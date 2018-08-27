Narada Rinpoche: кармическая зависимость от компаний «Wrigley Company» и «Cadbury plc»

Сейчас нет в мире такого человека, кто не знал бы: что такое жевательная резинка, и какие компании её производят.

В данном письме я затрону только две ведущие компании мира, которые производят самые рекламируемые жевательные резинки: «Orbit», «Stimorol», и «Dirol». Но список выпускаемой продукции компаний «Wrigley Company» — США, и «Cadbury plc» — Великобритания, весьма обширен. Он затрагивает бренды других жевательных резинок этих компаний, а также кондитерскую продукцию известных по всему миру брендов, которые вы можете легко найти в интернете или на официальных сайтах этих двух компаний.

Из чего же состоит жевательная резинка? Малая беда от которой — это частая ангина…

Например фтор, который так полезен для зубов, ибо он присутствует в природе. Но на самом деле это чрезвычайно агрессивное вещество обладающее разрушающим воздействием, а его применяют при производстве жевательной резинки, и в зубных пастах. Хотя уже давно известно, что при сильной его концентрации во рту, эмаль зубов разрушается во много раз быстрее.

По сути фтор сильный окислитель, а значит токсичен, поэтому даже ракетное топливо на его основе не получило распространение в мире, но при этом существуют лекарства, в которых есть его присутствие.

Такие лекарства выпускает например, немецкая химическая компания «Байер».

Пагубное действие фтора внутри человека объясняется его возможностью вступать в свободнорадикальные реакции с тканями организма. То есть, …

Воздействие фтора внутри физического тела вызывают его спонтанные атаки на ткани организма, которые могут привести к воспалительным процессам органов. Их причиной могут быть новое, или не стабильное состояние организма.

Или например, мочевина (карбамид), которая является крупнотоннажным продуктом. Он часто используется, как азотное удобрение, где производные мочевины — это эффективные гербициды. А гербициды — это химические вещества, которые применяются для уничтожения растительности.

Кстати. Мочевина также применяется для очистки дымовых газов тепловых электростанций, котельных, мусоросжигательных заводов, двигателей внутреннего сгорания от оксидов азота.

Люди мочевину (карбамид) принимают внутрь вместе со слюной при употреблении жевательной резинки. Хотя её производной уничтожают растительность, а значит природу, частью которой является человек. Это означает, что не осознанно разумеется, но компании «Wrigley Company», и «Cadbury plc» причиняют вред людям, а по сути действуют против человека, а значит, против Природы планеты.

Лецитин из той же категории химических добавок, хотя он широко применяется во всей пищевой промышленности, ибо это самый распространённый ингредиент в производстве продуктов питания. А вот, в не пищевых производственных применениях лецитин используется: в жировых красках и их растворителях, виниловых покрытиях и косметике. Другие его применения: обработка бумаги, производство чернил, взрывчатых веществ, пестицидов (химические удобрения). Вскоре, человек легко сможет употреблять для еды промышленные товары, а не только еду растительного и животного происхождения поскольку химические добавки используются одни и те же.

Или вот например, всем известный аспартам — подсластитель, как заменитель сахара, который также используется практически во всей пищевой промышленности и фармацевтики. Но мало, кто знает, что в организме человека и животного он действует, как консерватор, поэтому часто применяется во многих химических лекарствах, чтобы не лечить болезнь, а консервировать её.

Выпускает такие лекарства известная в мире фармацевтическая компания «Байер».

Аспартам в организме человека распадается на две аминокислоты (аспарагиновую и фенилаланин), а также метанол. Медики утверждают, что аспартам способен разрушать нервные клетки, и может вызывать болезнь Альцгеймера.

Есть документально подтвержденные случаи отравления аспартамом: потеря осязания, головные боли, усталость, головокружение, тошнота, сильное сердцебиение, увеличение веса, раздражительность, тревожное состояние, потеря памяти, туманное зрение, сыпь, припадки, потеря зрения, боли в суставах, депрессии, спазмы, заболевания детородных органов, потеря слуха. Также аспартам может провоцировать следующие болезни: опухоль мозга, множественный склероз, эпилепсию, базедову болезнь (болезнь щитовидной железы), хроническую усталость, болезни Паркинсона, диабет, умственную отсталость и туберкулез.

В тёплых газированных напитках американской компании «The Coca-Cola Company» например, аспартам трансформируется в формальдегид (внутренний газ с резким, кислым запахом, который токсичен сам по себе — производная от аспартама), а затем он превращается в муравьиную кислоту, которая в свою очередь вызывает метаболический ацидоз (нарушение кислотного равновесия в организме).

