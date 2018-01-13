Открытым текстом 12.01.2018



Одна из новостей недели — чёрные платья, что одели голливудские дамы на церемонии вручения престижнейшего «Золотого глобуса». В знак солидарности с женщинами, подвергнутыми «сексуальным домогательствам».

Страшная эпидемия массовой истерии. Нашлась ли хоть одна актриса в платье другого цвета? Конечно, нет! Такая стала бы воплощением всемирного зла. Её лишили бы ролей, будущего и наград. В мире уже был опыт, когда всех заставляли думать одинаково. А несогласных уничтожали. Это назвали фашизмом. В среду новым фанатикам сказали «нет». На родине женской сексуальности.

Сто видных деятельниц культуры Франции во главе с великой актрисой Катрин Денёв опубликовали протест против кампании борьбы с приставанием к женщинам. По их словам, опасны только попытки применения грубой силы, а открытое выражение желания жизненно необходимо и помогает самооценке объекта желания.

Открытым текстом напоминаю: на Западе уже не первое десятилетие рекламируют всё, что противодействует продолжению и воспитанию новых поколений — от приравнивания однополого сожительства к браку до ханжества, какое и самым оголтелым средневековым протестантам не снилось, под лозунгами защиты женщин. Боюсь, на французских поборниц здравомыслия обрушится поток хорошо разыгранного негодования. А следом за различение мужских и женских качеств под преследование попадут целые поколения и страны, выступающие за норму. За то, что нравиться мужчинам — в природе женщин, а ухаживать за ними — в природе мужчин.

За то, что открытая перед дамой дверь — признак галантности, а не сексизма. Мы, кстати, первые в этом списке. Готовьтесь. В дверь уже стучат женщины обоего пола в чёрных платьях. Настойчиво и жёстко.

В ресторане в Аризоне некто ударил по лицу обвиняемого в сексуальных домогательствах продюсера Харви Максовича Вайнштейна. Когда Вайнштейн собрался уходить, опьяневший мужчина попросил друга начать снимать видео, подошёл к продюсеру и дважды ударил его в лицо — мол, «за то, что он делал с женщинами». Друг нападавшего предложил вызвать полицию, но Вайнштейн отказался и ушёл.

К Вайнштейну и впрямь приставали десятки женщин в надежде на звёздные роли — и потом публично благодарили его за свои «Оскары» и «Золотые глобусы». Кстати, суда над ним не было. Его просто лишили всего и теперь уже безнаказанно бьют. Это — о либеральном фашизме. И о том, что либералы жёстче фашистов времён Второй мировой войны отвергают право мыслить иначе. Кстати, даже у нас истеричные массовки — в том числе феминистки — подхватили бредовую манеру одеваться в знак солидарности или протеста. Вместо того, чтобы, например, помочь больным детям или старикам. Или просто брошенным одиноким людям.

Физически помочь. Ну, там, сумку из магазина донести или купить нужные вещи, накормить бездомных, в конце концов. Куда проще нацепить чёрное платье и обвинить всех мужчин!

Опубликован очередной польский доклад о причине падения самолёта их президента Леха Александра Раймундовича Качинского под Смоленском 10 апреля 2010 года. Мол, в левом крыле случилось подряд три взрыва. Очередное расследование катастрофы, давно изученной вдоль и поперёк всеми мыслимыми и немыслимыми организациями, организовал министр обороны Польши Мацеревич, отправленный 9 января в отставку.

Мацеревич и раньше обвинял русских во всех смертных грехах. Например, в Волынской резне. Той самой, что учинили в польских деревнях бандеровцы. Он называл Россию «самой большой угрозой миру» и бешено требовал, чтобы расследование подвели под нужный результат. Уверен, польским специалистам было нелегко. Ведь тщательное изучение бортовых самописцев и в Межгосударственном авиационном комитете, и у независимых экспертов однозначно доказало: некто надавил на пилотов авторитетом их президента и приказал сажать самолёт, несмотря на протесты российских диспетчеров, прямо в туман.

В таких условиях пилоты не справились с управлением. Машина зацепилась за дерево и рухнула. 7 лет пытались найти признаки взрывов, следы подозрительных веществ — ничего не найдено. Хотя понятно, как тщательно наши западные соседи всё это время изучали малейшие детали.

