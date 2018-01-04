Повышение пенсионного возраста в России

Глава Пенсионного фонда назвал три уровня преобразований

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов прокомментировал ожидаемое повышение пенсионного возраста в стране. Он высказал мнение, что благоприятной в данной ситуации станет стимуляция развития других форм пенсионных систем в России, таких как, например, корпоративная и добровольная. Дроздов рассказал, что российская пенсионная система будет развиваться одновременно на трех уровнях, назвал их и рассказал о преобразованиях.

ПО словам главы ПФР, первым уровнем является обязательный государственный, который на данный момент уже затронули преобразования. В частности, увеличилось количество лет, необходимых для того, чтобы страховая пенсия могла быть назначена. Рост также коснулся минимального количества баллов, которые для этого требуются.

Ко второму уровню он отнес развитие корпоративных систем. Дроздов рассказал о нормах в законодательстве для стимулирования их совершенствования. Это будет полезным для тех, чья работа сопряжена с вредными и опасными условиями.

Добровольную пенсионную систему глава ПФР называет третьим уровнем. К нему относятся компании, входящие в топливно-энергетический комплекс России, а также предприятия сферы транспорта, финансов, которые также нуждаются к стимуляции.

Правительство отвечает за состояние этих трех направлений, ответственность за первое из них лежит именно на Пенсионном фонде. На это указал Дроздов, отмечая, что государственная система нуждается не в реформировании, а в совершенствовании