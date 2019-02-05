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Небополитика и Евразийство. Андрей Девятов

19:30. 5 февраля 2019 Просмотров - 76 Нет комментариев Опубликовал:

Кризис Запада и новый путь России

Андрей Девятов на Ассамблее народов Евразии рассуждает о небополитике и Концепции Белой Орды, которая была провозглашена Школой Здравого Смысла. Как мировой кризис влияет на главных игроков геополитической арены? Почему Запад не знает, как выходить из кризиса, а китайцы знают? В чём заключается удел России и как она может его реализовать? Почему Россия должна признать себя Востоком? Как Китай планирует стать выгодополучателем в Третьей мировой войне гибридного типа? Как нам устраниться из этой войны?

В чём сила и особенности коммунизма по-китайски? На чём основана китайская политическая дисциплина? Как нам строить взаимоотношения с Китаем? Читайте в книге:

Некоронованные короли красного Китая. Кланы и политические группировки КНР (2-е издание, исправленное и дополненное), Вавилов Николай Николаевич

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Школа Здравого Смысла ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/nebopolitika-i-evraziystvo-andrey-devyatov

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