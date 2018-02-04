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Эссе: Наш мир уже Созрел для Раскрытия присутствия на планете инопланетян и их Помощи нам

10:41. 4 февраля 2018 Просмотров - 476 8 коммент. Опубликовал:

Эссе: Наш мир уже Созрел для Раскрытия присутствия на планете инопланетян и их Помощи нам
Политическое Эссе на тему статьи "Обращение к Землянам": http://sam-celitel.ru/news/obrashhenie_k_zemljanam/2016-08-27-15005

Последние строки из басни Крылова "Лань и Дервиш": http://mamaschool.ru/basni/basnya-lan-i-dervish
«О безрассудная! — сказал Дервиш (Мудрец), — к кому любовь, Кому свое млеко / молоко (Добрые / Светлые технологии) ты расточаешь? Иль благодарности от волчего их ты роду чаешь (государственные чиновники правительств стран нашего мира работающие под Пятой у Общества Иллюминатов)? Быть может, некогда (иль злости их не знаешь?) Они прольют твою же кровь (пренебрегут Добром НЕ поделившись им с людьми мира)».
«Быть может, — Лань (Галактическая Федерация Света / Светлые Инопланетяне) на это отвечала, — Но я о том не помышляла И не желаю помышлять: Мне чувство матери одно теперь лишь мило, И молоко моё (Добрые / Светлые технологии) меня бы тяготило, Когда б не стала я питать (делиться своими Светлыми технологиями)».
Так, истинная благость Без всякой мзды добро творит: Кто добр, тому избытки в тягость, Коль он их с ближним (Миром нуждающимся в Светлых технологиях) не делит."

Какие же Светлые технологии предлагала Галактическая Федерация Света / Светлые Инопланетяне в 2012 году правительственным чиновникам стран нашего мира...
* Во-первых, замену всех источников питания от электричества до топлива автотранспорта на более экологичные и бесплатные альтернативные источники Энергий. Навроде тех, что примерно лет сто назад предлагал миру Тесла. Ведь не секрет, что...
К примеру, масла в двигателе, как и бензин для автомашин имеет химические присадки. Все эти химические соединения с выхлопами вырываются из них наружу и загрязняют окружающую среду своими химическими трассами, поэтому над городами стоит смог круглый год не успевая выветриваться.
Или например, для выработки электроэнергии во многих странах нашего мира используются электростанции (АЭС) с ядерными реакторами, которые в случае аварии губят всё живое в округе своим излучением. И гидроэлектростанции (ГЭС) на реках тоже не лучше, ведь в случае аварии на плотине происходят масштабные затопления больших территорий вокруг них.
Хотя в нашем мире есть гуманное электричество от ветряков или от солнечных панелей из кремневых пластин.
Такую электроэнергию может себе позволить каждая семья в индивидуальном порядке установив на крыше солнечные панели, или во дворе свой ветряк. Но всё же и они имеют свои минусы - ветряк издаёт соответствующий гул, который раздражает нервные окончания, а солнечные панели губительно сказываются на птицах, которые решаются на них присесть.

* Во-вторых, технологии защиты окружающей среды, ибо наша планетарная экология находится в очень плачевном состоянии...
Например, химические производства дымят химией, а также она сбрасывается в реки. Всё это оседает на земле с дождями или разносится по воде с реками, а также развеивается ветрами по всей округе. Происходит так потому, что ни один современный фильтр не может очистить выбросы с предприятий от всех химических элементов, поэтому болеют рядом с ними не только люди, но и вся Природа.
Или к примеру, из-за той же химической продукции вся наша планета превратилась в один сплошной мусор в небе, на земле, на воде / в воде. По этой причине весь наш мир похож на большую помойку, внутри которой живёт всё человечество. И при этом, уборка мусора и его утилизация не изменят положения дел на планете, если не будут удалены сами источники этого мусора - химические предприятия и их продукция.
Хотя нельзя не заметить, что в последнее время появилось много частных предприятий с экологическим видом товаров и их упаковкой, которые изготовляются для людей и не против природы. А сюда относятся: и натуральные продукты питания, и товары первой необходимости имеющие натуральные ингредиенты, а также многое другое от одежды до мебели из природных материалов, включая строительные материалы.

