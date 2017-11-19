Кому выгодна Смоговая Зима в нашем мире..



Экологическое Эссе на тему статьи "Индию ожидает "смоговая" зима": http://sam-celitel.ru/news/indiju_ozhidaet_smogovaja_zima/2015-10-25-8392

На основе басни Крылова "Слон на воеводстве": http://mamaschool.ru/basni/basnya-slon-na-voevodstve

Нашлись и подходящие строки из басни:

"Вот добрый Воевода видит — Вступило от овец (людей) прошение в Приказ: «Что волки-де совсем сдирают кожу с нас». —

«О плуты! — Слон кричит, — какое преступленье! Кто грабить дал вам позволенье?»

А волки (Мировое Правительство) говорят: «Помилуй, наш отец! Не ты ль нам к зиме на тулупы позволил легонький оброк собрать с овец? А что они кричат, так овцы глупы: Всего-то придет с них с сестры по шкурке снять; Да и того им жаль отдать». —

«Ну то-то ж, — говорит им Слон, — смотрите! Неправды я не потерплю ни в ком: По шкурке, так и быть, возьмите; А больше их не троньте волоском»."

А только ли в Индии существует "смоговая зима", или может это болезнь всего нашего мира...

На "смоговые зимы" повезло всему нашему миру, потому что практически над каждым городом висит смог, где он не рассасывается круглый год. Так произошло потому, что помимо химических заводов / фабрик в городах загрязняют атмосферу ещё и транспортные средства, которые существуют в нашем мире в огромном количестве. Сейчас мало кто задумывается о том, что за каждым авто и мото транспортом остаётся след химической трассы, потому что любой бензин составляется из химических компонентов, а не только так делает керосин используемый для самолётов, след от которых виден в небе.

Стоит ли удивляться распространению смога по всей нашей планете от больших очагов - химических производств / городов, и от малых источников - машин и мотоциклов, если так много химических источников для концентрации смога в небе.

Не всем известно о том, что в бензин например, добавляется свинец, а он в любом виде токсичен, потому что радиоактивен. Это означает, что он вреден для здоровья людей, потому что оседает в костях, почках и печени разрушая их изнутри. Помимо этого, пары свинца вызывают умственную отсталость, а по сути, из-за него разрушаются мозговые клетки.

Свинец встречается и в природе, поэтому использовался людьми с древних времён, но не в таких огромных количествах, как это есть сейчас, чтобы организм людей всего мира разрушался с молоду. А так оно и происходит на самом деле, потому что за каждым транспортным средством на бензиновом двигателе шлейфом стелется химическая трасса из паров свинца в частности, помимо других химических компонентов бензинового выхлопа.

Хорошо, что Россия ввела запрет на этилированный бензин с 2002 года, поэтому Природа Мать ей уже сказала своё "Спасибо", ибо с 2012 года природных катаклизмов в России не наблюдается. Очень надеюсь, что от такого бензина вскоре откажется и весь мир, хотя его разновидностей столько, что проблема экологии городов / планеты решится лишь отчасти, потому что любой бензин создаётся химическим путём. А как следствие, химические бензиновые пары так и будут парить в воздухе усиливая смог над городами.

Необходимы кардинальные решения полного отказа от бензиновых двигателей для того, чтобы улучшилась экология планеты / мира / стран / городов. А пока ...

Свинец присутствует не только в бензине, а к примеру: в спичках, в красках для тканей с набивным рисунком / текстиле, в строительной краске / шпаклёвке / цементе, в кабелях / проводах, в электронике, в стеклянных изделиях / глиняной посуде и фарфоре при её окраске / домашней утвари, в медицинских мазях.

Пары свинца / свинец очень хорошо проникает внутрь тела через поры кожи, а не только через дыхательные пути, когда люди дышат в городах смоговыми выбросами от заводов / фабрик и смоговыми выхлопами от транспортных средств. Ибо всё это разрабатывалось по тёмным технологиям Общества Иллюминатов согласно их плану сокращения населения Земли до одного Золотого Миллиарда к 2012 году. Мы же пока что живём по их Тёмной Системе Бытия, которая изначально не была рассчитана на благо жизни людей в городах, а только на процветание Тёмных Сил нашего мира, которые зависимы от химической промышленности больше, чем они это готовы признать.

А так ли вредны для людей / планеты химические смоговые источники нашего мира...

Можно постоянно говорить о вреде химических добавок в пищевых производствах и в промышленных, потому что все эти искусственные товары выделяют вредные вещества, которые изнутри разрушают естественную основу человека и природы. Ведь если тело человека задыхается в искусственной одежде и гниёт изнутри болезнями от употребления химических добавок с пищей и лекарствами, всё тоже самое происходит и в природе, которая задыхается от химических городов, ибо они являются гнойниками на теле нашей планеты.

