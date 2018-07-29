Narada Rinpoche: кармическое наследство компании “МакДональдс”

Компания «McDonald's Corporation» продаёт людям не только еду из мутированной продукции — например, хлеб из модифицированных зерновых культур, а также овощи и фрукты компании «Монсанто», а картофель от канадской компании «МакКейн», но и предлагает мясо — животных, птицы и рыбы, которых кормили модифицированным кормом с химическими добавками. Помимо этого все продукты «Макдональдса» содержат химические добавки, как в кока-коле например, в фанте или в спрайте компании «The Coca-Cola Company», которые помогают организму человека мутировать через разнообразные болезни, что в итоге приведёт его к соответствию с Тёмным Миром.

Еда в сети ресторанов «Макдональдса» кармически сказывается: на мире, потому что почти все страны допускают выпуск их продукции, которая загрязняет планету и людей. Ведь большинство поставщиков «Макдональдс» имеют своё производство выпускающую химическую (полностью искусственную) продукцию, выбросы от которой влияют на экологию нашей планеты — та же компания «The Coca-Cola Company» например. Всё это сказывается на людях мира.

Благодаря продукции «Макдональдса», а он предлагает всем еду из меню, люди проходят стадии мутации клеток всех органов. В следствии чего, у людей начинаются воспалительные процессы, которые переходят в хронические заболевания, потому что все лекарства выпускаются на основе тех же самых химических добавок, а они не предназначены для излечения человека. Цель химических лекарств одна — стабилизация процессов мутации в человеке, где при их постоянном употреблении ещё больше ослабляется его иммунитет.

Одним из таких предприятий, которая выпускает подобные лекарства, будет немецкая компания «Байер».

Всё началось в 1954 году, когда Мировое Правительство заключило «Сепаратное Соглашение с инопланетной расой» Серых Тёмного Мира Ориона, где наша сторона получала инопланетные технологии, а Серые в обмен — людей для своих Экспериментов и весь наш мир. Соглашение было заключено в США, поэтому и людей часто похищали именно в этой стране. Помимо этого США всегда было полигоном для всех дальнейших экспериментов компаний, о которых идёт речь в моём Письме, и так происходит до сих пор.

Истинная цель Серых была одной: вербовка людей нашего Мира в свой Тёмный Мир, а для этого мы должны соответствовать среде обитания Мира Ориона.

Именно для подтверждения соответствия людей нашего мира с людьми их Мира, и происходили похищения, где у наших людей постоянно: брали анализы для контроля за мутацией клеток; вживляли чипы, чтобы отслеживать частоту вибрационного уровней; женщин оплодотворяли, а у мужчин брали сперму, чтобы выяснить совместимость мутированных генов с генами людей их мира, потому что Серые Тёмного Мира надеялись иметь потомство от наших людей, которые ещё не стали стерильными.

Все инопланетные технологии, которыми мы пользуемся до сих пор, были с Тёмного Мира Ориона. Поэтому излучение от всех электроприборов и электроники будут усиливать мутацию клеток. Любой включённый прибор, даже если он находится в спящем режиме, излучает низкочастотные волны, которые блокируют работу иммунной системы организма, что способствует усилению мутации, а значит развитию болезни. Для этого достаточно находится рядом с электроприборами или носить его при себе.

Частота вибрирования всей нашей электроники почти соответствует вибрациям Тёмного Мира Ориона.

С 1954 года Серые ориентировались на то, что наш мир к 2012 году в итоге станет Тёмным Миром. А мутация клеток самый быстрый способ подвести людей к наличию в себе Тёмных Энергий. Поэтому в том же 1954 году компания «Монсанто» — производитель модифицированных семян зерновых культур, овощей и фруктов, а также химических удобрений и ядохимикатов, заключила договор с немецкой компанией «Байер» на совместное производство в США своей продукции. Ведь «Байер» специализируется не только на химической продукции минеральных удобрений и ядов от вредителей для тех семян, которые она производит, но и на выпуске медицинских препаратов, лекарств и вакцин от несуществующих в мире болезней, которые она и распространяет повсеместно в мире.

