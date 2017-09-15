«Это очередная спланированная провокация»: зачем 17 антидопинговых комитетов призвали МОК отстранить Россию от ОИ-2018

Институт Национальных антидопинговых организаций (NADO) призвал МОК отстранить российских спортсменов от Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане. По мнению NADO, приезд в Южную Корею атлетов из России поставит под угрозу чистоту соревнований. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова в интервью RT призвала не реагировать на подобные выступления института, заявив, что их целью является создание «негативного фона» вокруг отечественного спорта в период заседания сессии МОК. NADO уже не в первый раз выступает с резкой критикой в адрес России, однако до настоящего момента МОК игнорировал подобные инициативы.

«У нас есть серьёзные сомнения, что Олимпиада будет чистой»

Жёсткое выступление NADO по итогам встречи членов организации в Денвере вызвало серьёзное беспокойство в России. Многих болельщиков испугала агрессивная риторика института. По информации СМИ, сразу 17 национальных антидопинговых комитетов (НАК) высказались за отстранение российской команды от зимних Олимпийских игр — 2018.

«Невозможность провести полное и тщательное расследование по делу об употреблении допинга российскими спортсменами создаёт опасность для чистых атлетов на Играх-2018. У нас есть серьёзные сомнения, что Олимпиада-2018 будет чистой, из-за неполного расследования применения допинга российскими спортсменами на Играх-2014 в Сочи, учитывая также неполные результаты тестирования за последние четыре года», — приводит The Guardian текст заявления руководителей 17 антидопинговых агентств, входящих в NADO.

Отмечается, что институт всё же не против участия российских атлетов в ОИ под нейтральным флагом и при условии тщательного допинг-тестирования. Также члены NADO остались недовольны решением Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое сняло свои обвинения с 95 российских спортсменов, попавших в список Ричарда Макларена.

«Этот преждевременный шаг был сделан до того, как МОК или международные федерации получили достоверные доказательства из Московской антидопинговой лаборатории. Не были даже опрошены соответствующие свидетели. Неправильная реакция на допинговый кризис в России заставила спортсменов всего мира задуматься, работают ли антидопинговые правила», — заявили в NADO.

Повторение — мать учения

Институт NADO объединяет национальные антидопинговые комитеты различных стран и играет чисто номинальную роль, не имея права принимать какие-либо решения, в отличие от WADA, членами которой и являются все НАК.

При этом NADO регулярно совершает нападки на российский спорт, призывая отстранить отечественных атлетов от тех или иных стартов. Так, накануне Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в руки журналистов попало письмо главы Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгерта, в котором он потребовал отстранить российскую команду от Олимпиады в связи с информацией, озвученной в докладе Ричарда Макларена. Доклад был обнародован лишь несколько дней спустя, но Тайгерт, видимо, знал его содержание заранее.

За Россию тогда вступились даже некоторые иностранные спортивные чиновники. Так, глава Европейских олимпийских комитетов Патрик Хикки заявил, что поведение USADA недопустимо с юридической точки зрения.

«Я был шокирован содержанием письма. Это попытка заполучить результат до того, как будут представлены какие-либо доказательства. Подобное вмешательство перед публикацией доклада Макларена полностью противоречит международно признанным нормам справедливого юридического процесса и может целиком подорвать доверие к столь важному докладу», — приводит слова Хикки Inside the Games.

NADO вновь напомнил о себе в январе текущего года. На этот раз сразу 19 национальных антидопинговых комитетов призвали отстранить всех российских спортсменов от международных соревнований. Также члены NADO потребовали отобрать у страны право проведения крупных спортивных турниров.

Заявление было подписано антидопинговыми организациями Бельгии, Канады, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Ирландии, Японии, Хорватии, Нидерландов, Польши, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, ЮАР, Германии, США и Австрии.

«В связи с появлением новых неопровержимых доказательств существования в России системы сокрытия допинга, которые представил Ричард Макларен и его комиссия, руководящая группа NADO призывает исключить российские спортивные организации из всех международных соревнований, пока спортивные и антидопинговые системы в России не будут приведены в полное соответствие с Всемирным антидопинговым кодексом», — говорилось в тексте.

«Смешно предполагать, что NADO владеет какой-то информацией»

По мнению олимпийской чемпионки по конькобежному спорту, а ныне депутата Госдумы Светланы Журовой, новая атака NADO на Россию связана с заседанием сентябрьской сессии МОК, на которой может быть принято решение о допуске отечественных спортсменов на Игры в Пхёнчхане.

«Логика NADO предельно проста и уже никого не удивляет. Разве что люди, до того ничего не слышавшие о происходящем, могут удивиться этой новости и как-то отреагировать на неё. На самом деле, всё это происходило уже неоднократно, и NADO всегда выступает против России в преддверии важных заседаний МОК или Международного паралимпийского комитета, когда решается судьба отечественных спортсменов. Антидопинговые национальные комитеты — это даже не национальные олимпийские комитеты, поэтому смешно предполагать, что они владеют какой-то информацией. Больше скажу, они не могут знать практически ничего достоверного о происходящем в нашей стране», — заявила Журова в интервью RT.

Депутат считает, что к заявлениям NADO не стоит относиться серьёзно.