Когда появилась национальность «русский»
17:16. 22 декабря 2017 Просмотров - 1,196 28 коммент. Опубликовал: Oblichitel
Мало кто знает, что национальность как отличительная черта каждого россиянина, подлежащая обязательному упоминанию в общегражданских документах, стала значиться в паспортах только 85 лет назад и просуществовала в этом качестве всего 65 лет.
До 1932 года юридический статус русских как нации (впрочем, и представителей других национальностей тоже) был неопределенным – на Руси даже при записях о рождении национальность не имела значения, в церковных книгах писалось только вероисповедание младенца.
Ленин считал себя «великороссом»
История свидетельствует, что словоформа «национальность русский» применительно к конкретному этносу не стала в России общеупотребительной даже к началу ХХ века. Можно привести массу примеров, когда знаменитые русские деятели на самом деле были чужеземных кровей. Литератор Денис Фонвизин - прямой потомок немца von Wiesen, полководец Михаил Барклай-де-Толли - тоже из немцев, пращуры генерала Петра Багратиона - грузины. О предках художника Исаака Левитана даже говорить нечего – и так все ясно.
Еще со школы многие помнят фразу Маяковского, желавшего выучить русский только за то, что на этом языке разговаривал Ленин. Между тем сам Ильич себя к русским вовсе не причислял, и тому есть многочисленные документальные подтверждения. Кстати, именно В. И. Ленин впервые в России придумал ввести графу «национальность» в документах. В 1905 году в анкетах о принадлежности к той или иной нации сообщали члены РСДРП. Ленин в таких «самодоносах» писал, что он - «великоросс»: в то время, если надо было сделать акцент на национальность, русские именовали себя так «великороссы» (по словарю Брокгауза и Ефрона - «великорусы») – население «Великой России», называвшейся иностранцами «Московией», с XIII века постоянно расширявшей свои владения.
И одну из первых своих работ по национальному вопросу Ленин назвал «О национальной гордости великороссов». Хотя, как сравнительно недавно выяснили биографы Ильича, собственно «великоросских» кровей в его родословной было с гулькин нос - 25%.
К слову, в Европе национальность как принадлежность к определенному этносу была общеупотребительным понятием уже в XIX веке. Правда, для иностранцев она была равнозначна гражданству: во Франции жили французы, в Германии - немцы и т. д. В подавляющем большинстве зарубежных стран эта тождественность сохранена и поныне.
От Сталина до Ельцина
Впервые национальность в качестве юридически оформленного статусного критерия гражданина страны в России (точнее, в СССР) была закреплена при Сталине в 1932 году. Тогда в паспортах появилась так называемая «пятая графа». Национальность с этого времени надолго стала фактором, от которого могла зависеть судьба ее обладателя. В годы репрессий немцев, финнов, поляков зачастую отправляли в лагеря только лишь за принадлежность к «подозрительной» нации. После войны разразилось знаменитое дело «безродных космополитов», когда под пресс «чисток» попали евреи.
Конституция СССР русских как представителей «особой» национальности никак не выделяла, хотя они во все времена в государстве имели численное превосходство (их и сейчас в России 80%). Современная Конституция РФ предоставляет гражданину право самостоятельного выбора своей национальной принадлежности.
В 1997 году первый президент России Борис Ельцин своим указом упразднил «пятый пункт», и национальность в нашей стране перестала быть субъектом права применительно к гражданскому документообороту. Но осталась в праве уголовном, где сегодня прописана ответственность за разжигание межнациональной розни (экстремизм).
Кто любит страну, тот и русский
До введения в России для национальности юридического статуса бытовало многозначное понятийное определение «русских». Это мог быть этнос, наиболее многочисленный народ страны. Царь Петр I предлагал считать русским всякого, кто любит Россию. Аналогичного мнения придерживался лидер белогвардейского движения Антон Деникин. Гений отечественной словесности А. С. Пушкин, хотя и шутил про свой «арапский профиль», за бесценный вклад в русскую культуру еще при жизни получил статус величайшего национального русского поэта. Как поэт в России больше чем поэт, так и русский в нашей стране – это понятие всегда более широкое, чем просто национальность и пятый пункт в паспорте.
Источник: Когда появилась национальность «русский»
Источник: Когда появилась национальность «русский»
© Русская Семерка russian7.ru
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- Помилуй Бог, мы — русские! Какой восторг!
- Мы русские и поэтому мы победим.
А.В. Суворов
- Величие, могущество и богатство всего государства состоит в размножении русского народа
Ломоносов М.В.
Россия- для русских и по-русски”
Александр 3,государь-император
“Национализм во мне так естественен, что никогда его из меня не вытравить”
Менделеев Д.И.
