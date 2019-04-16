Иероглифический код. Андрей Девятов

Концептуал СМИ Китаец мыслит деревьями с кроной, а европеец – телеграфными столбами

Военный китаевед, полковник ГРУ ГШ Советской Армии Андрей Девятов о том, что такое иероглиф. Чем он отличается от буквы, числа или музыки? Почему мышление китайца нельзя сравнивать с европейским? В чём проявляется восточный символизм? Правда ли, что у западных людей развита логика, а у китайцев – хитрость?



В чём сила и особенности китайской идеологии? Как нам строить взаимоотношения с Китаем? Читайте в книге:

Некоронованные короли красного Китая. Кланы и политические группировки КНР (2-е издание, исправленное и дополненное), Вавилов Николай Николаевич

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