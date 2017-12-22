Когда появилась национальность «русский»

Мало кто знает, что национальность как отличительная черта каждого россиянина, подлежащая обязательному упоминанию в общегражданских документах, стала значиться в паспортах только 85 лет назад и просуществовала в этом качестве всего 65 лет.

До 1932 года юридический статус русских как нации (впрочем, и представителей других национальностей тоже) был неопределенным – на Руси даже при записях о рождении национальность не имела значения, в церковных книгах писалось только вероисповедание младенца.

Ленин считал себя «великороссом»

История свидетельствует, что словоформа «национальность русский» применительно к конкретному этносу не стала в России общеупотребительной даже к началу ХХ века. Можно привести массу примеров, когда знаменитые русские деятели на самом деле были чужеземных кровей. Литератор Денис Фонвизин - прямой потомок немца von Wiesen, полководец Михаил Барклай-де-Толли - тоже из немцев, пращуры генерала Петра Багратиона - грузины. О предках художника Исаака Левитана даже говорить нечего – и так все ясно.

Еще со школы многие помнят фразу Маяковского, желавшего выучить русский только за то, что на этом языке разговаривал Ленин. Между тем сам Ильич себя к русским вовсе не причислял, и тому есть многочисленные документальные подтверждения. Кстати, именно В. И. Ленин впервые в России придумал ввести графу «национальность» в документах. В 1905 году в анкетах о принадлежности к той или иной нации сообщали члены РСДРП. Ленин в таких «самодоносах» писал, что он - «великоросс»: в то время, если надо было сделать акцент на национальность, русские именовали себя так «великороссы» (по словарю Брокгауза и Ефрона - «великорусы») – население «Великой России», называвшейся иностранцами «Московией», с XIII века постоянно расширявшей свои владения.

И одну из первых своих работ по национальному вопросу Ленин назвал «О национальной гордости великороссов». Хотя, как сравнительно недавно выяснили биографы Ильича, собственно «великоросских» кровей в его родословной было с гулькин нос - 25%.

К слову, в Европе национальность как принадлежность к определенному этносу была общеупотребительным понятием уже в XIX веке. Правда, для иностранцев она была равнозначна гражданству: во Франции жили французы, в Германии - немцы и т. д. В подавляющем большинстве зарубежных стран эта тождественность сохранена и поныне.

От Сталина до Ельцина

Впервые национальность в качестве юридически оформленного статусного критерия гражданина страны в России (точнее, в СССР) была закреплена при Сталине в 1932 году. Тогда в паспортах появилась так называемая «пятая графа». Национальность с этого времени надолго стала фактором, от которого могла зависеть судьба ее обладателя. В годы репрессий немцев, финнов, поляков зачастую отправляли в лагеря только лишь за принадлежность к «подозрительной» нации. После войны разразилось знаменитое дело «безродных космополитов», когда под пресс «чисток» попали евреи.

Конституция СССР русских как представителей «особой» национальности никак не выделяла, хотя они во все времена в государстве имели численное превосходство (их и сейчас в России 80%). Современная Конституция РФ предоставляет гражданину право самостоятельного выбора своей национальной принадлежности.

В 1997 году первый президент России Борис Ельцин своим указом упразднил «пятый пункт», и национальность в нашей стране перестала быть субъектом права применительно к гражданскому документообороту. Но осталась в праве уголовном, где сегодня прописана ответственность за разжигание межнациональной розни (экстремизм).

Кто любит страну, тот и русский