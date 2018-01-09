Здания, занесенные грунтом. Часть 22
11:51. 9 января 2018 Просмотров - 468 Один комментарий Опубликовал: brahman
Предыдущая часть
1. Древняя римская дорога в Салониках находится в центре современного города. Она была построена в 4 веке нашей эры, ее ширина составляет 7,5 метров. Она была обнаружена во время строительства метро. Удивительно, но ее ответвления совпадают с расположением современных улиц.
2. Оцените уровень современной дороги и древней. Культурные слои не пощадили древние города.
Две тысячи лет назад дорога была главной транспортной артерией города. Она была умощена мраморными плитами. На некоторых плитах сохранились разметки для детских игр, а также следы от повозок. Кроме того, исследователями были найдены фрагменты разных инструментов и ламп, а также основания мраморных колонн.
3.
4. Грунт с включениями из камней. Селевой поток или засыпанный город от извержения вулкана?
Источники:
[Spoiler (click to open)]http://plusclub.net/blog/282-rimskie-dorogi-razbrosannye-po-vsemu-miru?limit=1&start=7
http://magspace.ru/blog/intresting/219549.html
***
Археологи обнаружили в центре Тулы древнее сооружение
5. Во время работ на Крестовоздвиженской площади, в самом начале ул. Металлистов (напротив здания банка) рабочие наткнулись на древнее сооружение. Археологи занялись обследованием места.
Среди остатков деревянного строения были обнаружены остатки изразцов печей, глиняная посуда, столовые приборы и другие предметы обихода древних жителей Тулы. Также группа липецких археологов обнаружила под землей древние погреба (на фото). По одной из версий, обнаруженный комплекс зданий вполне мог быть частью торговых рядов.
Это не занесенное строение. Об этом говорит черный гумусовый слой вокруг слоев кладки. И сами культурные слои (в ролике перечислены). Однородных глинистых масс нет. Привел как пример, что не все найденное под землей может относится к этой теме.
Источник
Но здесь же, в В Туле при строительстве дороги обнаружили еще что-то древнее:
6. В Пролетарском районе Тулы рядом с новостройками на ул. Хворостухина появится новая автомобильная дорога. Магистраль соединит ул. Бондаренко и ул. Кирова.
7. Древняя кладка под слоями глины
8.
9.
10. Найдено уже более 160 древних объектов, 400 индивидуальных и больше тысячи массовых находок.
Источники:
[Spoiler (click to open)]https://myslo.ru/news/tula/2017-09-22-v-tule-pri-stroitel-stve-dorogi-obnaruzhili-drevnee-poselenie/
https://vk.com/album-63551195_249984340
Тульский Кремль
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Источник
Сам фильм автора этого ролика с подробными наблюдениями (и даже опытом) можно посмотреть здесь
***
Пыльные бури в США и Канаде 1930-1936 гг.
Как аналогия процесса, приведшего к занесению старых строений:
18.
19.
20.
21. Последствия
22.
Источник
***
Подтверждение к версии мощных пылевых бурь. Черные слои прослеживаются даже во льдах Арктики:
И судя по этому видео – первые лица в курсе произошедших ранее событий.
23. Похолодания в историческое время. Не исключено, что они связаны с мощными извержениями вулканов, масштабными пылевыми бурями или еще чем-то.
***
Дважды надстроенный дом
Многие сомневаются в том, что древние, разрушенные дома, погребенные под грунтом, глиной, могли в наше время использовать как фундаменты для строительства многоэтажных домов. Вот наглядный пример:
24. В Москве по адресу Вишняковский пер., 23 расположен удивительный дом. На первый взгляд — ничего особенного, типичная сталинка, разве что немного выше обычного. А на самом деле эта «сталинка» на треть является подлинной усадьбой Лукутиных, построенной аж в XVIII веке! Здание в 1912 г. было надстроено дополнительным этажом, а в 1930-х — ещё двумя.
25. Но строители решили не останавливаться на достигнутом, и в конце 80-х широким жестом добавили ещё три. А поскольку при этом по нормативам зданию уже требовался лифт, его оборудование разместили… правильно, на дополнительном техническом этаже. Итого за двести лет три этажа оригинальной усадьбы «разогнали» до девяти с половиной. Скорее всего, это единственный в Москве жилой дом, который постоянно рос в высоту с позапозапрошлого до конца прошлого столетия. Но больше всего меня удивляет то, насколько прочной оказалась исходная усадьба.