Совместное производство было нужно для того, чтобы питание продуктами из модифицированных семян вели человека к болезни, где он будет пить химические лекарства для закрепления мутации клеток в организме. Это однозначно приведёт к изменению его клетки на уровне ДНК.

Изменения клеток на уровне ДНК дают гибридность модифицированным семенам зерновых культур, овощей и фруктов. Это по сути означает мутацию семян за счёт химических добавок. Минеральные удобрения для таких семян дают жизнь в самом прямом смысле этого слова, потому что они могут развиваться только за счет тех же химических добавок, которые производят компании «Монсанто» и «Байер» в качестве удобрения. То есть, таким семенам не нужно солнце для роста или дождь, а только химические удобрения, которые оседают в них навсегда, а после сбора урожая вся эта химия идёт в пищу людям, а в частности через сети ресторанов «Макдональдс».

Влияние на организм химической продукции этих компаний будет однозначной — мутация и стерильность людей, то есть не возможность иметь потомство. Употребляя в пищу продукты, которые были выращены из гибридных семян зерновых культур, овощей и фруктов, человек будет постоянно мутировать. Ибо организм человека всегда подстраиваться под ту среду обитания, в которой он живёт.

Мутация в человеке выражается болезнями, ибо иммунная система организма будет бороться с той химией, которую он получает с пищей не только через еду из сети ресторанов «Макдональдс», но и от еды других предприятий пищевой промышленности выпускающих искусственную еду.

Именно мутированные клетки передаются по наследству от родителей к детям, где уже сами дети передают изменённые клетки своим детям. В конце концов уже новорожденные дети стали иметь столько мутированных клеток, что рождаются больными.

И так происходит из поколения в поколение начиная с 1954 года…

Всё в том же 1954 году Рей Крок составил соглашение с братьями Макдональдс, которые держали рестораны быстрого питания, для расширения их бизнеса в сеть ресторанов «McDonald's Corporation». Его поставщиками в 60 годах прошлого века стали только ведущие производители нужной продукции, такие как: напитки от «The Coca-Cola Company», соусы и кетчупы от «Heinz», картошка фри от «McCain Foods».

Картошка компании «McCain Foods» также модифицирована, как и остальные семена овощей. Один выпуск «экзотической картошки от McCain Foods», говорит сам за себя. Вряд ли будет натуральным семенной картофель, который от верхней кожуры и до центра оказался: фиолетовым — «Salad Blu», или красным — «Highland Burgundy Red».

Кетчупы и соусы компании «Heinz» изготовляются из модифицированных томатов. При их приготовлении используется: приправа идентичная натуральному на основе сельдерея, или на основе других ингредиентов. Это означает, что приправа для кетчупа или соуса будет состоять лишь от 5 до 10% натурального ингредиента, который был выращен из модифицированных семян трав. Также ими используется модифицированный крахмал для добавления в кетчупы. Он очищается серной кислотой (купороса) с последующим гашением за счёт мела, но микро частицы серной кислоты из крахмала полностью не удаляются, а значит попадают внутрь человека вместе с едой.

Всем известно, что серную кислоту добавляют во все минеральные удобрения, а значит все химические предприятия при производстве удобрений для модифицированных семян выбрасывают в воздух частицы серной кислоты. В воздухе они притягиваются друг другу создавая облака, через которые не могут пробиться лучи солнца. А если таких облаков достигают водяные пары, то на землю проливается кислотный дождь.

Сейчас такие серные облака уже не могут находиться в средних слоях атмосферы, поэтому они спускаются всё ниже и ниже притягиваясь к тем городам, которые имеют больший процент подобных выбросов. Например, такие компании, как «Монсанто» и «Байер» являются самыми ведущими производителями химической продукции, а значит имеют свои филиалы по всему миру. Увеличение их производств даёт миру усиление концентрации серных паров в атмосфере, которые в итоге приведут к распространению по планете дымного смога.

В Тёмном Мире Ориона нет Природы, потому что жителям Тёмного Мира не нужно солнце для Жизни, поэтому их Мир полностью закрыт пеленой смога, а без солнца Живые растения жить не могут, а тем растениям, что там растут, солнце не нужно.