От любого города идёт такой смрад, что он ощущается уже на подступах к нему. Хотя от любого химического предприятия исходят более концентрированные химические пары, которые воспринимаются людьми чуть ли не физически, поэтому страшно дышать оставаясь рядом с ним. Но...

Люди живут рядом с заводами / фабриками в смоговых городах, где они рождаются - болеют - умирают, но не переезжают в другое место. А всё потому, что над каждым городом мира висит смоговая завеса, которую не может разогнать даже сильный ветер. Ибо в каждой стране нашего мира существуют подобные химические производства.

То есть, везде в нашем мире пока что творится всё тоже самое: Есть химические предприятия / города / транспортные средства, как рассадники химической грязи на нашей планете, которые убивают людей и природу внутри себя и вокруг себя.

В нашем мире загрязняются химическими выбросами не только реки, земля и воздух вокруг химических производств / городов, но и моря вокруг материков, на которых располагаются в концентрированном виде химические города, где атмосфера над ними в целом состоит из химического смога.

Из морей вся химическая грязь от жизнедеятельности людей в городах сливается в океаны, а смоговые облака над ними расползаются во все стороны по дуновению ветра. По этой причине спрятаться от химического смога можно разве что в глухой тайге / джунглях, куда не доберётся машина на химическом топливе...

Вся химическая грязь от промышленности и химические трассы выхлопов от машин являются постоянными локальными источниками загрязнения окружающей природной среды по месту расположения городов и предприятий. Они находятся внутри развитых стран мира, а многие из них имеют морские выходы на океаны. В частности, так оно и есть у стран лидеров химических производств в мире, которые являются стопроцентными источниками химического загрязнения всей планеты и её экологии.

Ведущие места в рейтинге стран мира по химическому производству занимают:

США - 40% от всей химической промышленности в мире - выходы на два океана: Тихий и Атлантический;

Индия 35% - выход в Индийский Океан;

Китай 26% - выход в Тихий Океан;

На четвёртом месте стоит Россия 10% химического производства от мирового - выход в Северный Ледовитый Океан и Тихий.

Стоит ли удивляться тому, что над США, Индией и Китаем наблюдается "смоговая зима", где круглый год их города окутывает смог, как его неотъемлемая часть. Купаться на пляжах в морях близ городов, располагающихся на побережье нельзя ни в коем случае, если дорого здоровье, ибо все химические компоненты легко проникают внутрь тела через поры кожи оседая в организме и разрушая его изнутри...

Какое же воздействие оказывают "смоговые зимы" над городами / странами на людей и на экологию всей нашей планеты в целом...

Не зависимо от точки расположения химических предприятий / городов внутри материка их нечистоты разрушают экосистему мировых океанов, от чего гибнут кораллы - индикаторы экологии на планете. Помимо этого разрушается Озоновый Слой над нашей планетой в районе Антарктиды, где уже существует дыра по размерам больше, чем сам южный материк. Происходит это потому, что вся химическая грязь в океанах и в атмосфере нашей Земли смещается по земле / воздуху с севера на юг - сверху вниз.

Надуйте воздушный шарик и бросьте туда горошины - все они будут находится на самом дне шарика. Точно также происходит и с нашей планетой, где вся тяжёлая химическая грязь годами / десятилетиями стекала вниз в южную часть нашей планеты не только по океанам, но и по воздуху, ибо южный полюс является самой нижней / крайней точкой Земли. Именно туда притягиваются все воздушные химические компоненты в своей концентрации разъедая защитный слой нашей планеты в Поясах Ван Аллена.

Повторю главное:

Все химические выбросы с предприятий / химические выхлопы с транспортных средств собираются смогом над городами. Из-за своей тяжести они не только оседают на планете в земле / воде, но и сливаются с реками в моря и океаны. Вся эта химическая грязь автоматически смещается по водному / воздушному пространству Земли к южному полюсу. Где:

В южной части всех океанов гибнут кораллы, потому что они впитывают в себя всю эту химическую грязь, как губка, уничтожая себя, ибо химическая грязь разрушает их природную основу.

Над Антарктидой в своей химической концентрации образовалась дыра размером с материк, потому что десятилетиями разрушается Озоновый Слой над нашей планетой именно в этой точке, ибо химические компоненты в атмосфере разъедают естественную защиту Земли.

Пока в нашем мире будет существовать химическое производство, а над городами мира стоять химический смог от выхлопов бензиновых двигателей транспортных средств, Озоновый Слой над южным полюсом не сможет само восстановиться, потому что разрушительные энергии химических соединений постоянно пополняются. Это означает, что пока что не возможно усилить естественную защиту нашей планеты от внешней радиации космоса. Точно также пока что обстоят дела и с мировыми океанами, которые никак не могут само исцелиться, потому что не могут избавиться от химической грязи в себе из-за постоянного инфицирования химическими нечистотами.

