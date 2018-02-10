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Олимпийское унижение

19:33. 10 февраля 2018 Просмотров - 214 Нет комментариев Опубликовал:

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин: "XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане объявляю открытыми". Церемония открытия прошла на специально построенном Олимпийском стадионе Пхёнчхана.

Уже установлено три рекорда: по количеству стран-участниц (92), по общему количеству спортсменов (2952) и по численности самой большой сборной - американской (242).

От России на Игры допущены 169 спортсменов, 80 из них - хоккеисты, конькобежцы, бобслеисты, скелетонисты, фристайлеры, горнолыжники, прыгуны с трамплина, саночники, сноубордисты - принимали участие в сегодняшней церемонии. Правда, стараниями Международного олимпийского комитета (МОК) они считаются не российскими спортсменами, а "олимпийскими атлетами из России" ("сборная Страны-которую-нельзя-называть", по выражению одного из блогеров). В параде на открытии они шествовали под олимпийским флагом. Который несла неизвестная корейская девушка-волонтёр, предоставленная оргкомитетом Игр - такое произошло впервые в истории российской сборной, ведь даже в 1992 году, когда сборная после распада СССР выступала под олимпийским флагом, знамя нёс наш спортсмен (биатлонист Валерий Медведцев). Россияне были в серых пальто, белых шарфах и шапочках, при полном отсутствии каких-либо намёков на национальную символику. То есть скрупулёзно выполнили унизительные требования МОК. Кстати, национальной символики не будет и на членах сборной России по хоккею, которая 10 февраля проведёт товарищеский матч с корейцами. Хоккеисты наденут красные свитера с номерами игроков на груди.


Чуть ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции 47 российских спортсменов, которые пытались оспорить решение МОК не выдавать им приглашения на участие в Олимпиаде. "Мы приветствуем это решение, которое поддерживает борьбу с допингом и даёт ясность всем спортсменам", - отреагировал МОК в Twitter, сообщает "Спорт-Экспресс". Госдума РФ на пленарном заседании приняла по этому поводу специальное заявление, выдержки из него публикует РБК: "Депутаты Государственной думы с сожалением констатируют, что спортивная составляющая подменяется инструментами неприкрытого давления и политической борьбы в сфере спорта, что недопустимо и не согласуется с принципами олимпийского движения. ...Принятое Спортивным арбитражным судом 9 февраля 2018 года решение фактически может рассматриваться как одна из форм санкций против российского спорта, однако при этом затрагивает судьбы не только российских спортсменов и тренеров, но и интересы всех спортсменов, участвовавших в XXIII Олимпийских играх. ...Неучастие многих российских спортсменов в этих Олимпийских играх подрывает их спортивную составляющую".

В патриотическом сегменте русскоязычной блогосферы развернулась кампания "Я не смотрю Олимпиаду-2018".

Олимпийские игры продлятся до 25 февраля. Будут разыграны 102 комплекта медалей в 15 видах спорта.

Кстати, лично я не смотрю Олимпиаду 2018, мне просто не за кого  болеть.

С уважением jackomb!

Метки: геополитика, Олимпиада 2018, спорт
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