Сейчас многие города в разных странах нашего мира страдают от дымного смога, избавится от которого они не могут. Это означает только одно — этот город по своим вибрациям приближается к Энергиям Тёмного Мира Ориона.

Все напитки компании «The Coca-Cola Company» почти не имеют ничего натурального, ибо после заключения договора с «Монсанто» она начала поставлять искусственный: сахарин, кофеин и ванилин, ингредиенты которых наносят непоправимый вред не только здоровью человека, но и провоцируют гибель биологической системы нашей планеты.

Например, в сахарине содержится ксенобиотики. Попадая в организм или в окружающую среду при выбросах с предприятий в атмосферу, они вызывают аллергические реакции у людей, меняют наследственные признаки, снижают иммунитет и нарушают обмен веществ. Ксенобиотики вообще не усваиваются организмом, но частично выводятся из организма естественным путём, который Природа не может переработать из-за их искусственности.

В Природе ксенобиотики влияют на нарушении биологических процессов самой планеты и биосферы в целом, ибо планета не может поглотить это вещество!

Или например, ванилин, который используется в пищевой промышленности, а не только компанией «The Coca-Cola Company». В его состав входит фенол (карболовая кислота). Это вообще промышленный загрязнитель, потому что он токсичен. При попадании на кожу человека, животного и растения он начинает своё воздействие на клетки мозга у людей и животных уже через несколько минут. Его концентрация в любом месте организма приводит к раку, а такой же болезнью страдают и растения.

Это вещество губит всё Живое, к чему прикасается, поэтому отходы от его производства с предприятий в сточных водах не поддаются ни одному виду биологической очистки! Дым с предприятий, который содержит фенол, также не поддаётся фильтрации и попадает в атмосферу, где собирается в токсичные облака распространяясь по всей планете.

В нашем мире очень много промышленных и пищевых предприятий, которые используют это вещество в своём производстве.

Все химические производства имеют только одну цель: мутация людей до соответствия с Тёмным Миром, в который хотели превратить нашу планету Серые с Ориона. В следствии этого, поддержка людьми всех этих компаний означает кармическую зависимость от них, и разделение с собой их Кармы.

Карма компаний влияет не только на людей, которые употребляют их продукцию, но и на страны, которые поддерживают с ними партнёрские отношения, и тем самым притягивают Несчастья: социального и экономического характера, а также природных и погодных аномалий. В частности речь идёт о продуктах питания, которые предлагает людям «Макдональдс», филиалы которого есть во многих странах. По этой причине моё письмо получат не только руководители компаний: «Макдональдс», «Монсанто», «McCain Foods», «Heinz» и «The Coca-Cola Company», но и: правительство США, на территории которого располагается компания «Макдональдс», а также все главные офисы-рестораны «Макдональдса» в разных странах мира, и правительство разных стран, где «Макдональдс» имеет свои филиалы, а правительства в этих странах получат мои Письма через свои Посольства в США, или напрямую на свои правительственные сайты.

Все Письма им будут направлены на разные электронные адреса, чтобы хотя бы одно из них дошло до своего адресата из правительства, Имя которого было указано в Письме.

Вот список тех стран, где компания «Макдональдс» имеет свои филиалы:

Австралия, Австрия, Аргентина, Аруба, Бахрейн, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Гайана, Гваделупа, Гватемала, Гвиана (французская), Германия, Гондурас, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская Республика, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Катар, Кипр, Китай, Колумбия, Коста Рика, Кувейт, Латвия, Ливан, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Малайзия, Мальта, Марокко, Мартиника, Мексика, Молдова, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Острова Фиджи, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто Рико, Россия, Румыния, Сальвадор, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сент-Круа, Сент-Мартен, Сент-Томас, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Суринам, США, Тайвань, Таиланд, Тринадад и Тобаго, Турция, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чили, Чехия, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Южная Корея, Япония.

С пожеланиями Добра,

Narada Rinpoche.

май 2014 года

Источник: narada-budda.ru