Не стоит забывать о содержащиеся в аспартаме аминокислоты:

Фенилаланин, как и формальдегид, имеет способность нарушать метаболизм аминокислот, функции нервов и гормональный баланс в организме.

Метанол является откровенным ядом, который действует на нервную, и сосудистую системы организма. Токсическое действие метанола обусловлено метаболическим окислением в организме до очень ядовитого формальдегида, который является сильнейшим канцерогеном, то есть может вызвать возникновение раковых клеток.

Метанол (метиловый спирт) например, очень опасен для живых организмов: 5−10 мл способны привести к гибели зрительного нерва и необратимой слепоте, 30 мл могут привести к смерти.

Аспартам один из самых распространённых заменителей сахара, который рекомендуют употреблять всем, а в частности больным диабетом людям. Но зачем? Ведь он наносит вред здоровью человека…

В производстве жевательной резинки могут быть использованы и другие подсластители, например:

Ацесульфам (калиевая соль) — подсластитель сульфамидного ряда, примерно в 200 раз слаще сахарозы (сахара).

В отдельных средствах массовой информации, в публикациях посвящённых подсластителям, часто утверждается, что ацесульфам может вызывать рак (согласно исследованиям 1970 года). Ацесульфам содержит метиловый эфир, который ухудшает работу сердечно-сосудистой системы, и аспарогеновую кислоту, которая оказывает возбуждающее действие на нервную систему и может со временем вызвать привыкание. Не говоря уже о том, что ацесульфам плохо растворяется в организме, поэтому оседает в нём.

Сорбит (сорбито?л), известный как глюци? т — шестиатомный спирт, тоже обладает сладким вкусом. В больших количествах внутри организма сорбитол может вызвать боль в животе, газы и явиться причиной диареи (расстройство кишечника). Такой же эффект вызывает мальтит — это многоатомный спирт из класса альдитов, который также применяется при производстве жевательной резинки.

Ароматизаторы натуральные и идентичные им, которые используются в пищевой промышленности, тоже не всегда безобидны, потому что часто они получены химическим путем (синтезом). Но даже натуральные ароматизаторы, которые указываются в составе продукта, не могут содержать в себе натуральные ингредиенты, потому что источники их получения не ограничиваются натуральным сырьём.

Распыление пестицидов — минеральных удобрений, применяются не только для хорошей урожайности овощей и фруктов, но и для роста модифицированных семян: злаковых культур, овощей, ягод, фруктов, и различных трав используемых для приготовления пищи, которые выпускают американские компании «Monsanto», «Seminis». То есть, …

Эти компании выпускают генномодефицированные семена, изменения которых произошли на уровне ДНК растений. Сделано это было за счёт химических ингредиентов. По этой причине минеральные удобрения для таких гибридных семян, дают им жизнь в прямом смысле, потому что они могут расти только за счёт тех же химических добавок, которые дали им изначальное рождение.

Такие химические компоненты производят компании «Монсанто» и «Байер» в качестве: минеральных удобрений, и отравы от вредителей, которые слетаются на определённые растения, потому что мутировались вместе с ними. Поэтому, таким гибридным растениям не нужно солнце для роста, а только химические удобрения, которые оседают в них навсегда. После сбора урожая вся эта химия идёт в пищу людям и животным.

Все распыления минеральными удобрениями зерновых культур, овощей и фруктов, также затрагивает и дикие растения, потому что на них тоже попадают пестициды. В следствии чего, все эти химические добавки приводят к мутации всех видов растительности по всей планете. Это в свою очередь означает, что в местах обитания человека, нет естественной природы. Значит и натуральным ингредиентам, для натуральных пищевых ароматизаторов взяться не откуда. Поэтому химические вещества, которые используются для производства ароматизаторов идентичным натуральным, как правило, идентичны соответствующим натуральным веществам встречающимся в природе, но не натуральному сырью выращенному на природе.

Промышленные ароматизаторы для пищевых продуктов обычно представляют собой сложные смеси натуральных и синтетических составляющих, которые разработаны так, чтобы соответствовать требованиям конкретного пищевого продукта, например клубничному вкусу жевательной резинки Орбит, Стиморол и Дирол. Разумеется, что натуральное происхождение сырьевого компонента, как ароматизатора клубники например, вовсе не обязательно означает его большую безопасность для потребителя. Потому что натуральное сырье может содержать в себе токсичные компоненты, которые попали из природного источника в процессе извлечения из него натурального душистого вещества для придания соответствующего аромата. Ведь клубника — это модифицированный продукт компаний «Монсанто», «Симинис», и «Байер», который люди опрыскивали химическими удобрениями и отравой от вредителей.

