Правительства ведущих стран нашего мира готовят Раскрытие по инопланетным контактам

Политическое Эссе на тему трёх статей:

"Москва получает новейшее оружие от инопланетян, США бессильны.": http://sam-celitel.ru/news/moskva_poluchaet_novejshee_oruzhie_ot_inoplanetjan_ssha_bessilny/2017-02-17-18022

"Космическое Раскрытие: Расширение границ раскрытия. Интервью с Кори Гудом и Джоном Лиром 28 марта 2017 года": http://sam-celitel.ru/news/kosmicheskoe_raskrytie_rasshirenie_granic_raskrytija_intervju_s_kori_gudom_i_dzhonom_lirom_28_marta_2017_goda/2017-04-07-18788

"Майкл Салла: Официальные представители ВВС США расследуют заявления о космической программе секретного флота.": http://sam-celitel.ru/news/majkl_salla_oficialnye_predstaviteli_vvs_ssha_rassledujut_zajavlenija_o_kosmicheskoj_programme_sekretnogo_flota/2017-03-23-18551

Последние строки басни Крылова "Гребень": http://mamaschool.ru/basni/basnya-greben

"... Однако ж мальчик мой (Общество Иллюминатов), от злости и досады, Закинул Гребень свой (инопланетные технологии) в реку (мира космической программы): Теперь им чешутся Наяды (космический флот Земного Альянса и Кабалы работает в космосе по всей солнечной системе и за её пределами с разными инопланетными группами: Силы Света / Альянс - Нордики (Сириус) и другие члены Галактической Федерации Света, а также Силы Тьмы / Кабала - Драконийцы и Рептилоиды).

Видал я на своем веку, Что также с правдой поступают.

Поколе совесть в нас чиста (согласно программе Сокрытия), То правда нам мила и правда нам свята, Её и слушают и принимают (если простые люди о ней узнают):

Но только стал кривить душой (дело дошло до полного Раскрытия), То правду дале от ушей (неверие и не доверие к ней, а зря)."

В какое время наш мир вступил в Соглашение с инопланетными цивилизациями...

Всё началось ещё до Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов, когда нацисты Германии заключили Договор с Драконийцами (инопланетная раса не имеющая своего Мира) и Рептилоидами, которые тысячелетиями живут на нашей планете в больших пещерах внутри коры нашей планеты. Обе расы имеют общих предков со времён Атлантов 4 расы.

Во время 30 годов прошлого столетия нацисты Германии от Драконийцев получили инопланетные технологии строительства кораблей и оружия, но с одним условием - их космические корабли должны были примкнуть к флоту Драконийцев и Рептилоидов для их военных дел в космосе против Светлых Миров нашей Вселенной. Хотя они не имели ничего против того, чтобы немцы на основе их технологий разрабатывали свои модели кораблей и оружия.

Так оно и произошло. Нацисты моделировали своё НЛО и разрабатывали первое ядерное оружие пользуясь гениальными Умами того времени и основываясь на инопланетных технологиях Драконийцев. Таким образом космическая программа нацистов начала свою жизнь с 40 годов прошлого века.

США узнало об этом инопланетном договоре с Драконийцами в 1942 году, и с тех пор слежка за Германией велась очень пристально. Где уже в 1945 году Кеннеди, а тогда он ещё не был президентом США (он стал им в 1961 году), посетил проигравшую в войне с СССР Германию. Ибо его уже в то время интересовали секретные разработки нацистов, которые были захвачены вместе с учёным персоналом и перевезены в Америку. После чего потребовалось время для того, чтобы войти в Доверие к нацистам в Антарктиде и склонить их к сотрудничеству. Ведь в 40 годах прошлого века только они имели Договор с инопланетной цивилизацией Драконийцев.

Взамен за помощь Нацистов в космической войне, которую вели Драконийцы и Рептилоиды, они обещали им помочь в завоевании Европы. Оба условия Договора обеими сторонами были выполнены.

