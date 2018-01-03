Андрей Девятов. ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ СИНИЕ НОЧИ
АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ – ИНСТИТУТ НЕБОПОЛИТИКИ
К 100-летию начала Гражданской войны в России 1918-1922гг.
2018 год наша страна встретила в обстановке смены символов на экранах государственного телевидения. Вместо «синей ночи» либерализма у кремлевской стены лидер впервые обратился к народу на фоне кремлевского дворца в золотых лучах зари перемен.
А в речи по-сталински к «дорогим друзьям» (а не к «уважаемым гражданам России», «дорогим россиянам», «соотечественникам», «коллегам») мощно прозвучала тема «ожидания важных перемен» и пожелания процветания, впервые: «Великой России» (а не как прежде: «свободной и демократической России»).
Смена цвета на заднике выступлений Путина В.В. с синего на красновато-золотой началась с большой пресс-конференции 2017г.
Так было Так стало
Вслед за сменой цвета фона выступлений фокус внимания постепенно смещается с масонского (привезенного Петром IВеликим западником) «триколора» и византийского (лукавые греки) двуглавого орла на сталинские красные Кремлевские звезды.
Темная ночь под «триколором»
Заря перемен уже и под красной звездой
С Новым 2018 годом в ТВ обращении 31.12.17 народы России впервые «тандемом» поздравили как президент, так и премьер. При этом президент РФ пожелал каждой семье «перемен к лучшему», а премьер подытожил: «Пусть всё будет хорошо!» (как уже есть).
красный цвет галстука на фоне перспективы и синий цвет галстука на фоне камина
Символы цвета, числа, тона, фигуры – это то, что соединяет, тогда как слово с противоположным смыслом – Диавол – это то, что разъединяет. Поэтому война символов – это ни что иное, как война смыслов в гражданской войне нового гибридного типа, начавшейся в России на волне 100-летия Русской революции.
Если же базовые смыслы назвать своими именами, то речь идет о реванше «большевиков-ленинцев наших дней» над либералами.
Война смыслов за захват будущего ленинцами имеет два фронта: внутри-гражданский и внешний, в масштабе глобализма.
Внешний фронт давит на внутренний фронт непреодолимой силой мирового финансового кризиса. В свою очередь, мировой кризис имеет двухконтурную основу, связанную с зеркальной схемой залогов международных расчетов и инвестиционных рисков в открытой и теневой экономике.
Так, «нули» учетных записей богатства на оффшорных счетах вне оборота мировой торговли на деле выступают скрытым залогом надежности возврата кредитов с прибылью под наркотрафик, незаконный оборот оружия, нелегальную миграцию и прочие темные сделки международных преступников, террористов и покрывающих их коррупционеров.
Поэтому объявленное на февраль 2018г. в США и Британии замораживание с конфискацией десятков триллионов этих нулей как “криминальных финансов” запустит обвал мировой валютной системы Уолл-стрита на основе нефтедоллара. Ибо исчезновение залога под оборот наркотиков неминуемо зеркально отразится на инвестиционных рисках в видимой части международных расчетов.
Ответственность за крах планировщик от Сынов Завета повесит на криминальные финансы российского происхождения. Тогда-то и наступит «момент истины» для экономики нефтерубля со сменой либералов в правительстве РФ на «большевиков-ленинцев». Все это весьма вероятно будет приурочено ко Дню Парижской Коммуны – 18.03.18 – дню выборов президента РФ.
Для китайских «Драконов» (белого и золотого) удар по теневым финансам оффшоров будет исполнением китайской мечты в части отмщения европейским нациям за «столетие позора» от поражения в опиумных войнах середины XIXвека. А для «большевиков-ленинцев наших дней» в России станет поворотом политики страны от преклонения перед западом к опоре на восток.
Вперед заре навстречу, навстречу Царству Правды!
По поручению Московской концептуальной группы небополитиков
произвел
Андрей Девятов No589 от 02.01.18
Источник: pravosudija.net
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Шизофрени́я — психическое расстройство, связанное с распадом процессов мышления и эмоциональных реакций. Шизофренические расстройства в целом отличаются характерными фундаментальными расстройствами мышления и восприятия, а также неадекватным или сниженным аффектом. Наиболее частыми проявлениями болезни являются слуховые галлюцинации, параноидный или фантастический бред либо дезорганизованность речи и мышления на фоне значительной социальной дисфункции и нарушения работоспособности.
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Мафиозные группировки, захватившие власть, на Украине тоже перекрашиваются под модные цвета.
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Нас просто дурят символами… Или они тупые, или нас таковыми стараются сделать… Показывают красную звезду над кремлёвской башней… Но ведь это – звезда соломона… Почему она над русским городом? А рядом, у Александровского сада, – фасции – символ фашизма… Где жидовские вопли о фашистском символе, почему они ничего не орут об этом?
Жидовской наглости просто нет предела… Они в открытую занимаются плагиатом… Про миллион роз уже все знают, а вот про взвившиеся костры – мало кто слышал… Известный советским пионерам гимн “Взвейтесь кострами, синие ночи” – тоже музыкальный плагиат с произведения немецких авторов.
И уж совсем кощунственна кража песни, написанной перед Первой Мировой “Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, с немецкой силой тёмною, с ТЕВТОНСКОЮ ордой”…
Песня «Вставай страна огромная… » была написана в царской России в 1916 году во время 1 мировой войны ( тогда она называлась Великая Отечественная 1914 года) для подъема на борьбу “с тевтонской силой грозною” Александром Боде. 24 июня 1941 года, уже после начала Второй Мировой Войны, Лебедев-Кумач, подписавшись собственным именем и не упоминая Боде, опубликовал этот текст в центральных московских газетах «Известия» и «Красная Звезда» , изменив лишь несколько слов. Текст Боде выглядел так:
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С германской силой тёмною,
С тевтонскою ордой.
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,
Идёт война народная,
Священная война
Пойдём ломить всей силою,
Всем сердцем, всей душой
За землю нашу милую,
За русский край родной.
Не смеют крылья чёрные
Над родиной летать,
Поля её просторные
Не смеет враг топтать!
Гнилой тевтонской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отрепью человечества
Сколотим крепкий гроб.
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Вячеслав, описывая плагиат, вы абсолютно правы, но к символам относитесь наплевательски, потому что не понимаете, что именно символы правят миром! Именно потому, что символы правят миром и стоят рядом, у Александровского сада, символы фашизма!
Если бы вы хотя-бы чуточку разбирались в символах, вы бы не задавались бы сим вопросом!
Вы мне давеча задали столько галиматьи не по теме, что мне хочется вам тоже отплатить той же монетой:
1. Чем отличается звезда стихий Мидгард-Земли от маген Шломо?
2. Чем отличается звезда Велеса от маген Давид?
Ответы предъявите себе! Мне они не нужны, ибо если ответ будет верный, то вы враг, если нет, то вы не умный человек, но если вы не знаете и потрудитесь найти, то я буду искренне радоваться за вас, ибо вы в поиске, а тот кто ищет, тот всегда найдет!