Не удивительно, что по мнению многих гигиенистов, и экологов мира применение ароматизаторов в пищевой промышленности может нанести вред здоровью человека. Ароматизаторы в высоких концентрациях и при длительном применении могут например, вызвать у человека нарушение функции печени.

Пищевые красители тоже не безопасны для человека, а ведь они широко используются в пищевой промышленности, хотя не имеют в себе, ничего натурального.

В жевательной резинке например, используются так называемые титановые белила для предания белого цвета продукта. Точно известно, что этот краситель вызывает заболевания печени и почек.

Основные применения диоксида титана на промышленном производстве: лакокрасочные материалы, в частности титановые белила. Также он задействован в производстве: пластмасс, ламинированной бумаги, и в декоративной косметики. Другие его применения: в производстве резиновых изделий, в стекольном производстве (термостойкое и оптическое стекло), и как огнеупорный материал (обмазка сварочных аппаратов, покрытий литейных форм). Помимо этого данная краска имеется: в косметических средствах, например титановые белила используют при производстве мыла и зубной пасты.

Вот такой химический состав имеет продукция пищевой промышленности нашего мира, а не только жевательная резинка компаний «Wrigley Company» — Орбит и «Cadbury plc» — Стиморол и Дирол.

Все химические добавки, которые используются: в жевательной резинке, пище, напитках, лекарствах, а также в средствах гигиены, косметических, моющих средствах и так далее, способствуют мутации человека, где воздействие подобных химических добавок уничтожает естественную природу в организме человека. Потому что эндокринная система видоизменяется на уровне ДНК на совершенно другой химический состав, который не соответствует природе нашей планеты. То есть, …

Люди мутируют из поколение в поколение передавая мутированные гены своим потомкам, поэтому уже новорожденные дети стали рождаться больными. Не говоря о том, что химические выбросы промышленных предприятий мира, загрязняют: воздух, воду в реках и землю вокруг них. Это губит экологию нашей планеты. Ибо, на лицо их влияние на биологические процессы планеты, где увеличение производств даёт миру усиление концентрации разных химических паров в атмосфере, которые влияют на биосферу планеты. В итоге, скопление химических частиц в атмосфере приведёт к распространению по планете смога, от которого многие города уже сейчас не могут избавиться.

Всё это, дополняющие друг друга детали одного Направления, которое способствует усилению мутации: планеты и человечества. Это обстоятельство приближает наш мир к соответствию с Тёмным Миром Ориона.

Так происходит в нашем мире начиная с 1954 года…

Выражается мутация мира количеством больных людей на планете, которое увеличивалось ежегодно, потому что мутация в человеке выражается болезнями органов. Ибо иммунная система организма борется с той химией, которую человек получает: с едой предприятий пищевой промышленности, а также, с лекарствами фармацевтических компаний.

Мутации людей и Природы планеты происходят потому, что люди покупают пищевую и промышленную продукцию содержащую в себе химические компоненты. Это означает, что ваши желания приобретения таких товаров, является поддержкой предприятий, которые выпускают подобный товар, ибо потребительский спрос всегда рождает предложения от компаний производящих ту или иную химическую продукцию.

Все химические производства имеют только одну цель: мутация людей до их соответствия с Тёмным Миром, в который хотели превратить нашу планету Серые из Ориона. В следствии того, что люди поддерживают компании, которые выпускают химическую продукцию, означает, что они допускают: кармическую зависимость от их товаров, и разделение их Кармы. А в частности, речь идёт о поддержке компаний выпускающую жевательную резинку Орбит — «Wrigley Company», Стиморол и Дирол компании «Cadbury plc».

Карма этих компаний влияет не только на здоровье людей, которые употребляют их товары, но и на страны, которые поддерживают с ними партнёрские отношения, и тем самым притягивают к себе Несчастья: социального и экономического характера, а также природных и погодных аномалий.

Химическая продукция всегда существовала в нашем мире, но прогрессивно внедряться в жизнь людей она начала с 1954 года, когда Мировое Правительство заключило «Сепаратное Соглашение с инопланетной расой» Серых с Тёмного Мира Ориона. Условием этого Соглашения был обмен. Наш Мир в лице Правительства, получал инопланетные технологии, а взамен, Серые получали людей нашего мира для экспериментов…

Соглашение было заключено в США, поэтому людей часто похищали именно в этой стране. В дальнейшем, США станет основным полигоном для всех дальнейших экспериментов различных компаний. В частности, такими компаниями были «Монсанто» и «Байер». Они заключили договор в 1954 году на совместное производство на территории США, где они до сих пор экспериментируют на людях и природе, но уже обеих Америк.

