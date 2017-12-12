Учитель немецкого и город Бундестаг
12:33. 12 декабря 2017 Просмотров - 242 3 коммент. Опубликовал: brahman
Появились результаты проверки гимназии в Новом Уренгое по итогам истории с поездкой "мальчика Коли" в Германию.
Итоги проверки гимназии в Новом Уренгое
- Пришел ответ на запрос депутата Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Кукушкина от КПРФ по поводу скандального выступления новоуренгойских школьников в Бундестаге. Также имеется акт о проведение проверки в стенах гимназии.
- Судя по документам все отделались легким испугом, директору влепили "выговор" по формальным причинам, а вот не повезло непосредственно учителю немецкого языка Кононенко – у нее "несоответствие". Выясняется также, что она нарушила процедуру согласования, которая требуется при международной поездке. И не посоветовалась с коллективом гимназии при подготовке. Собственно, ее назначили козлом отпущения, чтобы отвести последствия общественного негодования от вышестоящих чиновников.
- Самое главное, что подтвердилась и версия о том, что школьники не сами писали свои тексты, а информация была предоставлена немецкой стороной!
https://www.facebook.com/nazbol/posts/1590288077676546 – цинк
Депутат прекрасна. Город Бундестаг рискует стать мемом дополняющим "мальчика Колю".
https://zergulio.livejournal.com/5473609.html – цинк
1. Стрелочником назначена учительница немецкого, которая по совместительству занималась учебно-воспитательной работой.
2. Директор и ее заместитель отделалась выговором. Собственно, даже это решение полностью дезавуирует уверения руководства гимназии и Нового Уренгоя, что никто ни в чем не виноват.
3. Текст, как и говорилось ранее, был написан не в России, тезисы писали немцы для озвучивания перед немцами. В Новом Уренгое их лишь уже вставляли в выступление.
4. Вопрос о том, почему с нашей стороны никто не проконтролировал это, подвис в воздухе, так как не учитель же немецкого определяет подобное.
5. В отчете указано, что руководство гимназии провернуло все это мероприятие никого не поставив в известность и в нарушении собственных же нормативных документов. Куда смотрели надзорные органы, вопрос конечно интересный.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Наказали дурашлепистых баб только за то, что они усердно в рот начальству смотрели. Дворовые девки всегда во всем виноваты, и то что барин дурно выспался, и то что покушал без аппетита, и то что соседу этих же девок в карты проиграл. Почему мэр Нового Уренгоя из кресла не выпал? почему Газпром в лице своих спич-райтеров ни словечка ни вымолвил по поводу подшевной гимназии, ради формальных слов хотябы: “рассмотрим ситуацию, сделаем выводы…”? Думаете за матрешками из педсостава вас не разглядеть? Моя бабушка – начальник геологической партии, нашла не одно нефтегазовое месторождение: снабжение вертолетами при наличии приличной погоды, буровые рабочие – бывшие зеки или осужденные на поселение, не редко вспыхивала цинга + еще масса всевозможных климатических, погодных и организаторских “бонусов”, от которых подчас людей в экспедиции теряли. А все это принадлежит теперь только Газпрому, с его, а не народными миллиардами, с его толерантными гимназиями, с его мэрами и колями, от которых у нормального человека возникает тошнотворный рефлекс. Доколе?!
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Такие гранты имеют обязательства, перед теми, кто их даёт. Подписавшись на поездку, они уже заранее подписались на условия этого текста, если бы он это не причитал, им бы выставили счет.
Значит сколько Путин с Шойгу не оснащают нас военной техникой люди с запашком, олимпиада например, продадут не глядя.
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Да нас уже и так продали. Сначало в 1917, а потом в 1991. Это поколение ужепродано.