“Я готов написать на своем знамени- Россия для русских и поднять это знамя как можно выше”
Скобелев М. Д. русский генерал
Мы призваны творить свое и по-своему, русское по-русски
Ильин И.А. русский философ
Народ, не имеющий национального самосознания- есть навоз, на котором произрастают другие народы
Столыпин П.А.
Хозяин России есть один лишь Русский, так есть и всегда будет
Достоевский Ф.М.
Список можно продолжать бесконечно. И всё это было сказано задолго до революции.
И только Путин сказал – “Тот, кто говорит” Россия для русских”- просто провокаторы
Для справки: по официальным данным русских в России (пока ещё) около 80 (восьмидесяти) процентов.
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“Для справки: по официальным данным русских в России (пока ещё) около 80 (восьмидесяти) процентов.”- а остальных куда девать 20%.,если “россия для русских” Или тебе нужна третья чеченская война,идиот,в смысле в Древней Греции гражданин полиса, живущий в отрыве от общественной жизни, не участвующий в общем собрании граждан полиса и иных формах государственного и общественного демократического управления.
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Войны не будет,не сцы кипятком,если её такие как вы не разожгут.При СССР даже и не думали,каждый знал свой шесток.Вот когда вы достанете засильем во власти и на местах нацменами,вот тогда ни чеченская будет а русская.Мы не лезем к вам и вы не лезьте к нам.
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демогогия одна у вас-ни тебе причин,не следствий,ни анализа…а вы кто, уважаемый – русский ли?
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Да этот ответ такой же как по тв, когда чех сказал:”а с какой стати вы решили, что в Сирии победили игил, там были и афганские шииты, почему они не имеют право так говорить?”
тысячилетия на этой земле жили славяне и народы, проживающие на этой земле не исчезли, а вот вамерике местному населению выделили резервации и поставили табу не их культуру
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Мне кажется, что такие ответы это уровень детского сада
Ни хочу, ни хочу , ни буду, убери свои игрушки и ни писай в мой горшок
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Меня умиляет факт публикации данной статьи “Обличителем”, который не имеет национальности, по его же словам!
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зато фото с белыми людьми вложил, уже хорошо
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А вы только русскостью своей можете отличиться с позиции внешности -всё остальное в вас стало быть нерусское?
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Если интересно мое мнение, я думаю настоящих русов почти не осталось. Возможно лет 300 назад их почти всех истребили.
И в любом случае я чувствую большее единение с людьми белого цвета, чем с другими.
И еще, я думаю Настоящие русы не дали бы себя так угнетать, как это делают паразиты сегодня. Открыто и в наглую.
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Предьявити признаки “настоящего руса” – раз уж вы уверены так,что их всех истребили…
“Настоящие русы не дали бы себя так угнетать, как это делают паразиты сегодня.”-так процесс угнетения начался не вчера и не 300 лет назада, а с принятия христианства,если вы не в курсе -тогда получается тоже не русы жили,раз приняли чуждую веру,а кто тогда?
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Давайте чтобы было понятно определим категории. Для меня Русы – люди белой генетики, основатели великой цивилизации и культуры в далеком прошлом. Внешне как Садко из советской сказки. Или как Дольф Лундгрен сегодня.
Таких типажей мало, возможно их почти всех истребили ранее. Может 300 а может и 1000 лет назад. Мы не знаем.
Думаю, что люди которых я каждый день вижу вокруг (Москва и область) имеют очень отдаленное отношение к русам. И по генетике и по своим личностным качествам.
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Что для вас важнее внешность или действия? Скажем,если вам славянин откажет в помощи,а чеченец предложит,то вы от помощи чеченца откажетесь?
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Внутренние качества конечно важнее.
Я вам больше скажу – я например люблю музыку М. Наймана – а он еврей. Чистый. Восхищаюсь актрисой Н. Портман. Еврейка. И например с кавказцем я бы не хотел встретиться в драке – это сильные бойцы.
Но это не значит, что я их всех должен считать русами, великоросами или русскими. Они и сами этого не захотят.
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По внешнему признаку они не признают и сами себя русскими – но по внутренним качествам вполне себе может быть. Это то объединяющее,что объединит всех на земле. Сталин считал себя русским грузином -и русским его можно признать по факту того,как он эффективно управлял страной в интересах большинства народа.
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Ну а вы то за что боретесь – тоже на стороне “дореволюционных экстремитов” стоите?
