Эссе: Бывшие тайные правители нашего мира.



Политическое Эссе на тему статьи "Бенджамин Фулфорд 31.07.2017 года: Крах систем на Западе, и как найти выход.": http://forum.narada-budda.ru/viewtopic.php?p=4542#p4542

Строки басни Крылова "Червонец": https://vsebasni.ru/krylov/chervonetc.html

"Полезно ль просвещенье?

Полезно, слова нет о том.

Но просвещением зовём

Мы часто роскоши прельщенье (материальные блага согласно Кодам жизни Иллюминатов, где прав тот, кто богат)

И даже нравов развращенье (согласно Тёмной Системе жизни людей в нашем мире);"

Кто они такие бывшие Правители нашего мира...

Нашим миром в прошлом веке правило Общество Иллюминатов, которое вышло вперёд среди всех тайных обществ в конце 18 века. Высшие его члены вошли в состав нашего бывшего Мирового Правительства. Оно диктовало нашему миру те условия его развития, которые были ему выгодны для достижения власти и господства.

С прошлого века центром Сил Тьмы стало США. Именно через них Мировое Правительство влияло на развитие стран и наказывало тех, кто не хотел подчиняться их Приказам. Где расплата ждала, как непокорные страны / группы стран, так и отдельных лидеров этих стран, как это было с Милошевичем, Хуссейном, Каддафи и многими другими.

Проводились все мировые Новшества через "Комитет 300" / "Трёхсторонняя комиссия" , а отчёты о проделанной работе в мире принимал "Бильдербергский клуб".

Мировое Правительство состояло из Девяти неИзвестных: Рокфеллер (умер в 2017 году), Буш Старший, Киссинджер, Бжезинский (умер в 2017 году), Елизавета Вторая (умерла в 2017 году), Ротшильд, Сорос, Буш Младший, Билл Клинтон. Все они и их кланы входили в состав хазарской мафии. Главными среди них были...

Номер Первый - Девид Рокфеллер. Его ближайшими соратниками были Киссинджер (секретарь) и Бжезинский (советник).

Номер Два - Джордж Буш Старший.

Чем занимались до 2012 года в нашем мире главные его Правители...

* Девид Рокфеллер.

Официально он до 1980 года являлся главным исполнительным директором Chase Manhattan Bank, а потом его председателем до 1981 года. Этот банк имеет свои отделения в 70 странах нашего мира. После своего ухода с поста председателя Chase Manhattan Bank он остался председателем в его международном консультативном комитете.

В 1954 году он стал директором "Совета по международным отношениям", а в период с 1970-1985 год он там же возглавил совет директоров, после чего он был его почётным председателем.

Рокфеллер также был членом «комитета управляющих» Бильдербергского клуба.

В 1973 году он основал неправительственную беспартийную дискуссионную группу под названием "Трёхсторонняя комиссия" или Комитет 300, которая по сути и была мировым правительством состоящим из самых влиятельных людей нашего мира.

! Не официально Рокфеллер контролировал все террористические группировки мира и главные кланы мафии, включая хазарскую мафию. Также он имел влияние на Ватикан (бывший Центр Тьмы с началом правления там Папы Сильвестра II с 999 по 1003 годы), что позволяло ему контролировать католическую церковь.

* Джордж Буш Старший.

Официально он в 1951 году создал нефтяную добывающую компанию Буш-Оверби, а чуть позже он стал соучредителем другой нефтяной компании Zapata Corporation. В 1954 году он стал её президентом, а в 1964-1966 годах был председателем совета директоров в этой компании.

В 1966 году он вошёл в Конгресс США - в Палату представителей от 7 округа Техаса. В 1970 году он проиграл своё место в Конгрессе, когда баллотировался в сенат.

В 1971 году он 2 года был постоянным представителем США при ООН. А в 1973 году он стал председателем Республиканского национального комитета. В 1975 году он 14 месяцев жил в Китае будучи главой американского бюро по связям с Китайской Народной Республикой. Затем год - с 1976 по 1977, он был директором ЦРУ.

В 1977-1979 годах он также являлся директором Совета по международным отношениям. А параллельно в 1978 году он преподавал в качестве неполного профессора административных наук в Школе бизнеса Джоан при университете Райс.