Нельзя не напомнить ещё и о том, что все люди нашего мира знают о вредности для планеты и здоровья химической промышленности / продукции, но никто не относит вред от неё лично к себе. Поэтому все люди продолжают пользоваться в своём быту благами цивилизации Тёмного Мира Ориона, технологии от которого получило Мировое Правительство благодаря Сепаратному Соглашению с Серыми / Зета в 1957 году. Именно с этого времени наша планета и люди на ней попали под удар разрушительных энергий химической продукции в: продуктах питания, лекарствах, средствах личной гигиены, бытовой химии, а также в промышленных товарах. А также наши люди попали под удар низкочастотного излучения бытовой техники и сотовых телефонов, которые оказывает разрушительное воздействие на мозговые клетки человека.

Произошло так потому, что США / Мировое Правительство отдало на откуп инопланетным Тёмным Силам весь наш мир за инопланетные технологии химических производств. Но вряд ли наши местные Силы Тьмы Общества Иллюминатов помнили о том, что эти инопланетные тёмные технологии уничтожили всю природу родной планеты Серых в их Тёмном Мире Ориона галактики Орион.

Но так уж необходимы нашему миру / людям инопланетные тёмные технологии Серых...

Вся Система жизнеобеспечения людей нашего мира внедрена от США / Мирового Правительства. Она основана на инопланетных технологиях Тёмного Мира. Именно её они целенаправленно внедряли в страны за счёт выгодных экономических сделок / политических связей. По этой причине химическая продукция США быстро распространилась по всему миру, после чего в странах начали открываться химические производства дочерних американских компаний. Цель Мирового Правительства была одна: Создание на нашей планете ещё одного Тёмного Мира, который станет им за счёт интенсивного химического смога и низкочастотного излучения - воздуха / энергии.

Подобное гашение Жизненной Силы Природы делает нашу планету комфортной для жизни тут Тёмных Сил - Драконийцев, Рептилоидов и Серых / Зета. Где сам смог является вынужденной защитой Людей Тьмы нашего мира от солнечного света, интенсивность которого разрушает их тёмную основу.

Химический смог блокирует поступление солнечной энергии в зоны его высокой концентрации - города. А значит, все эти места станут безопасными островками для Сил Тьмы нашего Мира после Начала Дня Сварога в 2012 году. Это Мировому Правительству было известно от Серых с Тёмного Мира Ориона во время заключения Сепаратного Соглашения между ними. По этой причине они заранее - с 60 годов прошлого века, начали распространять по миру химическую продукцию США во всех сферах жизни человека, чтобы как можно больше химических предприятий создавалось в разных странах мира только для одной цели: "смоговая зима" над городами / странами, как безопасная зона для Сил Тьмы нашего мира после 2012 года.

Не в правилах Тёмных Сил думать о последствиях для планеты и человечества подобного химического производства, когда на кону стоят их собственные жизни. По этой причине Сейчас - с 2012 года все мы пожинаем плоды эгоизма Мирового Правительства / Общества Иллюминатов, потому что экосистема нашей планеты нарушена и не имеет пока возможности само восстановиться из-за постоянного потока химической грязи по земле / воде / воздуху.

Вся эта химическая грязь, непрерывно исходящая от производств / городов / стран, имеет тенденции к накоплению, потому что природа так и не смогла с ней справится. А основным источником химических нечистот и смога в мире являются США, Индия и Китай.

Но при этом всё же существуют отличные перспективы для нашей планеты / мира и людей в будущем, если повсеместно остановится химическое производство во всём мире. Ибо наши люди вскоре Отвернутся от химических товаров первой необходимости в еде, лекарствах, средствах личной гигиены, бытовой химии.

Что произойдёт на нашей планете, если промышленное производство станет натуральным, а транспортные средства экологичными...

Естественная Чистка нашей планеты за счёт стихий даст ощутимые результаты практически сразу же. Ибо наша Земля начнёт само Исцеляться, через восстановление всей экосистемы мировых океанов. Это означает, что восстановится Озоновый Слой над планетой, а все люди станут здоровыми, как это было прежде в старо-давние времена наших предков, когда они жили в согласии с Природой / на природе, но при этом в городах.

Начнут уменьшатся природные катаклизмы, ибо все они являются защитной реакцией планеты на очаги того, что её разрушает - химическое производство / города. Установится гармоничная погода по всей планете, где она станет более комфортной для любой части света, без её температурных перепадов, которые являются рецидивом на внешнее воздействие тёмной жизни людей на Земле.

В будущем нас ожидает: Чистая планета; Чистые люди - Сильные люди; Сильная Природа. Где наша планета станет похожа на райский сад, в котором когда-то давным-давно жили первые люди Земли - Адам и Ева.

Майтрея Рагнарёк, 2015 год.

http://narada-budda.ru/ekologiya/886-komu-vygodna-smogovaya-zima-v-nashem-mire.html