После того, как Европа была завоёвана Германией, практически во всех её горах шло промышленное производство космических аппаратов с использованием рабского труда европейцев. Правда к концу войны 1941-45 годов практически всё своё космическое производство Нацисты на подводных лодках перевезли в Антарктиду. Уже тогда немцы знали о том, что войну с СССР они проиграют, но для Германии это уже было не столь важно, ибо она получила больше, чем космический флот из НЛО, чтобы помогать Драконийцам в их борьбе со Светлыми Мирами нашей Вселенной. Германия получила доступ в Древний Город под льдами Антарктиды, в котором было очень много древних технологий преадамитов.

Преадамиты - это Древние Атланты, которые жили в Антарктиде ещё до смены полюсов в конце 4 расы, поэтому их цивилизация имеет дальние корни. Перед Концом Света 4 расы Чёрные Жрецы Атлантиды сбежали на Марс. Спустя поколения некоторые их потомки вернулись на Землю перед тем, как их планета погибла - постаралась Агарта / Шамбала, дабы Кара Богов за их Тёмные Деяния на Земле в 4 расе достала их и там. Потомки тех Тёмных Атлантов обосновались в Антарктиде в уже существующем Древнем Городе. Часть из них ввели себя в анабиоз перед Всемирным Потопом произошедшим 12 000 лет тому назад, но по какой-то Причине они не смогли проснуться после того, как наша планета освободилась от Воды. А Кабала и Альянс не спешит выводить их из тысячелетней Спячки именно Сейчас, когда в нашем мире с 2015 года начались глобальные Перемены. Хотя кое-какие попытки пробуждения Преадамитов всё же проводились.

Известно, что уже в то далёкое время Преадамиты / Тёмные Атланты имели контакты с инопланетянами и с Рептилоидами, которые остались жить на нашей планете. Их объединили генетические опыты на людях нашей планеты связанные с изменениями Кодов ДНК, которые не одобряла Агарта / Аншар - одна из семи цивилизаций Внутреннего Мира Земли, ибо все они были против человечества Верхнего Мира Земли. Но не только Агарта знала о Древнем Городе Антарктиды, но и Рептилоидам он тоже был известен с тех давних времён. Поэтому не удивительно, что благодаря Драконийцам / Рептилоидам о Древнем Городе Антарктиды узнали нацисты, а от них американцы.

Так в 40 годах прошлого столетия в Антарктиде образовалась военная база нацистов под названием "Швабия".

Какими инопланетными контактами располагал наш мир в прошлом столетии...

Помимо космического флота Нацисты получили в Подарок от Драконийцев Информацию о том, что в Антарктиде существует Древний Город, в котором у самих Драконийцев и Рептилойдов были свои базы. Нацисты основали там свою базу. До 1954 года они не пускали в этот Город американцев, но потом все исследования в том Древнем Городе велись обеими странами по уже существующей космической программе, которая была основана Нацистами. Уже в 1959 году Американцы основали там свою собственную военную базу.

Их общая деятельность с Нацистами в Антарктиде велась не зависимо от того, что с 1950 года правительство США уже имело контакты с некоторыми инопланетными цивилизациями.

У США были контакты с Нордиками Сириуса галактики Ориона, Плеядцами и другими Светлыми Мирами нашей Вселенной, но все их Представители ставили Условие не применения их технологий в военном деле, а также отказ от ядерного оружия и его уничтожение. Хотя с Нордиками ВВС США оставили Связи в некоторых своих космических делах в обход тому, что желало от подобного контракта Общество Иллюминатов - военные инопланетные технологии. А как следствие, только Серые с Тёмного Мира Ориона галактики Ориона не имели ничего против того, чтобы их технологии использовались на военном поприще. Но в ответ они хотели иметь доступ к американцам для того, чтобы проводить на них эксперименты в своих лабораториях на Луне.