Истинная цель Серых с Тёмного Мира была одной: вербовка людей нашего Мира в свой Тёмный Мир. Но для этого мы должны соответствовать среде обитания жителей Ориона.

Именно для подтверждения соответствия людей нашего мира с людьми их Мира, в США, а также в других странах, происходили похищения, где у наших людей постоянно: брали анализы для контроля за мутацией клеток; вживляли чипы, чтобы отслеживать частоту вибрационного уровня тела; женщин оплодотворяли, а у мужчин брали сперму, чтобы выяснить совместимость мутированных генов с генами людей их Мира. Потому что Серые с Тёмного Мира надеялись на первых порах иметь потомство от наших людей, которые ещё не стали стерильными.

Дело в том, что мутированные люди — это люди с Тёмными Энергиями, поэтому они будут стерильными. То есть, …

Когда человек встаёт на Путь Тьмы — Путь Разрушения, то он уже не может иметь потомства, ибо создание Жизни — это Энергия Созидания, которой не могут пользоваться люди Тёмного Мира.

Первыми признаками к усилению Тёмных Энергий внутри человека будут являться: болезни половых органов мужчин и женщин, а также воспалительные процессы мочеиспускательного канала; слабая активность сперматозоидов у мужчин, и частые выкидыши у женщин. Всё это ведёт человека не только к частичному бесплодию, но и его итоговой стерильности, где у него будут блокироваться инстинкты отцовства и материнства.

Например, Тёмные Миры нашей вселенной вообще не имеют пополнения населения за счёт естественных процессов воспроизводства. В связи с чем, увеличение населения таких Миров происходит за счёт вербовки людей с других планет. По этой причине специальные отряды Серых летают по всей нашей вселенной и набирают людей с разных планет в свой Мир Ориона. А для этого, в человеке должна быть предрасположенность ко Тьме, и присутствие Тёмных Энергий разрушения.

Кто-то из людей Миров других планет нашей вселенной соглашается сразу переехать в Тёмный Мир Ориона, а кому-то нужно время для того, чтобы понять, осознать и принять тот факт, что жить на своей родной планете в её высоких вибрациях и в Светлых Энергиях, они уже не могут.

Часто Серые специально создают на планетах условия жизни, чтобы: либо саму планету подогнать под шаблон Тёмного Мира, либо людей планеты принудить мутировать, до их соответствии с Энергиями Тёмного Мира. То есть, …

Человек должен быть адаптированным: к химической пище и воде, к определённому составу химических элементов в воздухе, к низкочастотному спектру излучения окружающей среды. Вот тогда новобранец будет себя чувствовать в их Тёмном Мире, как дома.

Всё это уже было и есть на нашей планете в достатке.

С 2012 года наш Мир потихоньку зачищается от энергетической и материальной грязи, которая осталась от Серых, и их Желания превратить нашу планету в ещё один Тёмный Мир. Поэтому сейчас на планете участились природные катаклизмы и аномальные погодные условия, чтобы наша планета стала Светлым Миром, как это было 7 000 лет назад.

Предложение от Серых и от их Тёмного Мира о переселении людей с Тёмными Энергиями с нашей планеты в их Мир Ориона, ещё последует для нас. Оно будет Объявлено до планетарного вознесения. 5 Измерение сейчас закрепились на горных вершинах нашей планеты. Оно распространяется ниже с каждой вспышечной активностью солнца. Подтверждением этого факта являются Серебристые Облака, которые обозначают самые верхние границы 5 Измерения. Если раньше такие Облака наблюдались только на полюсах нашей планеты, то теперь они распространились до 40 параллели приближаясь к экватору. Это означает, что вскоре 5 Измерение охватит всю нашу планету, но на данный момент, на ней устанавливаются переходные Энергии 4 Измерения.

В переходных Энергиях 4 Измерения могут жить люди обоих полярностей. Люди со Светлыми Энергиями сейчас трансформируются, чтобы пройти своё индивидуальное Вознесение в 5 Измерение, а люди с Тёмными Энергиями пытаются Очиститься от мутированных клеток в себе, чтобы восстановить свой природный баланс в организме через исцеление. Этот долгий процесс также позволит им пройти своё Вознесение.