Источник
Так что, многие сталинки могут быть тоже такими – воздвигнутых на первоначально построенных особняках 18в.
***
Засыпанная Москва. Церковь всех Святых на на Кулишках. Китай город
26. Упоминается в русских летописях под 1365 годом. Церковь была полностью перестроена в камне в 1488 году и затем вновь в стиле московского барокко в 1687—1689 годах.
27. Процесс остекления.
28.
29.
30.
Источник
31.
Комментарий доктора д.г.-м.н., профессора кафедры инженерной геологии РГГРУ Е.М. Пашкина по проведению II этапа реставрационных работ Храма Всех Святых на Кулишках:
В течение почти трех столетий первый этаж памятника находился ниже существующей земной поверхности в постоянном взаимодействии с грунтами, грунтовыми водами, динамическими нагрузками, промораживанием, увлажнением и т.п. Режим крайне неблагоприятный, более того он коснулся той части нижнего яруса здания, которое вообще не предназначено для взаимодействия с грунтами.
В процессе проведения работ первого этапа при подведении новых фундаментов в стенах над фундаментами были выявлены каналы круглого сечения. Эти каналы образовались от сгнивших деревянных конструкций, вложенных в процессе строительства. В них сейчас сформировался торфянистый грунт, обладающий очень высокой влажностью, достигающий почти 300% (!).
Читать дальше…
Здесь официальное объяснение этой картины закопанности храма. Но мое мнение – это бред и натягивание фактов для обывателей для объяснения картины. Храм заносило глиной (возможно, сначала пылевыми бурями), и его никто не откапывал.
Как реконструкторы могут произносить информацию про просадку и эрозию грунтов и сами себе не задавать вопрос: как?
Мнение реставраторов – это строение и другие, опускались в грунт, просаживались. Но почему не треснули стены? Равномерной просадки не будет. Почему это невозможно – разбиралось в предыдущих частях.
А здесь они же говорят, что храм занесен геологическими процессами
***
***
И в заключении, рекомендую посмотреть видео с подробными описаниями наблюдений от Артема Войтенкова (канал Познавательное ТВ), снятое в Казани:
***
Рекомендую группы с интересной информацией по темам загадок истории:
protohistory
tart_aria
sibved24
1. Древняя римская дорога в Салониках находится в центре современного города. Она была построена в 4 веке нашей эры, ее ширина составляет 7,5 метров. Она была обнаружена во время строительства метро. Удивительно, но ее ответвления совпадают с расположением современных улиц.
2. Оцените уровень современной дороги и древней. Культурные слои не пощадили древние города.
Две тысячи лет назад дорога была главной транспортной артерией города. Она была умощена мраморными плитами. На некоторых плитах сохранились разметки для детских игр, а также следы от повозок. Кроме того, исследователями были найдены фрагменты разных инструментов и ламп, а также основания мраморных колонн.
3.
4. Грунт с включениями из камней. Селевой поток или засыпанный город от извержения вулкана?
Источники:
[Spoiler (click to open)]http://plusclub.net/blog/282-rimskie-dorogi-razbrosannye-po-vsemu-miru?limit=1&start=7
http://magspace.ru/blog/intresting/219549.html
***
Археологи обнаружили в центре Тулы древнее сооружение
5. Во время работ на Крестовоздвиженской площади, в самом начале ул. Металлистов (напротив здания банка) рабочие наткнулись на древнее сооружение. Археологи занялись обследованием места.
Среди остатков деревянного строения были обнаружены остатки изразцов печей, глиняная посуда, столовые приборы и другие предметы обихода древних жителей Тулы. Также группа липецких археологов обнаружила под землей древние погреба (на фото). По одной из версий, обнаруженный комплекс зданий вполне мог быть частью торговых рядов.
Это не занесенное строение. Об этом говорит черный гумусовый слой вокруг слоев кладки. И сами культурные слои (в ролике перечислены). Однородных глинистых масс нет. Привел как пример, что не все найденное под землей может относится к этой теме.
Источник
Но здесь же, в В Туле при строительстве дороги обнаружили еще что-то древнее:
6. В Пролетарском районе Тулы рядом с новостройками на ул. Хворостухина появится новая автомобильная дорога. Магистраль соединит ул. Бондаренко и ул. Кирова.
7. Древняя кладка под слоями глины
8.
9.
10. Найдено уже более 160 древних объектов, 400 индивидуальных и больше тысячи массовых находок.