Так происходит до сих пор и по всему нашему миру, ибо Общество Иллюминатов Продало Серым за их технологии весь наш мир. Хотя не только Серые похищают наших людей, но и Светлые инопланетные группы делают тоже самое имея различные намерения - часто по удалению мусорных ДНК из генома человека, которые мешают иммунной системе самоИсцеляться. Общество Иллюминатов также похищало Наших людей для своих генетических опытов, ибо разработки с Кодом ДНК велись с 1956 года, благодаря открытому доступу к лабораториям Преадамитов в Древнем Городе Антарктиды. Правда, делали они это под видом инопланетян.

В 1954 году, а по факту в 1955 году, в США было заключено то судьбоносное Сепаратное Соглашение с инопланетной расой Серых / Зета, которое подставило под Удар не только США, но и весь наш мир. Где из-за использования их тёмных технологий: в пищевой промышленности - химические добавки и ГМО-продукция; фармацевтической - замена натуральных и искусственных лекарств на химические; бытовые товары первой необходимости - бытовая химия, средства личной гигиены, косметика, пострадало здоровье людей и природы.

Благодаря этому Соглашению с Серыми Нацисты допустили американцев к Древнему Городу в Антарктиде, что и было главной целью США / Мирового Правительства, ибо древние технологии позволяли им Править всем миром. Таким образом американцы открыли дорогу в свою страну не только Серым, но и Тёмным Пришельцам - Драконийцам и Рептилоидам, с которыми Нацисты имели Контракт. А как следствие, это сказалось и на тех странах нашего мира, включая СССР, которые захотели примкнуть к секретной американской космической программе.

Чем занимались ведущие страны нашего мира приобщившиеся к американской космической программе...

В тайную космическую программу входили военные мероприятия при контактах с инопланетными цивилизациями имеющими колонии в нашей Солнечной Системе и за её пределами, а также с коренным населением планет. Проводилось освоение космоса, а в частности Марса, где уже в 1976 году была основана первая наша земная колония. Помимо этого велись исследования планет нашей солнечной системы на предмет полезных ископаемых. Где к примеру, в 2003 году наша земная горнодобывающая станция уже стояла и работала на Марсе, а также подобные станции были в Поясе Астероидов и на других планетах нашей солнечной системы, а также за её пределами.

СССР тоже не осталась в стороне от инопланетного Соглашения, поэтому в 1955 году Хрущёв вступил в первый свой контакт с теми же инопланетными группами, которым отказал американский президент Эйзенхауэр. С этого момента появились совместные американские и советские космические программы и их объединённый космический флот, который осваивал космос нашей Солнечной Системы и за её пределами начиная с 60 годов прошлого столетия, ибо именно тогда и создавались первые боевые совместные космические группы.

Первым космодромом для них был один из южных островов Тихого Океана под названием Кваджалейн. На нём располагался военный полигон имени Рональда Рейгана. Именно с него чуть ли не ежедневно стартовали космические корабли тех стран, кто участвовал в тайной космической программе, включая челноки и шаттлы США и СССР. Но это был не единственный остров, откуда совершались запуски космических кораблей секретной космической программы.

Плохо то, что Связь нашего Мира с Драконийцами, с которыми заключили Договор Нацисты Германии в 30 годах прошлого века, наложило отпечаток на все наши контакты с другими Мирами нашей Вселенной, ибо Драконийцы считаются расой захватчиков не имеющей собственного Мира. Таким образом людей и кораблей от нашего Мира / Системы сторонились многие Миры в нашей Вселенной, чтобы не иметь ничего общего с Драконийцами и теми Тёмными Мирами, кто находится на их стороне. Сейчас всё иначе, потому что многие страны нашего мира перестали поддерживать с ними Связь и давно уже выступают против них.

В частности, Миры Сириуса (Нордики) и Драконийцы являются давними врагами, поэтому наш мир разделился на два лагеря, где: Светлый Флот Земного Альянса, в который входят многие страны нашего мира, имеет Соглашение с Нордиками из Системы Сириуса, Плеядианцами, Арктурианцами, и теми Светлыми Мирами, которые входят в коалицию Галактической Федерации Света. А вот Тёмный Флот Кабалы / Общества Иллюминатов пока ещё подчиняется Драконийцам и Рептилоидам. Хотя с 2012 года их на нашей планете осталось всего 10%, потому что Земной Альянс целенаправленно выдворяет их с Земли.

