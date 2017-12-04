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Олимпиада-2018: Россия, если отстранят от Игр, отберет у МОК миллиарды

09:48. 4 декабря 2017 Просмотров - 521 Нет комментариев Опубликовал:

Кремль и Олимпийский комитет России готовы к тому, что МОК примет 5 декабря негативное решение по участию российских спортсменов в зимних Играх-2018 в Южной Корее. 

По словам неназванных чиновников, в администрации президента РФ готовят «адекватный ответ» на решение спортивных функционеров. Во вторник, 5 декабря, Владимир Путин посетит Всероссийский форум добровольцев. Если к этому моменту МОК уже огласит свое антироссийское решение, то глава государства может высказаться там по этому поводу «достаточно жестко».

Эксперты ожидают несколько вариантов развития событий с МОК. Российским спортсменам могут запретить выступать под отечественным флагом; отстранить делегацию РФ от участия в церемонии открытия Игр; запретить исполнение гимна страны.

В последние два месяц Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) возобновило атаку на наших спортсменов — теперь уже «зимников». Обвинения в употреблении запрещенных стимуляторов сыпятся на голову знаменитых мастеров одно за другим. Одних лишают сочинской медали, отстраняя от стартов на определенный срок, другим пожизненно запрещают участвовать в состязаниях. И все это бездоказательно, на основе неких «дневников» бывшего главы российского антидопингового центра (в 2006—2015 гг.) Григория Родченкова, сбежавшего в США. Да ещё «поцарапанных» — кем, когда? — пробирок. Даже люди, от спорта далекие, понимают: бред! И уж если кого отстранять от работы со спортсменами, причем, навсегда, то этого самого Родченкова — он ведь не скрывает, что САМ давал нашим спортсменам некие «питательные коктейли», содержащие стимуляторы.

Ранее в Олимпийском комитете РФ заявили, что не согласятся на выступление наших спортсменов под нейтральным флагом, если МОК примет такое решение. Многие кандидаты в олимпийскую сборную-2018 подписались под этим заявлением. А государственные телеканалы объявили об отказе трансляции с олимпийских арен Пхёнчхана в случае, если наших атлетов не допустят к Играм. Не за американцев же россиянам болеть, в самом деле!

И вот этот наш теле-бойкот, будет, пожалуй, посильнее разных сомнительных «недопусков».

< ![CDATA[]]>Олимпиада-2018: Россия, если отстранят от Игр, отберет у МОК миллиарды< ![CDATA[]]>

Известно, что МОК зарабатывает на проведении Олимпиад. Причем, зарабатывает очень хорошо — судя по его разрастающемуся административному аппарату и тем средствам, что сия «общественная организация» (таковой была задумана Пьером де Кубертеном, основателем современного олимпийского движения) выплачивает своим «нештатным помощникам». Среди которых и Ричард Макларен со своей частной конторой, так увлекшийся «разоблачениями», что «поврежденные крышки пробирок» находит даже там, где пробирок нет.

Основной капитал получает МОК от продаж прав на телетрансляцию Игр. А также благодаря «спонсорским пакетам». Причем, с каждым потенциальным спонсором контракты обсуждаются без посредников, самим Международным олимпийским комитетом. Каждая копейка (в смысле, цент) на счету! За два месяца до начала Игр-2018 практически все контракты подписаны, необходимые суммы на счета МОК перечислены. И если российские телеканалы действительно откажутся от трансляций из Южной Кореи, то что получается?

< ![CDATA[]]>Олимпиада-2018: Россия, если отстранят от Игр, отберет у МОК миллиарды< ![CDATA[]]>

— Блэкаут зимней Олимпиады-2018 года определённо повлияет на продвижение целей МОК и ожидания его спонсоров, — заявила на днях руководитель пресс-службы Европейского вещательного союза (EBU) Клэр Рейнфорд. — Очень надеюсь, что ситуация разрешится все-таки на благо спорта, его фанатов и индустрии в целом.

На вопрос журналистов, как отказ РФ от телетрансляций из Кореи может повлиять на финансовые обязательства спонсоров, среди которых такие мощные мировые компании, как Coca-Cola, Viza, McDonalds, Procter&Gamble, мадам Рейнфорд ответила, что «всё зависит от деталей контрактов с МОК». О самих деталях при этом умолчала.

Между тем, российский рынок является одним из крупнейших в мире и, по словам той же Клэр Рейнфор, «существенно важным для спортивной индустрии Европы». Без него образуется огромная дыра. Кстати, сама идея зарабатывать на продаже телеправ, родилась у Хуана Антонио Самаранча, президента МОК в 1980—2001 гг., большого друга Советского Союза. К началу восьмидесятых интерес к Олимпиадам стал падать, МОК стремительно нищал. Именно наша страна с её масштабами и натолкнула Самаранча на мысль о привлечении телекомпаний к продвижению Игр. Отсюда и разведение по годам к концу 1990-х летних и зимних олимпийских соревнований — чтобы у потенциальных спонсоров была возможность, так сказать, передохнуть.

Вернемся, однако, в день сегодняшний. Вопреки мнению о том, что МОК готов пойти на поводу у некоторых наиболее влиятельных спонсоров (имеются в виду, конечно, американские) и скорее накажет Россию, отстранив её команду от Игр-2018, чем согласится потерять нажитый продажами разных прав капитал, многие эксперты предрекают, наоборот, «бунт спонсоров». Ведь они платят огромные деньги за то, чтобы их названия ассоциировались с идеалами Олимпиады, то есть, с честной борьбой, дружбой народов, миром во всем мире. А, получается, дружбы-то никакой нет. Как и честной борьбы. То, что разрешается одним (принимать, например, анаболики норвежским лыжникам якобы из-за хронической астмы), для других оканчивается пожизненным наказанием, причем, на основе одних только маниакальных подозрений.

