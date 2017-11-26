Уренгойский мальчик в окне Овертона
Гимназист Коля Дестяниченко и его оправдание «невинных» фашистов — это прямое следствие нашей государственной политики последних 25 лет. Реформа Фурсенко, Солженицын в школьной программе, экскурсии в Ельцин-центр, фильмы и книги про «штрафбаты, выигравшие войну вопреки Сталину» — все это было не зря. И это ещё только цветочки.
Минувшая неделя в России прошла под знаком грандиозного скандала. 19 ноября призёр олимпиад по истории из Нового Уренгоя Коля Десятниченко на деньги немецких партнёров «Газпрома» поехал в Бундестаг и покаялся там за «невинно» погибших солдат Вермахта. Примером такого невинного погибшего солдата он выбрал Георга Йохана Рау, который так не хотел воевать, что дошёл аж до Сталинграда, где был взят в плен и через год умер от тяжёлых условий плена — по поводу чего Коля высказал немцам свои глубочайшие сожаления.
Речь Коли осудили даже в Германии. Но в России те, кто представляет власть и деньги, мальчика поддержали. «Газпром» заявил, что гордится школьником, а высокие госчиновники и либеральные СМИ выступили в его защиту. В защиту Коли выступил даже политолог, обслуживающий крымского премьера Сергея Аксенова. Почему?
Дело не только в том, что Коля — сын высокопоставленного сотрудника «Роснефти», а блатных у нас принято выгораживать любой ценой. Все гораздо глубже. И ответить на этот вопрос нам помогут свежие новости из Москвы.
В декабре в рамках фестиваля «Артдокфест-2017» в столице России торжественно представят документальный фильм о «героях АТО», снятый украинским режиссёром-правосеком, номинатом чарта с не менее пафосным названием «10 самых красивых бойцов АТО».
На минуточку — это самый крупный фестиваль документального кино в России. И мероприятие с оруэлловским названием «Война ради мира» собрало в качестве информационных партнёров весь цвет либеральной прессы — от «Дождя» и «Медузы» до Радио «Свобода» и газпромовского «Эха Москвы». Ну и конечно, «Ельцин-центр» — куда ж без него в таком разрыве шаблонов.
Вот в каких проникновенных выражениях обрисовывает программный директор фестиваля Виталий Манский сверхзадачу запланированного кинопоказа:
«Для каждого украинца Майдан и произошедшее на нем и в целом в стране — это очень личная история. Сейчас даже на традиционно неукраинизированных территориях возникает какой-то неожиданный всплеск патриотических чувств, люди начинают переходить на украинский. Я наблюдал это, например, в Одессе, где у меня живёт семья сестры. Даже трагические события 2 мая, которые, безусловно, требуют расследования и наказания виновных вне зависимости от их целей, задач и оправдательных мотивов, скорее повлияли на объединение одесситов на платформе украинизации, нежели наоборот. К этому, особенно в России, можно подходить с иными оценками, но я пытаюсь передать то ощущение, которое сам нащупал. Что бы там ни говорила российская пропаганда, это было волеизъявление большинства населения Украины, за исключением тех территорий, где сейчас идёт война. И отношение к Майдану, и к его активистам, и к его жертвам у всей Украины было единодушным. Поэтому и фильмы — а я видел уже не один фильм украинских авторов о Майдане — все либо комплементарные, либо пронизаны горечью и печалью по отношению к жертвам, как, например, картина «Небесная сотня», — заключает директор московского кинофестиваля.
Слова Коли Десятниченко хоть и разнятся по фактажу, но разительно похожи по духу с процитированным выше пассажем г-на Манского. В обоих случаях предлагается понять, простить и покаяться.
Правда, фильм о «героях АТО» все же честнее. Он хотя бы четко проводит границу: это про «чужую войну». За чужую — для организаторов кинопоказа — землю. И гибнут там не «свои», а чужие. Чужой народ.
Марш в Москве в поддержку Украины, 2014 год. Фото: Илья Варламов
И тут даже возразить нечего. В современном российском обществе нет чёткого и осознанного большинством понимания происходящего здесь и сейчас, под боком у РФ, с русскими людьми. Шизофреническая пропаганда в красках расписывает ужасы бандеровщины — и одновременно прилагает все усилия, чтобы запихнуть Донбасс обратно в страну, где эта бандеровщина победила, став государственной идеологией.
При этом двойственная пропаганда обслуживает интересы столь же двойственной политики: мы вроде там и есть, и если что, список «героев русской весны» прилагается. Но одновременно нас там как бы и нет — а потому поставить памятник героям нельзя, как и снять о них фильм и просто назвать их вслух в качестве таковых на уровне чуть более высоком, чем ток-шоу. При этом Украина, где такой двойственности в отношении к происходящему нет, о своих «героях», как видим, и фильмы снимает и сериалы, и книги издаёт.