Какой же был наш истинный мир в прошлом веке в соизмеримости с инопланетными технологиями, которыми пользовались ведущие страны нашего мира...

У США уже имелся свой космический флот, который был построен по технологиям Серых / Зета с Тёмного Мира Ориона галактики Орион. Он шёл в противовес космическому флоту Нацистов созданному для помощи Драконийцам. Позже был создан ещё один космический флот Земного Альянса благодаря технологиям Нордиков с Сириуса, который выступил против Тёмного Флота Драконийцев сражаясь вместе со Светлыми галактическими Мирами.

В нашем мире были и ещё одни технологии, которые позволяли некоторым странам нашего мира построить собственные космические корабли. Ибо в Антарктиде - в его Древнем Городе, были найдены три маточных космических корабля Преадамитов, а к имели доступ нацисты и американцы с 50 годов прошлого века и многие другие ведущие страны нашего мира с 60 годов.

Помимо этих технологий с Древнего Города Преадамитов Китай имел технологии древних цивилизаций планеты, которые были найдены китайскими солдатами в Секретных Пещерах Тибета при его захвате в 1951 году. После чего у Китая с Индией возникли разногласия на счёт Перевала Конгка Ла на Плато Ладакх в западных Гималайских Горах ранее принадлежащих Тибету, ибо там располагалась база Внутреннего Мира Земли. Именно Индия вступила в контакт с Людьми Агарты, и как следствие, имела от них некие технологии тех цивилизаций, что были на нашей планете в Прошлом.

Условием Нацистов допуска американцев к Древнему Городу в Антарктиде было их Разрешение проведения экспериментов на американском народе новых разработок по древним технологиям Преадамитов. То есть, все Новинки должны были проверяться на американцах и внедряться в наш мир через США. Это позволило Нацистам войти во все важные правительственные инфраструктуры США - во все аэрокосмические и биомедицинские исследовательские компании связанные с фармацевтикой. Это нужно было Нацистам для развития космической программы и для направления развития американской фармацевтики, через которую планировалось внедрять химические и генномодифицированные лекарственные средства по всему миру для изменения генофонда человечества (нацисты мечтали усилить генетику человечества искусственным путём).

Таким образом, с 60 годов прошлого века: Нацисты имели сильное Влияние на все разработки США, которые пропускались через НАСА, а за ними всегда неизменно стояли Рептилойды и Драконийцы; Начался Рассвет двух главных Тёмных компаний нашего мира - американской "Монсанто" и немецкой "Байер" имеющей дочернее производство в Америке начиная с 1954 года.

Сейчас - с 2016 года, компания "Монсанто" была куплена "Байер", но пока ещё не прекратила свою тёмную деятельность в нашем мире.

Что же происходило в нашем мире до 2012 года, когда начались Дни Перемен...

До 2002 года в Антарктиде имелись только военные базы чуть ли не всех ведущих стран нашего мира. Ведь именно экспедиция Гитлера в Антарктиду в 1939 году обратила Внимание стран нашего мира на этот полярный материк. Начиная с 40 годов прошлого века этот южный континент начал обрастать военными базами разных стран нашего мира, которые сперва пристально вели Наблюдение за тем, что там происходит, а потом и сами включались в гонку добычи древних технологий Антарктиды, ибо скрыть Древний Город Преадамитов, ни Нацистам, ни США не удалось. А как следствие, все ведущие страны мира с 50 / 60 годов прошлого века получили доступ в Древний Город и к его древним секретам от космических кораблей до генетических лабораторий.