< ![CDATA[]]>Олимпиада-2018: Россия, если отстранят от Игр, отберет у МОК миллиарды< ![CDATA[]]>

— За тридцать лет в большом спорте я не раз была свидетельницей того, как мои зарубежные коллеги благополучно увиливали от допинг-проб, не только в моем виде спорта, но и в других, — сказала «СП» Людмила Муравьева, заслуженный мастер спорта СССР, олимпийская чемпионка по баскетболу. — И им это частенько сходило с рук. В отличие от нас, членов советской сборной. Это было ещё во времена Союза, когда такую откровенную русофобию, тем более, на Играх, где все были в принципе как одна большая семья, невозможно было даже представить. А начиная с 2000-х, россиян просто откровенно «гнобят».

«СП»: — А что скажете, Людмила Николаевна, о чисто экономической составляющей Олимпийских игр? Как компании, заплатившие кругленькую сумму, скажем, за право установить на главной олимпийской арене свой рекламный баннер, рассчитанной на российского потребителя, отнесется к тому, что этот самый потребитель на том стадионе не появится и по ТВ его не увидит? Вы ведь профессиональный экономист, если я не ошибаюсь.

— Не ошибаетесь. Отнесутся негативно. А те, кто говорит, что западные спонсоры голосуют за отстранение российской сборной от Игр-2018, лукавят. Все прекрасно понимают, «откуда ноги растут» в этом допинговом сериале. Но бизнесу не нужны политические разборки. Тем более что до зимней Олимпиады осталось всего два месяца, вложено уже огромное количество денег, рекламные компании в самом разгаре. При отстранении россиян компании могут подать на МОК иски, что равносильно смерти для этой организации.

Развивает тему Александр Смирнов, доктор экономических наук, заведующий кафедрой юридических дисциплин и правового регулирования спорта Национального университета физкультуры им. П. Ф. Лесгафта.

— Пора уже привыкнуть к тому, что нас били, бьют и ещё, видимо, долго будут бить все эти Макларены и иже с ним, — констатирует Александр Александрович. — Причина тому простая: дефицит юридической культуры у наших спортивных функционеров. Главное: у нас не видят или не хотят видеть разницы между правовыми системами. А они несхожи. В США, Великобритании — англо-саксонская, в РФ — континентальная. Для нас норма — закон. Для них — прецедент.

< ![CDATA[]]>Олимпиада-2018: Россия, если отстранят от Игр, отберет у МОК миллиарды< ![CDATA[]]>

Вот вам пример. Одна из сестер-теннисисток Уильямс была уличена в применении запрещенного препарата, наркотика. И ей это сошло с рук, мол, она так лечится. А россиянке Марии Шараповой за безобидный мельдоний, не сошло. Вопрос: почему? Потому что решение принималось по факту: одна лечилась, это допустимо, для другой препарат был стимулятором — это запрещено. Коль мы считаем себя составной частью международного спортивного движения, то и подчиняться нужно его правилам. А для этого их надо очень хорошо усвоить. Нас и ловят-то в основном на незнании его тонкостей, нюансов. Нам Запад заявляет: почему не отреагировали должным образом на доклад Макларена? А потому, отвечают наши спортивные начальники, что считаем этот доклад бездоказательным, то есть, несправедливым. Для них доклад — факт, прецедент. Для нас — несправедливость, основанная на недоказанности.

«СП»: — Я хотела спросить вас, сколько могут потерять спонсоры, лишившись российского рынка от возможного неучастия россиян в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане и отказа от телетрансляций?

— Точной цифры сейчас, думаю, никто не назовет. Но если знать, что из-за не выхода сборной Италии в финальную часть чемпионата мира по футболу-2018 экономика этой страны, как уже подсчитано, потеряет примерно миллиард евро, «олимпийский недобор» может вылиться в несколько миллиардов долларов.

«СП»: — Спонсоры могут выступить против наших олимпийцев?

— Не в их интересах. Да и МОК не заинтересован в отстранении. Хотя давно «ввязался» в политику, фактически поддержав допинг-травлю наших олимпийцев. И теперь, похоже, сам не знает, как выкрутиться. Политика-то возобладала. Но не будем забывать, что в олимпийском спорте крутятся огромные деньги, и по идее они должны победить. Вопрос лишь в том, как долго спонсоры будут терпеть всю эту вакханалию.

«СП»: — Тут бы нашим чиновникам из Национального олимпийского комитета и помочь им, решительно заявив, что на Олимпиаду не едем, ТВ-трансляцию не покупаем. Действовать, мне кажется, надо на упреждение!

— Согласен. Но время для него (упреждения — авт.), боюсь, уже ушло.

«СП»: — Интересно, о каких суммах идет речь, когда говорят о «спонсорских пакетах» на Игры?

— Вопрос из разряда риторических. В современном спорте преобладает теневая экономика. Вспомните историю с отставкой главы УЕФА Платини. Но, опять-таки, наши западные партнеры научились так «темнить», что не подкопаешься. Какую-то часть финансовых операций они приоткрывают, делая прозрачной, и концентрируя внимание именно на этом.
 

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Источник: www.kramola.info

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