Падение Третьего Рима. Андрей Девятов
Перемены в треугольнике Китай-Россия-США произойдут уже в 2019 году
Андрей Девятов о том, какие кардинальные перемены происходят в мире. Почему от США мы должны обратиться к Китаю? Как работает идея глобализации по-китайски? Как образовалась республика Крым? Для чего нужна была недавняя провокация в Чёрном море? Кому для перехода в новый валютный мир нужна война? Зачем Китай превращают в электронную Хазарию? Кому выгодна цифровая экономика? Кто будет выгодополучателем в Третьей мировой гибридной войне? Можно ли обуздать Китай? Как России возглавить Третью Орду?
В чём сила и особенности коммунизма по-китайски? На чём основана китайская политическая дисциплина? Как нам строить взаимоотношения с Китаем? Читайте в книге:
Некоронованные короли красного Китая. Кланы и политические группировки КНР (2-е издание, исправленное и дополненное), Вавилов Николай Николаевич==========================================================================
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Степанычу из нового от Гваськова-Девятова…””То, что на уровне тактики выглядит как провокация, в масштабе глобализма выступает стратегической ловушкой, куда либеральная Россия попала обстоятельствами непреодолимой силы: инцидент с проходом бронекатеров Украины через Керченский пролив начался рано утром 25.11.18, а закончился ночью стрельбой на поражение, абордажем и тремя ранеными украинскими моряками. При этом Москва продемонстрировала управленческий ступор и решение на захват катеров принял командир российского сторожевика.
Сенат США расценил этот инцидент в проливе как «агрессию России», а Украина в областях, граничащих с РФ и на юге страны, с 28.11.18 ввела военное положение. Либеральные СМИ причину происходящего видят в президентских выборах на Украине в марте 2019 года. Тогда как стратегический смысл «засады с катерами» связан с начавшимся исходом евреев из государства Израиль в «Новую Хазарию» – пять областей юга Украины, примыкающих к Республике Крым. По заявлению нового посла Израиля в Украине (в сане раввина) за год туда прибыло 245 000 евреев-переселенцев.
30.10.18 Азовскому инциденту предшествовал инцидент с затоплением на судоремонтном заводе в Мурманске плавучего дока ПД-50, из которого чудом удалось вывести, находившийся в доке на ремонте авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».
17.10.18 в Керчи произошло нападение на колледж, где в результате взрывов и стрельбы погиб 21 и пострадало 67 человек.
17.09.18 в Сирии средствами ПВО Дамаска был сбит самолет-разведчик ИЛ-20 ВКС РФ. Экипаж в составе 15 человек погиб.
14.09.18 РПЦ заявила фактически о «разрыве дипломатических отношений» с Константинопольским патриархатом из-за вопроса об автокефалии (независимости) Украинской православной церкви….””
“…Таким образом, Президент РФ Путин В.В. в обстоятельствах форс-мажора Третьей Мировой войны к исходу 2018 года оказался перед лукавым выбором: либо мобилизация и полномасштабная война оружия на Западе и в Центральной Азии, либо гибридная капитуляция перед Западом в форме дипломатической победы.
Дипломатическая победа на Востоке может выглядеть как долгожданное заключение мирного договора с Японией (так будет решен вопрос островов Южно-Курильской гряды). А на Западе в «нормандском формате» будет закреплен статус южных областей Украины как Еврейской автономии («Новой Хазарии» с опорой на Республику Крым).(уже переехало 245 тысяч этих вонючих порхатых) В Центральной Азии дипломатической победой под лозунгом Евразийской интеграции может стать переход под полную китайскую опеку стран Экономического пояса Нового Шелкового Пути. Прежде всего, это будет Казахстан с его новым международным финансовым центром в Астане….”””
П.С. мне страшно ,эти жиды все решили и вслух кричат про капитуляцию,а Жирик пророчит в июне 2019г новую войну,все призывают сдаться.Это же висит в воздухе напряжение.