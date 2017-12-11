Литературных власовцев вон из Москвы!
10:58. 11 декабря 2017 Просмотров - 433 12 коммент. Опубликовал: brahman
РКСМ(б) сообщает:
10 декабря, накануне 99-ой годовщины со дня рождения Александра Исаевича Солженицына, активисты Революционного Комсомола — РКСМ(б), разместили на улице названной в честь писателя стикеры с лозунгом «Литературных власовцев вон из Москвы!».
Стоит отметить, что данная акция была проведена в ответ на планируемую 11 декабря установку мемориальной доски на доме, в котором Александр Солженицын был арестован после выхода в Париже романа «Архипелаг ГУЛАГ».
Сергей Мирошниченко, активист РКСМ(б): «Мы, Революционный Комсомол, считаем, что такие с позволения сказать люди, как Солженицын не достойны увековечивания их имен. Скорее таких деятелей надлежит придать забвению и выкинуть на свалку истории. Уму не постижимо, что в городе-герое Москве, есть улица имени Солженицына. Мало того, еще и мемориальная доска появится, а еще планируется установить ему памятник. Памятник тому человеку, что оправдывал предателей родины власовцев и призывал американцев сбросить на СССР атомную бомбу. Увековечивание памяти антисемита, фашиста и крайнего националиста Солженицына, есть плевок в тех, кто, не жалея жизни боролся с фашизмом – в советских людей.
Мы заявляем, что и дальше будем бороться с этим издевательством над памятью миллионов людей. Литературных власовцев вон из Москвы!»
Напомним, что в Москве уже неоднократно проводились акции, направленные против А.И. Солженицына. Так в октябре 2016 года на музей ГУЛАГа была установлена кукла повесившегося Александра Солженицына.
http://rksmb.org/rksmb/reports-from-struggle/molodyie-kommunistyi-pozdravili-solzhenitsyina-s-dnem-rozhdeniya/ – цинк
А пока граждане протестовали против главного неполживца, другая известная "правозащитница" с американским гражданством получила государственную премию за достижения правозащиты.
Размер госпремии составляет 2,5 млн. рублей.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Власовщина живёт и крепнет https://sport.mail.ru/news/olympics/31920787/?frommail=1 Надо бы проверить их всех на богоизбранность…
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Вооо,любимица дзюдоиста! Ну и рыло,тут даже сатана боится такую тварь дикую!Это “совесть неполживая” расияневских правителей. Ну и солженицер впереди на сером ишаке.
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“Увековечивание памяти антисемита, фашиста и крайнего националиста Солженицына, есть плевок в тех, кто, не жалея жизни боролся с фашизмом – в советских людей.”-всё посмешали в одну кучу и думают,что проявили себя в роли ярых патриотов.
Почему я не должен обсуждать “миссию” евреев,чтобы хотя бы потомки советских людей жили счастливо?
Почему я не должен любить русский народ?
Почему я должен до сих пор считать что гитлеровский национал-социализм отличался от сталинского социализма кардинально,чтобы считать его фашистским,если по факту изначально фашисткие режимы формировались только в Италии и Испании,и только потом,когда Гитлер напал на СССР , его режим чисто в пропагандистких целях стали называть фашистким?
А что плохого в национализме они нашли,назвав его крайним? Это же не нацизм,характерный для “богоизбранных”. Вообще, сейчас именно власовцы и будут кричать – держи власовца. Пока люди не разберутся в понятиях – будут действительно по дури подыгрывать противникам человечества,путая нацизм с национализмом.
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Очевидно теперь вновь по центральным каналам ТВ покажут как В. Путин
поздравляет агента Госдепа Алексееву с госпремией и дарит ей цветы. )
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Ну,а что? Не надо? Это ж “наше” все!! Епрст.Объясните,что их с гарантом так связывает.Какая “разведывательная”комбинация?? Может это наш “агент глубокого залегания”? Сколько он во власти,столько он к ней прямо,чуть не любоффь демонстрирует.Что это означает? Вот Жирик с педиками лобызался,ясно,электорат заманывал,а кого заманывает гарант с этой каргой?
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Вот интересно, как вопили “эти” по поводу “притесняемого” властями Павленского. Ну мама моя… чуть ли не узник совести, чуть ли не совесть нации и т.д. и т.п. А как во Франции его посадили сразу роток на замок… чёй так??? Гранты европейские жалко – могут не дать? Вашу мать…
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Задача подобных статей разжигать негодование масс,чтобы не думали о чём надо думать.
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Когда на плечах “этих” придут “те”, другие из-за океана (или их “друзья” поближе), думать не дадут вообще… Пахать будешь, Люся, от восхода до заката…
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А что же радоваться от подобных явлений? Деньги девать не куда наверное.
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Если решили, значит установят эту доску. Открыл же Путин какой то забор скорби. Получается тем кто собирал страну забвение, а тем кто разрушил и разрушает памятники и премии.
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В Питере летом прошлого года изрубили топором установленную доску Маннергейму.
Пришлось ее снять. Тоже самое будет и с барельефом Солженицина.
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Ээххх!!! Ваши слова,да к исполнению принять!!