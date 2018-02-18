Эссе: Экологическая Помощь пришла от инопланетян

Экологическое Эссе на тему двух статей:

"Плеяды - Наша миссия в очищении атмосферы Земли и устранение последствий техногенных катастроф.": http://sam-celitel.ru/news/plejady_nasha_missija_v_ochishhenii_atmosfery_zemli_i_ustranenie_posledstvij_tekhnogennykh_katastrof/2016-10-12-15880

"Арктур - Наша сила в очищении морей и океанов.": http://sam-celitel.ru/news/arktur_v_chem_nasha_sila/2016-10-12-15879



Строки басни Крылова "Ларчик": http://mamaschool.ru/basni/basnya-larchik

"Взглянув на Ларчик (планетарную экологию), Мудрец (учёные нашего мира) сказал: «Ларец с секретом (экология не та, чем кажется на деле). Так; он и без замка (экология планеты так Плоха, что это видно невооружённым глазом); А я (учёные нашего мира) берусь открыть (улучшить экологию планеты); да, да, уверен в этом; ... Я (учёные нашего мира) отыщу секрет (как улучшить экологию планеты) и Ларчик (планетарную экологию) вам открою (очистят планету от мусора и смога); ...».

Потел, потел (учёные нашего мира); но, наконец, устал, От Ларчика (планетарной экологии) отстал. И, как открыть его (почистить планету от мусора и смога), никак не догадался:

А Ларчик просто открывался (закрыть химические производства и перейти на экологически чистое производства, перестать плодить мусор, а по факту покупать товары-мусор)."



Так уж Плохо экологическое состояние нашей планеты, что требуется вмешательство инопланетян с их технологиями для Помощи нам...

Не секрет, что химические производства и искусственные товары с них заполонили весь наш мир. В каждом доме / здании редкая вещь имеет натуральную основу природного материала, ибо сами здания искусственные от основания до вещей в них, которые быстро ломаются / портятся / устаревают.

Это означает, что искусственные вещи в доме / здании быстро приходят в негодность и отправляются на свалку, или выбрасываются тут же у дома. А как следствие, мусор валяется везде, куда бы человек не глянул и где бы он не был, ибо весь наш мир - это большая мусорная помойка.

С этим вердиктом можно не согласиться, но игнорировать его нельзя.



Наш мир живёт в мусоре, к которому люди уже привыкли, ибо они с детства в нём и росли. Но нельзя не заметить, что химические производства, которые производят этот мусор, отравляют своей продукцией все Живые организмы. Ведь химическая еда и лекарства уничтожают с самого рождения здоровый организм, сокращая сроки жизни людей, животных, растений. Низковибрационное излучение техники и ламп дневного света однозначно гасят мозговую деятельность и притупляют органы чувств человека: зрение, слух, вкус, обоняние, осязание, отчего людей страдающими слабым зрением и слухом, а также кожными заболеваниями, увеличивалось ежегодно до 2012 года. Ибо химическая продукция уничтожает саму Жизненную Силу людей, животных, растений, поэтому больных в нашем мире оказалось очень много.



Химические производства не только производят мусор, губят здоровье людей, животных, растений, но и отравляют своими химическими нечистотами всю землю, воду и воздух в округе. Ибо ни один фильтр не может полноценно очистить от химических частиц то, что сливается в реки и течёт в моря и океаны, а также испаряется из отстойников и выдувается через трубы в воздушное пространство неба и разносится от химических городов в разные стороны по воле ветра. По этой причине, все живые организмы живущие на нашей планете: дышат отравленным воздухом, пьют грязную воду, собирают урожай от даров природы с загаженной нечистотами земли.



Что можно сделать в помощь нашей планете в её очищении от мусора и химической продукции...

Многое можно сделать для улучшения планетарной экологии, если очень сильно захотеть. Например, ...

Можно убирать мусор на постоянной основе в тех местах, где живёте. Ведь у многих людей душа болит от того, что вся природа превратилась в одну большую свалку, которая имеет тенденции к разрастанию. Можно воспитать своего ребёнка вложив в его Сознание, что мусорить нельзя, ибо большинство детей не задумываются о том, куда они выбрасывают свой мусор от химической еды например.

Можно отказаться от химической продукции и перейти на натуральные пищевые / промышленные товары и тем самым не производить мусор. Можно вырастить ребёнка на натуральном питании и природных материалах и тем самым сберечь его здоровье.

