Кто же является Вредителем экологии нашей планеты…

Экологическое эссе на статью "Третье глобальное обесцвечивание кораллов уже началось":

http://sam-celitel.ru/news/trete_globalnoe_obescvechivanie_korallov_uzhe_nachalos/2015-10-11-7880

Нашлась подходящая басня Крылова "Бочка":

http://mamaschool.ru/basni/basnya-bochka

Строки из басни:

"... Как возвратилася она (бочка), тогда опять Возить в ней стали воду.

И все бы хорошо, да худо только в том: Та Бочка для вина брана откупщиком (была),

И настоялась так в два дня она вином, Что винный дух пошел от ней во всем: Квас, пиво ли сварят, ну даже и в съестном.

Хозяин бился с ней близ году: То выпарит, то ей проветриться даёт;

Но чем ту Бочку не нальёт, А винный дух все вон нейдёт,

И с Бочкой, наконец, он принуждён расстаться."

Что же / кто же губит нашу планету начиная с прошлого века...

Ответ прост и всем известен - химическое производство, отходы которого загрязняют не только воздух и воду, но и землю вокруг источника их постоянного распространения: заводов и фабрик производящих химическую продукцию от пищевой до промышленной. Этот фактор разрушительно воздействует не только на людей, природу, но и на экологию всей нашей планеты. Ибо вся химическая отрава от всех химических предприятий мира ядовитыми волнами распространяется в разные стороны: по воздуху - за счёт ветра, который перемещает воздушные массы по всей планете и переносит химические выбросы на дальние расстояния; по воде - за счёт течения рек, которые впадают в моря и океаны; по земле - за счёт дождевых туч, которые плывут в небе по воле ветра. А ведь дождевые тучи, как губка впитывают в себя все испарения поднимающиеся с планеты, включая и химические, чтобы напитать землю / реки ... кислотным дождём, что является противоестественной средой обитания на ней живых существ заложенной изначально нашим Творцом - Богом нашей Вселенной.

Значит ли это, что химические предприятия являются Вредителями экологии на планете? Да. Но они ведь не существуют сами по себе...

Практически в каждой стране нашего мира есть химические предприятия, но в одних странах их меньше, а в других больше. Есть в мире страны, которые занимают в рейтинге Вредителей экологии нашей планеты три лидирующих места: США - 40% химического производства, Индия 35% и Китай 26%. На четвёртом месте стоит Россия - 10% химических предприятий от всего мирового химического производства.

Смею утверждать, что это одна из Причин аномальной погоды и природных катаклизмов в нашем мире, потому что всё планетарное пространство загажено химическими частицами. Но больше всего достаётся от планеты рассаднику химической грязи - США, где усиливающаяся с 2012 года активность Вулкана Йеллоустоун говорит сама за себя - Америка попала под раздачу божественного возмездия. Но ни только США так Повезло с аномальной погодой и природными катастрофами, ибо везде на планете с 2012 года идёт чистка стихиями, где сама планета Очищается от химической жизнедеятельности человека за счёт 4 Элементов: Огня - жара, засуха, пожары; Земли - землетрясения, обвалы, оползни; Воздуха - ураганы, смерчи, холод, морозы; Воды - ливни, наводнения.

Все лидирующие в химическом производстве страны: США, Индия, Китай и Россия имеют территориальные выходы в мировые океаны: США - Атлантический и Тихий Океан, Индия - Индийский Океан, Китай - Тихий Океан, Россия - Северный Ледовитый и Тихий Океаны. Из них сильно загрязнены химическими отходами лишь три океана: Тихий, Атлантический и Индийский. Именно там гибнут кораллы, а они природные индикаторы планеты на гибельное разрушение её экосистемы - лимфатической системы планеты.

Все химические отходы в основном скапливаются в Тихом Океане из-за жизнедеятельности стран обеих Америк и химических производств США и Китая, а также в Индийском Океане из-за химического производства в Индии и жизнедеятельности стран Азии.

Не означает ли это, что эти страны: США, Индия, Китай и есть основные страны-Вредители биосистемы нашей планеты?.. Возможно. Но они только имеют внутри своих стран химические предприятия, которые имеют все страны нашего мира....

Но тогда, за счёт чего всё же разрушается биосистема планеты, уничтожается природа вокруг химических заводов и фабрик, и болеют люди, живущие рядом с химическими предприятиями...

Химические соединения есть и в природе. Они безопасны для всех живых существ обитающих на нашей планете, потому что включены в её экосистему. Но существуют ещё и такие химические соединения, которые даже природа не может переработать веками, потому что они разрушают её основу. К таким химическим соединениям например, относятся ксенобиотики, которые используют промышленные и пищевые предприятия. Они попадают в Природу и в человеческий организм прямым контактом через их употребление / применение и посредством промышленных выбросов с предприятий.

Ксенобиотики всегда распространяются по округе от источника выбросов вредных частиц в атмосферу - предприятий пищевой или промышленной отрасли. Где за счёт силы ветра зависит дальность распространения всех химических компонентов. При попадании в облака они оседают в них, после чего почву и водоёмы поливает кислотный дождь влияя на ДНК всех живых организмов нашей планеты, где по сути разрушается естественный баланс Природы. А реагируют на эту мутацию в первую очередь кораллы в океанах, ибо они умирают обесцвечиваясь пытаясь отфильтровать грязную химическими элементами воду.