И вот поди ж ты. Обнаружили. Но самое пикантное — даже не то, что самолёт вылетел из Варшавы (то есть взрывчатку туда могли подсунуть только сами поляки), а то, что несмотря на противоречие здравому смыслу и выводам самых уважаемых международных комиссий «русский след» в падении польского борта впервые будет рассмотрен всерьёз. А любые наши доводы, доказательства, пусть даже очень логичные и неопровержимые, никто не услышит: мол, что ждать от самой угрожающей миру страны. Так что время для своих обвинений министр обороны Польши выбрал точное. Бредни о причастности наших спецслужб звучат в Польше с момента катастрофы — но ещё года три назад сами поляки указывали своим политикантропам на данные официального расследования. Но спустя годы чудовищного заболачивания мозгов здравый смысл заглох. «Русские — зло! Доказательства не нужны!»

Посмотрите хотя бы пять минут западное — а ещё того круче украинское — телевидение. «Русские развязали войну на Украине. Танки московитов противостоят доблестной украинской армии!»

— Простите, а есть доказательства?

— Нет! И не надо!

«Русские хакеры выбрали нам Трампа!»

— Простите, а чем докажете?

— Это очевидно!

Им не нужно ни единого факта. Теперь в список обвинений попал и параноидальный бред о следе КГБ в гибели несчастного президента Качинского. И ведь поверят же!

В мире виртуальной реальности можно провернуть и не такие фокусы, как польская фантазия о наших минах в самолёте президента, вылетевшем из Варшавы. Прошу минуту тишины. Представьте себя сенатором Соединённых Государств Америки — и прислушайтесь! Слышите шорох??? Это русские разведчики и хакеры вмешиваются в выборы в СГА. Нагло, бесцеремонно запускают трясущиеся волосатые немытые руки в избирательные урны и меняют результаты голосования. Следом раздаётся громкий злобный страшный отвратительный смех с русским акцентом. Ещё одна новость недели — обвинение Москвы в фальсификации — внимание! — будущих выборов в Конгресс!

По сведениям «Дэйли Бист», во вторник на закрытой беседе в комитете по международным делам палаты представителей Конгресса посол СГА в РФ Хантсман заявил, что РФ вмешивалась в выборы в СГА в 2016 году, и «серьёзно предупредил: российские силы намерены снова вмешаться в американские выборы в 2018 и 2020 годах, а также в выборы в других странах»:

«Не думаю, что Россия выйдет из игры. Путин, возможно, никогда не был настолько силён».

Запомните этот твит! Гость из будущего предупреждает! Злобные московиты никогда уже не оставят в покое американские выборы. Чиновники СГА будто участвуют в марафоне обвинений Москвы. Наперегонки! Кто быстрее! Один обвиняет нас в фальсификации выборов будущего, а другой — на секундочку, директор ЦРУ — в том, что мы им, оказывается, и ОБАМУ выбирали! Ещё тогда вмешались в демократические процессы!!! И «убили Кенни, сволочи»!

Правда, Помпео не объяснил, выступили мы за Обаму, и в первый свой срок учинившего нам немало пакостей, или против него — за Ромни, открытым текстом назвавшего нашу страну геополитическим врагом номер один. Но кого волнуют такие мелочи! Главное — русские как слон в посудной лавке. Всё вмешиваются и вмешиваются. По всему миру — от Руанды до Канады. Без устали, сменяя друг друга у клавиатур и днём и ночью, злобные хакеры портят демократию по всему миру. Слышите, как стучат по клавишам их грязные пальцы? А вот журналисты ещё недавно уважаемых и серьёзных изданий слышат.

Газета «Вашингтон пост» уверяет, что РФ постоянно пытается воздействовать на выборы и на постсоветском пространстве, и по всему миру, но действует столь неуклюже, что почти никогда не добивается заметных успехов.

Открытым текстом напоминаю: замена реального мира придуманным — одна из форм шизофрении. Сами СГА вмешиваются в выборы по всему миру так часто и открыто, как будто это норма. Но они же — ради «демократии!» А мы — злые гении, антигерои из комиксов — чтобы превратить мир в труху. Давайте попросим наших бойцов невидимого фронта повлиять на выборы. Хоть где-нибудь. Хоть разок! Ведь неохота видеть, как мир прямо на глазах сходит с ума и верит в эту чепуху. Товарищи! Сделайте меня развидеть это!!! Но не судьба…

Источник — http://ren.tv/blog/263971

Источник: vassermans.ru