По этому случаю - общего мирового Интереса к Антарктиде, в 1959 году был составлен Мирный Договор, где все страны нашего мира принимали обязательства использовать ресурсы этого полярного континента, включая все найденные там артефакты, только в мирных целях. Хотя сей Договор нарушался некоторыми странами, на которые имели Влияние Драконийцы / Рептилоиды через Общество Иллюминатов, ибо многие технологии найденные в Древнем Городе Антарктиды имели инопланетные корни военных разработок далёкого Прошлого. А как следствие, в Антарктиде образовалось два лагеря стран, где одни соблюдали Мирный Договор, а другие нет.

Россия и Китай, а также некоторые страны нашего мира, которые принадлежат к Земному Альянсу Света, не использовали свои базы в военных целях. Другие страны поддерживали политику США (Нацистов), а по существу, Боялись расправы от Общества Иллюминатов, поэтому и подчинялись Драконийцам / Рептилоидам.

К примеру, военные базы США, включая бывшую военную базу нацистов "Швабию", американцы используют для военных космических программ имеющих аналог Зоны 51. Хотя наверняка она не принадлежит США, а только Обществу Иллюминатов / Мировому Правительству.

Даже при этом Мирном Договоре об Антарктиде, всеми разработками там занимались военные. И только в 2002 году туда были допущены учёные нашего мира, но с одним условием - обнародование Информации произойдёт не раньше чем через 14 лет, то есть начиная с 2016 года, хотя...

Каждая ведущая страна мира участвующая в Договоре по Антарктиде и имеющая прямые контакты с инопланетянами, уже Сейчас готова сделать Объявление об этом. Ведь уже с осени 2016 года наш мир Вошёл в состояние полного Раскрытия, ибо с зимы 2017 года началась подготовка людей нашего мира к обнародованию Информации об Антарктиде и всех инопланетных группах, которые десятилетиями Работают с правительствами ведущих стран нашего мира.

Инопланетян на нашей планете много больше, чем думают люди, даже в самых смелых своих Мыслях. Их более 30 процентов от населения нашего человечества, где многие из них уже скрестили свои гены с нашими людьми.

Древние технологии Преадамитов Привлекли внимание к Антарктиде не только наших людей, но и жителей Агарты из Аншар - одна из семи цивилизаций Внутреннего Мира Земли. Ибо они не хотели, чтобы Тёмная технология Преадамитов попала не в те руки, поэтому они пристально следили за тем, что именно Находят наши люди, иной раз убирая с их пути те древние разработки, которые могли бы в будущем привести нашу планету к ещё одному Концу Света, как оно уже дважды было в Истории нашей Планеты в каждой из прошлых рас: Лемурийцев и Атлантов. Но даже с теми древними и инопланетными разработками, которые были найдены в Древнем Городе Антарктиды, наш мир может Шагнуть далеко вперёд на пути своего прогресса в плане свободной энергии, здоровья и долголетия, туристических космических полётов.

Помимо допуска наших людей к древним технологиям Древнего Города Преадамитов, многие ведущие страны мира получили возможность близкого контакта с инопланетными группами, которые имели там свои базы. А как следствие, каждая ведущая страна нашего мира имела возможность приобщиться к инопланетным технологиям и допустить инопланетян в эшелон своей правительственной власти уже с их инопланетными технологиями.

Так к примеру, российский президент Путин дважды имел подобные судьбоносные контакты. Он Встречался с Нордиками из Системы Сириуса в 2012 году и с Плеядцами в 2014 году. После последнего Соглашения с Плеядианцами инопланетные контакты России перешли на государственный уровень. На 2017 год это пока ещё единственная страна в нашем мире, которая сделала это.

Обе Встречи дали России возможность пользоваться их инопланетными технологиями, благодаря которым Россия с 2015 года смогла диктовать свои условия развития нашего мира. Теперь же нашему миру осталось лишь сделать открытое Объявление от некоторых ведущих стран нашего мира о всех открытиях в Антарктиде, и полное обнародование контактов со всеми инопланетными группами присутствующими у нас тут на Земле.

Когда именно наступило Время Раскрытия правительственных контактов с инопланетными группами...

