Открытым текстом 29.12.2017



Нас ждет год цирковых номеров США



Киевские террористы набивают себе цену

Черчилль сказал: «Политик должен предсказать, что случится через неделю, месяц, год, а потом убедительно объяснить, почему не случилось». Рискну предсказать, что вырастет в будущем году из корней, замеченных в нынешнем. Итак, мои прогнозы событий предстоящего 2018 года. Как говорится, запомните этот текст.

Американская эквилибристика

Самые скандальные новости весь год приходят из Соединенных Государств Америки. Президента обвиняют во всех смертных и бессмертных грехах.

По данным нескольких опросов, президент Трамп установил антирекорд — ему доверяет менее трети американцев. Всем его предшественникам на первом году службы доверяло куда больше сограждан. Влиятельные политики, включая парламентариев, предрекают ему отстранение от должности.

Открытым текстом предполагаю: в 2018 году импичмента Трампа не будет. В ноябре в Америке парламентские выборы. А если Трампа отставят, его партия гарантированно провалится на выборах. Так что нас ждет как минимум год американской внешнеполитической эквилибристики. Цирковых номеров и безуспешных попыток Трампа наконец принимать самостоятельные решения.

После каждого запуска ракеты из КНДР весь 2017 год американский президент обещал Пхеньяну военное вмешательство США. Но дальше угроз и показательных учений у берегов Кореи дело не пошло.

Открытым текстом напомню анекдот о любимцах СГА — киевских террористах:

— Почему вы стреляете по Донбассу?

— Потому что там армия РФ.

— А почему же вы не стреляете по Крыму?

— Потому что там действительно армия РФ.

Полтора десятилетия назад СГА разгромили Ирак под предлогом наличия у того оружия массового поражения — потому что знали: кр-р-ровавый тир-р-ран Саддам Хусейнович Тикрити все подобные запасы уничтожил. А вот КНДР действительно обзавелась оружием, способным поразить не только её соседей, но и сами СГА. Так что мой прогноз: в 2018-м войны на Корейском полуострове не будет! Хотя кричать «держите меня семеро, а то я за себя не ручаюсь» не прекратят.

Донбасс не сгорит

Зато террористов, захвативших юго-запад Руси в феврале четырнадцатого года, СГА старательно натравливают на тех, кто перед ними не склонился.

Полпроцента оборонного бюджета СГА на восемнадцатый год — триста пятьдесят миллионов долларов — выделено на военную помощь Украине. Разрешена продажа ей особо мощного пехотного оружия — от крупнокалиберных снайперских винтовок до противотанковых ракет «Джавелин».

Еще один вопрос, который интересует всех: решится ли Украина на блицкриг в Донбассе. Киев обещает: в 2018-м мятежные регионы будут силой возвращены под антирусскую власть. Но мой прогноз — не сунутся! Ресурсы ополчения и промышленности Донбасса достаточны, чтобы маленькой победоносной войны у Киева не получилось. А выборы на подконтрольных Киеву землях состоятся только в двадцатом году.

Слишком рискованно сейчас лезть в крупномасштабную войну Порошенко с рейтингом и без того ниже плинтуса. Очередной котел, и никаких фальсификаций не хватит, чтобы снова наполнить Верховный совет боевиками, а в президентское кресло засунуть пьяного олигарха. Хотя в нынешней киевской политике все выглядят не пьяными, а под несколько более опасным допингом.

Михо-майдан

Бывший президент Грузии Саакашвили организовал регулярные выступления по нескольку тысяч человек под лозунгом свержения коррупционеров во главе с Порошенко и обещает победить в наступающем году.

Открытым текстом напомню: Саакашвили поддерживают бывший главный рейдер всея Украины Коломойский и его помощница по политической части бывший премьер Украины Григян — по мужу Тимошенко. Оба — чемпионы по части коррупции и госпереворотов. В Киеве зреет новый Майдан. Мой прогноз на 2018-й: протесты в Киеве будут нарастать, но очередной революции «гнидности» не случится. Если кто и поменяет верхушку киевских террористов, так американцы, чтобы сохранить остатки своей репутации. Но пока не найден новый лидер Украины, этого не случится, Тимошенко и Саакашвили ничего от СГА не светит: в деловой логике Трампа они актив еще токсичнее Порошенко.