Можно переехать из города в деревню и жить на природе, чтобы дышать относительно чистым воздухом, купаться в относительно чистой воде, выращивать урожай на относительно чистой земле.

А можно закрыть химические производства, ибо они и есть источник химического загрязнения неба, земли и воды. Или можно их переоборудовать под натуральные производства, как оно было полвека назад в 60 / 70 годы прошлого столетия.



Всё выше перечисленное стопроцентно поможет нашей планете стать много чище, а нашему миру избавиться от нового мусора. Ведь человек сознательно отказался от мусорной химической продукции. Но что делать с тем мусором и химическими мусорными товарами, которые уже заполонили весь наш мир и наши жилища?..



У всех химических товаров имеется срок годности, после которого они изымаются из продажи. А значит, не проданный товар своим ходом может уйти с полок наших магазинов, как не востребованный потребителем, и отправиться на свалку. И если люди не будут покупать химическую продукцию, то она исчезнет с прилавков всех магазинов, потому что её заменят натуральные товары от самой природы.

Искусственные товары, которые уже приобретены людьми, очень быстро разрушаются со временем, ибо их изготовление не предусматривалось, как долгосрочное, дабы люди чаще платили за один и тот же товар - дважды / трижды и так далее. По этой причине все товары с искусственной основой быстро приходят в негодность. А как следствие, все старые / разрушенные вещи на химической основе отправляются на свалку, и заменяются на новые. Но если люди будут производить замену старых искусственных вещей на новые товары с природной основой, ибо они служат людям дольше, то вскоре из обихода людей исчезнут все химические вещи.



Утилизация химического мусора существенно может помочь нашей планете стать чище. Но любая утилизация мусора сопряжена с химическими выбросами, которые пополнят загрязнения воздуха, воды и земли вокруг места утилизации. Поэтому нужны новейшие технологии экологически чистой утилизации химического мусора, чтобы не причинять нашей планете ещё большего ущерба, чем уже нанесён ей людьми живущими на ней, за последние полвека с 60 годов прошлого столетия. Поэтому смею надеяться, что учёные нашего мира всё-таки найдут доступный, лёгкий и экологически чистый способ утилизации химического мусора без химических выбросов.



Как люди могут поправить Здоровье нашей планеты, которое угасло под химическими выбросами с предприятий и городов нашего мира...

Наш мир пока что не располагает такими технологиями, которые бы позволили произвести очистку: земли, воды, атмосферы в масштабах всей нашей планеты, хотя разработки в этой теме уже ведутся учёными нашего мира. Но у правительств ведущих стран мира с 2012 года имеются инопланетные технологии от Галактической Федерации Света, которые могут реально помочь нашей планете в очищении её атмосферы от химических частиц - эта технология была дана нам Плеядцами, а также имеются технологии очистки морей и океанов от химических элементов в них по технологиям Очистки планетарных вод от Арктурианцев.



2017 год объявлен в России годом экологии, поэтому смею надеяться, что правительство России не ограничится одним только сбором мусора по всей стране, но и займётся очисткой прилавков продовольственных магазинов и аптек от химической продукции в них, проявив тем самым Заботу о здоровье россиян и гостей России. Очень Верю, что многие страны нашего мира и их правительства, также захотят объединиться с Россией в её Намерении очистить свои территории от химического мусора и химической продукции в продовольственных магазинах и в аптеках, и сделают тоже самое в своих странах.



Хочется также Верить, что объединённое Желание людей всех стран и их правительств, позволит Плеядианцам и Арктурианцам применить на деле свои инопланетные технологии для очистки нашего атмосферного планетарного пространства, включая планетарную очистку наших морей, океанов и рек от химических нечистот жизнедеятельности современных городов нашего мира. Ибо люди нашего мира уже готовы к тому, чтобы жить в Светлом Мире Рагнарёка на чистой, обНовлённой планете Малдене, где нет места ни чему искусственному и изготовленному по Тёмных технологиям, которые имелись у Иллюминатов с 1954 года от Серых / Зета с Тёмного Мира Ориона галактики Орион. Ведь люди нашего мира ещё в 2015 году Сказали своё общее НЕТ Тёмной Системе Мирового Правительства и его правлению на Земле.



Майтрея Рагнарёк, 2016 год

