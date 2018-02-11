Эссе: Кто начинает Править нашим миром в Век Перемен...



Политическое Эссе на тему 2 статей-ченнелингов:

"Разговор с Совестью (Ангелы Меркель)": http://sam-celitel.ru/news/razgovor_s_sovestju/2016-10-26-16111

"Какое СОБЫТИЕ ожидается в конце 2016 года по словам Елизаветы II": http://sam-celitel.ru/news/kakoe_sobytie_ozhidaetsja_v_konce_2016_goda/2016-10-23-16063

Первые строки басни Крылова "Совет Мышей": http://mamaschool.ru/basni/basnya-sovet-myshej

"Когда-то (c 19 века) вздумалось Мышам (Иллюминатам) себя прославить

И, несмотря на кошек и котов (Истинных Масонов Левой Ложи), Свести с ума всех ключниц, поваров (людей нашего мира), И славу о своих (Тёмных) делах трубить заставить От погребов до чердаков (по всему нашему миру);

А для того Совет (Мировое Правительство) назначено составить, В котором заседать лишь тем, у коих хвост Длиной во весь их рост (много денег):

Примета у Мышей (Иллюминатов), что тот, чей хвост длиннее (много денег), Всегда умнее И расторопнее везде (политика Тёмной Системы Иллюминатов).

Открыто заседанье (Мирового Правительства). Но лишь позаняли места (все Девять неИзвестных), Ан, глядь, сидит тут крыса без хвоста (Рептилоид)..."

Кто правил нашим миром в Тёмные Века...

Во время Крещения Великой Тартарии тысячу лет назад тем миром правил Ватикан, который силой Крестоносцев крестил тартарцев Азии и Европы на веру в бога, как в Духовного Учителя Земли Иисуса.

То есть, Ватикан вознамерился поставить веру в Личность человека превыше Веры в Бога. Ибо Силы Тьмы не Знали Бога, поэтому заменили Веру в Него на веру в бога Иисуса Христа, который жил 2 000 лет тому назад. Это позволило Силам Тьмы начать править тем миром.

В 12 веке Ватикану и его Крестоносцам, смогли противостоять только Тамплиеры - Духовные Учителя Света / Воины Света. Но в 14 веке на них началась Опала от Сил Тьмы / Ватикана по всей Европе, ибо им нужны были Реликвии Тамплиеров, поэтому Избранным из них, кто имел Знание истинных Реликвий Прошлого, удалось Спрятаться в Обществе Вольных Каменщиков, артель которых была основана в Древней Европе в 7 веке.

С 14 века Вольные Каменщики начали называться Масонами, ибо Тамплиеры привнесли в него эзотерические Знания божественной Мудрости. С этого момента Общество Масонов начало свой Новый тайных Путь в том мире Помогая истинным правительствам стран Европы Советом и Делом. Но в конце 17 века на Масонов началась такая же Опала от Ватикана, ибо Силы Тьмы не признавали конкуренцию в правлении миром, который считали своим. Поэтому в начале 18 века Масонское Общество разделилось на множество лож, чтобы Спрятать среди них Истинных Масонов имеющих Знания.

Дни Французской Революции в 18 веке показало, что это был верный ход Масонского Общества, ибо Силам Тьмы не удалось добраться до Истинных Масонов имеющих Знания и Влияние на правителей той Европы.

После Французской Революции в середине 18 века все мнимые масонские миниОбщества были распущены, но одно из них восстановило само себя. Так в Европе стало два Масонских Общества: Левой Ложи Истинных Масонов и Правой Ложи Ложных Масонов. Веком спустя Правая Ложа стала считаться Великой Ложей затмив Левую Ложу Истинных Масонов. Именно из Правой Ложи Ложных Масонов в конце 18 века отделилась новая Ветвь Общества Иллюминатов, которые желали Заявлять о себе тому миру, чем скрытно Влиять на его развитие, как это делали Ложные Масоны Правой / Великой Ложи, ибо они чтили Устав Истинных Масонов Левой Ложи, из которого они Вышли.

Какими были Дела в мире Ложного Масонского Общества Правой Ложи и Общества Иллюминатов со дня их основания в 18 веке...

Если первоначально Масонское Общество реально помогало правителям стран Европы справляться с трудностями Правления, где Масоны с детства воспитывали будущих правителей, Углядев в них Развитую Душу, то со временем этого уже не было. Ибо по новым канонам Ложного Масонского Общества Правой / Великой Ложи Воспитание с малолетства будущих Правителей уже не входило в их Планы, поэтому они ограничивались внедрением своих людей / Масонов в правительства стран Европы. Ибо их устраивал не компетентный правитель, за которым можно было поставить своего человека из Ложного Масонского Общества Правой / Великой Ложи.