Места, где можно повоевать

Правда, есть немало мест, где СГА выгодны все новые войны. И есть места, где войны могут начаться даже без разрешения СГА. Настало время ответить на вопрос, какие конфликты и войны возможны в будущем году.

За время боевых действий в Ираке и Сирии курды там добились фактической автономии. Теперь они обсуждают возможность воссоединения своих земель, в том числе в Иране и Турции.

Открытым текстом считаю: после войны с ИГИЛ зреет настоящая турецко-курдская война.

Нефть подрастет

Обвал нефтяного рынка в последние годы породил в Венесуэле такой экономический кризис, что сторонников и противников политики Чавеса, продолженной Мадуро, практически поровну. СГА поддерживают оппозицию. Еще одна горячая точка 2018 года — Каракас. Поджечь Латинскую Америку, такую непокорную, под предлогом развития демократии, конечно, вполне по-американски. Правда, Роснефть предложила Венесуэле контракты на шесть миллиардов долларов. Это заткнет дырки в бюджете, и нефть уже дорожает. Попробую предположить, увеличится ли цена углеводородов в будущем году. Стоимость нефти, при которой ее выгодно добывать сланцевым способом, — 60 долларов за баррель. Нефть уже дороже — но по такой цене выгодно разрабатывать лишь очень немногие сланцевые месторождения, так что на рынок они вряд ли повлияют.

А теперь мой прогноз для тех, кто жалеет, что ничего не понимает в криптовалютах, растущих в цене как на дрожжах.

В нынешнем году биткоин дорожал до 21 000 долларов, потом свалился до 12 000, сейчас снова растет. Общая цена всех уже сгенерированных биткоинов превышала 300 миллиардов.

Не буду перечислять все достоинства и недостатки разных способов цифрового взаиморасчета. Но открытым текстом предупреждаю: биткоин хотя и может еще подорожать, но как раз для торговых расчетов неудобен — он подходит только для биржевых игр. Если создатели биткоина не найдут способа для того, чтобы им можно было рассчитываться в магазинах, его курс может обвалиться до ноля. Но мой прогноз – обратный. За крипотовалютами будущее. Кстати, экономисты в России об этом знают.

Бензоколонка с ракетами

Многие эксперты предсказывают, что дальнейшие экономические санкции рано или поздно подорвут экономику РФ. Так, стабилизационный фонд, по некоторым оценкам, будет исчерпан уже в новом году.

Еще один вопрос: ждет ли нас очередной виток кризиса в будущем году? Мой ответ — да, кризис никуда не денется. Но курс рубля, если не будут введены санкции против банковской системы, останется на прежнем месте. А вот импортозамещение начнет поднимать экономику. Подешевеют квартиры и некоторые продукты питания.

Результат неизбежен

Еще одно предсказание открытым текстом. 18 марта будущего года нам предстоят выборы президента. Скажу одно: на них, конечно, ожидается огромная интрига…

Ну а если серьезно, то могу с уверенностью предсказать: наш выбор очень огорчит наших стратегических конкурентов. И они выразят свое недовольство стандартным способом — в кувырсот швырнадцатый раз объявят, что запас демократии в Российской Федерации кончился вместе с президентом Ельциным, а все данные на всех избирательных участках липовые.

Более того, наши внутренние либероиды поддержат любую западную фантазию на эту тему. Но мы-то с вами знаем, за кого, а значит, против чего голосуем!

Однако, надеюсь, что все негативные мои прогнозы не сбудутся. А 2018-й принесет нам много счастья и надежд. Чего я вам и желаю. С Новым годом!

Что ж, на этом все: будет следующий год — будут следующие новости.

Источник — http://ren.tv/blog/260242

Источник: vassermans.ru