Попадая в окружающую природную среду ксенобиотики вызывают: повышение аллергических реакций у людей; гибель любых живых организмов в природе; изменение наследственных признаков у человека, животных, растений; снижение иммунитета и нарушение обмена веществ; а главное, ксенобиотики нарушают ход биологических процессов в естественных экосистемах планеты, вплоть до уровня биосферы нашей планеты в целом.

Хочу заметить, что люди эти ксенобиотики употребляют в концентрированном виде, к примеру через сахарин безалкогольных / алкогольных напитков, которые они пьют. Хотя ксенобиотики не полностью выводятся из организма естественным путём через мочу, поэтому оседают во всех клетках физического тела. В следствии этого, можно ли удивляться: болезни органов, рождению больных детей, природным катаклизмам и погодным аномалиям, а также плохой экологии на нашей планете в целом. Ведь наша планета не может естественным образом переработать ксенобиотики, как не может их переработать и организм людей!

Есть ещё одно разрушительное для живых организмов химическое соединение, называется оно фенол, а он присутствует в ванилине. Ведь натуральной ванили в продаже днём с огнём не найти, потому что ванилин давно уже производят химическим путём, ибо он самая востребованная пищевая / ароматическая добавка, которая идёт не только в пищу, но и в средства личной гигиены, косметологию и так далее. А ведь фенол губительно воздействует на все микроорганизмы, которые существуют в природе, а значит он влияет и на экологию планеты.

Промышленные сточные воды с содержанием фенола вообще не поддаются биологической очистке! Фенол и его производные при производстве любой химической продукции с содержанием фенола, не фильтруются в дымовых выбросах с химических предприятий! А это означает, что все его химические компоненты оседают на землю и водоёмы покрывая то расстояние, на сколько их унесёт ветер.

Есть отчего мутировать природе на планете и людям, ведь ксенобиотики и фенол, а также много других химических соединений, разрушают ДНК живых организмов, поэтому они уже не вернутся к своему первоначальному виду....

Вот и нашлась парочка химических Вредителей, которые разрушают не только Природу живых организмов, но и губят экологию всей нашей планеты.

Какие же последствия имеют люди и Природа от воздействия химических производств на их ДНК...

Люди мутируют из поколения в поколение начиная с середины прошлого века. А это позволяет им передавать мутировавшие гены своим потомкам, поэтому уже новорожденные дети рождаются больными, а по сути, мутировавшими. Их иммунная система ещё в утробе матери приспосабливается к враждебной внешней среде их будущего обитания на планете. Ибо будущая мама: ест химические добавки, купается в химической воде и дышит химическим воздухом.

Все знают о том, что химические выбросы промышленных предприятий мира загрязняют: воздух, воду в реках и землю вокруг них. Это ослабляет не только иммунную систему людей и Природы, но и губит экологию нашей планеты. Ведь по факту уже заметно химическое влияние на биологические процессы планеты. Ибо увеличение химических производств в странах даёт миру усиление концентрации разных химических паров в атмосфере, которые влияют на биосферу планеты в целом и на её экологию в частности.

В итоге, скопление химических частиц в атмосфере привело к распространению по планете смога, от которого многие города годами не могут избавиться, где их химическая концентрация достигает пика в летние и зимние месяцы. В Китае например, химический смог в городах, над ними и вокруг них, уже нормальное явление! И не удивительно, потому что Китай занимает третье место в мире по химическому производству после США и Индии. Хотя практически над всеми городами мира висит смог в разной степени концентрации химических паров.

Уже Сейчас можно не удивляться больным новорождённым детям, которые начинают мутировать ещё в утробе своей матери, потому что она дышит химическим воздухом, купается в химической воде, ест химию с едой и витаминами. Весь наш мир уже мутировал из-за химического производства, но ...

С 2012 года наша планета начала своё Очищение, потому что наш мир начал меняться, а пока ...

Чем же выражается мутация мира, и каковы её последствия для людей и Природы на планете....

Ответ прост: количеством больных людей на планете, которое увеличивалось ежегодно до 2012 года, ибо мутация в человеке выражается болезнями его органов. А это лишь следствие борьбы иммунной системы организма с той химией, которую человек употребляет: с едой предприятий пищевой промышленности, с лекарствами фармацевтических компаний.

Всё это предлагает людям химическое производство для того, чтобы люди "кормили" своими денежными средствами химические предприятия принадлежащие Мировому Правительству. А им нужны денежные ресурсы для разжигания военных конфликтов в тех странах нашего мира, правительства которых были не согласны с Тёмной Системой жизнеобеспечения людей в их странах, предлагаемой им США.

