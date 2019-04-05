О визите Путина в Китай. Андрей Девятов

Концептуал СМИ Культура как основа целеполагания

Андрей Девятов о мировом кризисе и о том, как из него выходит Китай. С какой инициативой должен выступить Путин в Китае? Какую роль в процессе объединения народов играет культура? Почему она выше экономики? Каким странам Россия сможет быть наставником? Как нам отмежеваться от Запада и достичь концептуальной независимости?



Как нами управляют? Почему люди следуют за ложными концепциями? В чём сила и особенности государственного устройства в Китае? Как протекает глобализация по-китайски? Читайте в книгах:



Некоронованные короли красного Китая. Кланы и политические группировки КНР (2-е издание, исправленное и дополненное), Вавилов Николай Николаевич

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

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