Эссе: Электронные войны нашего мира

Политическое Эссе на тему статей:

"Кобра: Электронная война. Обновление ситуации (22.04.2017)":

http://sam-celitel.ru/news/kobra_obnovlenie_situacii_22_04_2017/2017-04-23-19051

"Срочно! Предупреждение о неотложной национальной безопасности и международном терроризме.":

http://sam-celitel.ru/news/srochno_preduprezhdenie_o_neotlozhnoj_nacionalnoj_bezopasnosti_i_mezhdunarodnom_terrorizme/2017-04-26-19149

"Кобра 2 мая 2017 года: Проницательность и осведомленность.":

http://sam-celitel.ru/news/kobra_2_maja_2017_goda_pronicatelnost_i_osvedomlennost/2017-05-03-19227

Строки из басни Крылова "Чиж и голубь": http://mamaschool.ru/basni/basnya-chizh-i-golub

"Чижа (наш мир) захлопнула злодейка западня (низковибрационное излучение электроники); Бедняжка в ней и рвался, и метался, А Голубь молодой (Общество Иллюминатов) над ним же издевался...

Ан смотришь, тут же сам запутался в силок (Иллюминаты оказались внутри электронной войны, которую они проигрывают). И дело!

Вперед чужой беде не смейся, Голубок."

Как всё начиналось в нашем прошлом...

Ещё Тесла в 1900 году заговорил о том, что возможна передача электрической энергии по воздуху, а уже в будущем его Открытие было использовано в американском проекте HAARP. Где уже в 1938 году учёные были готовы освещать ночь за счёт излучения нагревающегося передатчика гиротрона. В 1940 году Тесла объявил, что изобрёл Луч Смерти основанный на скалярных волнах, а в 1958 году американские военные начали изучать влияние на погоду электромагнитного излучения скалярных волн. С той поры погода в нашем мире начала выдавать сюрпризы. Где с 70 годов прошлого века влияние на погоду ХАРПа стало чуть ли не повсеместным, если учесть, что подобные установки были разбросаны по всей планете. По этой причине в 1978 году между США и СССР была принята конвенция о запрете негативного влияния на климат. И хотя на военном поприще климатическое оружие не применялось, но на погоду в нашем мире ХАРП влиял стопроцентно.

В те же 70 годы стали известны первые результаты воздействия низких частот скалярных волн на состав крови человека, на его мозг и нервные клетки организма. Где в 1968 году советские учёные выяснили, какие частоты стимулируют мозг, а какие угнетают его. Эти и другие подобные опыты показали, что инфранизкое излучение разрушает организм и вызывает у него различные заболевания. На этом эксперименты были завершены и ХАРП вошёл в работу на мировом уровне.

С 80 годов прошлого столетия в США начали возводить башни GWEN, которые излучали низкочастотные скалярные волны создавая электромагнитную сеть между собой. Позже такие телевизионные вышки начали появляться по всему нашему миру излучая крайне низкие частоты. Сам же ХАРП вошёл в свою полноценную работу лишь в 90 годы прошлого века. Где уже в 1997 году на все работы связанные с проектом ХАРП был наложен статус строгой секретности. Ибо именно тогда пошло усиленное использования низкочастотного излучения скалярными волнами, как оружия массового поражения, которое позволяет контролировать разум людей и вызывать болезни тела.

Вот так в нашем мире началась электронная война, о которой люди не знали, но были вовлечены в неё...

Что происходит с людьми при работе ХАРПа...

ХАРП и подобные ему установки, охватывают большие географические области в пределах радиуса своего действия, а вот мини системы установленные на телевизионных вышках действуют локально: в пределах одного региона / страны, города, или улиц в нём.

Отследить работу установок ХАРПа в городе очень просто: Если у людей живущих в одном месте возникает ухудшение здоровья в воспалительном инфекционном заболевании ОРЗ или гриппа, значит они попали под низкочастотное воздействие скалярных волн установок типа ХАРПа. Все зимние городские эпидемии гриппа, как раз и выявляют электромагнитное влияние скалярных волн на живые организмы, от чего происходит сбой иммунной системы.

Это делается для того, чтобы оправдать поголовную вакцинацию прививок от гриппа. Хотя сама вакцинация в зависимости от химического состава в ней разрушает работу органов организма, чтобы увеличивались продажи определённых лекарств. Ведь сперва надо вызвать болезнь, чтобы потом от неё же и лечить людей.

Есть и более локальные системы, которые помещаются в фургон для облучения определённых домов - правительственных учреждений, для смены вектора мыслительной концепции государственных лиц, дабы принималось ими только одно решение выгодное Мировому Правительству.

Например, украинский президент Янукович в ноябре 2013 года приостановил Договор с Евросоюзом и Мировое Правительство тут же оплатило беспорядки в Киеве, где уже в феврале 2014 года украинское правительство вдруг решило, что президентские выборы нужно провести не в 2015 году, а раньше.

На подобное решение украинского правительства повлияло низковолновое излучение локального ХАРПа с соответствующими Кодами одного Выбора от Мирового Правительства.

Временное нахождение человека в поле воздействия низкочастотном излучении скалярных волн влияет на его мозг и поведение: от депрессивного состояния до агрессивного. Но долгое и постоянное пребывание человека в низких частотах вызывает у него ухудшение здоровья и развитие существующих болезней.

Низкочастотное облучение людей в городах внутри одной страны происходит в том случае, если например, требуется поменять вектор отношения людей к определённому событию или к стране. Как оно к примеру, было на Украине начиная с 2014 года, когда все украинцы вдруг стали плохо думать о России и россиянах не зависимо от того, что многие их родные живут и там, и там. Или когда Мировому Правительству / Кабале требовались Голоса людей за определённого кандидата на выборах президента страны.

