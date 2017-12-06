http://www.newsru.com/sport/05dec2017/ioc.html

Во вторник в швейцарской Лозанне состоялось заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), на повестке дня которого стояло решение о допуске россиян на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, стартующие в феврале 2018 года. По итогам заседания Олимпийский комитет России был дисквалифицирован, а сборная РФ отстранена от участия в Олимпиаде-2018. Отечественным спортсменам предложено соревноваться под нейтральным флагом. “Чистых” атлетов будет отбирать специальная комиссия. Решение исполкома публикует пресс-служба комитета. Исполнительный совет МОК постановил, что россияне смогут соревноваться в индивидуальных или командных видах в статусе “олимпийский спортсмен из России” (OAR). Они будут выступать под олимпийским флагом, а на церемониях в их честь будет звучать олимпийский гимн.

Участники Игр от РФ должны не только пройти квалификационные соревнования, но и соответствовать специально установленным для них критериям “чистых” атлетов. Членство в МОК президента Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова приостановлено. Бывший министр спорта, а ныне вице-премьер РФ Виталий Мутко и его экс-заместитель Нагорных пожизненно отстранены от посещения Олимпиад. Дмитрий Чернышенко, бывший главой оргкомитета “Сочи-2014″, выведен из координационной комиссии Игр-2022 в Пекине. Также сообщается о штрафе в размере 15 млн долларов, наложенном на Олимпийский комитет России, чтобы возместить расходы МОК на расследования. Средства будут направлены на развитие глобальной антидопинговой системы. МОК не исключает, что частично или полностью снимет отстранение с Олимпийского комитета России в случае выполнения комитетом всех требований к церемонии закрытия Игр в Пхенчхане.

Т. Бах под давлением ВАДА, что называется, выстрелил себе в колено, ведь после отстранения команды России от участия в Олимпийских играх, российские телеканалы вряд ли купят трансляцию, а деньги за трансляцию получал МОК и страна-организатор.

Конечно, он предложил нашим ослам из ОК России морковку в виде обещания «снять санкции в последний день Олимпиады», но, надеюсь, у «наших» капитулянтов все же хватит ума от этой морковки отказаться.

«Патриоты» из ГД и СФ наперебой советуют нашим спортсменам бойкотировать игры, но звучат они малоубедительно: сначала пусть их собратья вилы распродадут за рубежом. Керимову — за границу можно ездить бабло тратить, а спортсменам в соревнованиях участвовать — нельзя? Ну, вы уж там, в Думе или крест снимите, или…

Как-то непатриотичненько депутатам стало ездить отдыхать на швейцарские и французские горнолыжные курорты, а с некоторых пор еще и небезопасно…

Ответные санкции должны быть адресные, и не против МОК, уничтожение которого и есть конечная цель ВАДА, а против самой ВАДА и ее хозяев.

Я так считаю, что спортсменам ехать надо, и призеров чествовать мы должны, а вот зарплату чиновникам ОК России пора перестать платить, хотя бы на время отстранения. Кто не работает — тот не ест.

Результат был ожидаем и предсказуем, но спортивные чиновники не предприняли никаких превентивных мер для защиты российских спортсменов. И еще у меня вопросы и к Фетисову, который назначил Родченкова руководителем Антидопингового центра, и к Иванову, (Почему и кто замял дело против Родченкова? Или ФСКН только против ветеринаров эффективен?) и к тем функционерам ГК РФ по физической культуре и спорту, которые не отстранили от ответственной должности заведомого преступника и психически больного человека.

https://newizv.ru/news/sport/04-12-2017/vopros-dnya-pochemu-sumasshedshiy-rodchenkov-rabotal-na-otvetstvennoy-dolzhnosti

«Несколько строк про Григория Михайловича Родченкова, который якобы пообещал уничтожить весь российский олимпийский спорт,- пишет телеграм-канал Незыгарь. – Родченков приходит в Антидопинговый центр в 2005 году, и с 2006 по распоряжению Фетисова назначается руководителем ФГУП Антидопинговый центр. «В 2011 году подчиненные Виктора Петровича Иванова из ФСКН проводят операцию задержания Марины Михайловны Романовой-Родченковой и её мужа при передаче пяти граммов тестостерон-пропионата завербованному агенту Коновалову. В квартире Родченковой проводятся обыски. В результате ФСКН заводит уголовное дело в отношении организованной преступной группы по торговле допингом во главе с руководителем «Российского антидопингового центра» Григорием Родченковым. Следствие доказывает, что Родченков, пользуясь своими связями, гарантировал, что у спортсменов, купивших допинг у его семьи, будут чистые пробы. Одновременно, ФСКН в апреле 2011 года предъявляет Родченкову обвинение по статье 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта организованной группой в крупном размере». В мае на его счета был наложен арест, а дело передано в суд. После попытки суицида он оказался на стационарном лечении в психиатрической больнице Москвы, прошёл несколько судебно-медицинских экспертиз, результатом которых стал диагноз, явно не устроивший следствие — шизотипическое расстройство личности, обострившееся из-за стресса. В итоге сам Родченков внезапно из обвиняемого превратился в свидетеля, а его сестре всё же пришлось предстать перед судом, но лишь по единичному факту сбыта запрещённых веществ господину Коновалову. Сам Григорий Родченков во время судебного дела и вынужденного лечения от шизофрении свой пост не покидал и остался на нём даже после обвинительного приговора близкой родственнице. Дело было неожиданно закрыто в 2012 году. Отчего и почему – домысливать не будем. В 2014 году Родченков успешно работает на Олимпиаде в Сочи». Позднее, уже в США, Родченко сообщил, что пошел на сотрудничество с одной из спецслужб. Но то, что американские медиа били именно по ФСБ, может свидетельствовать, что в данном случае они также сторона скорее пострадавшая. И Родченко, если и сотрудничал с кем то, то это была скорее ФСКН.

А россияне наконец-то наглядно увидели разницу между частной лавочкой на грани банкротства – ЗАО «РФ» и государством – СССР.