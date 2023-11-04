Международный олимпийский комитет (МОК) на фоне палестино-израильского конфликта объяснил, почему санкции были введены только против России. В организации заявили, что меры по отстранению российских атлетов были приняты из‑за «нарушения олимпийского перемирия».

«Принятые меры и рекомендации МОК являются следствием начала СВО российской армией во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине‑2022. Это было нарушением действовавшего в это время олимпийского перемирия и нарушением олимпийской хартии», – сообщили в пресс‑службе МОК.

7 октября 2023 года Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа со стороны военного крыла палестинского движения ХАМАС. Израиль начал ответную операцию, которая включает авианалеты на сектор Газа. Минздрав анклава, подконтрольный ХАМАС, утверждает, что с палестинской стороны жертвами стали больше 8000 человек. По заявлениям израильских властей, с их сторон жертвами нападения стали больше 1400 человек.

В МОК выразили крайнюю озабоченность событиями на Ближнем Востоке и «выразили сочувствие всем пострадавшим от этого трагического происшествия». Позднее в организации предупредили о санкциях в адрес спортсменов и официальных лиц, которые позволят себе дискриминационное поведение в отношении соперников на фоне конфликта в секторе Газа. «МОК придерживается принципа индивидуальной ответственности. Спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств», – заявил представитель МОК. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Россия требует от МОК отказа от политики двойных стандартов».

Олимпийское перемирие было принято Генеральной Ассамблеей ООН 2 декабря 2021 года. В документе содержится призыв к странам соблюдать олимпийское перемирие в период, начинающийся за семь дней до старта Олимпийских игр и заканчивающийся через семь дней после закрытия Паралимпийских игр. Олимпийские игры проходили в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские игры – с 4 по 13 марта.

По материалам Forbes, Матч ТВ, Царьграда

Комментарий редакции

Выводы из данной статьи:

1. МОК ввел санкции против российских спортсменов из-за начала спецоперации России на Украине во время Олимпийских игр в Пекине. Это рассматривается как нарушение олимпийского перемирия.

2. В отношении израильско-палестинского конфликта, несмотря на многочисленные жертвы с обеих сторон, МОК не ввел никаких санкций и ограничился выражением обеспокоенности и соболезнований.

3. Такая позиция МОК вызывает критику со стороны России, которая обвиняет организацию в двойных стандартах. Россия требует одинакового отношения ко всем конфликтам независимо от стран-участников.

4. Принципы олимпийской хартии предполагают индивидуальную, а не коллективную ответственность спортсменов. Однако в отношении России МОК отступил от этого принципа.

5. Действия МОК демонстрируют политическую ангажированность и отход от задач развития спорта и олимпийских идеалов.