Время Раскрытия началось с осени 2016 года, ибо чуть ранее - летом 2016 года, Тёмная Элита нашего мира попыталась сбежать на кораблях своего Тёмного Флота в другой Мир нашей Вселенной, но была возвращена на нашу планету кораблями Светлого Флота Земного Альянса от стран России, Китая и некоторых стран Азии. Ибо Кабале / Обществу Иллюминатов предстоит активное участие в Суде Маат за все свои Тёмные Дела, которые творились в нашем мире на протяжении последних 50 лет. Поэтому Раскрытие теперь не остановить при всём Желании Кабалы / Общества Иллюминатов. По этой причине, с зимы 2017 года началось открытое ослабление всех центров Сил Тьмы / Кабалы в Европе, Азии, Северной Америке за счёт масштабных арестов членов Общества Иллюминатов и тех людей, кто на них работал блокируя Раскрытие.

Ведь ведущая Тёмная Элита имела намерения ввести в свою родословную инопланетные корни от Преадамитов и объявить себя полубогами через пособничество Ватикана, дабы создать новую мировую религию. Это бы упрочило их Власть над нашим миром и дало бы им будущее в нашем мире. Но все подобные реликвии древности в свитках, которые можно было бы ими использовать для своего Тёмного Дела, были заблаговременно изъяты из Древнего Города Антарктиды Агартой / Аншаром - одна из семи цивилизаций Внутреннего Мира Земли, сотрудничающей с Силами Света Земного Альянса. И теперь у Кабалы / Общества Иллюминатов уже нет ни единого шанса на их будущее в нашем мире.

Устранение через Аресты, людей Кабалы / Общества Иллюминатов препятствующих Раскрытию позволит Силам Света Земного Альянса произвести полноценное рассекречивание всей Информации по инопланетным контактам и Древнем Городе Преадамитов в Антарктиде. Ибо за Секретность выступал Рокфеллер будучи самым высшим чином Девяти неИзвестных членов Мирового Правительства, а он умер в марте 2017 года.

Вск ведущие страны нашего мира уже давно готовы сделать открытое Объявление об этом, потому что наши учёные уже начали делиться со всем миром своими новыми разработками, которые были получены ими благодаря древним технологиям с Древнего Города Антарктиды, а они их имеют с 2002 года. В следствие чего, нашему миру останется теперь лишь внедрить все их разработки в наше общество, чтобы все люди смогли бы ими пользоваться. На это нашему миру потребуется всего несколько лет, ибо с осени 2016 года началось Раскрытие того Тайного, что скрывалось правительствами стран нашего мира за семью печатями секретной космической программы.

Инопланетные группы также готовы обнародовать своё присутствие на Земле раскрыв свою деятельность в нашем мире начиная с 50 годов прошлого века. К этому готовы не только Миры связанные с Галактической Федерацией Света, начиная с Нордиков из Системы Сириуса, Плеядианцев, Арктурианцев и так далее, но и Рептилоиды (наша местная цивилизация, которая существует на нашей планете многие тысячелетия) тоже готовы открыть себя нам, ибо скрывать своё присутствие в нашем мире им становится всё труднее из-за усиления Высоких Вибраций на нашей планете от вспышечной активности нашего солнца.

Высокие Энергии мешают им скрывать свой истинный ящероподобный образ за человеческим обликом - он может неожиданно исчезнуть обнажив их настоящий образ.

И хотя наших людей ожидает не лёгкое испытание - официально Принять инопланетян и Рептилоидов в общество нашего мира, но скрывать своё присутствие среди нас в Дни Перемен им становится всё труднее и труднее. Поэтому у правительств стран нашего мира уже не остаётся выбора, как раскрыть Информацию о многолетнем присутствии их всех среди нас, чего наш мир и люди в нём ждут с 2012 года.

Майтрея Рагнарёк, 2017 год.

http://narada-budda.ru/raskrytie/138-pravitelstva-veduschih-stran-nashego-mira-gotovyat-raskrytie-po-inoplanetnym-kontaktam.html