С 1981 по 1989 год он был вице-президентом при Рейгане, а кресло президента США он занимал с 1989-1993 годы.

! Не официально Буш Старший контролировал управление ЦРУ, военную индустрию и наркоторговлю. Основную свою деятельность он развернул с 2000 по 2008 год, когда президентом США стал его сын Буш Младший. Например, организатором теракта 11 Сентября 2001 года был Буш Старший.

Какая была концепция жизни стран нашего мира в прошлом веке под тёмным давлением Мирового Правительства...

Главным двигателем развития нашего мира в его прошлом было тёмное использование населения Земли согласно Планам Иллюминатов и Мирового Правительства, которые хотели иметь власть над всем миром. Достигалась подобная цель различными способами, но все они ориентировались на выполнение одного главного Плана - сокращение населения нашей планеты до одного золотого миллиарда, включающего в себя господ и их рабов.

Именно Рокфеллер был инициатором подобной глобализации нашего мира. Ибо он годами вёл пропагандирующую деятельность о том, что природные ресурсы нашей планеты заканчиваются (это было ложью, потому что наша планета живой организм, а значит все биологические процессы в ней происходят постоянно), поэтому требуется сократить рождаемость (вакцинация младенцев, распространение химических лекарств и еды) и повысить смертность (химические лекарства и еда, наркотики и алкоголь).

По Плану тёмных Правителей наш мир должен принадлежать родовым семьям и самым богатым его людям. Для этого Рокфеллером и был создан в 1973 году Комитет 300, который объединил всех влиятельных людей нашего мира в одно мировое правительство диктующее законы жизни в мире. Но они правили нашим миром под руководством настоящего Мирового Правительства, которое в своей основе было тайным правительством нашего мира.

Добавлю, что над Мировым Правительством всегда стояли Драконийцы и Рептилоиды. Именно они и были нашим Теневым Правительством, которому подчинялось Мировое Правительство. Замечу также, что от Драконийцев и Рептилоидов пошёл культ Сатанизма с жертвоприношением детей и сексуальных оргий среди Элиты и правящих верхов разных стран. Требовалось, чтобы наш мир во истину стал Тёмным Миром.

С 2012 года Тёмные Пришельцы, включая Драконийцев и Рептилоидов, были изгнаны с нашей планеты. По данным Кобры на 2017 год их осталось на нашей планете всего 5%, но и эта цифра продолжает уменьшаться.

Тайное правительство нашего мира состояло из Девяти неИзвестных, где настоящими правителями в нём были Рокфеллер и Буш Старший. Хотя одно место среди тайных правителей нашего мира всегда оспаривал Ротшильд.

Он до сих пор не сдался и надеется занять освободившееся Место тайного правителя нашего мира, потому что Рокфеллер умер весной 2017 года, а Буш Старший сильно болен, поэтому он не является больше Авторитетом среди членов Кабалы / хазарской мафии.

План мирового господства осуществлялся за счёт химического производства товаров первой необходимости, которые изначально содержали ядовитые компоненты: лекарства, продукты питания, средства личной гигиены, бытовая химия. Этот План пагубного Развития мира внедрялся в страны с очень хорошей скоростью, потому что никто не мог противостоять Просьбам Мирового Правительства, чтобы развиваться собственным путём, а не по их шаблону. Ведь в противном случае эти страны и их народ ожидала гражданская война.

Таким образом в Опалу к Америке, за спиной которой стояло Мировое Правительство, попали многие страны Европы, Азии, Африки, Южной Америки.

Правительства стран-бунтарей понимали, что американская армия самая сильная в мире, поэтому им приходилось принимать помощь от США, чтобы отразить атаки подкупленных Рокфеллером террористических группировок. А они всегда направлялись Мировым Правительством в непокорные страны мира, чтобы наказать их правительства за своеволие.

Подобные Просьбы от Мирового Правительства / Рокфеллера всегда озвучивал президентам стран Киссинджер, который предупреждал всех о последствиях отказа Развиваться согласно их Плану. Ибо американская армия всегда стояла на страже Идей тёмных тайных правителей нашего мира.