Но если мы не в состоянии определиться насчёт войны, которая идёт здесь и сейчас, идёт у нас под боком — то что уж говорить о войне 70-летней давности.
Впрочем, элитам это выгодно. Искусственное поддержание общества в расколотом и амбивалентном состоянии позволяет им снова и снова продавать себя в качестве центристов и миротворцев, одновременно раздувая хайп вокруг крайностей справа и слева.
При этом разница между условными «либералами-потрясателями устоев» и такими же условно-обобщёнными «патриотами-охранителями» — лишь в том, что первые уже отрубили от себя добрую треть исторической России, признав её «заграницей», а вторые и рады бы это сделать, да роль не позволяет. Ведь супергерой-защитник справедливости не может вдруг посреди второго акта перевоплотиться в алчного и жестокого антагониста: зрители не поймут. Вот и приходится, посылая понимающие сигналы в зал, отыгрывать «патриотическое» амплуа до конца, параллельно молча и стыдливо, по-альхенски, воплощая программу своих как-бы идейных противников. Именно поэтому мы видим на открытии «Ельцин-центра» и у «стены памяти» тех, кого мы там видим. Хотя по идее, их там быть и не должно.
На Украине такая политика была мейнстримом при Кучме и Януковиче, когда власть одновременно праздновала на государственном уровне юбилеи Щербицкого — и униатского митрополита Слепого, ВЛКСМ — и галицких сечевых стрельцов. При этом и «западенцам», и «схиднякам» власть понимающе подмигивала: мол, на самом-то деле мы с вами, но до поры приходится это скрывать. Но, как видно по Украине, сделать окончательный выбор все же пришлось. И выбор этот — не в пользу советских и пророссийских ценностей и трактовок истории.
Такова цена за «интеграцию в цивилизованный мир». Хочешь стать его частью — осознай свою историю одной большой ошибкой, плати и кайся.
Все это отнюдь не рухнуло с дуба, а упало на подготовленную почву.
Сегодня, ошалевшие от речей Коли, мы просто получаем под ключ то, за что ранее были уплочены деньги. Это и реформа Фурсенко и труды Солженицына в школьной программе. И вал книжек и фильмов о том, как подгоняемые энкаведистами «штрафбаты» вопреки Сталину выиграли войну, завалив трупами вражеские амбразуры. Это и принудительные хаджи школьников в «Ельцин-центр», где история Отечества представлена в весьма специфическом духе — как сгусток беспросветного мрака — вплоть до благословенной эры Бориса Николаевича. Это и программы обмена с иностранными университетами и школами. Непосредственным итогом одной из таких программ и стал программный спич уренгойского мальчика перед немецкими депутатами.
Да зачем далеко ходить? «Вот, например, учебник истории (10-й класс, авторы Волобуев и Карпачёв, издание 2016 года).
Школьникам предлагается вопрос по пройденному материалу: «Какая точка зрения – Гитлера или отечественных историков, тебе представляется наиболее аргументированной?»
(Подчеркну – вопрос не на научном симпозиуме, не аспирантам истфака). На предыдущей странице: «…обратимся к идеологической программе фюрера «Майн кампф» (она запрещена в стране, но мы всё равно – обратимся). На странице 161 авторы берут быка за рога, в двух словах объясняют катастрофу 1941-го: немецкий солдат – технарь, наш – колхозник с вилами. Рядом с изображением продовольственной карточки времён войны – поясняющий текст: «Государство изымало всё, что только можно было. Выручали приусадебные участки». И т.д. и т.п. Министр, при котором принимался этот учебник, – снят. Но учебник продолжают издавать. Если учиться по нему прилежно – результат будет соответствующий».
Или вот, знаковая по степени откровенности цитата из вполне благонамеренного и провластного «Взгляда»:
«Мальчик Коля и его неизвестные (со)авторы озвучили тупо официальную российскую версию роли немецкого народа в Великой Отечественной войне. На официальном мероприятии в официальном вполне месте. Я эту версию в школе изучал. И сейчас, листая учебники детей, понимаю, что методисты продолжают так на это смотреть. В сегодняшней ситуации всеобщего возмущения гнусным предательством единственный вопрос, который имеет смысл задавать: может закончить наконец с лицемерием тут? А уренгойцев этих деревенских стоит упрекнуть только в том, что они сдуру в официальную, закреплённую в учебниках, методических материалах и выступлениях руководителей России версию поверили».
Так что не стоит сильно ругать Колю Десятниченко. Он всего лишь отличник фурсенковского образования. И завидовать ему не надо — парню повезло родиться в семье бенефициаров новой России.