Американские выборы в ноябре 2016 года, когда новым президентом США неожиданно был избран Трамп, лишь доказывает вмешательство Земного Альянса в работу ХАРПа на Аляске, благодаря чему его низкочастотное излучение уже не было постоянным. А если судить по тому, что начиная с зимы 2017 года в Калифорнии штата США начались дожди, которых там не было 6 лет, то ХАРП на Аляске был отключён Силами Земного Альянса как раз в ноябре 2016 года.

Электронная война в нашем мире продолжается, но она перешла на новый уровень своей интенсивности. Установки ХАРПа из-за больших размеров уже стали не актуальными в ней, поэтому были изобретены переносные устройства работающие по тому же принципу низкочастотного электромагнитного излучения скалярных волн. А они также разрушают мыслительные процессы в течении небольших промежутков времени позволяя манипулировать Сознанием и поведением определённых людей, а это могут быть члены правительства, ведущие политики или учёные.

Как например, было весь апрель 2017 года с американским президентом Трампом, который попал под подобное низкочастотное облучение при встрече с членами Хазарской Мафии в начале того месяца. Странные решения и поведение Трампа в начале апреля 2017 года явно показывают, что его Сознание находилось под контролем.

Какое оружие используется Сейчас в электронной войне...

При военных действиях используется, как обычное оружие, так и электронное, ассортимент которого со временем заметно расширился. Если раньше все знали о том, что на вооружении у армии имеется: плазменное и лазерное оружие, скалярные волны, микроволновое излучение и звуковое, то сейчас есть ещё более мощное оружие электромагнитных импульсов (ЭМИ). Это оружие имеют некоторые армии нашего мира, но пользоваться им не разрешается. А за этим пристально следят Плеядеанцы, которые дали нашему миру эту технологию, и поэтому несут ответственность за её использование нами.

В частности, разрешено использование ЭМИ только России, у которой с Плеядеанцами тесное сотрудничество на государственном уровне, поэтому российские генералы при исключительных случаях могут применять электромагнитные импульсы на планетарном уровне. Например, для остановки работы системы НОРАД на Аляске в середине апреля 2017 года, чтобы Плеядеанцы смогли спуститься к нам на планету и заняться очищением нашего планетарного пространства от остаточных низкочастотных энергий скалярных волн.

Вооружение российской армий с 2015 года заметно расширилось новым электронным оружием, которое на радиочастотах отключает всю электронику в радиусе своего воздействия. Поэтому уже не требуется дорогое оружие, а только радиоэлектронное, ибо оно может создать энергетические купола помех, внутри которых отключается вся электроника. Где от мощности радиоэлектронного излучения зависит дальность радиуса Купола. Помимо этого на вооружении российской армии есть электронные ракеты, которые при попадании в цель блокируют всю электронику в зоне своего поражения.

Отключение электронных систем ядерных боеголовок контролируется Плеядеанцами, поэтому ни у одной страны Сейчас нет шансов использовать ядерное оружие.

Чего нам всем ожидать от нашего будущего...

Наш мир Меняется с 2012 года, ибо меняются в нём люди, потому что планетарное пространство начало повышать свою вибрационную частоту за счёт вспышечной активности нашего солнца. Благодаря Солнечному Ветру гуляющему по планете в планетарном пространстве создаются зоны Высоких Энергий, которые препятствуют распространению электромагнитного излучения от различных установок типа ХАРПа. Хотя в городах, где низкочастотное излучение ограничивается смогом, Высокие Энергии опускаются только в ночное время, поэтому в них ничто не может препятствовать электромагнитному воздействию на людей низкочастотных вибраций скалярных волн. Но это не мешает людям повышать свои вибрации и духовные уровни Сознания согласно планетарной эволюции Вознесения, хотя электромагнитные волны заметно тормозят духовное развитие людей.

С 2016 года в нашем мире происходит повсеместное отключение установок подобных ХАРПу, чем и занимается Земной Альянс. Но взамен пришли портативные установки работающие по тому же принципу низких частот, но действующие избирательно, чтобы привлекать меньше внимания к процессу манипуляции Сознания.

Защититься от подобного электромагнитного излучения скалярных волн можно только одним способом - повышением вибрации мозговых импульсов, которые защитят мозг своим высокочастотным резонансом. То есть, уровень мышления человека должен быть выше общепринятого, основанного на бытовых вопросах, ибо расширенное Сознание не поддаётся контролю.

В случае длительного портативного облучения низкими частотами скалярных волн для развития болезни у конкретного человека или людей, помогает только одно - чистка организма водой / лечебное голодание - пост в течении нескольких дней (не менее 3-4). Это позволяет организму повысить свои вибрации и самоИсцелиться. При правильном натуральном питании организм имеет более повышенные вибрации, что позволяет ему защититься от воздействия электромагнитного излучения скалярных волн без нарушения его работоспособности.

В будущем надобность в низкочастотном оружии отпадёт сама собой, потому что оно уже отживает свой век по мере того, как планетарное вознесение набирает обороты, из-за чего повышаются вибрации самого Пространства. Уже сейчас на военном поприще применяются новейшие технологии, которые раньше были на уровне фантастики, но и они не являются пределом в прогрессивном развитии нашего мира. Ибо наш мир уже начал выходить из Тьмы своего невежества, поэтому возможно повсеместное использование инопланетных технологий подобных тем, что нам предложили Плеядеанцы. А как следствие, у нашего мира есть и будет достойное вооружение, которое сможет дать отпор в случае нападения на нашу планету недружественных цивилизаций с других Миров нашей Вселенной.

Майтрея Рагнарёк, 2017 год



Источник: narada-budda.ru