Таким вот образом человек сам, по своему собственному желанию отравляет ядом: себя, свою семью, свою страну, где он живёт, а также и нашу планету. Помимо этого он добровольно финансирует военные конфликты в мире, поддерживая стратегию давления США / Мирового Правительства на глав государств. Ведь никто не заставляет человека покупать товары, которые содержат в себе химические добавки начиная от продуктов питания, лекарств и средств личной гигиены, а заканчивая промышленными товарами искусственного происхождения. Где мутации людей и Природы на планете происходят только потому, что люди по собственному желанию покупают пищевую и промышленную продукцию содержащую в себе химические компоненты.

Все наши желания о приобретении химических товаров являются не только поддержкой всех этих химических предприятий, которые губят природу / планету / людей, но и поддержкой США / Мирового Правительства, которое насильственно внедряли в страны свою продукцию. А ведь из-за химического воздействия на ДНК всех живых организмов в Природе нашей планеты и в людях наблюдаются такие мутации, которые уже закрепились / въелись в организм на столько, что возврата к прежнему генетическому уровню не будет никогда, даже после повторных Рождений Души на нашей планете.

Повторю: Все химические добавки в пище, напитках, лекарствах, а также в гигиенических, косметических средствах, бытовой химии и так далее, способствуют мутации. Где всё естественное в организме видоизменяется на уровне ДНК на совершенно другой химический состав противоположный природе нашей планеты. А происходит так потому, что люди покупают идентичные товары содержащие химические одинаковые химические компоненты, ибо все химические предприятия практически во всех странах мира выпускают один и тот же товар.

Потребительский спрос всегда рождает предложения от компаний производящих химическую продукцию. А значит, нашим людям надо изменить свои приоритетные ставки в приобретении товаров первой необходимости, за счёт которых обогащаются члены Общества Иллюминатов творя тёмные безобразия на нашей планете.

Что же делать миру / людям / планете, чтобы Исцелиться, ибо вернуть первоначальную, чистую среду физических тел Природы и людей уже невозможно...

Боги создали людей, животных, растения и нашу планету Чистыми - энергетически и физически, где слаженность работы всех органов и систем в ней была предусмотрена изначально Творцами - Богами нашей Вселенной. По этой причине раньше никто и никогда не болел, ибо не было на нашей планете вирусов способных уничтожить живые организмы с сильной иммунной системой. С началом последнего тысячелетия в Ночи Сварога, а это произошло со Дня кровавого Крещения Великой Тартарии в 988 году, всё изменилось на нашей планете. Тёмные Энергии разрушения самой Жизни начали проникать в людей, а их естественная защита слабеть от поколения к поколению, поэтому смертность в нашем мире возросла.

Человек - Дитя Природы, а значит он уже рождается, как её естественная часть - высшая ступень эволюции Души на планетарном уровне. По этой причине его Исцеление и Исцеление Природы нашей планеты возможно только через усиление иммунной системы / экосистемы. А это означает, что необходимо обратить внимание: на Чистоту организма человека за счёт употребления продуктов питания от самой природы, на использование натуральных товаров в жизни, а также на Чистоту планеты. Всё это возможно сделать за счёт чистых производств в странах мира, которые будут выпускать натуральную продукцию без любых химических добавок в них. А так оно было в давние времена забытые нами, когда наша планета была чистой и светлой. Это то самое будущее нашей планеты, к которому идёт наш мир в своих изменениях с 2012 года.

От кого же зависит светлое будущее нашей планеты...

Люди искренне Верят в Россию, ибо именно она сможет показать достойный пример всем остальным странам мира. Если захочет спасти не только людей своей страны, отказавшись от химического производства, но и улучшить экологию всей планеты. Россия вполне может Влиять на решения правительств других стран, чтобы они отказались от производства химической продукции, которое губит людей / природу / биосистему нашей планеты.

Наша планета Сейчас в одиночку Очищается от энергетической и физической грязи химических производств жизнедеятельности людей за последний век. Делает она это за счёт природных катаклизмов и погодных аномалий, а ей в этом помогают стихии по всем 4 Элементам: Огонь - засуха, жара, пожары; Земля - землетрясения, обвалы, оползни; Вода - ливни, наводнения; Ветер - смерчи, ураганы, морозы. Начала наша планета своё Очищение потому, что наш мир начал меняться с 2012 года поднимая свои энергетические параметры. А катализаторами мировых изменений выступили Россия и Китай, которых поддерживают многие страны по всему миру, готовые сказать НЕТ Деяниям Тёмных Сил в нашем мире: Мировому Правительству / Иллюминатам. Ибо их Время правления миром закончилось с Началом на планете Дня Сварога в 2012 году. Ибо уже заметны те Изменения, которые наш мир начал производить с 2015 года улучшая жизнь людей в странах мира.

Благодаря Переменам в мире у нашей планеты есть все шансы на то, чтобы снова стать Райским Садом для всех живых существ на ней. Но так произойдёт только в том случае, если на её экологическую беду обратят своё Внимание ведущие страны нашего мира - Россия и Китай. Ибо они и есть Надежда нашей планеты на её светлое и чистое будущее в Новом Мире Рагнарёка, который Строится нами уже Сейчас на обновляющейся планете Малдене.

http://narada-budda.ru/ekologiya/607-kto-zhe-yavlyaetsya-vreditelem-ekologii-nashey-planety.html

Майтрея Рагнарёк, 2015 год.