предлагаются людям, ищущим новые пути лечения, альтернативы: жизнь в деревне, очистка на воде, натуральное питание, а также лекарства на натуральной основе: настои, таблетки, пилюли, и безопасные для здоровья виды лечения. Всё это реально исцеляет людей, и даже излечивает такие болезни, как рак, без особых денежных затрат.

Было бы Желание у людей: не пить яд в лекарствах, а потратить время на здоровое лечение.

Вы ведь в курсе, что рака не существует в природе, как и СПИДа?.. Это уже доказано и нашими учёными.

Эти болезни были придуманы по Заказу Иллюминатов, как и способы лечения от них, для реализации Плана сокращения населения планеты до одного золотого миллиарда. То есть, гуманных / безопасных для здоровья способов лечения от "рака" у нашей медицины нет, а о тех людях, кто самоисцелился без лекарств от этой не существующей болезни, врачи замалчивают.

Истина в том, что болезни уйдут сами, когда люди прекратят пить ядовитые лекарства и начнут Легче воспринимать свою жизнь, будучи на пороге смерти. Причины всех болезней психологические. Зачем же травить людей лекарствами вместо того, чтобы искать причины их заболевания?

Я понимаю, что всем врачам надо работать и зарабатывать, но не за счёт же страдающих от болезней людей.

Возникает вопрос: Почему государство не запретит производство химических лекарств и вакцин, если они не лечат людей?

Всем ведь известно, что обычные лекарства лишь сдерживают болезнь, а не лечат её. По факту, лекарства блокируют самоисцеление организма за счёт своего химического состава. Врачи ведь всегда предупреждают пациентов, выписывая им сильное лекарство от боли (не от болезни), что они теперь его будут принимать до конца своей жизни, а если оно перестанет действовать, то будет выписано другое - более сильное лекарство. Почему?..

Давно известно, что организм быстро приспосабливается к разным условиям своего существования. Вот он и привыкает к определённой дозе яда, которую получает от лекарств. Когда оно перестаёт действовать, боль возвращается, и тогда требуется ещё более сильное средство, чтобы сломить самоисцеление организма, которое проходит весьма болезненно.

От природных ядов ещё можно найти противоядие, а от химических ядов, что поможет кроме Очистки?..

Напрашивается другой вопрос: Кому всё это выгодно? Выгодно, чтобы люди болели, а не исцелялись...

Фармацевтическим компаниям и нашей медицине с её устаревшими методами лечения, которые Приветствует российское правительство - министерство здравоохранения. В противном случае уже давно были бы предприняты меры пресечения наживы на больных людях.

Задумаешься тут о компетентности Советников нашего президента, которые подставляют его под Удар, ведь их работа состоит не только в выполнении его приказов, но и в правильном информировании Путина о делах в стране, в том числе и о здоровье людей...

Люди, конечно же, глупы и верят всему, что говорят врачи, поэтому они и доверяют им своё здоровье. Хотя многие из людей сейчас всё чаще сталкиваются с тем, что лекарства / лечение стоит дорого, а толку от него нет. Хуже всего, когда страдают от этого дети, которых родители травят химическими лекарствами ещё в утробе матери и вакцинами после рождения.

Что будет, когда люди Прозреют в ущербности устаревшей медицины и в пагубном воздействии химических лекарств на организм?

Они начнут подавать иски в суд...

Сейчас стало очень много доступных Исследований именитых учёных в медицине, которые понятны людям, поэтому выиграть Дело будет не сложно. Людям не нужно быть сведущими в медицине, чтобы ясно увидеть очевидные факты и соотнести всё это со своей проблемой. Важно ведь понимать суть вещей, а не иметь учёную степень, чтобы разбираться в этом.

Знаете, кто будет Крайним в таких Делах по мнению обеих сторон?

Правительство и президент страны, а в итоге - министр здравоохранения, который должен был заботиться о здоровье людей своей страны, а не поддерживать тёмную сторону медицины. Люди ведь думают, что правительство должно смотреть в завтрашний день, а не оглядываться во вчерашний, поэтому они и ждут от вас реальных дел для улучшения своей жизни и здоровья, а не слов с обещаниями лучшей доли для них в будущем.

Да, много сделано для страны, но мало было вами сделано для простых людей.

С 2016 года интернет пестрит новейшими исследованиями и открытиями в медицине. Вмешательство в генетический код Дорого аукнется в будущем, поэтому это выгодно только тем, кто будет наживаться на этом Сейчас и Потом. Но есть ведь тахионные камеры, которые реально исцеляют человека.

Почему бы российскому правительству не обязать областные больницы всех городов страны к их приобретению. Если правительство их закупит - оптовая цена всегда лояльная, а больницы оплатят лишь половинную их стоимость, то они смогут себе позволить их приобретение. Наша страна ведь может себе Позволить такой Жест Щедрой Руки в отношении всех своих городов?..

Хорошо было бы ввести ещё и ограничение на платные услуги сеансов лечения в тахионных камерах, чтобы это могли себе позволить малообеспеченные граждане России. Думаю, что Благодарность народа была бы российскому правительству по душе.

Помогая другим, мы помогаем себе - это истина, а помогая себе, мы тем самым показываем пример своей помощи другим.

С уважением,

Нарада Ринпоче.

20 апреля 2018 года

Источник: narada-budda.ru