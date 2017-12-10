Эссе: Экология городов мира оставляет Желать им лучшей Доли…



Экологическое Эссе на тему статьи "Мегаполисы влияют на погоду": http://sam-celitel.ru/news/megapolisy_vlijajut_na_pogodu/2016-02-20-11538

На основе басни Крылова "Голик" (веник): http://mamaschool.ru/basni/basnya-golik

Строки басни в тему Дня - плохой экологии городов мира:

"Запачканный Голик (город) попал в большую честь (у людей) -

Уж он полов не будет в кухнях месть (уже не деревня): ...

Вот развозился мой Голик (город):

По платью барскому без устали колотит, и на кафтанах он как будто рожь молотит (красуется искусственными домами / дорогами),

И подлинно, что труд его велик (лишь поддерживай химическую среду в себе).

Беда лишь в том, что сам он грязен, неопрятен.

Что ж пользы от его труда (ведь нет в городах Природы)?

Чем больше чистит он (живёт химической средой), тем только больше пятен (плохая экология мира / планеты)."

Но так уж Плохи города мира своей экологией, как представляют людям экологи мира...

Городские красоты - это здания. Все они построены из искусственных материалов: изнутри - это практически все отделочные материалы используемые при отделке помещений, кроме натурального дерева, металла, натуральных камней, бумаги, а всё остальное является убийцами здоровья человека, потому что они излучают вокруг себя химию; и снаружи - в облицовке зданий, где часто, как декор, используется пластик. Все они излучают в пространство внутри здания и вокруг него ядовитые вещества используемые при их изготовлении. Например, такие простые и обычные материалы, которые используются при строительстве любого дома, как стекло и бетон.

При изготовлении промышленного стекла для окон используется пятиокись мышьяка для гашения свинца в стекле. Мышьяк сам по себе ядовит, но и свинец не лучше, ведь он очень радиоактивен. А нагреваясь на солнце всё это токсично выделяется в пространство, где отравляется воздух внутри здания и вокруг него. Пластиковые рамы тоже ухудшают состояние внутреннего пространства дома, потому что они не дышат, поэтому естественной циркуляции воздуха в помещении нет.

Где уж тут быть хорошей экологии, если сами здания отравляют воздух внутри себя и вокруг себя.

Бетон не имеет в себе вредных веществ - песок, щебень да вода, но он поглощает из воздуха кислород из-за чего его прочность возрастает. А именно он и является дефицитом в городе среди его бензиновых выхлопов и химических испарений от предприятий, вокруг которых обычно и строится город для тех, кто в них работает.

Не секрет, что именно в городах располагаются все химические предприятия или вблизи них.

Любой завод / фабрика означает химические выбросы не только в воздух, но и их слив в реки. По этой причине практически все крупные промышленные концерны строятся у рек, воды в которых тут же отравляются химическими элементами. Даже если слив в реку производился с отстойника, то всё равно в ней остались практически все химические рецидивы, кроме более тяжёлых, не смотря на все степени очистки от них. Ибо не вся химическая грязь подвергается очищению другими химическими реактивами.

Одним из таких стойких химических ингредиентов является например, фенол. Его ни каким образом нельзя очистить ни одним видом промышленных фильтров. По этой причине он выбрасывается в воздух и в реки чуть ли не в чистом виде! А это уже отравление самой Природы в городе и вокруг него на многие километры. Так что, о хорошей экологии вблизи города и в нём самом уже нельзя ни чего сказать.

Фенол лишь один из химических элементов, которые вызывают мутацию ДНК у всех Живых организмов, поэтому болеют не только люди, но и вся Природа: растения, животные, земля, вода, воздух. Всё отравляется до такой степени, что способно вызвать рак даже у Природы, а не только у людей. А больных людей Сейчас больше, чем здоровых, где основной их процент живёт в городах. И не удивительно, ведь их экология оставляет Желать им всего самого Лучшего. Где первыми вкушают / вдыхают отраву химических выбросов с предприятий именно горожане, а уж потом она распространяется по округе вблизи города и по всей планете...

Океаны отравлены - кораллы гибнут, киты и дельфины выбрасываются на берег, потому что уже не могут жить в воде отравленной химическими сливами. Воздух отравлен - озоновых дыр в атмосфере нашей планеты больше, чем предполагалось ранее. Где самая большая Озоновая Дыра над Антарктидой больше, чем сам этот материк!

А всё потому, что вся химическая грязь под тяжестью своих низких вибраций стекает вниз с северного полушария на южное не только в океанах - Большой Коралловый Риф у Австралии гибнет, но и по воздуху.

Почва тоже не избежала участи отравления. Первым признаком её омертвления является уход пресных вод в глубины земли, как это происходит в Северной Америке, а в частности случается в США с 2014 года, потому что там всё загажено химическими отходами! А как следствие, в их стране исчезают целые озёра, а подземные пресные реки не восполняются... Вторым фактором гибели плодородной почвы является безжизненность земли - пески, на которых ни что не может произрастать, потому что верхний слой земли уже погиб.

Мёртвая почва - это пустынная почва, ибо в ней нет Жизненной Силы Света, потому что Тёмные Энергии / Энергии Разрушения её умертвили.

В Больной экологии планеты повинны сами люди, ибо они по своей глупости поддерживают химические производства покупая их товары.

