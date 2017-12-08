Открытым текстом 08.12.2017

В надежде раскачать Россию

В среду исполнительный комитет Международного олимпийского комитета отстранил от предстоящих соревнований в Пхёнчхане множество спортивных чиновников РФ. Спортсменам из России отказано в праве выступать в форме национальной сборной и под флагом государства.

Наш президент открытым текстом предупреждал: ближе к выборам давить на нас будут всё сильнее — в надежде раскачать страну. Прогноз сбылся. Президент назвал решение МОК абсолютно срежиссированным:

«Важным является то, что в выводах комиссии написано, что в России не было никакой системы государственной поддержки допинга. Это важное заключение. Но, если это так, тогда возникает вопрос: почему нашим олимпийцам запрещено выступать под российским флагом и российской символикой, если нет государственной поддержки? Наказывайте тогда тех, кто в этом виноват. А во-вторых, если нет господдержки допинга, то тогда почему им нельзя выступать под нашими национальными символами? Это, конечно, большой вопрос».

Результаты комиссии опираются только на показания беглого начальника московской антидопинговой лаборатории Родченко и на исследование пробирок с допинг-пробами российских спортсменов. На некоторых из них найдены царапины, объявленные следами взлома.

Главный обвинитель наших спортсменов, Родченко, не только рассказывал западным СМИ о чудовищной «государственной системе русского допинга» и накачанных стероидами спортсменах, выигрывающих медали под присмотром мрачных кураторов из спецслужб. Недавно обнаружилось: он ещё и писал скабрёзные рассказы на специальных сайтах. Ну кто, кроме заинтересованных в прилюдном унижении всего русского, мог поверить в бредни человека с извращённой фантазией о фээсбэшниках, передающих пробы через специальные дырки в стене лаборатории. Его фантазии да несколько пробирок с царапинами — все доказательства для уничтожения сотни судеб. И унижения целой страны.

Замечу, никто не удосужился проверить, есть ли подобные царапины на допинг-пробах из других стран. Не спросил, откуда столько больных астмой лыжников в норвежской, например, сборной. И почему на признания американского поставщика допинга, более пронзительные, чем шпионский бред Родченко, МОК не отреагировал никак.

А главное: спортивные чиновники открытым текстом отменили для Российской Федерации презумпцию невиновности — основу всей юриспруденции мира. То есть наши атлеты виноваты изначально! И никаких доказательств не нужно! Виноваты, и всё!

Понятно, особо злобствуют наши либероиды. Они в полном восторге от очередного приступа западного беспредела. Для всех трагедия — для них праздник. Ликуют! На этой неделе в Вильнюсе прошла очередная встреча этих удивительных людей. Один из них — адвокат Фейгин, тот самый, что назащищал «Пусси Райот» на «двушечку», зато попиарился за их счёт — призвал коллективный Запад ещё усилить давление на нас — включать журналистов в санкционные списки, запретить вещание российских телерадиоканалов. Напомню: это на форуме «демократических сил»! Ну тех самых, что за свободу и прочее…

По данным сайта «РуБалтик», на вильнюсском Форуме свободной России бывший чемпион мира по шахматам Каспаров подчеркнул, что оба раза — в семнадцатом и девяносто первом годах — разрушение авторитарного политического режима в России сопровождалось разрушением всей страны. Поэтому демократически настроенные россияне, жаждущие избавления России от Путина, должны быть готовы к разрушению страны в третий раз. Если они по-настоящему честные, совестливые, светлые люди, которым дороги свобода и безопасность соседей России, то нужно быть готовыми принести свою страну в жертву.

Открытым текстом признаюсь: долго считал, что предатели во время войны появлялись ТОЛЬКО из-за ужасного выбора — стать власовцем и выжить или сгинуть в концлагере. Чаще всего так и было. Но глядя на Фейгина, Каспарова и прочих соучастников форума, вижу: есть и люди, ради своих странных идеалов готовые к разрушению страны, к крови. Нет, на революционеров семнадцатого года они не тянут. Не похожи и на сторонников Ельцина в лихих девяностых. Эти — пожиже. Обыкновенные предатели, в сорок первом с удовольствием служившие правильным арийцам, представителям европейской цивилизации! Указывавшие им, где соседи прячут евреев, кто помогает партизанам, а у кого отец служит командиром в Красной Армии. С удовольствием, подчеркну. Во благо страны! Свободной цивилизованной России.

Кстати, есть на Руси место, где такие вот очарованные «демократией» предатели победили. Украина. Образец европейской свободы!

В воскресенье в Киеве боевики в военной форме заблокировали колючей проволокой и мешками с песком здание телеканала NewsOne и потребовали полной смены его вещательной политики. Им не понравилось, что владелец канала назвал Евромайдан государственным переворотом.

Открытым текстом сообщаю: никто из украинских журналистов, вещавших с майдана об ужасном давлении Януковича на СМИ, о цензуре, не встал на защиту коллег. Депутаты, ну те самые, за европейские ценности, тоже… Как показывает страшный опыт — они молчат, даже когда их коллег нацисты убивают. Вот вам и «свобода слова». И достижения госпереворота. Пока заключающиеся в том, что кровавый карнавал на Украине никак не закончится.

Во вторник спецназ Службы безопасности Украины прибыл в киевскую квартиру Саакашвили. Бывший президент Грузии сбежал на крышу и угрожал спрыгнуть с восьмого этажа, если его попытаются арестовать. Не спрыгнул, был арестован, но отбит сторонниками у спецназа.

Ночью спецназ СБУ вломился в палаточный лагерь сторонников Саакашвили. Его, конечно, не нашли, зато побили тех, кто под руку попался. А он на следующий день якобы захватил помещения одного из комитетов Верховного совета в гостинице «Киев».

Вот уж правда: история повторяется в виде фарса. Майдан, захваченные номера многострадальной гостиницы, прыганье по крышам. Всё это было бы смешно. Если бы вновь и вновь не доказывало: Украина уже неуправляема. От слова «совсем». А знаете, кто в этом виноват? Вы будете смеяться, но Генеральная прокуратура Украины открытым текстом объявила: Саакашвили готовил государственный переворот на деньги… Януковича. Ну и российских спецслужб, естественно! Как в «Кавказской пленнице»: «Часовню тоже я развалил?»

Источник — http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru