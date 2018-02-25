Эссе: Влияние Хранителей Антарктиды / Агарты на развитие нашего мира...

Политическое Эссе на тему статей:

"Хранители Антарктиды наказали американцев": http://sam-celitel.ru/news/khraniteli_antarktidy_nakazali_amerikancev_nov_16th_2016/2016-11-16-16484

"Тайна Антарктиды: странная военно-научная операция; кто начал рвать ледник и показывать свою силу?": http://sam-celitel.ru/news/tajna_antarktidy_strannaja_voenno_nauchnaja_operacija_kto_nachal_rvat_lednik_i_pokazyvat_svoju_silu_dec_9th_2016/2016-12-10-16904

Первые строки басни Крылова "Крестьянин и Работник": http://mamaschool.ru/basni/basnya-krestyanin-i-rabotnik

"Когда у нас (в Верхнем Мире) беда над головой, То рады мы тому молиться, Кто вздумает за нас вступиться (Внутренний Мир Земли);

Но только с плеч беда долой, То избавителю от нас же (Верхнего Мира) часто худо (нет Благодарности Внутреннему Миру Земли за её Добрые Деяния Помощи нам):"

Какие прошлые Дела были у Внутреннего Мира Земли / Агарты с нашим миром...

Ещё до Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов Гитлер знал о том, что в Антарктиде имеется Вход во Внутренний Мир Земли, поэтому в 1939 году им туда была послана экспедиция. Члены экспедиции вступили в Соглашение с Хранителями Антарктиды, а по факту со Стражами Входа во Внутренний Мир Земли, благодаря чему там была основана немецкая секретная военная база под названием "Новая Швабия", о которой ещё в 1943 году говорилось, как о неприступной крепости для Гитлера.

В 1947 году американский адмирал Бёрд вместе с морским флотом США отправился в Антарктиду, чтобы найти там немецкую военную базу, которая занималась разработками летающих тарелок, ибо об этом ходили слухи по миру. Но его флот был разгромлен летающими дисками, которые выныривали из-под воды, о чём американцы решили умолчать. Ведь в то же самое время самого Бёрда Люди Агарты - Внутреннего Мира Земли, Пригласили к себе внутрь нашей планеты, чтобы показать ему Агарту. Второй причиной Приглашения Бёрда в Агарту было сделать через него Предупреждение нашему Верхнему Миру о том, что использование ядерного оружия сказывается и на их Внутреннем Мире по отдаче с нашего Верхнего Мира. А это ведёт к разрушению планетарной экосистемы в обоих Мирах.

С того знаменательного События 50-х годов прошлого века в Антарктиде свои полярные станции расположили все ведущие страны нашего мира, но больше всего там находится российских станций. Все они занимаются исследованиями открытого Нацистами во льдах Антарктиды Древнего Города Преадамитов - древних атлантов, которые сбежали на Марс перед Концом Света 4 расы 12 000 лет тому назад, но их потомки вернулись к нам обратно на Землю после гибели уже своего Нового Мира, а также они отслеживают НЛО, которые влетают / вылетают с Внутреннего Мира Земли со стороны южного полюса, где располагается огромная дыра радиусом в сто километров.

Иногда люди нашего мира вступали в контакт с Хранителями Антарктиды / Стражами Входа во Внутренний Мир Земли для использования Второго Шанса в развитии нашего мира по возврату времени. Не всегда Хранители Антарктиды дают Событию второй шанс, если в будущем нет лучшего развития у страны / мира / человечества.

Северный полюс находится в точно таком же положении, как и южный, а значит имеет своих Стражей Входа во Внутренний Мир Земли / в Агарту. Ибо и там тоже существует дыра внутрь нашей планеты радиусом примерно в сто километров, благодаря которой корабли Внутреннего Мира Земли посещают наш Верхний Мир.

Вся зона Арктики поделена на сектора между пятью странами, которые имеют там полярные станции: России, США, Канады, Норвегии и Дании. Также в Арктике располагаются военные базы России и НАТО. У России самая большая полярная территория в соответствии с её границей на востоке и западе, которая протягивается до Дыры внутрь нашей планеты, где располагается Агарта - страна Внутреннего Мира нашей Земли.

Как именно с 2012 года Хранители Антарктиды Влияют на происходящие в нашем мире События, чтобы наш мир пришёл к своему светлому будущему...

С началом Рассвета Дня Сварога, а он начался с 11 августа 1999 года, как и предсказывал Нострадамус, в нашем мире начались Изменения, которые набрали стартовую энергию лишь к 2012 году. Но сам старт на Перемены в нашем мире был дан в 2014 году, где уже с осени того года прошла подготовка к тем мировым Изменениям, которые начали происходить в нашем мире с 2015 года благодаря смелым Решениям / Действиям российского президента Путина.

Можно сказать, что Старт Изменениям в мире был дан на Саммите G20 в Австралии в ноябре 2014 года...

Сам ноябрьский Саммит G20 в Австралии Стражи Антарктиды курировали с использованием установки возврата времени, чтобы в те важные для нашего мира Дни Саммита ноября 2014 года была установлена первичная договорённость между ведущими странами нашего мира на поддержку двух стран лидеров - России и США, от которых зависят Перемены во всём нашем мире. Где именно с Саммита в ноябре 2014 года в нашем мире начались крутые мировые Изменения на политическом и экономическом уровне.

По большей части инициатором всех мировых Изменений были три ведущие страны нашего мира: Россия, Китай и США, за спиной у которой всегда Стояло Мировое Правительство. Именно они фактически влияли на все ключевые События в нашем мире начиная с 2015 года, где экономическое первенство принадлежит Китаю, а политическое - России и США. Именно на последние две страны - Россию и США, ориентируются в своём развитии все страны нашего мира. По этой причине Внутренний Мир Земли Следит весьма пристально за всеми мировыми делами этих стран отслеживая важные события, от которых зависит светлое будущее всего нашего мира. А значит, происходит незаметное вмешательство Хранителей Антарктиды, дабы откорректировать то или иное Событие в нужном направлении его развития, которое иной раз бывает несколько неожиданным для мировой общественности. Например, ...

* Раздор России с Турцией из-за сбитого российского самолёта осенью 2015 года, и Прощение Россией / Путиным президента Турции Эрдогана летом 2016 года.

Причиной конфликта со сбитым самолётом в ноябре 2015 года была дружба между Россией и Турцией. Она не входила в планы Мирового Правительства, потому что Девиз Иллюминатов: "Разделяй и Властвуй". А достигают они этого за счёт конфликтов и раздоров между странами.

* Соглашение между Россией и США зимой 2016 года против террористической группировки ИГИЛ в Сирии, которую оплачивал Рокфеллер - один из членов Девяти неИзвестных Мирового Правительства, ибо все террористические группировки мира им же и контролируются.

Надо признать, что такого резкого поворота политических взглядов от США / американского правительства никто не ожидал, потому что всем известно, что они, а по сути через них финансирует террористов на военные конфликты в странах Мировое Правительство. Обама решил иначе, и пошёл против Мирового Правительства. А как следствие, осенью 2016 года хазарская мафия пыталась развязать гражданскую войну в США, чтобы наказать американского президента за вольнодумие.

Все эти События 2015 и 2016 года контролировались Хранителями Антарктиды, дабы вовремя повернуть время вспять и повторно дать шансы этим странам на ключевое развитие Действия, от которого будет зависеть важное событие ведущее наш мир к нашему светлому будущему.

Что происходит в нашем мире при вмешательстве в его развитие Хранителей Антарктиды...

С 21 Декабря 2012 года в нашем мире началось Время Перемен, ибо началась новая эпоха ведущая наш мир к Золотому Веку. Где от начального Старта в светлое будущее полностью зависит эволюционное развитие всего человечества, а также создание того мирового строя, уже в Новом Мире Рагнарёка, в каком согласны жить все люди Земли. А как следствие, нашему миру именно с 2012 года требуется постоянное корректирование всех ключевых Событий, дабы наш мир развивался в правильном направлении, ведущем к Новому Миру Света, Добра и Любви.

При контроле со стороны Внутреннего Мира Земли, а по сути - Хранителями Антарктиды, все важные события в мире проходят гладко и с весьма неожиданными результатами, к которым мировая общественность не готова. Ибо предпосылок к подобным неожиданным итогам важных переговоров между ведущими политиками некоторых стран нашего мира не происходило, как не было ключевых ситуаций ведущим к ним. К примеру, так было в декабре 2015 года при соглашении Путина (российского президента) и Обамы (американского президента) по поводу совместных военных действий против террористической группировки ИГИЛ в Сирии, которую оплачивало Мировое Правительство.

