Константин Семин: Они открыто заявили, что они – “власовцы”

Дмитрий Киселев в своей авторской программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" заявил, что количество памятников Владимиру Ленину в стране "непропорционально зашкаливает", и призвал подумать, что делать с теми монументами, у которых нет художественной ценности.

"Памятники Ленину защищены государством. А кто отвечает за Ленина как за персонажа истории — не очень понятно. Он по-прежнему фигура раздора и сомнений", — сказал Киселев.

Константин Семин:

– Я предпочитаю не комментировать высказывания своих бывших коллег по известной организации, тем более, что мы знакомы лично, но здесь уже вопрос выше предпочтений и межличностных отношений, потому что прозвучало еще и предложение ставить памятники нацистскому карателю Петру Краснову. Впервые такое происходит на официальном уровне.

У нас уже был опыт, по-моему 9 лет назад, в эфире НТВ вышел фильм "Вторая ударная. Преданная армия Власова", где птенец парфеновского гнезда Пивоваров, сегодня видный либеральный блогер, фактически сделал первый шаг к реабилитации Власова. Было объявлено, что Власов "предан", а не предатель. Что он человек, который был вынужден поступать так, как он поступал. В тот момент это казалось "дичью", безумием, дальше были фильмы о "крепостных" Брестской крепости – люди, погибшие в 1941 году в Бресте, Пивоваровым так и назывались "крепостными". И тогда мне казалось, что это все случайные совпадения. У нас был принцип "пусть расцветают все цветы" и всем предоставлялось слово, пусть и такие, мол, тоже высказываются. Теперь, спустя годы после того, как я сделал фильм "Биохимия предательства" и исследовал феномен реабилитации коллаборационизма в нашей стране, я убежден, что это была не случайность. И сегодняшнее заявление в канун 75-летия Победы – это тоже не случайность.

Более того, и доска Маннергейма – тоже не случайность, и слова Киселева о том, что верховный правитель Колчак – это упущенный шанс России, и выступления в "Ельцин-Центре" по поводу Власова, и включение Солженицына, которого Шолохов, как известно, называл "литературным власовцем", в школьную программу – тоже, как и отношения главы государства с семьей Солженицыных.

И тут даже бог с ним, с Лениным, понятно, что они не заметили его юбилей настолько, что даже назначили голосование по поправкам на эту дату. Они проигнорировали годовщину, как будто не было в русской истории, в советской истории такой фамилии – Ленин. Это полбеды. Ясно, что они проводят демонтаж всего, что касается памяти о советской эпохе, ясно, что они приватизировали то, что им было фактически выгодно, вместе с трубопроводами, вместе с месторождениями. Они выковыряли из советской истории наиболее выгодные для них медальки, потому что собственных наград и достижений у них нет, и попытались прицепить себе. Сегодняшние история с храмами и мозаичными ликами, появляющимися на фресках, – это лишь иллюстрация этого самого процесса.

А вот это откровение по поводу того, что надо ставить памятники Краснову, человеку осужденному за предательство, – не знаю, что это было, случайно он это сказал или проговорил то, что давно готовилось, но впервые открыто прозвучало заявление о том, что надо ставить памятники нацистскому карателю, коллаборационисту, ответственному за гибель тысяч и тысяч советских граждан, неважно, русских людей или людей других национальностей. Казаки, шедшие вместе с Красновым и фон Паннвицем на Ростовском направлении, казнившие пленных офицеров и солдат Красной армии, жесточайшим образом расправлялись с местным населением, которое сочувствовало советской власти. Это звери.

Это люди, которые совершенно заслуженно в 1947 году по приговору Верховного суда были казнены, никто из них не реабилитирован до сих пор. И несмотря на это, на протяжении всех последних лет у нас в стране то тут, то там предпринимались попытки если не реабилитировать, то обелить этих деятелей. В Ростовской области были установлены памятники на частной территории, и якобы государство не могло их демонтировать, назывались улицы именами Шкуро, Краснова и других коллаборационистов. Органам правопорядка, ФСБ и прокуратуре удавалось своевременно гасить на местах недовольства, но теперь с высоких этажей звучат призывы ставить памятники коллаборационисту, карателю!

Мне кажется, что это приговор всей системе политической власти, которая сложилась в нашей стране после 1991 года. Они могут притворяться кем угодно, изображать из себя наследников кого угодно – но они никакого отношения к Советскому Союзу не имеют, они никакого отношения не имеют к Гагарину, они никакого отношения не имеют к Победе, они не имеют отношения к тем, кто сражался за Ленинград, Сталинград и водружал Знамя Победы на Рейхстаге. Они "власовцы", они "красновцы" – и они сейчас заявили об этом открыто.

Источник: https://www.nakanune.ru/articles/116039/