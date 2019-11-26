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МОК о санкциях против российского спорта

16:38. 26 ноября 2019 63 просмотра 2 коммент. Опубликовал:


Появилась позиция МОК по санкциям против российского спорта.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ (МОК) САМЫМ РЕШИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОМ ОСУЖДАЕТ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА МАНИПУЛИРОВАНИЕ ДАННЫМИ МОСКОВСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ПЕРЕД ИХ ПЕРЕДАЧЕЙ ВСЕМИРНОМУ АНТИДОПИНГОВОМУ АГЕНТСТВУ (ВАДА) В ЯНВАРЕ 2019 ГОДА. ЭТИ ГРУБЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ НАПАДЕНИЕМ НА ДОВЕРИЕ К САМОМУ СПОРТУ И ОСКОРБЛЕНИЕ МИРОВОГО СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ. МОК ПОДДЕРЖИТ САМЫЕ ЖЕСТКИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ ВСЕХ, КТО НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭТИ МАНИПУЛЯЦИИ.

В то же время МОК хотел бы поблагодарить Департамент разведки и расследований ВАДА и независимых судебных экспертов за проделанную ими тщательную и очень профессиональную работу, на которой основаны рекомендации Комитета по рассмотрению соблюдения. Агентство. Поскольку ВАДА опубликовало краткое изложение этого документа, МОК решил сделать свои первые комментарии по представленным общим выводам.

МОК вновь просит российские власти предоставить необработанные данные, связанные с этим делом. Это по-прежнему имеет первостепенное значение, поскольку передача полностью аутентифицированных необработанных данных обеспечит окончательную справедливость и виновные будут должным образом наказаны, а невинные полностью защищены. Таким образом, тень подозрения в отношении нового поколения честных российских спортсменов может быть развеяна.

Мы отмечаем, что отчет подтверждает исключительную ответственность российских властей за обработку данных. «Российские власти были ответственны за сохранение целостности данных из московской лаборатории». (См. Рекомендации Комитета по соблюдению ВАДА). Мы также отмечаем, что, согласно отчету, спортивное движение не было вовлечено в эти манипуляции, и нет никаких признаков какой-либо вины спортивного движения в этом отношении, в частности со стороны Олимпийского комитета России или его членов. В этом контексте МОК приветствует возможность, которую ВАДА предоставляет российским спортсменам для участия в соревнованиях, «если они могут доказать, что они никак не связаны с этими нарушениями».

Что касается санкций, последовавших за этой манипуляцией, нам все равно придется их детально оценить. МОК подчеркивает, что любая санкция должна соответствовать правилам естественной справедливости и уважать права человека. МОК подчеркивает, что виновные должны быть наказаны самым суровым образом, учитывая серьезность этого преступления, и поэтому приветствует санкции, наложенные на виновных российских властей. Однако, учитывая масштабы обработки, мы призываем ВАДА предпринять дальнейшие действия. В частности, это означает, что ВАДА должно передать этот вопрос на рассмотрение Совета Европы и ЮНЕСКО с учетом Антидопинговой конвенции и Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

В конце этого процесса мы надеемся, что справедливость наконец восторжествует и что будут приняты все соответствующие санкции.

https://www.olympic.org/fr/news/manual%20news/2019/11/26/statement%20from%20the%20ioc%20on%20wada%20recommendations – цинк

А теперь доказывайте, что достойны выступать под нейтральным флагом. Совет Европы оценит.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5454370.html

Метки: допинг, мок, Россия, санкции, совет европы, спорт, холодная война

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 10788 1038
    ХОХОЛ 26 ноября 2019 в 18:22

    Задолбали с этим флагом.
    А БЕЗ флага нельзя?
    А таджикам обязательноь на стройке работать с таджикским флагом?
    А спортмену на льду обязательно?
    Певцу нужен флаг а актёру а зрителю?

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  • 11688 6537
    Lada 26 ноября 2019 в 18:44

    А при чём тут допинги и анализы? Дело в том,что в международной юрисдикции не существует РФ,как государства!РФ- коммерческая фирма,зарегистрированная в Англии…отсюда и всё остальное…
    Флаг представляет не спортсменов…актёров…зрителей…а государство! Нет государства- нет и флага…Опять под белой простынёй выступят,подтверждая тем,кто понимает,что находимся в оккупации…сдались всей страной врагу…Стыд-то какой перед нашими Предками…!

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