* В-третьих, технологии выращивания натуральных продуктов питания и экологических производств натуральной продукции. Ведь не секрет, что все наши продукты питания кодированы химией или ГМО продукцией.
К примеру, генномодифицированных овощей, фруктов и зерновых в мире так много, что при их выращивании они перекрещиваются с натуральными семенами, поэтому все овощи и зерновые получаются мутированными. А значит, они не полноценно чистые от самой природы.
Или например, химическое опрыскивание растений от вредителей или подкормка их химическими удобрениями, тоже вредит растению, ибо оно впитывает в себя всю эту химию, которая оседает в его плодах - овощах и фруктах. Не говоря уже о мутации последующих семян с них, потому что химия изменяет код ДНК растения.
Но при этом в глубоких деревнях ещё остались чистые семена, где для удобрения землицы используются старые дедовские методы - перепревший за зиму навоз домашних животных.

* В-четвёртых, новую систему защиты прав человека при альтернативном свободном выборе, которого раньше у людей не было, как и Свободной Воли Выбора при ограниченных Предложениях от Сил Тьмы - Мирового Правительства / Общества Иллюминатов.
Всем известно, что в нашем прошлом до 2012 года люди нашего мира принимали всё, что им предлагалось Обществом Иллюминатов. В противном случае, народ той страны, правительство которой воспротивилось войти в их Тёмную Систему, ожидали вооружённые конфликты от террористических групп финансированные Мировым Правительством. Ибо Силы Тьмы нашего мира не приемлют ответ "нет".
Надо заметить, что с осени 2014 года, когда в Австралии в ноябре проходил Саммит G20, где Путин (российский президент) и Обама (американский президент) собирали вокруг себя страны-сторонников, Мировое Правительство получило первый Намёк на то, что страны нашего мира готовы сказать им "нет" во всех политических / экономических делах. Это показал всему миру 2015 год, в котором президент России Путин стал бесспорным мировым лидером. Где уже в октябре 2015 года армия России впервые продемонстрировала миру своё Уникальное Оружие, благодаря которому расстояние до цели не имеет значения, а его точность превосходит все военные ожидания. Этот очевидный факт сильно ударил по репутации американской армии, которая раньше считалась самой сильной в мире. Осень 2015 года показала всему миру немощь Армии США, после чего сторонников у России заметно прибавилось.
Эту военную технологию и другие подобные ей, Путин получил после подписания им Соглашения в июле 2012 года с самым Сильным Миром Света в нашей Вселенной - с Мирами Сириуса галактики Ориона в лице Аштара.
Помимо военных технологий Миры Сириуса предложили России экономические системы, благодаря которым многие страны смогут выйти из состояния банкротства. Одной из таких экономических Новинок было создание Китаем в 2014 году Азиатского Банка Инвестиций (AIIB), который вошёл в работу осенью 2015 года показав отличные результаты превосходных сделок. Акционерами Азиатского Банка стали Россия, Китай и Индия.

* В-пятых, налаживание инопланетных связей с другими Мирами Вселенной, которые до сих пор скрываются от человечества нашего мира.
О том, что на нашей планете есть базы инопланетян, знают все. Как и о том, что они живут в нашем мире рядом с нами. Но при этом правительства стран нашего мира не имеют Намерения говорить людям об этом в силу Страха перед расправой от Мирового Правительства. Ибо имеющий Информацию владеет Всем, поэтому Рокфеллер - один из двух высших чинов Девяти неИзвестных Мирового Правительства, всегда настаивал на секретности.
Это глупое убеждение - Страх перед расправой навеянное Тёмной Системой Общества Иллюминатов, всё ещё продолжает Влиять на умы правительств стран нашего мира, хотя в нашем мире с 2012 года началось Раскрытие Всего Тайного, а с 2015 года полным ходом идут глобальные Перемены.