Так Правая Ложа Масонского Общества отошла от истинного Устава материнского Масонского Общества Левой Ложи.

Общество Иллюминатов избрало другой Путь своего Влияния на Развитие мира. С конца 19 века они стали открыто Давить на правителей всех развитых стран нашего мира предлагая следовать только их Плану правления страной, а в случае отказа грозили внутренней войной, что они и исполняли с превеликим удовольствием за счёт гражданских войн.

Например, так было на Руси, когда последний её царь Николай II отказался выполнять Волю Иллюминатов, поэтому в начале ХХ века в стране началась гражданская война между Красными и Белыми, а самого Царя Иллюминаты приговорили к смерти.

Это Событие того Времени стало Ключом к разделению Общества Иллюминатов, ибо концепция умертвления Николая II не нашла Отклик у русского отделения их Общества. Так на Руси в начале ХХ века образовалось своё Общество Иллюминатов - Гностические Иллюминаты, которые приняли сторону Сил Света.

Гностические Иллюминаты имели очень малое Влияние на происходящие Событие, поэтому не смогли помешать убийству последнего русского царя и его семьи, хотя после Приговора Общества Иллюминатов Николай II смог прожить ещё год. С того Времени мало что изменилось в Обществе Гностических Иллюминатов, потому что до 2012 года миром Правили Силы Тьмы. Но они всё же Мешали Силам Тьмы вовремя продвигая своих людей в российское правительство...

В чём заключались Тёмные Дела Общества Иллюминатов в последние полвека ХХI века...

Свой План мирового господства Иллюминаты открыто представили в Картах Иллюминатов выпустив их в 1995 году, чему сами же неукоснительно и следовали подстраивая мировые события под них. Ведь Иллюминаты со дня своего основания в конце 18 века имели Намерения явно Показывать свою Власть и Влияние - Светить над всеми странами нашего мира. Поэтому они активно принимали непосредственное участие во всех Тёмных Делах, которые Отображались на их Картах.

Все Дела Общества Иллюминатов в нашем мире имели Тёмные Корни, ибо в 1954 году Мировое Правительство от Общества Иллюминатов заключило Сепаратное Соглашение в лице президента США Эйзенхауэра с инопланетной расой Серых с Тёмного Мира Ориона галактики Орион. Благодаря этому Соглашению Иллюминаты получили Тёмные инопланетные Технологии, которые за 50 лет упрочнили их Власть в нашем мире. Но, они лишь были Пешками в Игре Высоких Учителей Тьмы...

Над Мировым Правительством всегда Стоял Мастер Тьмы из Ложного Масонского Общества Правой / Великой Ложи, который диктовал Иллюминатам свои Условия развития нашего мира до 2012 года. Иллюминаты неукоснительно выполняли его Распоряжения не обсуждая их.

Мастера Ложного Масонского Общества Правой Ложи являлись Высшими Учителями Тьмы, поэтому курировали из Тени Развитие нашего мира, где на Свету / на Виду у всего нашего мира были Иллюминаты. Ведь именно этого они и добивались, когда отделялись от Ложного Масонского Общества Правой Ложи в конце 18 века. Но так как Высших Учителей в Обществе Иллюминатов не было, то именно Ложное Масонское Общество Правой Ложи Стояло над ними и давало им Планы Направления Развития всего нашего мира.

Их главная Резиденция находится на одном из островов Атлантического Океана.

Но при этом нельзя не заметить, что Общество Иллюминатов, хоть и придерживалось Плана Развития Мира от Мастера Тьмы, но Вели они свои Тёмные Дела в нашем мире по своему разумению и согласно своей Тёмной Природе. То есть, ...

Люди всего нашего мира в последние полвека жили в Боли и в Страданиях, где прав был тот, кто имел много денег и власти, ибо такова была концепция самого Общества Иллюминатов. Ведь в нём не было ни одного Высокого Духовного Учителя, а те, кто был ниже статуса Учителя в своём духовном развитии, полноценно пользовались своей властью диктуя условия жизни для всего Общества Иллюминатов. Это позволяло Силам Тьмы реализовывать свои низменные желания / прихоти одноДневной жизни. И так было до 2012 года...

Как относятся Иллюминаты и Ложные Масоны к происходящим Событиям в нашем мире с 2012 года...