И не его вина в том, что в сегодняшней России сделать карьеру, выбиться в люди и попасть в бундестаг в числе официальной делегации можно лишь приняв за основу «новый взгляд» на мир и на историю своей страны.
Думаю, такие вещи прекрасно понимает и папа Десятниченко — безопасник в «Роснефти», и тысячи других таких же пап, должностями повыше. Не говоря уже об их бигбоссах из госкорпораций и частных сырьевых компаний
По-хорошему, нужно быть благодарными мальчику Коле. Благодаря ему целая страна получила возможность увидеть флешфорвард — как оно будет в недалёком будущем при сохранении текущих тенденций. А в будущем этом национальную гордость и память принесли в жертву большим бабкам. Потому что это — конструктивно и прагматично. Элиты отлично секут эту фишку и уже давно — на всякий случай- системно инвестируют именно в такое будущее.
Лохам и простолюдинам — «не забудем, не простим, если надо — повторим» и все вот это вот, включая георгиевские ленты и «Бессмертный полк». А детям из хороших семей в элитных гимназиях рассказывают совсем другие истории. О примирении и покаянии. Без которых России не стать частью цивилизованного мира, в котором их папы хранят свои сбережения, покупают недвижимость и строят яхты.
Да и дети не дураки — понимают ведь, что вскоре и им самим предстоит отправиться в цивилизованный мир, получать там престижное и конкурентное высшее образование. Не в РФ же его получать, с её одним-единственным университетом, сиротливо жмущемся в конце восьмой сотни лучших вузов мира.
И если в процессе персонального врастания в цивилизованный мир нужно будет пересмотреть какие то «устаревшие» концепции, то через них с лёгкостью переступят. Потому что это — пассив. А Северный поток — это, напротив, актив. Да и «цивилизованный мир» в этом кругу совсем не геополитическая абстракция, как у всяких «нищебродов», не выезжавших никуда дальше Турции. Цивилизованный мир для российской элиты — это её деловые партнёры в ЕС и США. Вот поэтому элита и готовит своих детей к примирению через покаяние. Покаяние ведь ничего не стоит, зато барыши может в перспективе принести немалые. Общий бизнес-интерес сближает. А деньги не пахнут. Да и природный газ, как известно из школьного курса химии, почти не имеет запаха.
Именно эти, а вовсе не какие-то «идейные» соображения заставили нашу системную элиту встать на защиту Коли: дескать, переволновался пацан, с кем не бывает, но в общем все сказал правильно и по делу. И эти же соображения ретранслируют для плебса сетевые «охранители на зарплате».
Так что не в «уренгойском мальчике» дело. Он лишь симптом. Коля Десятниченко свое дело сделал — с помощью немецких партнёров Газпрома по «Северному потоку» прорубил окно в Европу. Но не простое, а Овертона.
Теперь ждём через это окно в гости Андрея Андреевича Власова с соратниками. Так сказать, с ответным визитом. Думаете, нет? А я полагаю, что да. С ними ведь тоже не все так однозначно. И они тоже немало страдали. И в ряды армии под триколором шли не по своей воле. Жертвы войны, как и все мы.
Источник: nnm.me
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Пока 5 колонна сущесвует,не будет Росси житья. Для выхода из этого амитозного состояния необходима дезинфекция помещений. Либо тебя сожрут паразиты, либо ты будешь от них избавляться. Третьего не дано.
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КАк один мужик двух генералов прокормил-вот мужик,не образованы идиот,ничего не знает,писать не умеет ,читать тоже,политикой не интересуется-другой в это время его обрывает-моли бога,чтобы он не научился читать и писать и политикой интересоваться,кто же нас кормить то будет?……вот советская власть научила нас читать и писать,но понимать.что читаешь и что пишешь и разбираться в политике не научила…а теперь посмотрим на последние выборы в ДУМУ…и увидим кто больше всего опасен..негодяй чиновник или де би л избиратель?
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Немцы не были фашистами, и никогда не называли себя так! ******** которые употребляют этот термин просто уроды или зомбированные совпропогандой дебилы. Немцы были национал социалистами и партия называлась национал социалистическая. Жидобольшевики сознательно врали, ибо боялись применять термин социализм, так как их жидовский социализм вообще не являлся социализмом. Фашизм итальянское слово и переводится как союз , фашизм появился и существовал в Италии . Нет и не было никокого немецкого фашизма, это придуманный фейк. И вообще задолбали этим “фашизмом”, что больше нет других проблем, страна не развивается народ нищает… Большевики и их последователи осуществили против русского народа в 10000 раз болше “фашизма” и геноцида. Надо еще разобраться кто тут фашисты!