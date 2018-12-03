Падение Третьего Рима. Андрей Девятов

Концептуал СМИ Перемены в треугольнике Китай-Россия-США произойдут уже в 2019 году

Андрей Девятов о том, какие кардинальные перемены происходят в мире. Почему от США мы должны обратиться к Китаю? Как работает идея глобализации по-китайски? Как образовалась республика Крым? Для чего нужна была недавняя провокация в Чёрном море? Кому для перехода в новый валютный мир нужна война? Зачем Китай превращают в электронную Хазарию? Кому выгодна цифровая экономика? Кто будет выгодополучателем в Третьей мировой гибридной войне? Можно ли обуздать Китай? Как России возглавить Третью Орду?



В чём сила и особенности коммунизма по-китайски? На чём основана китайская политическая дисциплина? Как нам строить взаимоотношения с Китаем? Читайте в книге:



Некоронованные короли красного Китая. Кланы и политические группировки КНР (2-е издание, исправленное и дополненное), Вавилов Николай Николаевич

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