По этой причине в нашем мире в прошлом столетии шло повсеместное внедрение демократии - правления Тёмных Сил в правительствах стран, ключевые члены которых подчинялись только Иллюминатам. А параллельно с этим происходил загон стран нашего мира в баснословные кредиты, отказаться от которых было невозможно из-за давления Мирового Правительства на президентов стран нашего мира, поэтому у всех них были огромные долги перед Америкой / Мировым Правительством, а по факту перед Валютным Фондом и Европейским Центральным Банком, которые им подчинялись.

Дважды отказался следовать Плану Развития от Мирового Правительства российский президент Путин в январе 2012 года и в феврале 2016 года. Но сделал он так потому, что за Россией с лета 2012 года стоит Галактическая Федерация Света, а с 2014 года инопланетные контакты России перешли на государственный уровень, поэтому Мировое Правительство не смогло Наказать страну сказавшую ей "нет", ибо инопланетная защита страны была соизмерима с мощью российской армии.

Каким являлось наше общество в прошлом столетии согласно тёмному Плану жизнеустройства от Мирового Правительства...

Основными принципами жизни людей в нашем обществе прошлого века было:

! Ущемление свободы воли человека за счёт навязывания ему низких идеологических моральных принципов - равнодушие, лень, страх, зависть и так далее, через которые внедрялись пороки и грехи - наркотики, секс, чревоугодие (ожирение), алкоголь. Из-за чего растление духовности начиналось с самого раннего детства.

! Ухудшение здоровья людей через товары первой необходимости, которые изготовлялись на химических ингредиентах отравляющих живой организм. В частности, для "убийства" людей Иллюминаты использовали: средства личной гигиены, лекарства, продукты питания и ГМО-продукцию выращенную за счёт химического опрыскивания. В планетарном масштабе шло повсеместное распыление химических элементов: химтрассы (авто / мото транспорт) / химтрейлы (самолёты). А также экологические беды были от химического производства промышленных товаров и продовольственных, выбросы с которых до сих пор распыляются в воздух (лёгкие химические частицы) и сливаются в реки (тяжёлые химические элементы).

Всё это продвигалось во всех странах нашего мира через зомбирование народа посредством киноиндустрии, СМИ и рекламы. Выжить в такой враждебной среде мог только сильнейший: либо самый умный и хитрый, либо самый добрый, ибо за них держались другие люди. Остальные люди умирали сперва морально, потому что не было шансов на светлое будущее, а потом материально из-за химических ядов в лекарствах и продуктах питания, на что уходили все денежные средства каждой семьи. Таким образом План Мирового Правительства по сокращению населения Земли до одного золотого миллиарда неукоснительно выполнялся и выполняется до сих пор, пока люди по инерции ему следуют в своей жизни.

Как жили люди в прошлом веке под влиянием на развитие нашего мира его тайных правителей и их тёмных Планов...

Основные принципы нашего общества в прошлом столетии знали все, где страх, шантаж, подкуп и сила были главными козырями для тех людей, кто с детства хотел достичь власти. У слабых духом людей вообще не было шансов стать чем-то большим уровня раба, поэтому такие люди подстраивались под жизнь более сильных людей, где их покровительство давало им шансы на выживание / существование. По концепции жизнеобеспечения людей согласно тёмному Плану Развития мира от Мирового Правительства, люди уровня раба обязаны были быть лишь донорами денежных средств для реализации тёмных планов Иллюминатов, ибо ни на что другое они не годились по мнению Кабалы.

Вся жизнь людей основывалась на шаблонах жизни в семье и на работе в замкнутом кругу их существования, где времени для духовного саморазвития не предусматривалось, ибо вся жизнь людей развивалась по определённым схемам:

Жизнь людей крутилась вокруг дома-работы / школы-поликлиники / больницы-дачи / курорта. И строилась по стандартам: детский сад-школа-училище / техникум / институт-работа (одна работа на всю жизнь или их было несколько). В этой схеме не было места для духовного развития человека, ибо бытовые дела заполняли собой всё время его бодрствования. И хотя начиналось всё с рождения-свадьбы-юбилея-пенсии, а заканчивалась жизнь людей внуками-смертью, в ней не было места духовному развитию вне цикличности жизненных критериев в семье и на работе, чему люди уделяли слишком много своего времени и сил. А как следствие, людям было некогда думать о том, что неправильного происходит в нашем мире из-за чего страдает каждый человек / семья, и как это всё можно изменить.