Каждая вспышечная активность солнца провоцирует новые этапы Очищения и Исцеления в человеке и на планете, где каждая новая вспышка на солнце интенсивнее предыдущей, а значит сильнее. Это означает быстроту протекающих всех процессов планетарного вознесения на планете и в людях.

Надо отметить, что мутированные люди не смогут жить в Высоких Энергиях 5 Измерения, потому что они не соответствуют их высокой частоте вибрирования. То есть, ….

Энергии Солнца действует разрушительно на тех людей, в ком большая концентрации мутированных клеток, ибо люди с Тёмными Энергиями не могут жить в Светлых Энергиях. А такими людьми будут все, в ком мутация клеток зашла слишком далеко и не поддаётся: очищению и исцелению, а значит восстановлению естественной среды внутри организма. По этой причине Мир Ориона предложит тем людям, кто не захочет Возноситься в 5 Измерение через смерть, навсегда переселиться в их Мир. Но к такому Предложению Тёмного Мира люди должны быть готовы точно зная, что обратной дороги у них нет.

Добавлю, что в Мире Ориона, нет Природы, значит нет растительности и животных, потому что нет для них пищи. Дело в том, что весь их Мир покрывает пелена смога, а без солнца живые растения расти не могут. Хотя в их Тёмном Мире есть существа, которых можно назвать животными. Но все они мутированные люди с разных Миров и планет нашей вселенной, которые перешли грань срединной мутации между человеком и животным. То есть, …

Если не все клетки у человека полностью мутированы, то он останется человеком, или будет по облику приближен к нему. Окончательная мутация всех клеток означает для человека превращение в подобие животного, птицы или рыбы, которое не является ими.

В нашем Мире уже есть такие животные, которые раньше были людьми, но в мутации перешли грань между человеком и животным. В последние годы, такие животные стали попадаться людям гораздо чаще, чем это было раньше, например чупакабра. Есть и другие подобные существа не встречающиеся в нашей природе.

Сейчас наш Мир с 2012 года, движется вперёд к планетарному вознесению. Это означает, что всё на планете имеющее низкую частоту вибрирования: начиная с электроники, которая излучает низкочастотные волны, и заканчивая человеком, который до сих пор мутирует, потому что употребляет химические добавки в пище и лекарствах. Всё ждёт планетарная Чистка вплоть до разрушения низкочастотных объектов.

Для человека, Очищение может закончится смертью, ибо от увеличения на планете высоких вибраций, его физическое тело будет постоянно трансформироваться или разрушаться. Для мира это означает одно: природные катаклизмы и погодные аномалии, которые можно избежать, если нам всем поможем нашей планете в её Очищении.

Нам всем нужно всего лишь выразить своё Желание, и перестать пользоваться продукцией, которая имеет химическую основу. Такое коллективное Желание людей нашей планеты, позволит всем промышленным и пищевым предприятиям нашего мира, а не только компаниям «Wrigley Company» — США, и «Cadbury plc» — Великобритания, перестать выпускать продукцию на химической основе.

Всё производство легко можно заменить на натуральное сырьё, как это было 70 лет назад до подписания «Сепаратного Соглашения с инопланетной расой» Серых с Ориона в 1954 году. Потому что, старые рецепты экологически чистых товаров до сих пор бережно хранятся в архивах всех промышленных и пищевых предприятий.

Главное для нас — людей нашего мира, сделать обоюдный шаг навстречу нашей планете, которая в одиночку борется с последствиями жизнедеятельности человека на протяжении последних веков Ночи Сварога.

По этой причине моё письмо получат не только руководители компаний «Wrigley Company», и «Cadbury plc», но и, правительства стран: США, Великобритании, а также Дании (по бывшей компании «Stimorol»), на территории которых располагаются эти компании. Помимо этого моё письмо будет отправлено: в их производственные филиалы по всем странам мира, а также правительствам этих стран и лидерам партий в этих странах, где находятся филиалы этих двух компаний. Письма будут доставлены, через их посольства в странах США, Великобритании и Дании.

Вот список стран, которые имеют на своей территории производств компаний «Wrigley Company», и «Cadbury plc»:

Австралия, Австрия, Аргентина, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Индия, Индонезия, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кения, Китай, Латвия, Литва, Малайзия, Мексика, Нигерия, Нидерланды, Новая Гвинея (Папуа), Новая Зеландия, Норвегия, Объединённые Арабские Эмираты, Польша, Португалия, Пуэрто Рико, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, США, Тайвань, Таиланд, Турция, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, ЮАР, Япония.

Света и Добра всем,

Narada Rinpoche.

июнь 2014 года

Источник: narada-budda.ru