Какое в нашем мире ожидается ближайшее будущее от внедрения в мир инопланетных технологий Галактической Федерации Света и от Светлых Миров Вселенной...
Наш мир ожидает Раскрытие нахождения инопланетян на нашей планете и живущих в нашем мире. Ибо они принимают активное участвуют в мировых / планетарных Изменениях на всех политических / экономических уровнях, и участвуют в духовном развитии людей всего мира. Само присутствие инопланетян на Земле уже для многих людей является очевидным фактом в связи с активностью НЛО в небе. А их не замечает разве что ленивый смотреть в небо, или не желающий просматривать мировые новости минуя обычное СМИ, ибо оно всё ещё подчинено Мировому Правительству, а значит предоставляет искажённую информацию о том, что происходит на планете / в мире.
Раскрытие присутствия инопланетян в нашем мире, а по большому счёту все они представители Галактической Федерации Света: Нордики / Скандинавы из Миров Сириуса галактики Ориона, Плеядианцы, Арктурианцы, развяжет руки Светлым инопланетянам в их активности установления связей с разными деловыми людьми нашего мира, а не только с правительствами стран, ибо над многими из них ещё Давлеет Общество Иллюминатов.

Связи с деловыми людьми - предпринимателями, даст Галактической Федерации Света возможность внедрения в мир через них, своих Светлых технологий на Чистую продукцию в обход государственных аппаратов бюрократических чиновников, которые с 2012 года так и не пустили их в реализацию. А это в свою очередь, даст сильный толчок к мировому прогрессу в производстве экологически чистых товаров первой необходимости: продуктов питания, лекарств, средств личной гигиены, чистящих средств, одежды, мебели, строительных и отделочных материалов.
Ведь у Галактической Федерации Света имеются различные технологии производства одной и той же продукции, ибо их источником являются разные Миры Света нашей Вселенной, с которыми они имеют тесные связи и сотрудничество.

Частные экологически чистые производства откроют двери и для государственных производств экологических товаров массового потребления. В следствии чего, химическое производство отойдёт само собой и сойдёт на нет на потребительском рынке. Потому что уже Сейчас люди стараются покупать экологически чистые товары в ущерб химической продукции или продуктам с химическими добавками, сроки годности которых исчисляются месяцами и годами.
Ведь только у настоящих / природных продуктов питания например, сроки годности ограничены их свежестью, а значит днями. Именно такие продукты питания предлагает людям самый обычный народный базар с фермерских / частных хозяйств.
Инопланетные технологии Галактической Федерации Света смогут улучшить все имеющиеся у наших людей старые / древние рецепты и технологии, которые по большому счёту были утеряны нашими предками за время жизни в Тёмной Системе Иллюминатов.

Что уже предлагается Деловыми Людьми нашего мира всем странам и их правительствам от Галактической Федерации Света...
В 2012 году Фонд Кеше дважды - весной и осенью, предлагал правительствам разных стран нашего мира альтернативные источники бесплатной энергий, которая берётся с нашего пространства - Энергии Эфира, о которых ещё лет эдак сто назад знал Тесла. Работу альтернативных источников от Энергий Эфира Кеше демонстрировал представителям всех стран нашего мира в 2012 году. Демонстрация прошла успешно и реально показала людям решение проблем городских коммунальных служб. Ибо этот новый источник экологически чистой, а главное бесплатной Энергии, вполне может заменить все источники энергопитания в городах от электричества до топлива автотранспорта.