Источники:
[Spoiler (click to open)]https://myslo.ru/news/tula/2017-09-22-v-tule-pri-stroitel-stve-dorogi-obnaruzhili-drevnee-poselenie/
https://vk.com/album-63551195_249984340
Тульский Кремль
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Источник
Сам фильм автора этого ролика с подробными наблюдениями (и даже опытом) можно посмотреть здесь
***
Пыльные бури в США и Канаде 1930-1936 гг.
Как аналогия процесса, приведшего к занесению старых строений:
18.
19.
20.
21. Последствия
22.
Источник
***
Подтверждение к версии мощных пылевых бурь. Черные слои прослеживаются даже во льдах Арктики:
И судя по этому видео – первые лица в курсе произошедших ранее событий.
23. Похолодания в историческое время. Не исключено, что они связаны с мощными извержениями вулканов, масштабными пылевыми бурями или еще чем-то.
***
Дважды надстроенный дом
Многие сомневаются в том, что древние, разрушенные дома, погребенные под грунтом, глиной, могли в наше время использовать как фундаменты для строительства многоэтажных домов. Вот наглядный пример:
24. В Москве по адресу Вишняковский пер., 23 расположен удивительный дом. На первый взгляд — ничего особенного, типичная сталинка, разве что немного выше обычного. А на самом деле эта «сталинка» на треть является подлинной усадьбой Лукутиных, построенной аж в XVIII веке! Здание в 1912 г. было надстроено дополнительным этажом, а в 1930-х — ещё двумя.
25. Но строители решили не останавливаться на достигнутом, и в конце 80-х широким жестом добавили ещё три. А поскольку при этом по нормативам зданию уже требовался лифт, его оборудование разместили… правильно, на дополнительном техническом этаже. Итого за двести лет три этажа оригинальной усадьбы «разогнали» до девяти с половиной. Скорее всего, это единственный в Москве жилой дом, который постоянно рос в высоту с позапозапрошлого до конца прошлого столетия. Но больше всего меня удивляет то, насколько прочной оказалась исходная усадьба.
Источник
Так что, многие сталинки могут быть тоже такими – воздвигнутых на первоначально построенных особняках 18в.
***
Засыпанная Москва. Церковь всех Святых на на Кулишках. Китай город
26. Упоминается в русских летописях под 1365 годом. Церковь была полностью перестроена в камне в 1488 году и затем вновь в стиле московского барокко в 1687—1689 годах.
27. Процесс остекления.
28.
29.
30.
Источник
31.
Комментарий доктора д.г.-м.н., профессора кафедры инженерной геологии РГГРУ Е.М. Пашкина по проведению II этапа реставрационных работ Храма Всех Святых на Кулишках:
В течение почти трех столетий первый этаж памятника находился ниже существующей земной поверхности в постоянном взаимодействии с грунтами, грунтовыми водами, динамическими нагрузками, промораживанием, увлажнением и т.п. Режим крайне неблагоприятный, более того он коснулся той части нижнего яруса здания, которое вообще не предназначено для взаимодействия с грунтами.
В процессе проведения работ первого этапа при подведении новых фундаментов в стенах над фундаментами были выявлены каналы круглого сечения. Эти каналы образовались от сгнивших деревянных конструкций, вложенных в процессе строительства. В них сейчас сформировался торфянистый грунт, обладающий очень высокой влажностью, достигающий почти 300% (!).
Читать дальше…
Здесь официальное объяснение этой картины закопанности храма. Но мое мнение – это бред и натягивание фактов для обывателей для объяснения картины. Храм заносило глиной (возможно, сначала пылевыми бурями), и его никто не откапывал.
Как реконструкторы могут произносить информацию про просадку и эрозию грунтов и сами себе не задавать вопрос: как?
Мнение реставраторов – это строение и другие, опускались в грунт, просаживались. Но почему не треснули стены? Равномерной просадки не будет. Почему это невозможно – разбиралось в предыдущих частях.
А здесь они же говорят, что храм занесен геологическими процессами
***
***
И в заключении, рекомендую посмотреть видео с подробными описаниями наблюдений от Артема Войтенкова (канал Познавательное ТВ), снятое в Казани:
***
Рекомендую группы с интересной информацией по темам загадок истории:
protohistory
tart_aria
sibved24
Источник: sibved.livejournal.com
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Может поэтому наше школьное образование сделано на зубрёшке, что бы лишних вопросов ни у кого небыло.