С 21 Декабря 2012 года на нашей планете наступил День Сварога, а значит на неё потоками начали изливаться Высокие Энергии Света. Это означает, что Силы Тьмы нашего мира остались без энергетической подпитки в Энергиях Тьмы извне, потому что Ночь Сварога завершилась с Рассветом Дня Сварога 11 Августа 1999 года, о чём Предсказывал Нострадамус 400 лет тому назад - в 16 веке. А как следствие, уже с 2012 года все Тёмные Дела Иллюминатов и того, кто за ними пока ещё Стоит - Мастера Тьмы Ложных Масонов, не смогут более реализовывать свои Тёмные Планы в действительности нашего переменчивого мира идущего к своему Светлому Будущему.

Это стало явно заметно на Олимпиаде в Англии в августе 2012 года, когда Чёрная Месса прошла, а свой Проект Голубой Луч Иллюминаты так и не запустили, ибо корабли Галактической Федерации Света "погрозили им пальчиком". Ведь в июле 2012 года Путин заключил Соглашение с самым Сильным Светлым Миром Сириуса галактики Ориона, благодаря которому предыдущий контракт Мирового Правительства с иноСерыми / Зета с Тёмного Мира Ориона галактики Ориона был автоматически аннулирован, а значит уже не имел Силы на осуществление.

С этого момента все Тёмные Дела Мирового Правительства в нашем мире шли наперекосяк, что показал наглядно 2015 год и последующие за ним годы, где мировое лидерство российского президента и России на всех уровнях политики, экономики и в военном деле стало бесспорным. Разумеется, что Мировое Правительство постаралось в феврале 2016 года навязать Путину, через Киссинджера - секретарь Рокфеллера, оба из Девяти неИзвестных членов Мирового Правительства, свои Планы Мирового Порядка, хотя по факту это был План Мастера Тьмы Ложного Масонского Общества. Он был эффектно Отвергнут российским президентом, ибо у Путина был свой План Развития нашего мира, который ему был Предложен на реализацию Истинными Масонами Левой Ложи от Сил Света, чему он и Следовал с 2013 года.

Что ожидает наш мир в ближайшем будущем при Правлении им Истинных Масонов Левого Ложа...

Отказ Путина от Плана Тёмного мирового Господства Мирового Правительства / Мастера Тьмы Ложного Масонского Общества основательно подорвал Тёмную концепцию Сил Тьмы в нашем мире. А это означает, что Силам Тьмы с устаревшими Кодами правления нашим Миром, уже нечего в нём делать. По этой причине, Дни Влияния Мирового Правительства / Общества Иллюминатов / Ложного Масонского Общества Правой Ложи на развитие стран в нашем мире, уже сочтены Временем завершения их Тёмного Правления. Ибо сам наш Мир сделал свой Выбор в пользу Сил Света / Страны Света / России.

Разумеется, что за ХХ век в нашем мире расплодилось множество Масонских Лож, Обществ Иллюминатов и даже Тамплиеров. Но все они канут в лету, потому что были основаны в Дни Тёмного Правления нашим миром Обществом Иллюминатов, которое подчинялось Приказам Ложного Масонского Общества Правой Ложи. Ибо ничему Старому и отжившему свой век уже нет Места на нашей Обновляющейся планете / в нашем Изменяющемся мире, потому что человечество Выбрало иной путь развития далёкий от того Тёмного Мирового Порядка, который мечтали внедрить в жизнь Мировое Правительство / Кабала вкупе с Мастером Тьмы Ложных Масонов.

Планетарное вознесение, или как учёные нашего мира говорят: "глобальное потепление", завершится по осени 2030 года. Это означает, что к этому Времени уже не будет в нашем мире: ни Мирового Правительства, ни Тёмного Общества Иллюминатов, ни Ложного Масонского Общества Правой Ложи, потому что тот Путь Тёмного Развития, который они дали нашего миру в прошлом веке, был Ложным с самого начала. А как следствие, Время их Тёмного Правления Миром уже завершается с 2012 года, где в Высоких Энергиях Света у них нет будущего, о чём им всем известно.

Прежним Силам Тьмы: Обществу Иллюминатов / Кабале / хазарской мафии придётся уйти на Покой Приняв Условия Сдачи, которые они получили от Сил Света - Земного Альянса в июне 2016 года. Ведь тем самым Силы Тьмы нашего Прошлого уступят место: Новому Пути Развития нашего мира в Энергиях Света, а также Новым тайным обществам Нового Века, который начался с 21 Декабря 2012 года. Где ведущее место в Новом Светлом Мире Рагнарёка занимает уже Сейчас Общество Истинных Масонов от Сил Света.

Майтрея Рагнарёк, 2016 год

http://narada-budda.ru/politika/1948-esse-kto-nachinaet-pravit-nashim-mirom-v-vek-peremen.html