К слову сказать, круг общения людей тоже был ограничен: семья-родные-друзья-коллеги-соседи-знакомые / незнакомцы из одного региона их жизни. Общение между ними шло по одним и тем же ограниченным темам: семья-дети / внуки / домашние животные-болезни свои и чужие-работа / учёба-друзья / знакомые-сериалы-отдых / хобби-поверхностная политика.

Люди ведущие беседу вне этих тем никогда не находили отклика среди членов своей семьи, коллег на работе, друзей и соседей. Происходило так потому, что встретить единомышленников в своём кругу было очень трудно, а выйти за его пределы не было возможности в силу того, что человек всегда был привязан к месту: дом / семья или работа.

Причина этому была только одна: Мировому Правительству не нужны были духовно развитые люди, ибо они в один прекрасный момент оспорили бы их тёмную власть над нашим миром, свергнули бы их строй и установили бы свой мировой порядок. Это и происходит Сейчас в нашем мире с 2015 года с подачи России и Китая.

Что происходит в нашем мире с 2012 года...

С 2017 года идёт смена власти над нашим миром, потому что завершилась подготовка к этому событию начавшаяся с 2012 / 2014 года. Уже с 2015 года Россия и Китай предлагают всему миру новый путь развития для всех стран и народов. Это происходит не только в сфере политики и экономики, но и в области медицины и науки через раскрытие тайных технологий. В будущем это приведёт наш мир к прогрессу, а людей к эволюции в планетарном вознесении.

Место тайных правителей нашего мира стало вакантным с 2017 года, поэтому за него Сейчас борются те, кто остался от Девятки неИзвестных членов Мирового Правительства. Но никому из них не суждено занять эту должность, потому что времена правления Сил Тьмы на Земле подошли к концу с началом Дня Сварога в 2012 году.

Новые тайные правители объявят о себе в ближайшие годы, ибо Сейчас можно лишь с Интересом наблюдать за перетягиванием Одеяла Власти внутри Кабалы / хазарской мафии. Последняя доживает последние свои денёчки, усиленно цепляясь за оставшееся влияние над теми странами, которые ещё не вышли из-под её подчинения: Саудовская Аравия, Германия, Израиль, а Италия и Украина под знаком вопроса. Франция, Япония и обе Кореи вот только летом 2017 года вышли из-под гнёта хазарской мафии. На очереди Израиль...

Неразбериха в верхах Мирового Правительства / хазарской мафии помогает Силам Света Земного Альянса в очистке нашего мира от подкупных людей Общества Иллюминатов в правленческом аппарате стран. Ведь без удаления накопившейся Грязи внутри местной власти нельзя идти в светлое будущее нашего мира и человечества, потому что из малого складывается большее - наш новый Светлый мир.

К чему придут наши люди при смене тайных правителей нашего мира...

После Очистки правленческого аппарата всех стран нашего мира от подкупных лиц, которые цепляются за свои места, но ничего не делают для своего народа, людей ждёт процветание, улучшение жизни, перемены - реализация Надежд на Светлое будущее. Новые Правители нашего мира дадут человечеству верное направление его развития в Свете, учитывая Свободный Выбор каждого народа жить так, а не иначе.

Наш мир меняется с 2015 / 2017 года. Уже Сейчас видны первые результаты действий Земного Альянса по Очистке нашего мира от Сил Тьмы и сферы её влияния на развитие людей. Только Сейчас у наших людей появились реальные шансы на жизнь в Светлом будущем без боли и страданий, а в Добре и в духовном развитии. Где в итоге нас всех впереди ждёт жизнь в Золотом Веке нового Светлого мира Рагнарёка на обновлённой планете Малдене.

Майтрея Рагнарёк,

август 2017 год.

http://forum.narada-budda.ru/viewtopic.php?p=5025#p5025