Подобные неожиданные повороты важных событий в нашем мире происходят по причине того, что Хранители Антарктиды обращают наше физическое / линейное время вспять столько раз, сколько требуется для того, чтобы те политики, от которых зависит развитие важного события, подошли духовно и физически к его свершению.

Когда ясно будущее мира и конечная цель его эволюционного развития, где Обитаемый Мир в нём приходит к своему светлому будущему, то Путь развития мира уже не имеет значения для Внутреннего Мира Земли, ибо сами люди его выбирают своим Согласием жить / развиваться так, а не иначе. Поэтому, даже если человечество неОсознанно выбрало Тёмный Путь своего Развития, который рано или поздно приведёт к его светлому будущему, Шамбала / Агарта / Хранители Антарктиды не станут вмешиваться в ход истории оставив всё, как есть, потому что таков был Выбор человечества.

То есть, второго шанса у События нет, если первый вариант однозначно приведёт к конечному варианту необходимого светлого будущего мира и людей в нём.

Какой будет дальнейшая Помощь Хранителей Антарктиды нашему Верхнему Миру в его эволюционном развитии...

Внутренний Мир Земли всегда Влиял на ход эволюции живых существ нашего Верхнего Мира давая человечеству верное Направление его духовного развития. Происходило это разными способами:

* Одним из них является регулярный Приход в наш мир Будд и их эзотерических Учений каждые 2 000 лет. Последним Буддой был Гаутама Будда / Будда Шакьямуни, который дал нашему миру своё Учение 2 500 лет тому назад. Это необходимо для того, чтобы дать людям Земли божественные истины под новым углом их Виденья, дабы Бог вошёл в сердца людей всего мира и им стала доступна Истина.

* Другой путь знаменовал собой жизнь Духовных Учителей Шамбалы - Ариев, в нашем Верхнем Мире для того, чтобы Вести Духовных Учителей нашего мира к их прогрессивному расцвету в Работе с их миром по факту Здесь и Сейчас, где их Советы подчас решали судьбы того или иного народа.

* Третий путь Помощи нашему Верхнему Миру состоит в том, чтобы вовремя вмешиваться в ход развития События направляя его в верном направлении своего светлого будущего. Здесь уже всё делается быстро и моментно без потери времени на последствия, ибо они ясны Духовным Учителям по факту ситуации.

Так было раньше в Прошлом и будет впредь в будущем.

С 2012 года Россия является страной ведущей весь мир к его светлому будущему, так предсказывали многие Пророки Прошлого. Но при этом Путь к Золотому Веку нашего Обитаемого Мира каждый народ / страна выбирает свой, а он Сейчас полностью зависит от ведущих политиков и мировых лидеров всех стран нашего мира. Вот именно их курирует Шамбала и Агарта, где Хранители Антарктиды являются посредниками между ними, потому что могут дать нашему Верхнему Миру Второй Шанс на его Развитие через возврат физического времени.

* Пояснение по возврату времени Хранителями Антарктиды для изменения развития ключевого События...

В моменты возврата нашего мира по времени назад для корректировки развития Важного мирового События, все люди нашего мира проживают повторно один и тот же момент своей жизни. Где у каждого человека по второму кругу / шансу есть возможность делать свои дела в их улучшенном варианте развития, как бы исправляя ошибки первого раза. То есть, второй шанс получает весь наш мир, а не только то ключевое Событие, ради которого был произведён возврат нашего мира назад по времени, дабы наш мир имел лучший вариант развития данного События.

Подобные установки по возврату физического времени работают только на полюсах нашей планеты, ибо они закреплены за её энергетическую ось, которую можно повернуть вспять. На нашем физическом уровне это отмечается, как обнуление магнитного поля нашей планеты с его последующим восстановлением. С 2012 года обнуление магнитного поля нашей планеты происходит часто, потому что в Дни Перемен все важные мировые события должны развиваться только в одном эволюционном прогрессе ведущем к светлому будущему всего нашего мира.

Сама Машина Времени Атлантов была установлена Учителями Рас Атлантами в Антарктиде ещё на начало нашей 5 расы Арийцев 10 500 лет тому назад, то есть почти сразу же после Всемирного Потопа произошедшего 12 000 лет назад. Охраняется Машина Времени Атлантов Хранителями Антарктиды / Стражами Входа во Внутренний Мир Земли, к которым обращаются президенты ведущих стран нашего мира, включая Россию и США для оказания им Помощи Духовными Учителями Шамбалы и Агарты.

