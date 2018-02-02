«МОК очень огорчён»: спортивные чиновники в ярости от оправдания российских атлетов

Всемирное антидопинговое агентство не поддержало решение Спортивного арбитражного суда (CAS), оправдавшего 28 российских спортсменов, которых бездоказательно обвинили в причастности к неким «допинговым схемам» во время Олимпийских игр в Сочи.

Как говорится в пресс-релизе WADA, организация приветствует намерение Международного олимпийского комитета оспорить вердикт CAS в Федеральном суде Швейцарии.

«WADA поддерживает намерение МОК обратиться в суд»

Решение CAS в пользу российских атлетов было негативно воспринято крупнейшими международными спортивными организациями. Спустя буквально пару часов недовольство высказал МОК, а ближе к вечеру 1 февраля его позицию поддержало Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

«WADA понимает, что это решение вызывает тревогу и разочарование среди спортсменов. Агентство поддерживает намерение МОК тщательно проанализировать мотивировочную часть и рассмотреть все варианты, в том числе иск в Федеральный суд Швейцарии», — говорится в пресс-релизе.

В агентстве отметили, что факт признания CAS виновными 11 российских спортсменов ещё раз доказывает наличие в стране организованной допинг-системы.

«Апелляции 11 человек были отклонены CAS, что подтверждает выводы Комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида, которая была сформирована в июле 2016 года для расследования системных манипуляций с допингом в России.

Об этих манипуляциях подробно говорилось в первой и второй части доклада Ричарда Макларена», — напоминают в WADA.

В организации добавили, что не будут более комментировать решение CAS по российским спортсменам, пока не ознакомятся с мотивировочной частью.

«МОК очень огорчён»

Пресс-релиз WADA практически повторил заявление МОК, в котором также говорится о существовавшей в России системе господдержке допинга.

«МОК очень огорчён, что доказательства, по мнению CAS, оказались недостаточными, чтобы подтвердить существование системных манипуляций с антидопинговой лабораторией в отношении других 28 случаев.

Требования CAS в отношении предъявленных суду доказательств были ещё выше, чем требования комиссии Дениса Освальда», — отметили в комитете.

По горячим следам в МОК заявили о желании обратиться в Федеральный суд Швейцарии.

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Недовольство итоговым вердиктом CAS высказали и отдельные спортсмены, которым после оправдания россиян не достанутся медали Игр в Сочи.

Так, канадский саночник Самуэль Эдни претендовал на бронзу, но после оправдания Альберта Демченко и Татьяны Ивановой лишился шансов заполучить её. Это вызвало у атлета массу негативных эмоций.

«Это сообщение надо видеть! Помимо всего прочего, это очень-очень-очень тёмный день для Олимпийских игр. И это очень-очень-очень тёмный день для чистого спорта. Если такой вообще теперь существует», — написал спортсмен в Twitter.

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Вердиктом CAS осталась недовольна и саночница Кэти Юлендер, которая в декабре радовалась отстранению бронзового призёра Сочи Елены Никитиной.

Её реакция была понятна: ведь она получала шанс обменять свою «деревянную» медаль за четвёртое место на награду из благородного металла. Теперь этого не произойдёт.

«Я всегда верила в олимпийское движение и работала на его благо. Я делала это честно, уважая своих соперников. Я верю, что спорт помогает миру.

Но тут есть одна нация, которая уничтожала пробирки, чтобы выиграть медали. И теперь мы дали этим людям возможность уйти от заслуженного наказания. Это не просто медали. Это дух и чистота всего спорта», — цитирует американскую спортсменку Associated Press.

Также с критикой решения CAS выступили адвокат Григория Родченкова Джим Уолден, глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт и, конечно, автор фильмов о допинге в российском спорте Хайо Зеппельт.

«Никаких оснований для подачи апелляции нет»

Спортивный юрист Артём Пацев, представлявший в Швейцарии интересы российских спортсменов, подчеркнул, что инициатива международных организаций не имеет смысла.

«Никаких оснований для подачи апелляции на решение CAS нет.

Во-первых, чтобы подавать апелляцию, нужно узнать мотивированное решение. Во-вторых, апелляции в швейцарский суд могут подаваться на оспаривание решения по процессуальным моментам.

Это должны быть грубейшие процессуальные нарушения. Если такие нарушения допущены, тогда есть хоть какой-то шанс на удовлетворение апелляции. Грубейшее процессуальное нарушение — это, например, не уведомлённая о процессе сторона.

А очевидно, что это не так в нашем случае. По существу или по оценке доказательств дела не пересматриваются швейцарским федеральным судом. Поэтому я вообще никаких оснований для успешной апелляции не вижу», — приводит слова юриста «Чемпионат».

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При этом президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью RT объяснила желание МОК и WADA подать иск в суд банальным покрывательством.

«МОК готов подавать иск в гражданский суд уже на решение CAS. Но здесь всё зеркально: они не согласны с сегодняшним решением, а мы — со всеми их вердиктами.

Думаю, их агрессия связана с тем, что комиссия господина Дениса Освальда сработала плохо, а свои, как заведено, должны встать на защиту своих», — объяснила Вяльбе.