Андрей Девятов. ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ СИНИЕ НОЧИ

АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ – ИНСТИТУТ НЕБОПОЛИТИКИ

К 100-летию начала Гражданской войны в России 1918-1922гг.

2018 год наша страна встретила в обстановке смены символов на экранах государственного телевидения. Вместо «синей ночи» либерализма у кремлевской стены лидер впервые обратился к народу на фоне кремлевского дворца в золотых лучах зари перемен.

А в речи по-сталински к «дорогим друзьям» (а не к «уважаемым гражданам России», «дорогим россиянам», «соотечественникам», «коллегам») мощно прозвучала тема «ожидания важных перемен» и пожелания процветания, впервые: «Великой России» (а не как прежде: «свободной и демократической России»).

Смена цвета на заднике выступлений Путина В.В. с синего на красновато-золотой началась с большой пресс-конференции 2017г.

Так было Так стало

Вслед за сменой цвета фона выступлений фокус внимания постепенно смещается с масонского (привезенного Петром IВеликим западником) «триколора» и византийского (лукавые греки) двуглавого орла на сталинские красные Кремлевские звезды.

Темная ночь под «триколором»

Заря перемен уже и под красной звездой

С Новым 2018 годом в ТВ обращении 31.12.17 народы России впервые «тандемом» поздравили как президент, так и премьер. При этом президент РФ пожелал каждой семье «перемен к лучшему», а премьер подытожил: «Пусть всё будет хорошо!» (как уже есть).

красный цвет галстука на фоне перспективы и синий цвет галстука на фоне камина

Символы цвета, числа, тона, фигуры – это то, что соединяет, тогда как слово с противоположным смыслом – Диавол – это то, что разъединяет. Поэтому война символов – это ни что иное, как война смыслов в гражданской войне нового гибридного типа, начавшейся в России на волне 100-летия Русской революции.

Если же базовые смыслы назвать своими именами, то речь идет о реванше «большевиков-ленинцев наших дней» над либералами.

Война смыслов за захват будущего ленинцами имеет два фронта: внутри-гражданский и внешний, в масштабе глобализма.

Внешний фронт давит на внутренний фронт непреодолимой силой мирового финансового кризиса. В свою очередь, мировой кризис имеет двухконтурную основу, связанную с зеркальной схемой залогов международных расчетов и инвестиционных рисков в открытой и теневой экономике.

Так, «нули» учетных записей богатства на оффшорных счетах вне оборота мировой торговли на деле выступают скрытым залогом надежности возврата кредитов с прибылью под наркотрафик, незаконный оборот оружия, нелегальную миграцию и прочие темные сделки международных преступников, террористов и покрывающих их коррупционеров.

Поэтому объявленное на февраль 2018г. в США и Британии замораживание с конфискацией десятков триллионов этих нулей как “криминальных финансов” запустит обвал мировой валютной системы Уолл-стрита на основе нефтедоллара. Ибо исчезновение залога под оборот наркотиков неминуемо зеркально отразится на инвестиционных рисках в видимой части международных расчетов.

Ответственность за крах планировщик от Сынов Завета повесит на криминальные финансы российского происхождения. Тогда-то и наступит «момент истины» для экономики нефтерубля со сменой либералов в правительстве РФ на «большевиков-ленинцев». Все это весьма вероятно будет приурочено ко Дню Парижской Коммуны – 18.03.18 – дню выборов президента РФ.

Для китайских «Драконов» (белого и золотого) удар по теневым финансам оффшоров будет исполнением китайской мечты в части отмщения европейским нациям за «столетие позора» от поражения в опиумных войнах середины XIXвека. А для «большевиков-ленинцев наших дней» в России станет поворотом политики страны от преклонения перед западом к опоре на восток.

Вперед заре навстречу, навстречу Царству Правды!

По поручению Московской концептуальной группы небополитиков

произвел

Андрей Девятов No589 от 02.01.18