“Адвокат” нацизма
15:57. 4 декабря 2017 Просмотров - 103 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Дело "Коли с Уренгоя" продолжает жить.
На сей раз в защиту Коли прорезалась просто таки патентованная мразота. Некий адвокат Денис Пучков из конторы "Пучков и партнеры".
"Пучков и партнеры".
— Когда я услышал про Николая Десятниченко, школьника из Нового Уренгоя, который, выступая в бундестаге, рассказал историю солдата, воевавшего в Сталинградской битве на стороне вермахта, то сразу вспомнил одно фото с выставки работ Евгения Халдея. Он прошел всю Великую Отечественную войну фотокорреспондентом ТАСС, много снимал Иосифа Сталина, с первого до последнего дня фотофиксировал Нюрнбергский военный трибунал. Многие его снимки стали классикой: водружение флага над Рейхстагом, подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии. Наше бюро в сотрудничестве с «Ельцин Центром» и Уральским государственным юридическим университетом готовили этот проект — в городе впервые показали уникальные снимки Халдея, которые удалось вернуть в страну из США после длительных судов. Так вот на одном фото запечатлены молодые солдаты вермахта, а на подписи было указано: «Защитники Берлина». Школьника осудили за то, что он назвал немецкого солдата «невинно погибшим».
Точно так же общественность могла накинуться и на подпись к снимку на выставке: «Какие же они защитники?! Они нацисты!». У меня встречный вопрос: а что они должны были делать?
По факту «проклятые фашисты» на фотографии — это воины, которые шли за своим руководством, за армией, потому что если бы они этого не сделали, то по законам своей страны совершили бы военное преступление. Они отправлялись на войну, как и многие солдаты советской армии, воевавшие, например, в Афганистане. Они погибали на фронте, умирали в плену. Такова война. Я сам из военной семьи, оба моих деда участвовали в Великой Отечественной войне. Один жив до сих пор, ему 95 лет. И у меня есть четкое понимание: в любой войне с обеих сторон стоят воины, которые заслуживают уважения и человеческого отношения. Я не знаю, что имел в виду новоуренгойский школьник, когда произносил «невинно погибшие». Но могу предполагать: мальчик говорил о том, что пленные немцы — это военнопленные, а не преступники. Поэтому на них распространяются конвенции, у них есть права. Они не бандиты и должны жить в нормальных условиях, а не быть убитыми в плену и похороненными в одной братской могиле.
Еще одна фотография Евгения Халдея, где изображен немецкий генерал Ганс Кребс, подтверждает тот факт, что в Великой Отечественной войне сражались воины. Ему было поручено провести мирные переговоры или, во всяком случае, поговорить о возможности их проведения с советским руководством. Но Сталин ответил жестко: только капитуляция! Генерал Кребс не мог принять для себя такое решение и застрелился.
И снова скажут: «Он нацист!». А для меня он в первую очередь офицер, его поступок порядочный и честный, и достоин уважения. Он выбрал пулю в лоб, потому что проиграл войну.
Он не мог сдаться, для него лучшим исходом была смерть. Не все, конечно, вели себя так. Например, фельдмаршал Фридрих фон Паулюс после дачи показаний на Нюрнбергском процессе вернулся в Дрезден, жил на вилле с прислугой, у него был шикарный автомобиль и даже — как и положено фельдмаршалу — табельное оружие! Многие за него беспокоились — что не переживет поражения, позора и застрелится. Пережил! Не застрелился! Мне кажется, фон Паулюс пошел на сделку с совестью. Кребс выглядит намного порядочнее.
Никто не говорит о пересмотре истории, бесспорно, победа в Великой Отечественной войне — это наша победа, доставшаяся стране ценой огромного количества погибших. Мы отдали самую дорогую плату во всем мире за эту победу, ей нет цены. Я читал мемуары немецкого солдата, который участвовал в боях за Новороссийск, он писал: «Мы стали сходить с ума, потому что уставали стрелять, убивать. Люди все шли и шли, они не заканчивались. Мы стреляли как будто в призраков». Мы должны помнить об этом и извлекать из прошлого уроки, понимать, что та война была не только победоносной.
Мы должны не только радоваться победе, но и плакать, потому что это была самая кровавая война. День Победы в нашей стране должен быть, скорее, Днем скорби. И тысячи людей, которые несут портреты своих родственников в «Бессмертном полку» — это то, что должно быть 9 мая. А не парады и салюты.