Повторю самое Важное:

Причина экологически бедственного положения планеты одна - химические выбросы со всех предприятий мира, где первыми травятся именно горожане живущие в городах и близ них. Поэтому и речи нет о том, что жизнь в городе может быть экологично чистой и здоровой, если в нём есть хоть одно предприятие, которое выпускает химическую продукцию.

Также не является секретом, что машин в черте города так много, что над ним стоит смог от их бензиновых выхлопов, даже ночью, когда большинство горожан спит.

Смог над городами от бензиновых химических паров не может выветрить даже сильный ветер! Ибо постоянный их источник - машины, колесят по городу круглые сутки. А всем известно, что изготавливается бензин из химических ингредиентов, смешанных меж собой, где от природной нефти осталась лишь маленькая её толика. Поэтому все машинные выхлопы - это химическая отрава, которая химической трассой тянется за каждым транспортным средством на бензиновом двигателе.

От хим.трассы у автострад и дорог может спасти разве что противогаз. Хотя и он не поможет, потому что само тело дышит этими химическими бензиновыми испарениями каждой своею клеточкой, а при этом отравляется весь организм человека.

Вдыхая все эти химические бензиновые пары человек отравляет себя круглыми сутками живя в городе. Ведь даже, если у него / у семьи нет машины, то она есть у соседа, где у дома будет припаркован целый автопарк. Так что, гулять в городе опасно не только для жизни, сколько это опасно для здоровья, потому что экология всего города в ужасном состоянии химической загрязнённости. Где выйдя на улицу человек дышит испарениями от асфальта и бетона, химическими выбросами с предприятий и выхлопами от машин, а не чистым свежим воздухом садов, лесов, полей и лугов.

Природы в городах никогда не было, нет и не будет, потому что ей не от куда там взяться, ибо не её это среда обитания. Это тот факт, с которым не поспоришь.

Озеленения в городах имеются: парковые зоны и скверы в лучшем случае, а в худшем деревья посажены вдоль дорог и автотрасс как будто бы они способны защитить дома от бензиновых химических выхлопов. Это ни так. Ибо единичное озеленение не спасёт город от его экологической проблемы, ибо все они являются лишь каплей Живой Силы в море химической грязи, выбросов, испарений и низковибрационного излучения. А низковибрационного излучения в городах очень много. И оно исходит не только от энергосберегающих ламп, которые стали пользоваться широкой популярностью во всём мире, но и от электроники бытового уровня и промышленного, а также от сотовых телефонов и Wi-Fi.

Источником низковибрационного излучения является электроника, энергосберегающие лампы освещения и подсветка в городах, которой больше, чем её вообще требуется для комфортной жизни горожан. Всё это излучение реально воздействует на мозг человека, который тупеет в зависимости от количества часов нахождения человека в радиусе прямого воздействия на него электроники, энергосберегающих ламп, своего или чужого сотового телефона. То есть, ...

Излучение электронных приборов на столько мощное, что оно гасит мозговую деятельность человека, из-за чего отмирают клетки мозга. Ибо это всё низковибрационное излучение, которое Влияет на мозг и гасит в нём Высокие Энергии. В этом случае человеку не сможет помочь ни одно комнатное растение.

И даже более того, любая телевизионная вышка или вышка сотовой связи имеет подобное излучение в низких вибрациях, которое охватывает всю округу рядом с ней! Или точнее, в радиусе зоны её воздействия, но чем дальше от неё, тем пагубное излучение больше уменьшается.

А такое низковибрационное излучение не только влияет на память стариков, но и на умственные способности детей, которые с электроникой проводят больше времени, чем это им требуется для их развития. Хотя ...

Само нахождение городского ребёнка дома или в городе, без разницы, но везде его ожидает плохая экология, которая убивает его с малолетства вызывая в нём интуитивную агрессию к окружающей его среде и к людям в том числе.

Экология всех городов мира Сейчас столь ужасна, что в них нельзя жить ни в коем случае!..

Жизнь в городах убивает не только горожан, но и Природу вокруг них, где в целом самой нашей планете угрожает экологическая катастрофа, если люди не предпримут Шаги к своему спасению. А это можно сделать, если ...

Все предприятия перевести на натуральное производство за счёт изготовления экологично чистых товаров, которые Сейчас в большом спросе у всего человечества. Весь автотранспорт мира перевести на экологичный вид топлива от газа или воды например, до использования Свободной Энергии. А об этом с 2012 года Говорил Фонд Кеше демонстрируя миру материальную пользу от использования Свободной Энергии в коммуникации городов и в его коммунальном хозяйстве.

Строительство домов и их внешнюю / внутреннюю отделку осуществлять за счёт натуральных материалов, которые бы могли дышать чистым воздухом излучая природные компоненты. Убрать из городов телевизионные вышки и вышки сотовой связи используя только спутниковую связь. Уменьшить использование энергосберегающих лампочек и городскую подсветку зданий, а также уменьшить использование сотовой связи.

Иначе, ... все люди вскоре сбегут из всех городов и они окажутся пустыми...

Майтрея Рагнарёк, 2016 год.

http://narada-budda.ru/ekologiya/1137-esse-ekologiya-gorodov-mira-ostavlyaet-zhelat-im-luchshey-doli.html