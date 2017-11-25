Травлю мальчика, выступившего в бундестаге, устроил продавец нацистской символики

Пока десятиклассника прячут дома, в соцсетях переключились на зачинщика скандала

За последние несколько дней имя 16-летнего Коли Десятниченко из Нового Уренгоя не слышал разве что глухой. «Могилы невинно погибших людей», «так называемый Сталинградский котел», - эти фразы из Колиного выступления перед немцами в бундестаге в родной стране расценили как предательство. И хотя сам школьник, яростно защищаемый родителями и ямальскими властями, поспешил оправдаться, что слова вырваны из контекста, его речь породила массу вопросов. Как преподают историю нашим детям, если в их головах солдаты вермахта - мирные граждане? И кто же тогда бойцы советской армии? Совпадение ли, что сам Коля, его учитель истории и уренгойские чиновники от мала до велика - уроженцы Незалежной? Или вся эта история - происки бандеровской агентуры? А может, наоборот, чей-то заказ и провокация? «Комсомолка» выяснила последние подробности громкого дела. Не пускают в школу, опасаясь за безопасность Сам Коля, которого в среду ждали на занятиях, в школе пока и не появился. Родители решили, пусть посидит дома. Не исключено, что мальчик постеснялся ходить в сопровождении охраны, которую обещал организовать губернатор Дмитрий Кобылкин и дожидается, пока улягутся страсти. Между тем, в соцсетях продолжают обсуждать новые подробности из биографии Десятниченко. После того, как появилась информация о родителях мальчика, к нему, кроме славы предателя добавилось еще и клеймо мажора. Действительно, семья Десятниченко небедная: мама - адвокат, папа - главный специалист отдела экономической безопасности в компании «Роспан Интернешнл». Это дочка Роснефти и одно из главных газодобывающих предприятий на Ямале. «КП» дозвонилась главе семейства. - Никаких комментариев, до свиданья! - обрубил Григорий Десятниченко.

На фейковой странице Коли разместили объявление о сборе денег на раскрутку канала на Ютубе.

- Ну какие мажоры, - поделилась руководитель пресс-службы администрации Нового Уренгоя Лариса Невеселая. - У нас пол-города в Газпроме работает, мы же газовая столица. Здесь люди не знают нужды, могут позволить себе получать образование. Но без лишнего шика. Я была у Десятниченко: обычная семья, многодетная, трое мальчишек-погодок. Живут в самом обычном доме. Как заходишь - кухня, следом гостиная: диван, телевизор, стеночка… Бриллиантов там нет, в золотой ванне никто не купается. Зарплата у папы, конечно, достойная, но разве это как-то связано с плохим воспитанием? Тем более, в каждой школе у нас есть музей ВОВ, с раскопок ребята везут каски и другие находки, встречаются с ветеранами. К одному из них, одинокому дедушке, ходил и Коля с товарищами по гимназии. Готовились, убирались, песни под баян пели!

Слова чиновницы подтверждают и местные журналисты. Говорят, семья проживает не в элитном доме, а так называемом «турецком квартале». Не самый центр, но и не окраина. В типовые многоэтажки, которые несколько лет назад построили турки, заселили жильцов из старых домов. Судя по сайтам по продаже недвижимости, квартиры здесь просторные, однушки - по 50 квадратов, есть и «многокомнатные» - по 150 (!). Видимо, и правда, по местным меркам Николай далеко не мажор, а вот по общероссийским...

Блогер «СС»

А тем временем история «мальчика из Уренгоя», как окрестили Колю на форумах, получила неожиданное развитие. На травлю вслед за семьей Десятниченко пожаловался один из главных зачинщиков скандала - блогер Сергей Колясников. Именно он распространил видео из бундестага и отправил запросы в прокуратуру, ФСБ и в администрацию президента с требованием проверить действия школьника и покарать виновных.