В 2011 г. я был в музее Нюрнберга, смотрел экспозицию. Процессы трибунала шли долгое время, их была целая цепочка, военных преступников приговаривали к тюремным срокам на десятилетия. Но в конце 1970-х гг. правительство ФРГ сказало: «Хватит! Прошло уже 30 лет. Нам надо работать». Естественно, была волна протестов, люди приходили на суды в концлагерских робах, но больше трех лет преступникам уже не давали, а то и вовсе назначали условные сроки. Может быть, и нам пора перестать жить прошлым…
Мне кажется, немцы заплатили очень большую цену за свои зверства в Великой Отечественной войне. Все уже позабыли, что Германию потом разделили на две части, что Никита Хрущев поставил берлинскую стену. И это не просто абстрактное понятие из учебника истории. Нынешние немцы хорошо помнят, как на этой стене расстреливали людей. Немцы — немцев. Вряд ли это разумная кара за те 25 млн советских людей, что погибли в Великой Отечественной войне. Но всю ли оставшуюся жизнь стоит их карать? У всего есть срок давности, нужно продолжать жить.
Сила всегда заключается в том, чтобы сдержать себя от какой-то ужасной эмоции. Всегда легко сказать что-то плохое, разругаться в сердцах. И очень тяжело сказать себе стоп, включить ум, здравый смысл.
Вместо того, чтобы ругать последними словами школьника, его родителей, учителей, мэра города и т д., делать из них «врагов народа», лучше включить голову и понять: не все так однозначно.
Возможно, выставка работ Евгения Халдея поможет это сделать: экспозиция имела огромный интерес, поэтому было решено ее продлить, правда, перенеся на другую площадку. С 7 декабря легендарные фото можно будет увидеть в здании Свердловского областного суда.
А мальчишка классный! В чужой стране перед большой аудиторией так свободно высказал свое мнение. Я думаю, стране нужно гордиться, что у нас такие дети. Причем не в Москве или Питере, а в глубинке.
http://ekb.dk.ru/news/po-faktu-proklyatye-fashisty-na-fotografii-eto-voiny-kolonka-237094992?utm_campaign=ekb.dk.ru&utm_medium=listing&utm_source=news – цинк
PS. Вот так вот:
1. Они не хотели воевать, они просто выполняли приказы. Нюрнбергский трибунал смеется с таких "адвокатов".
Во всем виноват Гитлер. Они только выполняли приказы.
2. Между советскими солдатами в Афганистане и солдатами вермахта нет никакой разницы. Вон оно что – уже мало сранивать воинов Красной Армии с нацистами, уже и афганцев потянули.
3. В любой войне с обеих сторон стоят воины, которые заслуживают уважения и человеческого отношения. (с) Пучков
4. Служивший Гитлеру практически до самого конца Кребс с точки зрения совестливого "адвоката", лучше, нежели сдавшийся Паулюс, ступивший на путь антифашистской борьбы.
Так же радуют кумиры "адвоката" – "честный и порядочный генерал Третьего Рейха". То, что военные преступники стрелялись, чтобы не попасть в руки правосудия, это сила человеческого духа.
Негодяй Паулюс не застрелился как того хотел Гитлер. "Адвокат" Пучков вполне с Гитлером солидарен, нет чтобы застрелится и взять на себя ответственность за катастрофу, которая полностью лежит на верховном немецком командовании.
Достойный офицер Ганс Кребс вместе с Вайсом, Хейнрици и Моделем встречает Гитлера в Смоленске.
5. Жестокий Сталин вместо того, чтобы цивилизованно договариваться с нацистами, зачем-то требовал от нацистов безоговорочной капитуляции. Невежественный "адвокат" даже не в курсе, что требование "безговорочной капитуляции" было оговорено на конференциях с участием Сталина, Рузвельта и Черчилля. Вот так вот нецивилизовано обошлись с нацистами, а надо было сесть, поговорить…
6. Все уже позабыли, что Германию разделили на 2 части по инициативе союзников начавших Холодную войну, а если бы не Сталин, то Германию могли разделить на куда как больше частей, как того хотел Черчилль, Давайте поплачем об этом.
И так далее.
Именно в пересмотре истории Великой Отечественной Войны и заключается высеры таких "адвокатов" нацизма, которые пытаются уравнять солдат Красной Армии и Вермахта, который ставят знак равенства между Третьим Рейхом и СССР, у которых в кумирах ходят нацистские генералы и которые лицемерно пытаются замазать значение 9 мая, прекрасно зная, что день скорби по погибшим это 22 июня. Именно поэтому под тухлой вывеской примирения они пытаются сделать тоже, что не удалось огульным очернением Великой Отечественной Войны. Уравнять палачей и жертв, замазать проводимую нацистами и объединенной под нацистами Европы политику геноцида на территории СССР. Для этого им и нужны "мальчики Коли", чтобы делать вид, что это будущее и это нормально. Как это стало "нормально" на Украине, где палачи и жертвы поменялись местами. Только вот реакция общественности им у нас в стране явно не понравилась – не дорабатаывают, люди помнят и прекрасно понимают, кого именно защищают такие жертвы адвокатского аборта.
Я адвокат Пучков из Екатеринбурга и в нацизме не все так однозначно.
Источник: colonelcassad.livejournal.com