Но в то время 2012 года правительства стран нашего мира ещё Боялись отходить от устоев Тёмной Системы жизнеобеспечения людей мира от Общества Иллюминатов, поэтому Фонд Кеше получил от всех них отказ. Хотя уже в то время было много заинтересованных стран в таком простом и бесплатном альтернативном источнике энергий для своего народа.
С 2015 года наш Мир Меняется, поэтому у Галактической Федерации Света, как и у Фонда Кеше, есть реальные шансы на то, чтобы внедрить свои Светлые технологии в мир оказав Помощь людям в обретении ими Свободы от Тёмной Системы Иллюминатов / Мирового Правительства. Но при этом, ставку Галактическая Федерация Света уже делает на Деловых Людей нашего мира, а не на правительства стран, которым пока что Интересны лишь военные технологии и экономические. Но...

С 2012 / 2014 года Галактическая Федерация Света имеет Надежды на российского президента Путина, который от Нордиков из Системы Сириуса и Плеядианцев получил новейшие технологии не только по вооружению. Это означает, что он готов пустить в ход инопланетные технологии не только в защиту своей страны или страны союзника, но и на защиту окружающей среды, ибо экология является самой главной проблемой планетарного уровня. Надеюсь, что благодаря его примеру, правительства многих стран нашего мира смогут последовать за ним и заняться экологической проблемой в своих странах.
Такое положение дел в мире, даёт нашей Земле реальный шанс на то, чтобы вновь стать чистой голубой планетой - обНовлённой Малденой. Ведь именно на ней вскоре установится Новый Светлый Мир Рагнарёка дающий людям здоровый образ жизни и духовное развитие за счёт мирового прогресса по новейшим Светлым технологиям используемых на Благо нашего мира и людей в нём.

Майтрея Рагнарёк, 2016 год
 

Метки: инопланетяне, раскрытие, технологии
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8 коммент.»

  • 3465 552
    nikolay 4 февраля 2018 в 11:11 Ссылка Пометить
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    Каково будет удивление народа, когда обьявят инопланетянами всех евреев!

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    • 120 8
      VaSya nikolay 4 февраля 2018 в 11:24 Ссылка Пометить
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      Как обычно, погромы будут.

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    • 5901 4550
      Евгений nikolay 4 февраля 2018 в 13:36 Ссылка Пометить
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      Евреи-это биороботы выведенные цивилизацией Эбров генетическим путём. Они ограничены в своём умственном, физическом и духовном развитии, ранее они программировались через интервентскую программу управления в своём развитии, а также на паразитизм и насилие, но с 2011 года интервентские программы отключены и более не сопровождаются и не обновляются. С годами евреи начнут терять свои навыки и превращаться в “обезьян”.

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  • 138 92
    Народ России 4 февраля 2018 в 11:59 Ссылка Пометить
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    Ну уж если так. То тогда, Уважаемая Галактическая Федерация Света обращаемся к Вам с заявлением. Под руководством В.В. Путина в России реализуется паразитическо-сырьевая экономическая модель, в результате чего катастрофически загрязнены реки, озёра, болота в местах добычи нефти и газа. В Сибири Китайцами с согласия Путина вырубаются миллионы гектаров леса, территории превращаются в пустыню. Все новейшие научные разработки в России по созданию экологичных технологий производства энергии властью прячутся и замалчиваются. Тоже самое делается и с технологиями восстановления биоресурсов. Поэтому предлагаем Вам пересмотреть свои наивные представления о В.В. Путине и обратить внимание на нарождающиеся новые и уже действующие политические силы, которые выдвинули кандидатом в президенты П.Н. Грудинина и оказать поддержку им. Тогда паразитическое отношение к природе, окружающей среде, обществу уйдёт в безвозвратное прошлое.

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  • 416 350
    Werwolf 4 февраля 2018 в 13:12 Ссылка Пометить
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    Вот это реклама Путина перед выборами! На галактическом уровне,во как! А то,что нас грабят,как щеглов, автор в упор не замечает! Наша основная проблема – что этого мало кто осознаёт даже на бытовом уровне, а те единицы,что понимают,что происходит – пошумят-пошумят в комментариях,поднимут бурю в стакане – на этом вся активность и заканчивается…

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