Колясникову 38 лет, живет в Екатеринбурге, ведет интернет-журнал «Старый солдат», который в месяц имеет почти 500 000 посетителей. Фигура публичная, а потому пользователям соцсетей быстро накопали в его биографии любопытные факты. Оказывается, в 2007 году екатеринбужец, будучи директором магазина все с тем же названием «Старый солдат» (обратили внимание на аббревиатуру “СС”?), был оштрафован за... пропаганду нацизма!

- И вот этот нацистский прихвостень, человек, вовсю рекламировавший фашизм, открыто торговавший эсэсовской атрибутикой, через десять лет счастливо перекрашивается и начинает громить школьника, призвавшего пожалеть всех участников Второй мировой войны… Это как будто проститутка учила бы нас морали! - не постеснялся в выражения депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Головин.

Блогер Сергей Колясников 10 лет назад был оштрафован судом за распространение нацистской символики.

Теперь уже и сам Колясников вынужден оправдываться. Дескать, он против пацаненка и не имел ничего, надо бы взрослых проверить, которые за доклад отвечали. А давний штраф в 1000 рублей - и вовсе случайность.

- Меня только назначили директором сети магазинов и через неделю, при первом объезде сети задержали, - объясняет блогер. - В России обкатывали закон по борьбе с экстремизмом. Немецкие каски, форма генерала Вермахта, взятая на реализацию, и куча антиквариата в подсобке, включая книгу с фотографиями Гитлера. Трофеи, антиквариат, не более. Но в стране была запрещена пропаганда нацистской символики. Сами понимаете, что привязать пропаганду к лежащим на витрине каскам - дело непростое. И тем не менее, привязывали...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

От имени школьника собирают деньги в интернете

На странице Николая Десятниченко «ВКонтакте» вечером вторника появилось объявлением с номером виртуального кошелька. «Собираю деньги на развитие Ютуб канала с моими интервью», - пояснил хозяин аккаунта. Новость разнеслась по Сети в считанные минуты. «Мальчик из Уренгоя» вместо того, чтобы извиниться, решил зарабатывать на скандальной славе!» - возмутились в соцсетях. Между тем, как уже писала «КП», эта страница имеет все признаки фальшивки. Указанный возраст — 21 год и место учебы — педагогический институт в Новом Уренгое не соответствуют действительности. Мальчику на самом деле 16 лет, на сайте гимназии есть целая хроника его побед на олимпиадах, по которой легко отслеживается возраст. А новоуренгойский институт и вовсе закрыли несколько лет назад.

ВОПРОС-РЕБРОМ

А что думают ветераны?

Евгений Федорович Рогов, полковник, участник Сталинградской битвы, почетный гражданин Волгограда:

- Слышал я эту историю. С одной стороны, есть чему возмутиться. Например что касается «невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не хотели воевать», - так чего же они явились к нам на берег Волги? Что же они участвовали в боях и уничтожали наш народ? А с другой стороны, все может быть. Страны у нас большие, люди разные. Были и звери, были и мирные. Даже коммунисты среди немцев были и их свои же расстреливали.

Ветеран ВОВ, участник Сталинградской битвы Евгений Федорович Рогов. Фото: из семейного архива

В тех условиях, в Сталинградском котле, многие уже не хотели воевать. Немцы шли в летнем обмундировании. Без продовольствия, в мороз. У них не было другого выхода, как капитулировать. Таких было 91 тысяча человек. Их отправили в Бекетовку, кормили, лечили. Хотя у самих негусто было. И сколько случаев было, когда наши медсестры заражались от пленных тифом и умирали. Что поделать - это война. Все тогда испытывали невероятные трудности.

Поэтому набрасываться на мальчика я бы не стал. Но с молодежью нужно вести воспитательную работу. А то вдруг завтра еще какой-нибудь школьник в Вашингтоне выступит. Это же межгосударственные отношения. Нельзя давать таким нелепым вещам вбивать клин между странами.

Записала Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА («КП» - Волгоград»).

https://www.kp.ru/daily/26761.4/3791631/ - Источник