К примеру, в последний раз к Хранителям Антарктиды обратился госСекретарь Обамы Керри. Это было 11 ноября 2016 года после президентских выборов в США, дабы по возврату времени провести их повторно. Ведь их результат не был удовлетворительным для Мирового Правительства, ибо Трамп - новый американский президент не является членом Общества Иллюминатов, поэтому они не могли влиять на его правление страной. Хранители Антарктиды отказали Керри в возврате времени для второго шанса президентских выборов, потому что участь не только всей страны уже определена в будущем нашего мира, к чему США с 2015 года неукоснительно идёт в своей эволюции, но и участь всего мира уже была определена с вхождением Трампа на президентское кресло.

К чему приведёт Влияние Хранителей Антарктиды для нашего Верхнего Мира...

С 2012 года в нашем мире началось Раскрытие всего тайного, что скрывалось от людей веками. Именно благодаря информационному потоку, который распространяет интернет бесконтрольный Иллюминатами, у людей нашего Верхнего Мира есть реальные шансы узнать Истину на всех уровнях своего Бытия. А приняв её за правду, увидеть истинный наш мир в прошлом, настоящем и будущем, что позволит нам всем идти в наше светлое будущее благодаря происходящим в мире / на планете Переменам. Где в мировых / планетарных Изменениях очень Важные роли отводятся Духовным Учителям нашего мира, Агарты и Шамбалы, которые живут и работают тут у нас в Верхнем Мире по факту Здесь и Сейчас, дабы Раскрытие в нашем мире наконец-то свершилось.

Раскрытие имеет два основных момента:

* Рассекречивание инопланетных контактов тут у нас на Земле с 40 годов прошлого века, полёты в космос к другим Мирам нашей Вселенной с 60 годов прошлого столетия, колонизация планет нашей солнечной системы начиная с Марса в 80 годах. Всё это уже существует в нашем мире с середины прошлого века являясь основой секретной космической программы, в которую входили все ведущие страны нашего мира.

* Открытый доступ к Древнему Городу Преадамитов под льдами Антарктиды, в котором занимаются раскопками все страны мира с 50 годов прошлого века. Имея древние технологии полезные для людей и мира, они скрывают их от мировой общественности.

Этот Город существовал ещё со времён 4 расы Атлантов. Именно там был оплот Чёрных Жрецов Атлантиды, которые сбежали на Марс спасаясь от Конца Света своей 4 расы. Позже их потомки - Преадамиты вернулись к нам на Землю обратно, когда был разрушен уже Новый их Мир на Марсе. Они поселились в Городе своих предков. Их корабли, технологии, лаборатории с генетическими опытами, информационная база и ... сами Преадамиты спящие в стасис камерах достались в Наследство нашему миру...

Всё последнее тысячелетие Силы Тьмы под разными тайными обществами скрывали от человечества много Великих Тайн: Начиная с Прошлого Великой Тартарии, присутствия инопланетян и их баз на нашей планете, и заканчивая Хранителями Антарктиды, Внутренним Миром Земли - Агартой и Шамбалой. Хотя Внутренний Мир Земли всегда контролировал Развитие нашего Верхнего Мира вмешиваясь в его ход при серьёзных обстоятельствах. Где с 2012 года вмешательство Агарты стало более ощутимым, потому что Машина Времени стала работать гораздо чаще, ведь Влияние Хранителей Антарктиды на Развитие нашего мира стало более актуальным, чем это было раньше.

Всегда и во все времена существовала Шамбала / Агарта, которая давала Верхнему Миру Земли своих Духовных Учителей - Ариев. А они не только наблюдали за ходом развития цивилизаций, но и помогали им подняться за счёт Духовных Учителей Верхнего Мира. Точно также происходит Сейчас при Смене Эпох, когда Шамбала Помогает активировать Память Духовных Учителей нашего мира, выбрать правильную цель дальнейшей жизни людей в нашем Новом Мире Рагнарёка, а также раскрыть заложенные Природой Способности. Ведь именно Духовные Учителя Верхнего Мира всегда Ведут ведущие страны нашего мира к их светлому будущему, дабы благодаря их прогрессу весь мир вошёл в своё эволюционное развитие. В этом Деле Духовным Учителям Земли и странам нашего мира всегда Помогала Шамбала и Хранители Антарктиды с их Машиной Времени.

Майтрея Рагнарёк, 2016 год.