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Обличитель! В Вашем вопросе сразу два вопроса. Первый: “За что я борюсь”? Меня, государство, лишило национальности! Эта главная причина, а далее есть сопутствующие: “Заголовок: “Русские проснулись”. Это не правда! Государство не признаёт ФАКТ проживания русских на русской земле, но требует патриотизм! Государство отменило национальность – русский, но требует патриотизм! Разве русские осознали это оскорбление? Вот когда осознают, то можно говорить: “русские проснулись”!”. Это поддержало 10 участников и 16 гостей! Можно сказать, что на этом сайте русские проснулись. Далее. Второй вопрос: “тоже на стороне дореволюционных экстремистов стоите?”. Ответ: “НЕТ”! Я поддержал содержание комментария “VorchunVV”, так как, в данном случае, он оборонялся при помощи фраз сказанных Великими русскими. Тогда Россия была моноэтническим государством, сейчас же Россия – федерация! Поэтому слепо накладывать одну эпоху на другую нельзя. Сейчас лозунг должен быть: “Россия и для русских тоже”. Здесь уж не до жиру, быть бы живу. До свидания! Пока.
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“Меня, государство, лишило национальности!”-без “национальности” вы не можете сами себя признать русским? А как же наши предки жили 1000 лет назад без паспортов и без пятой графы в них? Значит были другие признаки русскости…
“Государство не признаёт ФАКТ проживания русских на русской земле, но требует патриотизм!”-что значит не признаёт, оно что где-то в отрытую заявляло,что русские в РФ не живут? А кто тогда живёт и почему тогда мы до сих пор на русском языке общаемся,если это так? По патриотизму я выкладывал материалы: настоящий патриот -предавшийся Богу (условно говоря Отцу) человек…
“Можно сказать, что на этом сайте русские проснулись. “-какой смысл вы вкладываете в это выражение,что значит “проснулись”,а до этого 1000 лет они спали получается,если спали, то почему тогда спали,а сейчас проснулись? И проснулись ли – может быть из одной формы кошмарного сна перешли в иной-менее кошмарный,только пока это не осознаётся вполне,поэтому и кажется,что “проснулся”
“Сейчас лозунг должен быть: “Россия и для русских тоже””-ну хоть здесь вы действительно “проснулись”)
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“Меня, государство, лишило национальности….
…Россия и для русских тоже”. Здесь уж не до жиру, быть бы живу. ”
Приперло видимо тебя основательно.
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Сколько лет назад А.В.Суворов произнёс свою крылатую фразу? А Обличитель дал нам только 65 лет.
Действительно, человек без национальности, т.е. практически космополит.
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Как откровенно. Только Суворов имел ввиду другое а не национальность
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А я так понял в меру своих испорченности и национализма.
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Наци.анальности придумали массоны,а до этого были народности,про небольшие народы так до сих пор и пишут,а Русь,русые люди,то есть видимо вся белая раса людей,разделенные возможно на рода по цвету глаз и оттенку цвета волос.Учитывая сколько у нас смешанных родов,заниматься бытовым нацизмом могут только экстремисты,правильно Путин сказал,все эти выкрики идут от провокаторов,и направлены на неопытную молодежь,чтоб использовать их как пушечное мясо в своих политических играх.А использует сами знаете кто,посмотрите на рожи из руководства разных нацианальных обьединений,и все сразу станет понятно.)))
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Можно быть русским по крови,но не быть им по духу,а можно не быть им по крови,но быть по духу-вот что сказано в статье
ПС расшифровал для “особо одаренных”
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Да духа они боятся Русского,им бы все с линейкой черепа замерять,только вот куда они денут шнобелястых болдырева с грудининым,в гетто что ли.)))Или как фюрер говорил про явных семитов в руководстве рейха,..-дескать мы сами разберемся кто у нас юде.)))А на бытовом уровне весь этот нацизм быстро прогрессирует в “сало уронили”,только вот заправляют всем этим процессом исключительно “гусские” люди.)))))
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В статье также сказано, что ранее Россия была моноэтническим государством. И только потом появились “дорогие россияне”, которые, кстати любили вписывать в 5-ю графу не свою национальность. А какую?
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И что из этого? Русский дух в графу ведь не впишешь…Фамилию можешь поменять,линзы напялить голубые,морду лица подвергнуть пластике,перекрасить волосы,а толку – русский дух подтверждается ведь суждениями и поступками…
Напрашивается вывод,что прежде всего признания русским по внешним признакам требует те,кто не желает им быть по духу,но желает продолжать косить под “своего”..Для каких целей? Вполне понятно..
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если хочешь узнать какой национальности человек, спроси его на каком он языке думает,а язык общения формирует принадлежность к народной и самобытной культуре, слово русский – (вопрос – какой?) прилагательное.